(doc) Soacra ministrului Justiției, fondatoare la o firmă care construiește un bloc cu 10 etaje

În 2016, afa­ce­ri­le fami­li­ei minis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei, Vla­di­mir Cebo­ta­ri, au con­ti­nu­at să se dezvol­te chiar dacă, cel puţin ofi­ci­al, atât minis­trul cât şi soţia sa s-au retras din acţio­na­ri­a­tul fir­me­lor pe care le deţi­neau.

Dacă în decla­ra­ţia de ave­re pen­tru 2015, Vla­di­mir Cebo­ta­ri scria că deţi­ne cote părţi la 3 fir­me: „C&V Asis­tenţă” SRL, „Vla­co­nic” SRL şi „Nea­os” SRL, astăzi, ofi­ci­al, minis­trul mai este acţio­nar doar la „C&V Asis­tenţă” SRL, cu acti­vi­tă­ţi de pres­ta­re a ser­vi­ci­i­lor de con­sul­tanţă juri­di­că. La „Vla­co­nic” SRL fon­da­toa­re a rămas mama minis­tru­lui, Ana­ta­lia Cebo­ta­ri, iar la „Nea­os” SRL, dis­tri­bu­i­tor ofi­ci­al în Mol­do­va a teh­ni­cii agri­co­le şi trac­toa­re­lor mar­ca John Dee­re, care, în 2014, i-a adus minis­tru­lui divi­den­de de 2,9 mili­oa­ne de lei, aso­ci­at unic a rămas Lilia Iva­nov, fos­ta par­te­ne­ră a lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, cel care s-a retras din acţio­na­ri­at în mai 2016.

Şi soţia minis­tru­lui, Maria Cebo­ta­ri, a fost impli­ca­tă în afa­ce­ri în 2016. Pe lân­gă fir­ma „Tchebo-Com”, pe care a fondat-o şi o con­du­ce din 2014, soţia minis­tru­lui a fost, până în sep­tem­brie 2016, şi co-acţionar la com­pa­nia aeri­a­nă Fly One care, din iulie 2016, ope­rea­ză zbo­ru­ri către mai mul­te des­ti­na­ţii din Euro­pa şi Rusia. Maria Cebo­ta­ri s-a retras din acţio­na­ri­a­tul com­pa­niei aerie­ne după ce în pre­să au apă­rut infor­ma­ţii des­pre impli­ca­rea fami­li­ei minis­tru­lui în aceas­tă afa­ce­re. Fon­da­tă în sep­tem­brie 2015, Fly One a cunos­cut o dezvol­ta­re rapi­dă. În apri­lie 2016, a ope­rat pri­me­le cur­se char­ter, iar în iunie a lan­sat pri­ma cur­să regu­la­tă de pasa­ge­ri, către Mosco­va. Astăzi, numă­rul cur­se­lor ope­ra­te de Fly One a ajuns la 14. În pre­zent la Fly One este anga­ja­tă sora lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, Mari­a­na Tabu­i­că, fost direc­tor finan­ci­ar la ÎS, Mol­dat­sa”, iar ofi­ci­al, pro­pri­e­ta­rii com­pa­niei sunt româ­nul Nicu Ber­la, Andrei Ţur­can şi Tudor Cara­bad­jac, des­pre care anticoruptie.md a scris, în mai 2016, că este fos­tul socru al lui Mir­cea Male­ca, fost direc­tor al Auto­ri­tă­ţii Aero­nau­ti­ce Civi­le.

„Par­te­ne­ri­a­tul” fami­li­ei minis­tru­lui Cebo­ta­ri cu Mir­cea Male­ca, foş­ti cole­gi la „Air Mol­do­va”, a con­ti­nu­at, în 2016, şi la o altă fir­mă – „Bre­it­man Grup” SRL, care-i are ca fon­da­to­ri pe Mar­cel Tanas, Mir­cea Male­ca şi… Vera Sâr­bu, soa­cra lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri. Com­pa­nia con­stru­ieş­te în pre­zent o clă­di­re mul­ti­e­ta­ja­tă la inter­se­cţia str. Mihai Vitea­zul şi Mitro­po­lit Dosoftei. Lucră­ri­le sunt exe­cu­ta­te de „Max­mod Imo­bil” SRL, fir­mă la care soţia minis­tru­lui a fost în tre­cut con­ta­bi­lă şi care împar­te ace­ea­şi adre­să cu fir­ma „Tchebo-Com”, fon­da­tă şi admi­nis­tra­tă de Maria Cebo­ta­ri. Mar­cel Tanas, co-fondator la „Bre­it­man Grup”, este admi­nis­tra­to­rul şi unul din fon­da­to­rii com­pa­niei de con­stru­cţii „Max­mod Imo­bil” SRL, impli­ca­tă în tre­cut în scan­da­lu­ri, după ce a fost acu­za­tă că ar fi luat bani de la oame­ni, fără a le fini­sa man­sar­de­le pro­mi­se. „Nu este niciun fel de impli­ca­re a mea. A fost o suges­tie atun­ci când a fost o între­ba­re. Ei erau în cău­ta­rea unor inves­ti­ții, a unor pro­iec­te din care ar putea să obți­nă o anu­mi­tă sta­bi­li­ta­te, res­pec­tiv am suge­rat câte­va pro­iec­te des­pre care cunoș­team pen­tru că, în ori­ce pro­iect, dacă te impli­ci, te impli­ci cu oame­ni în care ai cât de cât încre­de­re. A fost o deci­zie a lor”, afir­mă Vla­di­mir Cebo­ta­ri, între­bat des­pre par­ti­ci­pa­rea soa­crei în afa­ce­rea „Bre­it­man Grup”. „La „Vla­co­nic” așa și nu am intrat în drep­tu­ri, cum nu a intrat nici maică-mea în suc­ce­siu­nea res­pec­ti­vă. „Nea­oș” a fost înstră­i­na­tă și exact așa a fost înstră­i­na­tă și cota soți­ei dintr-o altă între­prin­de­re” (n.r.: „Fly One”), a mai adă­u­gat minis­trul.

