(VIDEO) Flashmob în ultima zi din an, în susținerea lui Tudor Pânzari. A participat și Maia Sandu

Pro­vo­ca­rea “Manequ­in Cha­l­len­ge”, care a făcut încon­ju­rul lumii, nu a oco­lit nici Repu­bli­ca Mol­do­va. În ulti­ma zi din an, un grup de per­soa­ne a încre­me­nit pen­tru câte­va minu­te în pre­a­j­ma coli­bei în care, de șap­te ani, locu­ieș­te vete­ra­nul Tudor Pân­za­ri. La acțiu­ne a par­ti­ci­pat și Maia San­du.

Astăzi, tim­pul a stat în loc pen­tru apro­xi­ma­tiv două­ze­ci de tine­ri care au încre­me­nit în dife­ri­te ipos­ta­ze. În timp ce unii îl aju­tau pe vete­ran să adu­că lem­ne în coli­bă, pen­tru a ține piept geru­lui de afa­ră, alții au încre­me­nit în timp ce dis­cu­tau cu Tudor Pân­za­ri. Ast­fel, spun par­ti­ci­pan­ții la acțiu­ne, vor să tra­gă alar­ma pri­vind fap­tul că anul 2017 va fi al șap­te­lea pe care băr­ba­tul îl va petre­ce în stra­dă, după ce auto­ri­tă­ți­le i-au demo­lat casa în care locu­ia.

”Pen­tru noi Tudor, prin lup­ta pe care o duce, a ajuns să fie un sim­bol al rezis­ten­ței și o dova­dă în plus a demo­cra­ți­ei lip­să în Repu­bli­ca Mol­do­va. După 14 ani de când i-a fost demo­la­tă casa și șap­te ani în stra­dă, instan­ța de jude­ca­tă i-a recu­nos­cut drep­tul încăl­cat. Auto­ri­tă­ți­le au fost obli­ga­te să îi dea o casă, însă acest lucru nu s-a întâm­plat. În aces­te con­di­ții, înțe­le­gem că noi, cetă­țe­nii, sun­tem ulti­ma lui șan­să. Am lan­sat un cont de dona­ții și con­tăm pe oame­nii cu ini­mă mare, care ar putea con­tri­bui”, sus­ți­ne orga­ni­za­toa­rea acțiu­nii, acti­vis­ta Anas­ta­sia Cucu­ruz.

La pro­vo­ca­rea ”Manequ­in Cha­l­len­ge” a par­ti­ci­pat și Maia San­du. Potri­vit ex-candidatei la func­ția de pre­șe­din­te al sta­tu­lui, este revol­tă­toa­re lip­sa de reac­ție a auto­ri­tă­ți­lor în acest caz. ”Am accep­tat cu plă­ce­re invi­ta­ția tine­ri­lor de a petre­ce ulti­ma zi din an ală­tu­ri de Tudor Pân­za­ri. Dacă pre­zen­ța mea aici va putea cum­va să întoar­că pri­vi­rea soci­e­tă­ții către acest caz – atun­ci a meri­tat”, și-a expli­cat ges­tul Maia San­du.

Tudor Pân­za­ri avea 31 de ani când a schim­bat bici­cle­ta pe armă. ”Am lăsat-o în ogra­dă, am urcat în mași­nă și am ple­cat la răz­boi. De aco­lo m-am întors cu o trau­mă care a fost la un pas să mă trans­for­me într-o legu­mă. Cât eram în spi­tal, în sta­re gra­vă, auto­ri­tă­ți­le au decis să demo­le­ze blo­cul în care locu­iam. Toți veci­nii au pri­mit în schimb o locu­in­ță și numai eu de la spi­tal nu m-am mai putut întoar­ce aca­să. Spe­rau că o să mor și nu o să îmi mai tre­bu­ias­că, dar nu a fost să fie. Am lup­tat pen­tru inde­pen­den­ță, ca să înțe­leg acum că e tare ama­ră”, le-a măr­tu­ri­sit Tudor per­soa­ne­lor veni­te să îl sus­ți­nă.

Colec­ta­rea de bani pen­tru a-i cum­pă­ra lui Tudor Pân­za­ri o casă la Cău­șe­ni are loc pe o plat­for­mă inter­națio­na­lă de crow­fun­ding. Per­soa­ne­le cu ini­mă mare pot dona accesând: www.gofundme.com/casa-pentru-veteranul-tudor-pinzari