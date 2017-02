Dezmățul politic de peste Prut văzut de cei doi parlamentari de la București originari din Chișinău

Guver­nul de la Bucu­rești a adop­tat, în noap­tea de mar­ți, 31 ianu­a­rie 2017 mai mul­te ordo­nan­țe de urgen­ță care pre­văd modi­fi­că­ri la legi­sla­ția pena­lă, dar și gra­ți­e­rea unor cate­go­rii de pedep­se. Noap­tea, o par­te din modi­fi­că­ri­le la legi­sla­ție au fost publi­ca­te în Moni­to­rul Ofi­ci­al. Sunt exact ordo­nan­țe­le pen­tru care zeci de mii de româ­ni au ieșit în ulti­me­le săp­tămâ­ni în stra­dă, pen­tru a pro­tes­ta împo­tri­va adop­tă­rii lor.

În Par­la­men­tul de la Bucu­rești, care urmea­ză să deci­dă asu­pra unor aspec­te din aces­te ordo­nan­țe, în tabe­re dife­ri­te, exis­tă și doi cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va.

Ion Hadâr­că, fost depu­tat în Par­la­men­tul de la Chi­și­nău și lide­rul Par­ti­du­lui Libe­ral Refor­ma­tor, a ajuns în Sena­tul Româ­ni­ei pe lis­te­le Par­ti­du­lui „Ali­an­ța Libe­ra­li­lor și Demo­cra­ți­lor” (ALDE) con­dus de fos­tul pre­mi­er romând Călin Popes­cu Tări­cea­nu. ALDE este astăzi la guver­na­re împre­u­nă cu Par­ti­dul Soci­al Demo­crat (PSD), con­dus de Liviu Drag­nea, for­ma­țiu­ne care l-a pro­pus pe Sorin Grin­dea­nu, actu­a­lul pre­mi­er al Româ­ni­ei. Deși pes­te Prut zeci de mii de oame­ni au ieșit la pro­tes­te, sena­to­rul Ion Hadâr­că ne-a decla­rat că nu are încă o pozi­ție des­pre sta­rea de lucru­ri din Româ­nia. „Nu pot să vă comen­tez nimic, tre­bu­ie să mă docu­men­tez să văd care este situ­a­ția… Nu vă supă­ra­ți, dar am sosit abia asea­ră aici. Am văzut că ceva se întâm­plă, dar nu pot să fac niciun comen­ta­riu”, ne-a zis Hadâr­că.

Con­stan­tin Codrea­nu, care a ajuns în Came­ra Depu­ta­ți­lor din Par­la­ment pe lis­te­le Par­ti­du­lui „Miș­ca­rea Popu­la­ră”, con­dus de fos­tul pre­șe­din­te român, Tra­ian Băsescu a scris pe o rețea de soci­a­li­za­re că „în aceas­tă sea­ră (mar­ți, 31 ianu­a­rie 2017, n.r.), prin­ci­pi­i­le sta­tu­lui de drept au pri­mit o lovi­tu­ră fata­lă din par­tea Guver­nu­lui PSD-ALDE. Gre­șe­a­la lor e că au uitat de un lucru sfânt: Vox Populi, Vox Dei. Vor plăti scump pen­tru asta”, a pre­ci­zat depu­ta­tul.

Mar­ți sea­ra, Guver­nul de la Bucu­rești a adop­tat ordo­na­ța de Urgen­ță pri­vind modi­fi­ca­rea Codu­lui penal care îl sca­pă, potri­vit pre­sei de la Bucu­rești pe Liviu Drag­nea, pre­șe­din­te­le PSD, for­ma­țiu­ne care a câști­gat ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de anul tre­cut, dar și pe alți zeci de pena­li de dosa­re. A fost adop­tat și pro­iec­tul de lege pri­vind gra­ți­e­rea care urmea­za să fie tri­mis în Par­la­ment „spre dez­ba­te­re și apro­ba­re urgen­tă”. În jurul orei 01.00, ordo­nan­ța de Urgen­ță a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al. „Guver­nul PSD a intrat in isto­ria „demo­cra­ți­ei” româ­nești cu o ordo­nan­ță publi­ca­tă în miez de noap­te la doar câte­va ore după apro­ba­re”, con­sta­tă site-ul hotnews.ro.

„Astăzi este o zi de doliu pen­tru sta­tul de drept. Sta­tul de drept, care a pri­mit o lovi­tu­ră puter­ni­că de la adver­sa­rii jus­ti­ţi­ei, drep­tă­ţii şi lup­tei împo­tri­va coru­pţi­ei”, a decla­rat Kla­us Ionan­nis, pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei. Cu ase­me­nea decla­ra­ții au venit și mai mul­ți poli­ti­cie­ni de opo­zi­ție de la Bucu­rești. Pes­te 10 mii de oame­ni au ieșit la pro­test mar­ți noap­tea, după ce a Guver­nul a adop­tat modi­fi­că­ri­le de legi­sla­ție. Mier­cu­ri dimi­nea­ța, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii de la Bucu­rești a anun­țat că a votat, în una­ni­mi­ta­te sesi­za­rea Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le pe ordo­nan­ța de urgen­ță numi­tă de pre­sa de la Bucu­rești „Drag­nea”. CSM a decis să sesi­ze­ze Cur­tea în pri­vin­ța exis­ten­ței unui con­flict între pute­ri­le sta­tu­lui, cea jude­că­to­reas­că și cea exe­cu­ti­vă.

Direc­ția Națio­na­lă Anti­co­rup­ție (DNA) din Româ­nia, con­si­de­ra­tă în ulti­mii ani una din cele mai per­for­man­te insti­tu­ții anti­co­rup­ție din lume a întoc­mit o ana­li­ză a impac­tu­lui pe care adop­ta­rea – prin ordo­nan­ță de urgen­ță, a modi­fi­că­ri­lor Codu­lui penal și Codul de pro­ce­du­ră pena­lă – o va avea asu­pra dosa­re­lor pena­le afla­te în curs de instru­men­ta­re și în pro­ces de jude­ca­re. DNA anun­ță că în urma modi­fi­că­ri­lor, ori­ce fap­tă care ar cau­za un pre­ju­di­ciu de sub 200.000 lei româ­nești, echi­va­len­tul a 1 mili­on de lei mol­do­ve­nești nu va mai fi inves­ti­ga­tă și pedep­si­tă, iar în cau­ze­le tri­mi­se la instan­ță pro­ce­sul penal înce­tea­ză, iar cau­ze­le afla­te în lucru la DNA se vor cla­sa. „Ori­ce fap­tă pen­tru care nu exis­tă plân­ge­re pre­a­la­bi­lă depu­să de par­tea vătă­ma­tă nu va mai putea fi inves­ti­ga­tă. Dacă auto­rul fap­tei este însu­și con­du­că­to­rul insti­tu­ți­ei, ar tre­bui să for­mu­le­ze plân­ge­re împo­tri­va pro­pri­ei per­soa­ne. Toa­te dosa­re­le afla­te deja pe rolul instan­țe­lor, având ca obiect infrac­țiu­ni de abuz în ser­vi­ciu, vor fi con­di­țio­na­te de for­mu­la­rea plân­ge­rii pre­a­la­bi­le de către per­soa­na vătă­ma­tă. Dacă o ase­me­nea insti­tu­ție va refu­za for­mu­la­rea plân­ge­rii, se va dis­pu­ne înce­ta­rea pro­ce­su­lui penal”, anun­ță DNA.

V.M.