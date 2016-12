Putin va răspunde lui Obama cu aceeași monedă! Ce spune Trump despre expulzarea din SUA a 35 de diplomați ruși

Sta­te­le Uni­te au luat joi deci­zia de a expul­za 35 de diplo­ma­ți ruși și au închis două clă­di­ri rusești din New York și Mary­land. În ace­lași timp, admi­nis­tra­ția Oba­ma a anun­țat că va lua și alte măsu­ri de sanc­țio­na­re a Rusi­ei, ca răs­puns la ata­cu­ri­le ciber­ne­ti­ce asu­pra Sta­te­lor Uni­te și a ames­te­cu­lui în cam­pa­nia elec­to­ra­lă ame­ri­ca­nă, scrie digi24.ro.

De cea­lal­tă par­te, pur­tă­to­rul de cuvânt al Krem­li­nu­lui a decla­rat că nu e sigur că sanc­țiu­ni­le anun­ța­te joi de Washin­gton vor fi apro­ba­te de pre­șe­din­te­le ales, Donald Trump, al cărui man­dat înce­pe la 20 ianu­a­rie 2017. Ofi­ci­a­lul de la Krem­lin a mai spus că se îndo­ieș­te de efi­cien­ța aces­tor măsu­ri, din moment ce admi­nis­tra­ția Oba­ma va ple­ca în trei săp­tămâ­ni. Totuși, pre­șe­din­te­le Putin va ordo­na măsu­ri de răs­puns „adec­va­te” la sanc­țiu­ni­le Washin­gto­nu­lui, care vor afec­ta rela­ți­i­le din­tre Mosco­va și Washin­gton, a mai spus Dmi­tri Pes­kov.

„Am sanc­țio­nat nouă enti­tă­ți și per­soa­ne indi­vi­du­a­le: GRU și FSB, două din­tre ser­vi­ci­i­le de infor­ma­ții ruse; patru ofi­țe­ri ai GRU; și trei com­pa­nii care au ofe­rit spri­jin mate­ri­al în ope­ra­țiu­ni­le ciber­ne­ti­ce ale GRU. În plus, secre­ta­rul trez­o­re­ri­ei va anun­ța nume­le a doi cetă­țe­ni ruși care au folo­sit mij­loa­ce infor­ma­ti­ce pen­tru a disi­mu­la fon­du­ri și infor­ma­ții de iden­ti­fi­ca­re per­so­na­lă. Depar­ta­men­tul de Stat închi­de două sedii rusești, în Mary­land și New York, folo­si­te de per­so­na­lul rusesc în sco­pu­ri de spi­o­naj, și decla­ră „per­so­na non gra­ta” 35 de agen­ți ruși de infor­ma­ții. În fine, Depar­ta­men­tul pen­tru Secu­ri­ta­te Inter­nă și FBI vor decla­si­fi­ca infor­ma­ții teh­ni­ce des­pre acti­vi­ta­tea infor­ma­ti­că a ser­vi­ci­i­lor ruse civil și mili­tar pen­tru a aju­ta, în SUA și în stră­i­nă­ta­te, la iden­fi­ca­rea, depis­ta­rea și con­tra­ca­ra­rea cam­pa­niei glo­ba­le a Rusi­ei de acti­vi­tă­ți infor­ma­ti­ce rău inten­țio­na­te”, a decla­rat pre­șe­din­te­le Oba­ma.