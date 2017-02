(doc) Respinsă anterior de Parlament, aceeași candidatură este înaintată repetat la funcția de membru al Curții de Conturi

Șefa Direc­ți­ei audit per­for­man­ță din cadrul Direc­ți­ei gene­ra­le audi­tul ges­tiu­nii eco­no­mi­ce cor­po­ra­ti­ve, teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­țio­na­le și auto­ri­tă­ți­lor de regle­men­ta­re a Cur­ții de Con­tu­ri a R. Moldova(CCRM), Vio­le­ta Andrieș ar putea deve­ni cel de-al șap­te­lea mem­bru al CCRM. Can­di­da­tu­ra aces­te­ia a fost îna­in­ta­tă Par­la­men­tu­lui de către pre­șe­din­te­le Cur­ții, Vea­ce­slav Unti­lă, printr-un demers sem­nat la înce­pu­tul lunii curen­te. Pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind numi­rea Vio­le­tei Andrieș în func­ția de mem­bru al CCRM a fost deja apro­bat de biro­ul per­ma­nent al Legi­sla­ti­vu­lui și urmea­ză a fi supus votu­lui în ple­nul Par­la­men­tu­lui. Este pen­tru a doua oară când Andrieș este pro­pu­să Par­la­men­tu­lui pen­tru numi­re în aceas­tă func­ție. În decem­brie 2016, Vea­ce­slav Unti­lă a îna­in­tat depu­ta­ți­lor două can­di­da­tu­ri, Vio­le­ta Andrieș și Andrei Mun­tea­nu, pen­tru cele două pos­tu­ri vacan­te. În timp ce ulti­mul a întru­nit votu­ri­le depu­ta­ți­lor, Andrieș a fost res­pin­să.

La 29 iulie 2016, Par­la­men­tul a votat noua com­po­nen­ță ple­nu­lui Cur­ții de Con­tu­ri, după ce man­da­te­le foș­ti­lor mem­bri, în frun­te cu Sera­fim Ure­chea­nu, expi­ra­se de câte­va luni îna­in­te. Atun­ci, la con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei a fost numit depu­ta­tul PL, Vea­ce­slav Unti­lă, iar alte cin­ci foto­lii de mem­bru au fost ocu­pa­te de Ala Popes­cu, Petru Rota­ru, Mari­na Cova­li, Tatia­na Cune­ț­chi și Tama­ra Andru­ș­ca. Popes­cu însă a ple­cat de la CCRM în sep­tem­brie 2016 și a reve­nit în func­ția de secre­tar gene­ral al Par­la­men­tu­lui, după ce s-a con­sta­tat că aceas­ta nu putea să ocu­pe pos­tul, deo­a­re­ce avea împli­ni­tă vâr­sta de pen­sio­na­re, lucru inter­zis de Legea Cur­ții de Con­tu­ri.

În ulti­ma ședin­ță ple­na­ră a Par­la­men­tu­lui din sesiu­nea de toam­nă, la 23 decem­brie 2016, în mare gra­bă, Andrei Mun­tea­nu a fost numit în func­ția de mem­bru CCRM, chiar dacă docu­men­tul fuse­se înre­gis­trat în ace­eași zi, iar depu­ta­ții nu au văzut decât în tim­pul ședin­ței CV-ul aces­tu­ia. Tot atun­ci, Vea­ce­slav Unti­lă a pro­pus și can­di­da­tu­ra Vio­le­tei Andrieș, aceas­ta însă nu a fost sus­ți­nu­tă de votul par­la­men­ta­ri­lor. Unti­lă și-a argu­men­tat gra­ba prin fap­tul că ședinţe­le ple­nu­lui Curţii de Con­tu­ri sunt deli­be­ra­ti­ve, cu pre­zenţa a cel puţin 5 mem­bri, iar hotă­râri­le se adop­tă cu votul a cel puţin 4 mem­bri, res­pec­tiv, dacă unul din­tre mem­bri lip­seș­te, Cur­tea este în impo­si­bi­li­ta­te de a acti­va. Pro­ble­ma a fost sesi­za­tă de Unti­lă abia la ulti­ma ședin­ță a Par­la­men­tu­lui din 2016, deși CCRM numă­ra cin­ci mem­bri încă din sep­tem­brie.

