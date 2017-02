România, pe urmele R. Moldova. Guvernul de la București a adoptat noaptea ordonanțe privind grațierea și modificarea Codului Penal

Flo­rin Ior­da­che, minis­trul Jus­ti­ţi­ei din Româ­nia a anun­țat asea­ră într-o con­fe­rinţă de pre­să ţinu­tă în comun cu minis­trul Finanţe­lor din țara veci­nă, Vio­rel Şte­fan, că Guver­nul a adop­tat în şedinţa de marţi sea­ra un pro­iect de lege pri­vind gra­ţi­e­rea şi unul pri­vind modi­fi­ca­rea legii 254/2013 pri­vind exe­cu­ta­rea pedep­se­lor, dar şi o ordo­nanţă de urgenţă pri­vind modi­fi­ca­rea Codu­ri­lor pena­le. Sunt exact ordo­nan­țe­le pen­tru care zeci de mii de româ­ni au ieșit în stra­dă, pen­tru a pro­tes­ta împo­tri­va adop­tă­rii lor. În noap­tea de mar­ți spre mier­cu­ri, ordo­nan­țe­le au fost publi­ca­te în Moni­to­rul Ofi­ci­al.

”Am adop­tat o serie de măsu­ri care vizea­ză evi­ta­rea unor hotă­râri pilot la CEDO şi în acest sens am adop­tat pro­iec­tul de lege pri­vind gra­ţi­e­rea unor pedep­se şi a unor măsu­ri edu­ca­ti­ve, pri­va­ti­ve de liber­ta­te. Cel de-al doi­lea pro­iect de lege vizea­ză legea pen­tru com­ple­ta­re legii 254 pe 2013 pri­vind exe­cu­ta­rea pedep­se­lor. La pri­ma lege cea care vizea­ză gra­ţi­e­rea unor pedep­se, nu vizea­ză vio­la­to­rii, fap­te­le de coru­pţie, acte­le de vio­lenţă, reci­di­vi­ş­tii, pedep­se­le cu sus­pen­da­re şi pri­o­ri­tar pen­tru noi a fost recu­pe­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui”, a spus Ior­da­che, citat de Medi­a­fax.

Cât pri­veş­te legea 254 pen­tru exe­cu­ta­rea pedep­se­lor, minis­trul Jus­ti­ţi­ei a argu­men­tat că este o ini­ţi­a­ti­vă a vechiu­lui Guvern pe care a „aranjat-o” şi a pus-o în con­cor­danţă cu con­du­ce­rea ANP.

”Este vor­ba des­pre recur­sul în com­pen­sa­re la fie­ca­re 10 zile cei care sunt în peni­ten­ci­ar şi bene­fi­ci­a­ză de niş­te con­di­ţii deo­se­bi­te, prac­tic câş­ti­gă câte o zi. Prac­tic la o lună, câş­ti­gă trei zile. În ace­la­şi timp, oda­tă cu adop­ta­rea buge­tu­lui de stat am venit în com­ple­ta­rea aces­tei măsu­ri pen­tru evi­ta­rea unei hotă­râri pilot la CEDO cu alo­ca­rea unor resur­se supli­men­ta­re pen­tru cre­ş­te­rea cu 50% a nor­mei de hra­nă, asi­gu­ra­rea fon­du­ri­lor nece­sa­re pen­tru imple­men­ta­rea unor inves­ti­ţii şi în acest sens au fost alo­ca­te fon­du­ri pen­tru înce­pe­rea în acest an a două peni­ten­ci­a­re de câte 1.000 unul în Cara­cal judeţul Olt, celă­lalt în Ber­ce­ni, judeţul Pra­ho­va”, a afir­mat Ior­da­che.

Între­bat de ce Guver­nul a adop­tat aces­te acte nor­ma­ti­ve marţi sea­ra după ora 21, Ior­da­che a repli­cat: ”Pen­tru că la aceas­tă oră a fost şedinţa de Guvern”. Cât pri­veş­te trans­pa­renţa aces­tui demers, el a susţi­nut că ordi­nea de zi a fost supli­men­ta­tă pen­tru că Exe­cu­ti­vul are acest drept.

Minis­trul Jus­ti­ţi­ei a pre­ci­zat că OUG pri­vind modi­fi­ca­rea Codu­ri­lor Pena­le a păs­trat pra­gul de 200.000 de lei pri­vind abu­zul în ser­vi­ciu, iar favo­ri­za­rea infrac­to­ru­lui a fost dez­in­cri­mi­na­tă inclu­siv pen­tru adop­ta­rea de acte nor­ma­ti­ve.

”Cel de-al tre­i­lea act nor­ma­tiv pe care l-am adop­tat astăzi, este vor­ba de Ordo­nanţa de urgenţă pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea Legii 296 Cod Penal şi a Legii 135 Cod de pro­ce­du­ră pena­lă. Prac­tic, prin aceas­tă ordo­nanţă de urgenţă, am făcut şi am pus în con­cor­danţă deci­zi­i­le Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le care tre­bu­iau să fie imple­men­ta­te fie de către Guvern, fie de către Par­la­ment”, a susţi­nut Ior­da­che.

Între­bat cum modi­fi­că ordo­nanţa infra­cţiu­nea de abuz în ser­vi­ciu, minis­trul Jus­ti­ţi­ei a decla­rat: “Acea plân­ge­re pre­a­la­bi­lă pe care soci­e­ta­tea civi­lă sau sim­plii cetă­ţe­ni au invocat-o a fost eli­mi­na­tă şi abu­zul în ser­vi­ciu a fost pus în con­cor­danţă cu deci­zia Curţii şi s-au pre­ci­zat două ches­tiu­ni foar­te cla­re: că numai încăl­că­ri­le legii, ordo­nanţei şi ordo­nanţei de urgenţă, s-a pre­ci­zat, plus cuan­tu­mul ace­la care noi l-am sta­bi­lit”.

