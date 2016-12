Cioclea vorbește, în premieră, despre motivele plecării sale de la BNP Paribas

Într-un inter­viu acor­dat Zia­ru­lui de Gar­dă, guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le , Ser­giu Cio­clea a expli­cat moti­ve­le ple­că­rii sale de la ban­ca fran­ce­ză Pari­bas în mai 2015.

„Acti­vi­ta­tea BNP Pari­bas în Rusia a sufe­rit brusc, aproa­pe pes­te noap­te, în 2014, după impu­ne­rea san­cţiu­ni­lor eco­no­mi­ce ale UE şi SUA. Pes­te puţin timp, BNP Pari­bas a fost, la rându-i, san­cţio­na­tă cu o amen­dă de cir­ca 9 mili­ar­de USD de auto­ri­tă­ţi­le ame­ri­ca­ne pen­tru că, în tre­cut, a avut tranza­cţii finan­ci­a­re cu Cuba, Iran şi Sudan. În con­se­cinţă, ban­ca a dimi­nu­at numă­rul de pos­tu­ri vacan­te şi nu mai ofe­rea per­spec­ti­ve de carie­ră inte­re­san­tă. După aproa­pe 18 ani de lucru în ace­ea­şi orga­ni­za­ţie, am con­sta­tat în aces­te cir­cum­stanţe un semn ceresc că e tim­pul să plec, deşi BNP Pari­bas a făcut tot posi­bi­lul să mă reţi­nă. Simţeam nevo­ia unei noi schim­bă­ri pro­fe­sio­na­le şi mă sti­mu­la ide­ea de a ieşi din zona de con­fort. Ast­fel, în mai 2015, mi-am dat demi­sia în baza unui acord ami­a­bil cu ban­ca, în care a fost inclu­să o cla­u­ză de non-concurenţă. La înce­put de 2016, eram liber deja să mă anga­jez şi am înce­put să explo­rez mai mul­te pis­te, când am aflat des­pre al doi­lea con­curs pen­tru pos­tul de guver­na­tor”, a pre­ci­zat Cio­clea.

Tot­o­da­tă, ZdG l-a între­bat pe guver­na­tor des­pre ple­ca­rea de la Pari­bas, fili­a­la din Rusia. Momen­tul când Ser­giu Cio­clea a ple­cat, în decem­brie 2012, a coincis cu impli­ca­rea băn­cii din Rusia într-un scan­dal legat de eschi­va­rea de la pla­ta impo­zi­te­lor.

„În pri­mul rând, nu a fost niciun scan­dal. A fost un pro­ces de ruti­nă pe aspec­te fis­ca­le, cum se întâm­plă la mul­te fir­me cu capi­tal stră­in în Rusia, pe care BNP Pari­bas l-a pier­dut. Acest pro­ces, rela­tiv minor, era legat de struc­tu­ra­rea cre­di­te­lor. Or, eu am fost res­pon­sa­bil de cu totul altă acti­vi­ta­te – fuziu­ni­le şi achi­zi­ţi­i­le şi pieţe­le de capi­tal acţio­na­ri­al. Pur­tă­to­rul de cuvânt al băn­cii în Rusia, în coor­do­na­re cu sedi­ul din Paris, a tri­mis o dezminţi­re fer­mă, care nu a fost publi­ca­tă. Zia­rul la care vă refe­ri­ţi nici nu a cău­tat dosa­rul de la jude­ca­tă în Rusia, ca să vadă dacă apa­re pe unde­va nume­le meu sau al depar­ta­men­tu­lui pe care l-am con­dus. Cât des­pre ple­ca­rea mea de la biro­ul din Mosco­va, expli­ca­ţia este şi mai bana­lă, fiind lega­tă de poli­ti­ca de redu­ce­re a cos­tu­ri­lor. Am trans­fe­rat tot per­so­na­lul depar­ta­men­tu­lui la ofi­ci­i­le din Paris şi Lon­dra pen­tru a bene­fi­cia de siner­gi­i­le unor struc­tu­ri mai mari. Toa­te băn­ci­le de inves­ti­ţii, de la Gold­man Sachs la UBS, au avut poli­ti­ci de relo­ca­re geo­gra­fi­că simi­la­ră în acea peri­oa­dă. Vă daţi sea­ma că, dacă aş fi fost într-adevăr impli­cat în vre­un scan­dal, nici­o­da­tă nu aş fi pri­mit o scri­soa­re de reco­man­da­re la pos­tul de guver­na­tor din par­tea preşe­din­te­lui băn­cii BNP Pari­bas”, a expli­cat Cio­clea.

