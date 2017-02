Drumul unui judecător cu activitate controversată spre funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Chişinău

Un sin­gur can­di­dat a aspi­rat la fun­cţia de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău. Magis­tra­tul Ghen­a­die Pav­liuc, care locu­ieş­te într-o casă de lux şi are în CV mai mul­te deci­zii cata­lo­ga­te de expe­rţi drept con­tro­ver­sa­te, a fost pro­pus de mem­brii CSM preşe­din­te­lui pen­tru numi­re în aceas­tă fun­cţie, după ce aceş­tia nu au avut prac­tic între­bă­ri lega­te de inte­gri­ta­tea sa.

Ghen­a­die Pav­liuc a par­ti­ci­pat şi la pri­mul con­curs anu­nţat de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) pen­tru supli­ni­rea a cin­ci fun­cţii de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău. La 28 noiem­brie 2016, Pav­liuc, însă, a depus cere­re de retra­ge­re din con­curs, iar în decem­brie 2016, CSM a desem­nat patru vice­preşe­dinţi, pe Lui­za Gafton, Oleg Mel­ni­ciuc, Vic­tor Bur­duh şi Dorin Dul­ghi­e­ru, adi­că pe foş­tii preşe­dinţi ai instanţe­lor în baza căro­ra s-a for­mat Jude­că­to­ria Chi­şi­nău. Recent, trei din­tre ei au fost apro­ba­ţi de şeful sta­tu­lui, care a res­pins doar can­di­da­tu­ra lui Oleg Mel­ni­ciuc. Tot­o­da­tă, în urma votă­rii din CSM, jude­că­to­rii Ion Ţur­can şi Lilia Lupa­ş­co nu au obţi­nut numă­rul nece­sar de votu­ri. Ast­fel, Ple­nul Con­si­li­u­lui a anu­nţat un nou con­curs, pen­tru supli­ni­rea unei fun­cţii vacan­te de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău. De aceas­tă dată, la con­curs a par­ti­ci­pat un sin­gur can­di­dat, Ghen­a­die Pav­liuc, jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria Chi­şi­nău, cu sedi­ul la Buiu­ca­ni.

Ghen­a­die Pav­liuc s-a pre­zen­tat, la 31 ianu­a­rie 2017, la şedinţa CSM. Sin­gu­rul mem­bru al CSM care a avut între­bă­ri pen­tru magis­trat a fost Teo Câr­naţ. Aces­ta, însă, nu l-a între­bat nimic des­pre ave­rea, inte­gri­ta­tea sau deci­zi­i­le con­tro­ver­sa­te pe care le-a luat în ulti­mii ani, ci des­pre numă­rul de înche­ie­ri pe care reu­şeş­te să le pro­nu­nţe într-un an. „Dacă le iau pe toa­te, se adu­nă o mie”, a răs­puns Pav­liuc. „O mie de înche­ie­ri? Cum reu­şi­ţi să adop­ta­ţi o mie de înche­ie­ri şi să lucra­ţi în ace­la­şi timp la teza de doc­tor?”, a repli­cat Câr­naţ, întrebându-l pe magis­trat cum îşi vede acti­vi­ta­tea de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău. „Cred că toţi cunoa­ş­teţi răs­pun­sul”, a repli­cat Pav­liuc, fără a-şi înche­ia gân­dul. Atun­ci, Câr­naţ a spus că nu mai are între­bă­ri. Niciun alt mem­bru al CSM nu a avut curi­o­zi­tă­ţi în legă­tu­ră cu acti­vi­ta­tea lui Pav­liuc, una des­tul de tumul­tu­oa­să, după cum şi ZdG a scris ante­ri­or. După deli­be­ră­ri, Vic­tor Micu, preşe­din­te­le CSM, a anu­nţat că deci­zia Con­si­li­u­lui este de a pro­pu­ne şefu­lui sta­tu­lui can­di­da­tu­ra lui Ghen­a­die Pav­liuc la fun­cţia de vice­preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Chi­şi­nău pe un ter­men de patru ani. Acum, preşe­din­te­le Igor Dodon va deci­de dacă accep­tă sau nu can­di­da­tu­ra CSM.

