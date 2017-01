Andrei MUDREA: Ion Ungureanu – ultima dramă

Eu nu ştiu de ce boa­lă a sufe­rit Mare­le nos­tru – Ion Ungu­rea­nu, dar una eu ştiu cu sigu­ranţă: El nu a murit de boa­lă, El a murit de scăr­bă şi de ruşi­ne pen­tru noi… pen­tru ceea ce am deve­nit şi cu ce ne-am pome­nit… El, săr­ma­nul, nu a mai putut supor­ta degra­da­rea şi tră­da­rea noas­tră… El, Mare­le Om de Cul­tu­ră, de Ome­nie, de Dem­ni­ta­te şi Ver­ti­ca­li­ta­te, el, care a lup­tat toa­tă via­ţa lui pen­tru acest Neam şi aceas­tă Ţară – a fost tră­dat defi­ni­tiv şi pen­tru tot­dea­u­na… Ulti­mul firi­şor de aţă de care Ion Ungu­rea­nu se mai ţinea în via­ţa aceas­ta – era spe­ranţa că El va vedea UNIREA. Iată, că a văzut-o… Noi ne-am unit cu Dodon! Chiar şi aşa un Uri­aş, venit din nea­mul Guli­ve­ri­lor, ca Mare­le Ion Ungu­rea­nu – nu a mai putut rezis­ta, dar ce să mai zicem de săr­ma­na lui ini­mă, care l-a durut toa­tă via­ţa – pen­tru noi şi pen­tru Ţară… eu cred, că nici în cele mai stra­ş­ni­ce vise Ion Ungu­rea­nu – nu putea să-şi închi­pu­ie că după 25 de ani de Inde­pen­denţă – noi vom dărui Ţara lui Dodon… Da! Da! Fra­ţi­lor! – Anu­me noi!!! Nu Mosco­va şi nu Tiras­po­lul, dar anu­me Noi – cu toa­tă muţe­nia şi laşi­ta­tea noas­tră! Cu marea sete de bani, de foto­lii şi de pute­re… ne-am cui­bă­rit toţi ca guzga­nii la căl­duţ prin cabi­ne­te şi biro­u­ri şi am făcut-o pe muţii şi pe sur­zii…, aştep­tând ca cine­va să facă – o minu­ne. Iată că minu­nea – a venit! Iar Ion Ungu­rea­nu – a ple­cat… a ple­cat de la noi pe veci! A ple­cat supă­rat, îndu­re­rat şi tră­dat… Da, El era supă­rat şi avea per­fec­tă dreap­ta­te. Ţara arde, iar noi – cân­tăm! Ţara arde, iar noi – dan­săm! Ţara arde, iar noi – tăcem!… Unde am fost noi? – Marea Eli­tă a Ţării, atun­ci când Ţara ardea!!! Unde au fost scri­i­to­rii? Unde au fost acto­rii? Unde au fost Marii Arti­ş­ti ai Popo­ru­lui ? Unde au fost Marii poli­ti­cie­ni şi Marii aca­dem­cie­ni atun­ci când în Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le au venit – sute de mii de oame­ni – ca să sal­veze Ţara??? Unde au fost „Marii Cava­le­ri” ai Ţării atun­ci când Ţara ardea??? Răs­pun­sul e sim­plu – în tufa­ri! Aco­lo ei îşi ascun­deau – esenţa lor, ca mai apoi cocoţa­ţi pe sce­nă, punându-şi tri­co­lo­rul în gît să o facă pe „Marii Patri­oţi”… iar în final avem ceea ce avem – ade­vă­ra­ţii patri­oţi ajung – în mor­min­te, iar Dodon ajun­ge – preşe­din­te! Şi toa­te aces­tea s-au întâm­plat doar dato­ri­tă nouă, acei care nu mai avem nimic sfânt, în afa­ră de bani şi de foto­lii… Cum oare ar mai fi putut trăi Ion Ungu­rea­nu între noi?, dacă noi ne vin­dem mai ceva decât pros­ti­tu­a­te­le!!! – pen­tru bani facem totul!!! Vin­dem – Mama, Tata, Fra­te­le, Pri­e­te­nii, Nea­mul şi Ţara… Din „Urma­şii Romei” noi ne-am trans­for­mat în „Urma­şii lui Iuda”! Nu vă umfla­ţi în pene, fra­ţi­lor, aces­ta este Ade­vă­rul! şi aveţi curaj să-l ascul­ta­ţi măcar pe mar­gi­nea gro­pii lui Ion Ungu­rea­nu! După ce unii „de ai noş­tri” la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le au băgat