În timp ce unii depu­ta­ţi s-au ară­tat atun­ci deran­ja­ţi de gra­ba în care s-a pro­pus numi­rea şi au cerut anu­la­rea pro­iec­tu­lui pen­tru urmă­toa­rea sesiu­ne, alții au sărit în apă­ra­rea celor doi can­di­dați, Mun­tea­nu și Andrieș.

„Aş dori să spus că am un deja-vu. La ulti­ma şedinţă din sesiu­nea de primăvara-vară a fost intro­du­să o ast­fel de ches­tiu­ne. Atun­ci noi nu am votat din cau­za gra­bei. De ce exis­tă aceas­tă ten­dinţă la numi­rea mem­bri­lor Curţii de Con­tu­ri? Îmi aduc amin­te că atun­ci ace­le per­soa­ne au fost pro­pu­se de une­le par­ti­de poli­ti­ce”, a decla­rat depu­tat comu­nis­tă Inna Şupac.

„Îmi exprim indig­na­rea. Noi am pri­mit acest pro­iect şi CV-urile can­di­da­ţi­lor abia acum. Este o insti­tu­ţie des­tul de impor­tan­tă. Tre­bu­ie să ştim pe cine apro­băm. Avem o suges­tie să mai aştep­tăm. Nimic nu arde. Jumă­ta­te de an nu au fost numi­ţi şi acum în trei minu­te tre­bu­ie să deci­dem”, a adă­u­gat și Oxa­na Domen­ti, depu­tat PCRM.

„Cunosc ambii can­di­da­ţi şi îndemn să susţi­nem aceş­ti can­di­da­ţi”, și-a îndem­nat cole­gii depu­ta­tul nea­fi­li­at Ște­fan Cre­an­gă.

Chiar dacă docu­men­tul pri­vind numi­rea în func­ție a ajuns cu câte­va ore îna­in­te pe masa depu­ta­ţi­lor, depu­ta­tul demo­cra­tul Dumi­tru Dia­cov a decla­rat: „Este clar că sunt oame­ni pre­gă­ti­ţi şi tre­bu­ie să se apu­ce de trea­bă”.

Ave­rea și afa­ce­ri­le soțu­lui

Vio­le­ta Andrieș are stu­dii în eco­no­mie. Din 2011 ocu­pă func­ția de șefă a Direc­ți­ei audit per­for­man­ță din cadrul Direc­ți­ei gene­ra­le audi­tul ges­tiu­nii eco­no­mi­ce cor­po­ra­ti­ve, teh­no­lo­gi­i­lor infor­ma­țio­na­le și auto­ri­tă­ți­lor de regle­men­ta­re a Cur­ții de Con­tu­ri a R. Mol­do­va. Între 2007-2011 a fost mana­ger al fir­mei de audit „DIVERS AUDIT” SRL, cu sedi­ul pe bl. Mir­cea cel Bătrân 1, pe care a fondat-o în octom­brie 2007. Astăzi, fon­da­tor și admi­nis­tra­tor al SRL-ului este Vita­lie Vrân­cean, fiul Vio­le­tei Andrieș. Până în 2007, can­di­da­ta la func­ția de mem­bru CCRM a fost direc­tor finan­ci­ar al „Favo­ra­bil SA”, la care, potri­vit ulti­mei decla­ra­ții de ave­re, cea pen­tru 2015, deți­ne o cotă de par­ti­ci­pa­re de 0,24% , iar soțul său – 0,34%, și care este înre­gis­tra­tă la ace­eași adre­să ca și „DIVERS AUDIT” SRL.

În 2015, fami­lia Andrieș a avut un buget de cir­ca 123 640 de lei, for­mat în mare par­te din sala­ri­ul său de la Cur­tea de Con­tu­ri, 106 165 de lei. Vio­le­ta Andrieș decla­ră că soțul său a obți­nut un venit sala­ri­al de numai 12 384, fiind unic fon­da­tor și admi­nis­tra­tor al fir­mei „Alinvita-Com” SRL. SRL-ul este înre­gis­trat, la fel, pe bl. Mir­cea cel Bătrân 1 și des­fă­șoa­ră acti­vi­tă­ți de con­ta­bi­li­ta­te.