”Cuan­tu­mul a rămas în valoa­re de 200.000 de lei. Ce este sub 200.000 de lei se recu­pe­rea­ză şi nu mai este san­cţio­nat penal, asta ne-a reco­man­dat şi Cur­tea, să sta­bi­lim un cuan­tum, ţinând cont de con­di­ţi­i­le agra­van­te, am con­si­de­rat că aceas­tă limi­tă este o limi­tă rezo­na­bi­lă pen­tru că instanţa putea să con­si­de­re 400.000 de lei, putea să con­si­de­re un mili­on. Am sta­bi­lit aceas­tă sumă de 200.000 de lei. Nu dez­in­cri­mi­năm abu­zul în ser­vi­ciu, l-am regle­men­tat mai bine şi l-am pus în con­cor­danţă cu deci­zia CCR”, a adă­u­gat el.

În ceea ce pri­veş­te insti­tu­ţia denu­nţă­to­ru­lui, Flo­rin Ior­da­che a menţio­nat că “în şase luni de zile, fap­te­le rămân pen­tru că aici era pro­ble­ma”. ”Fap­te­le rămân în con­ti­nu­a­re, în schimb am pre­ci­zat foar­te clar ce înseam­nă cele şase luni. Citi­ţi tex­tul şi dis­cu­tăm. Lege­le în aceas­tă ţară le face fie Guver­nul, fie Par­la­men­tul. Eu invit Par­la­men­tul să modi­fi­ce OUG cum cre­de de cuvi­inţă”, a repli­cat el în con­di­ţi­i­le Guver­nul nu a făcut public tex­tul OUG, men­țio­nea­ză Medi­a­fax.

Minis­trul Jus­ti­ţi­ei a mai pre­ci­zat că în ordo­nanţa de urgenţă se pre­ve­de că favo­ri­za­rea infrac­to­ru­lui se dez­in­cri­mi­nea­ză dacă fap­ta este săvârşi­tă de un mem­bru al fami­li­ei sau de un afin până la gra­dul doi şi că favo­ri­za­rea este dez­in­cri­mi­na­tă şi dacă este vor­ba des­pre “emi­te­rea, apro­ba­rea sau adop­ta­rea de acte nor­ma­ti­ve”.

Ordo­nanţa pri­vind modi­fi­ca­rea Codu­ri­lor Pena­le a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al în noap­te de mar­ți spre mier­cu­ri, aceas­ta adu­când modi­fi­că­ri lega­te de abu­zul în ser­vi­ciu şi pedep­se­le apli­ca­te aces­tei infra­cţiu­ni. Pre­ve­de­ri­le au intrat în vigoa­re oda­tă cu publi­ca­rea Ordo­nanţei, cu exce­pţia arti­co­lu­lui 1 care va fi vala­bil în 10 zile. În tex­tul ordo­nan­ței de urgen­ță se pre­ve­de, refe­ri­tor la abu­zul în ser­vi­ciu, că răs­pun­de­rea pena­lă inter­vi­ne doar în cazul unei pagu­be mate­ri­a­le de pes­te 200.000 de lei.

Deci­zi­i­le Guver­nu­lui au scos asea­ră mii de oame­ni în stra­dă, care au pro­tes­tat, la fel ca în ulti­me­le zile împ­tri­va aces­tor modi­fi­că­ri de legi­sla­ție, care, potri­vit Lau­rei Kodru­ța Kove­si repre­zin­tă o ade­vă­ra­tă lovi­tu­ră în lup­ta cu corup­ția. Măsu­ri­le au meni­rea să sal­veze de la puș­că­rie o serie de poli­ti­cie­ni noto­rii, prin­tre care, Liviu Drag­nea, pre­șe­din­te­le PSD, for­ma­țiu­ne care a câști­gat ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de anul tre­cut sau Vic­tor Pon­ta, fos­tul pre­mi­er al Româ­ni­ei.

„Astăzi este o zi de doliu pen­tru sta­tul de drept. Sta­tul de drept, care a pri­mit o lovi­tu­ră puter­ni­că de la adver­sa­rii jus­ti­ţi­ei, drep­tă­ţii şi lup­tei împo­tri­va coru­pţi­ei. Guver­nul PSD şi ALDE a igno­rat visul şi năzu­inţe­le a mili­oa­ne de româ­ni libe­ri care vor să tră­i­as­că într-o ţară eli­be­ra­tă de coru­pţie. Astăzi, Guver­nul PSD şi ALDE a anu­lat mun­ca a zeci de mii de oame­ni oneş­ti şi cura­joşi din Jus­ti­ţia româ­nă care au dove­dit în ulti­mii ani că nime­ni şi nimic nu este mai pre­sus de lege. Guver­nul PSD şi ALDE a anu­lat efor­tu­ri­le făcu­te de mili­oa­ne de româ­ni de a face din Româ­nia o ţară res­pec­ta­tă în Euro­pa! De astăzi, recu­pe­ra­rea pre­ju­di­ci­i­lor devi­ne foar­te difi­ci­lă”, a comen­tat pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei, Kla­us Iohan­nis deci­zia Guver­nu­lui de modi­fi­ca­re a legi­sla­ți­ei pena­le.

În urmă cu un an, pre­mi­e­rul R. Mol­do­va, Pavel Filip, a fost înves­tit în func­ție, în pli­ne pro­tes­te stra­da­le, la fel, noap­tea, iar ulte­ri­or, o serie de ședin­țe ale Guver­nu­lui R. Mol­do­va au fost pro­gra­ma­te sea­ra.