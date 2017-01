(VIDEO) Alex Dimitrov despre incidentul cu procurorul Dulgheru

Acti­vis­tul Alex Dimi­trov vor­beș­te des­pre inci­den­tul cu pro­cu­ro­rul Ion Dul­ghe­ru, care a avut loc în sea­ra zilei de 30 decem­brie 2016. Acti­vis­tul sus­ți­ne că nu l-a înju­rat pe Dul­ghe­ru și că nu i-a dete­ri­o­rat mași­na ci din con­tra, el a fost cel agre­sat de pro­cu­ror.

Ion Dul­ghe­ru, un fost pre­ten­dent la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­rup­ție, cel care a deți­nut, până la 1 ianu­a­rie 2016, func­ția de adjunct al pro­cu­ro­ru­lui sect. Cen­tru, Chi­şi­nău, a fost fil­mat de acti­vis­tul Ale­xei Dimi­trov în timp ce a mer­gea cu mași­na pe tro­tu­a­rul din apro­pi­e­rea insti­tu­ți­ei în care aces­ta acti­va. După ce Dimi­trov i-a repro­șat acest fapt, pro­cu­ro­rul, ner­vos, l-ar fi lovit, așa cum se obser­vă din ima­gi­ni­le video sur­prin­se de acti­vist și pos­ta­te pe inter­net, după care a ple­cat. Inci­den­tul a avut loc vine­ri, 30 decem­brie 2016.

Zia­rul de Gar­dă a soli­ci­tat pozi­ția pro­cu­ro­ru­lui Ion Dul­ghe­ru des­pre inci­den­tul în care a fost impli­cat în după ami­a­za zilei de 30 decem­brie 2016. Pro­cu­ro­rul sus­ți­ne că video difu­zat de Dimi­trov este frag­men­tat și în el nu se vede de la ce a por­nit inci­den­tul. ”Fap­tul că am fost lovit cu picio­rul în auto­mo­bil, fiind încă și înju­rat, m-a indig­nat. La fel am, obser­vat că per­soa­na în cau­ză s-a miș­cat într-o par­te de la auto­mo­bil, stând într-o pozi­ție agre­si­vă, dând de înțe­les că poa­te lovi repe­tat în auto­mo­bil și chiar în mine, filmându-mi reac­ția. Fiind con­ști­ent că mă fil­mea­ză doar pe mine și el nu se vede în ima­gi­ne, pozi­ția cor­pu­lui său era agre­si­vă și pro­vo­ca­toa­re. Aces­ta se miș­ca în așa mod pen­tru a crea impre­sia în fil­ma­rea sa că este agre­sat. La înce­pu­tul frag­men­tu­lui fil­mat, se vede că dia­lo­gul era în toi, iar el îmi spu­se­se deja ceva și eu doar îi repro­șez, întrebându-l, tu ce, ești debil? Era o între­ba­re în con­tex­tul în care el a lovit în mași­nă fără motiv. Nu am afir­mat că are o dia­gno­ză, doar l-am între­bat, pen­tru că acțiu­ni­le lui nu erau adec­va­te. Eu tot sunt om și ca și toți oame­nii am emo­ții, iar ele s-au reflec­tat în cazul dat așa, cu o așa o între­ba­re. Mai mult, eu i-am spus, dacă tu con­si­de­ri că am pro­ce­dat greșit, chea­mă poli­ția. De ce îți asu­mi tu res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le și atri­bu­ți­i­le orga­ne­lor de drept”, a expli­cat Ion Dul­ghe­ru.