În actul de ave­re, Andrieș decla­ră că are în pro­pri­e­ta­te două tere­nu­ri, un apar­ta­ment de 51,3 m.p. pe care l-a achi­zi­țio­nat în 2004 cu pes­te 200 de mii de lei, și o con­struc­ție de 84 m.p în valoa­re de 111 254 de lei. Fami­lia Andrieș deți­ne o Sko­da Fabia pro­du­să și obți­nu­tă în 2007, în baza unui con­tract de lea­sing.

Vio­le­ta Andrieș tre­ce în decla­ra­ția de ave­re și două cre­di­te, unul, de 330 000 de lei, luat în 2006 cu o rată a dobân­zii de 19% pe care tre­bu­ie să-l întoar­că până în 2021 și altul, de 100 000 de lei, luat în 2014 cu o rată a dobân­zii de 11% și pe care tre­bu­ie să-l achi­te până în 2019.

În 2014, pe nume­le Vio­le­tei Andrieș a fost ini­ția­tă o pro­ce­du­ră de con­trol de către Comi­sia Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI), pe motiv că în decla­ra­ția pen­tru 2012 nu ar fi indi­cat toa­te ave­ri­le și inte­re­se­le. Cau­za însă a fost cla­sa­tă de inspec­to­rii de inte­gri­ta­te pe moti­vul lip­sei încăl­că­rii regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor și inte­re­se­lor per­so­na­le.

În noiem­brie 2013, Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție a sesi­zat CNI-ul pre­cum că Andrieș în decla­ra­ția de ave­re pen­tru 2012 nu și-a decla­rat cota-parte în capi­ta­lul soci­al al SRL „Divers Audit” și veni­tu­ri­le sale sala­ri­a­le obți­nu­te în acel an la SRL-ul res­pec­tiv, dar și la „Repre­zen­tan­ța The Jor­da­ni­an Phar­ma­ce­u­ti­cal Manu­fac­tu­ring Com­pany” SRL, în mări­me tota­lă de 54 de mii de lei. În urma con­tro­lu­lui, Comi­sia a sta­bi­lit că Andrieș a acti­vat la „Divers Audit” SRL între 2007-2011, iar la „Repre­zen­tan­ța The Jor­da­ni­an Phar­ma­ce­u­ti­cal Manu­fac­tu­ring Com­pany” SRL, und este unic fon­da­tor, între martie-iunie 2011.

Potri­vit ambe­lor soci­e­tă­ți comer­ci­a­le, unde con­ta­bil acti­vea­ză ace­eași per­soa­nă, Vita­lie Vrân­cean, fiul lui Andrieș, „sala­ri­ul pen­tru 2012 i-a fost cal­cu­lat Vio­le­tei Andrieș din gre­șe­a­lă”, scrie în actul de con­sta­ta­re al CNI, unde se mai pre­ci­zea­ză că ero­ri­le admi­se au fost rec­ti­fi­ca­te în rapoar­te­le finan­ci­a­re anu­a­le ale enti­tă­ți­lor. CNI a sesi­zat că infor­ma­ți­i­le pre­zen­ta­te de ambe­le SRL-uri dunt aproa­pe iden­ti­ce ca for­mu­lar eși con­ți­nut, acest lucru l-a expli­cat Andrieș prin fap­tul că fir­me­le au un sin­gur jurist. La capi­to­lul bunu­ri mobi­le, Comi­sia a sta­bi­lit că Andrieș nu a decla­rat un auto­mo­bil de model BMW 525, înre­gis­trat pe nume­le soțu­lui, Gri­go­re Andrieș. Func­țio­na­ra de la Cur­tea de Con­tu­ri a decla­rat însă că auto­mo­bi­lul nu-i mai apar­ți­ne și a fost înstră­i­nat prin pro­cu­ră. În ace­lași act de con­sta­ta­re, CNI scria că Vio­le­ta Andrieș a omis să declare nu doar cota-parte pe care o deți­ne la „Divers Audit” SRL, dar și cota-parte a soțu­lui la „Alinvita-Com” SRL.

