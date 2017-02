Încă o lovitură pentru accesul la informație? Portalul instanțelor a exclus căutarea unui dosar după numele inculpatului

„Pagi­ni­le web ale instan­te­lor natio­na­le de jude­ca­ta sunt in men­te­nan­ta in vede­rea ajus­ta­rii la Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea instan­țe­lor jude­că­to­rești. Infor­ma­tia cu pri­vi­re la pro­ce­sul judi­ci­ar (sedin­te, hota­ta­ri, inche­ie­ri) va fi dis­po­ni­bi­la in cel mai apro­pi­at timp”, se men­țio­nea­ză pe site-ul www. instante.justice.md, ges­tio­nat de Agen­ția de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești din cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei.

Am dis­cu­tat cu Ele­na Coro­le­vs­chi, șefa direc­ți­ei admi­nis­tra­rea instan­țe­lor jude­că­to­rești din cadrul Agen­ți­ei de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești care ne-a spus că aceas­tă vari­an­tă a site-ului ar putea să fie una defi­ni­ti­vă.