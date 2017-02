Executorul „cu nouă vieți” scapă și de dosar penal? Dosarul lui George Boțan nu a fost trimis în judecată

Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie anu­nţa, la înce­pu­tul lunii febru­a­rie, des­pre ter­mi­na­rea urmă­ri­rii pena­le şi expe­di­e­rea în jude­ca­tă a cau­zei pena­le de învi­nu­i­re a 14 actu­a­li şi foş­ti magis­tra­ţi, pre­cum şi a 2 exe­c­u­to­ri jude­că­to­reş­ti, acu­za­ţi de impli­ca­re în spă­la­rea mili­ar­de­lor de dola­ri din Fede­ra­ţia Rusă prin sis­te­mul ban­car din R. Mol­do­va.

Incul­pa­ţi­lor le este impu­ta­tă com­pli­ci­ta­tea la spă­la­rea bani­lor în pro­porţii deo­se­bit de mari şi pro­nu­nţa­rea cu bună-ştiinţă a unei hotă­râri con­tra­re legii, sol­da­tă cu urmă­ri gra­ve.

Potri­vit mate­ri­a­le­lor urmă­ri­rii pena­le, învi­nui­ţii ar fi fost par­te a unei sche­me cri­mi­na­le care a per­mis spă­la­rea, prin sis­te­mul ban­car din R. Mol­do­va, a cir­ca 20 de mili­ar­de de dola­ri, pro­ve­ni­ţi din Fede­ra­ţia Rusă. Deşi inves­ti­ga­ţi­i­le pri­vind spă­lă­to­ria ruseas­că au durat mai mult timp, alte acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă ale pro­cu­ro­ri­lor au per­mis acu­mu­la­rea unor pro­be per­ti­nen­te pen­tru a demon­stra impli­ca­rea celor învi­nui­ţi în sche­ma de spă­la­re de bani, pre­cum şi ini­ţi­e­rea unor noi cau­ze pena­le.

Deși ini­țial trei exe­c­u­to­ri jude­că­to­rești au fost reți­nu­ți, iar altul – anun­țat în urmă­ri­re inter­națio­na­lă, doar doi exe­c­u­to­ri au ajuns în jude­ca­tă. ZdG a aflat că exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc care a scă­pat, până acum, este con­tro­ver­sa­tul Geor­ge Boțan, des­pre care am scris ante­ri­or că ar fi ieșit bas­ma cura­tă și din alte situ­a­ții dubi­oa­se.

Vio­rel Mora­ri, șeful Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție a decla­rat pen­tru ZdG că dosa­rul pe nume­le lui Geor­ge Boțan nu a fost tri­mis în jude­ca­tă pen­tru că urmă­ri­rea pena­lă în cazul aces­tu­ia încă nu a fost fina­li­za­tă, exis­tând mai mul­te cir­cum­stan­țe noi.

„Dosa­rul nu a fost tri­mis în jude­ca­tă din două con­si­de­ren­te. Sunt une­le înche­iei­ri de-ale lui emi­se care sunt con­tra­fă­cu­te, adi­că nu sunt emi­se de către el. Asta s-a con­sta­tat în cadrul urmă­ri­rii pena­le. Al doi­lea aspect ține de fap­tul că el a depus un auto­de­nunț, iar în baza lui a fost por­ni­tă o altă cau­ză pena­lă. Acum se supra­pun. Da, el a făcut un auto­de­nunț pe fap­tul învi­nu­i­ri­lor res­pec­ti­ve. El este, sigur, urmă­rit penal. Noi nu am fina­li­zat urmă­ri­rea. La el, pur și sim­plu, e mai încur­cat decât în cazul alto­ra. Dosa­rul este în ges­tiu­ne. Noi inves­ti­găm. Noi nu am ter­mi­nat toa­te acțiu­ni­le de urmă­ri­re pena­lă. Nu am putut să aștep­tăm ca să-l tri­mi­tem și pe el în jude­ca­tă ca să facem un comu­ni­cat de pre­să­ge­ne­ral. Vedem ce va fi. Dacă se sta­bi­leș­te vino­vă­ția lui, sigur că va fi tri­mis în jude­ca­tă”, sus­ți­ne Mora­ri.

„Să vă explic. În cazul lui, vreo 25% din înche­ie­ri­le de înca­sa­re a sume­lor sunt emi­se de către el. Res­tul înche­ie­ri­lor în baza căro­rar au fost efec­tu­a­te tranzac­ți­i­le de înca­sa­re a sume­lor de bani sunt con­tra­fă­cu­te. Asta a sta­bi­lit exper­ti­za. Apoi, el a făcut auto­de­nunț. La noi era dosar în baza auto­de­nun­țu­lui lui că înche­ie­ri­le erau con­tra­fă­cu­te. În baza exper­ti­zei, ulte­ri­or, s-a depis­tat că ele sunt con­tra­fă­cu­te. Am con­sta­tat încă două pe care el le-a sem­nat. Acum este impor­tant de a admi­nis­tra pro­be care ar demon­stra că el la pri­me­le înche­ie­ri a acțio­nat inten­țio­nat, con­cer­tat cu alții și că el nu a înca­sat sume­le care ar fi tre­bu­it per­ce­pu­te la buget. Este o altă pro­ble­mă că, din moment ce a depus auto­de­nunț, el nu a înche­iat pro­ce­du­ri­le de exe­cu­ta­re. În auto­de­nunț, el s-a auto­de­nun­țat refe­ri­tor la învi­nu­i­ri­le adu­se și cine sunt fac­to­rii de deci­zie din Mol­dind­con­bank care le-au exe­cu­tat” , anun­ță Vio­rel Mora­ri.