„Nu am indi­cat cota-parte pe nume­le soțu­lui și al meu, deo­a­re­ce am con­si­de­rat că tre­bu­ie de indi­cat doar cotele-părți din soci­e­tă­ți­le pe acțiu­ni, din acest motiv am indi­cat doar cotele-părți ce țin de „Favo­ra­bil” SA. Tot­o­da­tă, vă infor­mez că nu mai sunt fon­da­tor „Divers Audit” SRL”, scria Andrieș în expli­ca­ți­i­le pen­tru CNI.

În pofi­da necon­cor­dan­țe­lor iden­ti­fi­ca­te, se pare că expli­ca­ți­i­le Vio­le­tei Andrieș au con­vins CNI să cla­se­ze cau­za: „ținând cont de expli­ca­ți­i­le per­soa­nei supu­se con­tro­lu­lui și de fap­tul că omi­siu­ni­le admi­se în con­ți­nu­tul decla­ra­ției depu­se, în opi­nia Comi­si­ei, nu s-au rea­li­zat cu rea-intenție, tot­o­da­tă este ine­xis­ten­tă situ­a­ția de dife­ren­ță vădi­tă, între veni­tu­ri­le rea­li­za­te pe par­cur­sul anu­lui 2012 și pro­pri­e­ta­tea dobân­di­tă în ace­eași peri­oa­dă, se con­sta­tă lip­sa încăl­că­rii regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor și pro­pri­e­tă­ți­lor”.

Un alt con­trol, Comi­sia Națio­na­lă de Inte­gri­ta­tea ini­țiat pe nume­le Vio­le­tei Andrieș și în 2015, după ce au fost depu­se două peti­ții prin care era sesi­zat fap­tul că Andrieș, care deți­nea o func­ție publi­că în cadrul Cur­ții de Con­tu­ri, cea de con­tro­lor prin­ci­pal de stat, înde­pli­nea, para­lel și cali­ta­tea de con­si­li­er în cadrul Con­si­li­u­lui local Budești, mun. Chi­și­nău, alea­să la 14 iunie 2015, pe lis­te­le PLDM. Și de aceas­tă dată, CNI a con­sta­tat lip­sa încăl­că­rii regi­mu­lui juri­dic al incom­pa­ti­bi­li­tă­ți­lor de către Vio­le­ta Andrieș, „pe moti­vul lip­sei remu­ne­ra­ți­ei pen­tru exer­ci­ta­rea man­da­tu­lui de con­si­li­er în cadrul Con­si­li­u­lui local Budești”.

Cu sau fără con­curs?

Inte­re­sant este fap­tul că la 1 febru­a­rie curent a fost înre­gis­tra­tă, cu titlu de pro­iect legi­sla­tiv, sem­nat de depu­ta­ții Vale­ri­an Bejan, Ște­fan Cre­an­gă, Ana­to­lie Zago­ro­dîi, Mar­cel Rădu­can, Ser­giu Sâr­bu și Ghe­or­ghe Moca­nu, noua Lege pri­vind orga­ni­za­rea și func­țio­na­rea Cur­ții de Con­tu­ri. Spre deo­se­bi­re de actu­a­la Lege a Cur­ții de Con­tu­ri, noua lege, care se anun­ță a fi una ela­bo­ra­tă în con­cor­dan­ță cu legi­sla­ția inter­națio­na­lă, pre­ve­de că mem­brii CCRM se numesc de Par­la­ment la pro­pu­ne­rea pre­șe­din­te­lui Cur­ții, în bază de con­curs public, pe un ter­men de cin­ci ani, cu votul majo­ri­tă­ții depu­ta­ți­lor ale­și. Res­pec­tiv, dacă pro­iec­tul de lege nu va intra în vigoa­re până când can­di­da­tu­ra Vio­le­tei Andrieș va fi supu­să votu­lui în ple­nul Par­le­men­tu­lui, aceas­ta ar putea fi numi­tă, la fel ca cei­lal­ți mem­bri ai CCRM, fără un con­curs public.

Foto: cap­tu­ră video realitatealive.md