cuţi­tul în spa­te­le Maiei San­du astăzi deja vor să-l demi­tă pe – Dodon! Bra­vo! – „patri­oţi­lor”, Bra­vo!!! ar spu­ne săr­ma­nul Ion Ungu­rea­nu, dar din păca­te el nu mai poa­te spu­ne nimic – prin moar­tea sa El – ne-a spus totul!!! „Mare­le Guli­ver” – ne-a pără­sit. Noi eram prea mici şi prea măru­nţi la suflet – pen­tru El. Noi nu ne-am putut ridi­ca la înă­lţi­mea lui. Noi am rămas niş­te piti­ci – fri­coşi şi tică­loşi… Noi nu ne gân­dim la Ţară, noi ne gân­dim doar la Buzu­nar… Anu­me de aici vine toa­tă muţe­nia şi tică­loşe­nia noas­tră… anu­me de ace­ea – noi cu o mâi­nă scri­em „Basa­ra­bia necu­nos­cu­tă”, iar cu altă mână votăm pen­tru – Dodon! Anu­me de ace­ea noi cu o mână ţinem Tri­co­lo­rul, iar cu alta – jefuim Popo­rul! Iată cine sun­tem noi! Iată unde am ajuns noi… „Bra­vo!” – ar fi spus Ion Ungu­rea­nu, „Bra­vo, fra­ţi­lor! – veţi ajun­ge depar­te… Deja aţi ajuns”! Eu nu ştiu, care au fost ulti­me­le cuvin­te ale lui Ion Ungu­rea­nu, dar ştiu cu sigu­ranţă – ver­su­ri­le pe care maes­trul le-ar fi ros­tit ulti­ma dată în faţa aces­tui Popor – tră­dat, pros­tit şi jefu­it… Şi dacă Dom­nul i-ar mai fi dat o şan­să, sunt sigur, El ar fi ros­tit ver­su­ri­le de mai jos aşa ca să se cutre­mu­re toa­te clo­po­te­le din Mol­do­va – tot aşa cum se cutre­mu­rau clo­po­te­le din Chi­şi­nău, atun­ci când maes­trul Ion Ungu­rea­nu a citit Decla­ra­ţia de Inde­pen­denţă în Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le: … Vea­cul nos­tru ni-l umplu­ră sal­tim­ban­cii şi irozii/N-o să aflu între-ai noş­tri vre­un fal­nic juvaer?/ Măş­ti cu toa­te de renu­me din come­dia minciunii?/ Au de patrie, vir­tu­te, nu vor­beş­te Liberalul,/De a-i cre­de că viaţa-i e cura­tă ca cristalul?/ Vezi colo pe urâ­ciu­nea fără suflet, fără cuget,/ Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri,/Toţi pe buze-având vir­tu­te, iar în ei mone­da calpă,/ Quin­te­senţă de mize­rii de la cre­ş­tet până-n talpă,/Dintre-aceştia ţara noas­tră îşi ale­ge astăzi solii!/Ne fac legi şi ne pun biru­ri, ne vor­besc filozofie./Şi apla­u­dă fre­ne­tic schi­me, cân­te­ce şi jocuri./Toate mutre­le aces­tea sunt pre­tin­se de român,/Spuma asta-nveninată, astă ple­be, ăst gunoi/Să ajungă-a fi stă­pâ­na şi pe ţară şi pe noi!/Voi sun­teţi urma­şii Romei ? Niş­te răi şi niş­te fameni!/I-e ruşi­ne ome­ni­rii să vă zică vouă oameni!/Când vedem că toţi ace­ia care vor­be mari arun­că …Numai banul îl vânea­ză şi câş­ti­gul fără muncă,/Azi, când fra­za lus­tru­i­ta nu ne poa­te înşela,/Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?/Prea v-aţi ară­tat ara­ma, sfâi­ind aceas­tă ţară,/Prea făcură-ţi nea­mul nos­tru de ruşi­ne şi ocară,/Prea v-aţi bătut joc de lim­bă, de stră­bu­ni şi obicei,/Ca să nu s-arate-odată ce sun­teţi – niş­te mişei !/ Cum nu vii tu Ţepeş doam­ne, ca punând mâna pe ei,/ Să-i impa­rţi în două cete: în smin­ti­ţi şi în mişei,/ Şi în două tem­ni­ţi lar­ge cu de-a sila să-i aduni,/ Să dai foc la puş­că­rie şi la casa de nebu­ni!

EPILOG: În Ţară este – Lini­ş­te Mor­ta­lă… – Unde eşti, Bădi­ţă Mihai? Astăzi am să vin la Tine … Hai­de, Doam­ne, hai­de, hai… Dum­ne­zeu să-l odih­neas­că în pace.