Ghen­a­die Pav­liuc are 42 de ani. Din apri­lie 2014 este jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni din Chi­şi­nău, deve­ni­tă, de la 1 ianu­a­rie 2017, Jude­că­to­ria Chi­şi­nău. La Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni a ajuns în mai 2011, fiind deta­şat tem­po­rar de la Jude­că­to­ria Don­du­şe­ni, printr-o hotă­râre a CSM.

În ulti­mii cin­ci ani, de când este jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, Ghen­a­die Pav­liuc a par­ti­ci­pat la exa­mi­na­rea mai mul­tor dosa­re de rezo­nanţă. Deci­zi­i­le pe care le-a luat aces­ta au pro­vo­cat mai mul­te con­tro­ver­se. În câte­va cazu­ri, părţi­le au cerut recu­za­rea lui Pav­liuc pen­tru că aces­ta ar fi rudă cu fos­tul lider al PDM, Mari­an Lupu. Audi­at de mem­brii CSM, Pav­liuc a admis că are o legă­tu­ră de rude­nie, doar că înde­păr­ta­tă, cu actu­a­lul depu­tat. „Unde­va, al patru­lea grad, din par­tea soţi­ei”, punc­ta Pav­liuc.

Pe 21 noiem­brie 2015, magis­tra­tul Pav­liuc a emis una din­tre cele mai con­tro­ver­sa­te deci­zii din jus­ti­ţia din R. Mol­do­va. Aces­ta, având spre exa­mi­na­re o cere­re a Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei pri­vind recu­noa­ş­te­rea sen­tinţei pe nume­le ex-deputatului Vale­riu Guma, con­dam­nat în Româ­nia la patru ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pen­tru tra­fic de influ­enţă, dare şi lua­re de mită, a recu­nos­cut sen­tinţa, însă, printr-un gest cali­fi­cat de juri­ş­ti şi pro­cu­ro­ri „de neînţe­les”, a dis­pus sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei. Alt­fel spus, din patru ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re, Pav­liuc a dis­pus con­dam­na­rea lui Vale­riu Guma, ex-deputat pe lis­te­le PD, la patru ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re, salvându-l pe aces­ta de puş­că­rie. Ulte­ri­or, pro­cu­ro­rii au ata­cat înche­ie­rea lui Pav­liuc la Cur­tea de Apel. „Instanţa a igno­rat pre­ve­de­ri­le legi­sla­ţi­ei inter­na­ţio­na­le şi a apli­cat în mod ero­nat pre­ve­de­ri­le Codu­lui Penal şi Codu­lui de pro­ce­du­ră pena­lă”, menţio­nau acu­za­to­rii de stat. Cur­tea a menţi­nut însă hotă­rârea lui Pav­liuc, iar CSM a decis că în acţiu­ni­le magis­tra­tu­lui nu ar exis­ta încăl­că­ri.

În mai 2015, Ghen­a­die Pav­liuc l-a eli­be­rat din ares­tul la domi­ci­liu pe con­tro­ver­sa­tul Ilan Şor pen­tru a can­di­da la fun­cţia de pri­mar de Orhei, deşi Şor era învi­nu­it într-un dosar de rezo­nanţă. În octom­brie 2015, Pav­liuc l-a tri­mis în arest pen­tru 30 de zile pe fos­tul depu­tat Vlad Filat. Ante­ri­or, Pav­liuc a făcut par­te din com­ple­tul din trei jude­că­to­ri care l-a con­dam­nat pe Andrei Baş­to­voi, depu­tat în pri­mul Par­la­ment, la 9 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. Mai mul­te per­soa­ne, inclu­siv con­dam­na­tul Baş­to­voi, afir­mau că dosa­rul ar fi fost des­chis la coman­dă.

