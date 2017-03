La sfârșitul lunii martie ar putea fi activat procesul de ieșire a Regatului Unit din UE

Par­la­men­tul bri­ta­nic a apro­bat defi­ni­tiv luni sea­ră legea care auto­ri­zea­ză guver­nul să declanşe­ze pro­ce­du­ra de Bre­xit. Tex­tul a fost apro­bat de ambe­le came­re prin două votu­ri suc­ce­si­ve, dar fără amen­damen­tul care pri­vea pro­te­cţia cetă­ţe­ni­lor euro­pe­ni din regat, scrie digi24.ro.

A fost res­pins însă şi amen­damen­tul care ar fi dat Par­la­men­tu­lui ulti­mul cuvânt asu­pra acor­du­lui final nego­ci­at cu Bruxelles-ul. Prac­tic, din acest moment, pre­mi­e­rul The­re­sa May poa­te declanşa ori­când pro­ce­du­ra de ieşi­re din UE. Potri­vit pur­tă­to­ru­lui său de de cuvânt, acest lucru va avea loc la sfârşi­tul lunii mar­tie, con­trar spe­cu­la­ţi­i­lor din pre­să care spu­neau că arti­co­lul 50 ar fi urmat să fie declanşat chiar azi.

Vic­to­ria pre­mi­e­ru­lui The­re­sa May în Par­la­ment, unde are o majo­ri­ta­te pre­ca­ră, îi dă mână libe­ră pen­tru nego­ci­e­rea Bre­xi­tu­lui și îi con­so­li­dea­ză pute­rea asu­pra Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor. May se con­frun­tă cu pro­vo­ca­rea de a scoa­te Marea Bri­ta­nie din Uniu­nea Euro­pea­nă în con­di­ții cât mai bune în timp ce se con­frun­tă cu un al doi­lea refe­ren­dum pen­tru inde­pen­den­ța Sco­ți­ei, scrie Blo­om­berg.

Marea Bri­ta­nie se află sub o pre­siu­ne mai mare decât blo­cul comu­ni­tar, deo­a­re­ce are doi ani la dis­po­zi­ție pen­tru a pără­si UE indi­fe­rent de înțe­le­ge­rea la care va ajun­ge cu lide­rii Uniu­nii.

Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Euro­pean Donald Tusk a decla­rat, săp­tămâ­na tre­cu­tă, că va răs­pun­de noti­fi­că­rii că a fost declan­șat arti­co­lul 50 în 48 de ore. Apoi, Comi­sia Euro­pea­nă va face publi­ce con­di­ți­i­le lega­le în care se vor des­fă­șu­ra nego­ci­e­ri­le.

În timp ce The­re­sa May se pre­gă­teș­te pen­tru nego­ci­e­ri cu lide­rii UE, ea se con­frun­tă cu o cri­ză chiar la ea aca­să. Pre­mi­e­rul scoţi­an Nico­la Stur­ge­on a anu­nţat luni că va cere săp­tămâ­na vii­toa­re Par­la­men­tu­lui scoţi­an să o auto­ri­ze­ze să orga­ni­ze­ze un nou refe­ren­dum pe tema inde­pen­denţei Scoţi­ei.

Stur­ge­on vrea să se asi­gu­re că Scoţia are o opţiu­ne la fina­lul pro­ce­su­lui Bre­xi­tu­lui.

Pe de altă par­te, pre­mi­e­rul The­re­sa May con­si­de­ră că un nou refe­ren­dum pri­vind inde­pen­denţa Scoţi­ei ar pro­vo­ca divi­ziu­ni şi ar putea duce la o incer­ti­tu­di­ne eco­no­mi­că enor­mă în cel mai prost moment posi­bil pen­tru Marea Bri­ta­nie.