Ghen­a­die Pav­liuc şi soţia sa, Caro­li­na Pav­liuc, sunt anga­ja­ţi la stat. El este jude­că­tor, iar ea – medic. Din 2011, cei doi locu­iesc într-o casă par­ti­cu­la­ră dintr-o zonă de eli­tă din sect. Cio­ca­na. Casa, con­stru­i­tă pe când Pav­liuc era jude­că­tor şi vice­preşe­din­te la Jude­că­to­ria Don­du­şe­ni, are, în acte­le cadas­tra­le, doar 72 m.p., deşi, în rea­li­ta­te, pare mai mare. Tot­o­da­tă, în decla­ra­ţia sa cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, magis­tra­tul susţi­ne că imo­bi­lul are o supra­fa­ţă dub­lă, de 155 m.p. În 2011, când era deja fina­li­zat, imo­bi­lul a fost pus în gaj la Vic­to­ri­a­bank pen­tru un cre­dit de 150 mii de lei, pe care fami­lia Pav­liuc urmea­ză să-l ram­bu­r­se­ze până în 2021. În 2013, soţia sa, Caro­li­na, a con­trac­tat un alt cre­dit, de 30 mii de lei, tot de la Vic­to­ri­a­bank.

„Nu putem să vor­bim des­pre deci­zii con­tro­ver­sa­te atâ­ta timp cât fie­ca­re hotă­râre jude­că­to­reas­că a fost menţi­nu­tă de către instanţa ierar­hic supe­ri­oa­ră. De alt­fel, noi putem să dis­cu­tăm că abso­lut toa­te deci­zi­i­le tutu­ror jude­că­to­ri­lor sunt con­tro­ver­sa­te. Mulţi pot spu­ne că nu le pla­ce o solu­ţie lua­tă şi o cata­lo­ghea­ză drept con­tro­ver­sa­tă. Dar nu e chiar corect. E corect că aşa situ­a­ţie ca la Guma chiar a fost pen­tru pri­ma dată în R. Mol­do­va. Dar, încă o dată vă spun. Hotă­rârea a fost supu­să con­tro­lu­lui ierar­hic supe­ri­or. De ce dvs. vedeţi în per­ma­nenţă doar deci­zia jude­că­to­ru­lui de fond şi nu vă uita­ţi că mai sunt alţi trei jude­că­to­ri ierar­hic supe­ri­o­ri care o veri­fi­că? Dacă s-ar fi anu­lat hotă­râri­le mele, putea­ţi spu­ne că, uite, con­tro­ver­sa­tul Pav­liuc a încer­cat să facă asta, dar nu i-a mers, pen­tru că instanţa ierar­hic supe­ri­oa­ră a casat hotă­rârea”, susţi­ne Ghen­a­die Pav­liuc. Cu refe­ri­re la casa în care locu­ieş­te, Pav­liuc pre­ci­zea­ză că aceas­ta a fost con­stru­i­tă înce­pând cu anul 2002, timp de aproa­pe 10 ani. „Ca să faci o casă timp de vreo 12 ani, nu e chiar impo­si­bil. Am fost şi exe­c­u­tor jude­că­to­resc. Am avut şi o susţi­ne­re per­ma­nen­tă din par­tea părinţi­lor soţi­ei. Dar dvs. aţi văzut metra­jul la imo­bi­lul meu? Este o casă mică de tot. Eu nu cred că un apar­ta­ment cu patru odăi cos­tă mai ieftin decât casa mea. Să faci o casă în 10 ani, să mer­gi doar prin cre­di­te… Nu cunoa­ş­teţi câte cre­di­te eu am luat şi cum eu le res­ti­tui, cum eu retră­iesc şi cum îmi vine la sfârşit de lună gazul… Nu e atât de uşor”, expli­că Ghen­a­die Pav­liuc.