De ce Ministerul Justiţiei îngrădeşte accesul la informaţii

Por­ta­lul instanţe­lor de jude­ca­tă din R. Mol­do­va afi­şea­ză, de câte­va săp­tămâ­ni, o nouă inter­fa­ţă, iar cei care îl acce­sea­ză nu mai pot cău­ta, după nume­le şi pre­nu­me­le incul­pa­ţi­lor, hotă­râri­le de jude­ca­tă în care aceş­tia figu­rea­ză, ci doar după numă­rul elec­tro­nic al unui dosar. Acest fapt prac­tic îngră­deş­te acce­sul jur­na­li­ş­ti­lor, dar şi tutu­ror cetă­ţe­ni­lor care doresc să afle deta­lii des­pre pro­ce­se­le şi hotă­râri­le jude­că­to­reş­ti în care figu­rea­ză inclu­siv fun­cţio­na­ri jude­ca­ţi, dar şi alte per­soa­ne care au ajuns în faţa instanţei, fiind jude­ca­te într-un pro­ces public. Deci­zia Agenţi­ei de admi­nis­tra­re a instanţe­lor jude­că­to­reş­ti din sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei a stâr­nit un val de cri­ti­ci din par­tea per­soa­ne­lor care vin în con­tact cu jus­ti­ţia.

ZdG a recla­mat acum o săp­tămâ­nă pe pagi­na elec­tro­ni­că www.zdg.md fap­tul că por­ta­lul instanţe­lor de jude­ca­tă nu mai per­mi­te cău­ta­rea unui dosar după nume­le per­soa­ne­lor care figu­rea­ză în el. A doua zi, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) s-a auto­se­si­zat şi a venit cu o rea­cţie. A fost însă un punct de vede­re sec, pen­tru că insti­tu­ţia afir­ma doar că „res­pon­sa­bil de admi­nis­tra­rea pagi­ni­lor web ale instanţe­lor de jude­ca­tă din R. Mol­do­va este Agenţia de Admi­nis­tra­re a Instanţe­lor Jude­că­to­reş­ti din cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei (AAIJ)”. Enti­ta­tea este sub­or­do­na­tă Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei (MJ), care vine­ri, 3 febru­a­rie, a venit cu un comu­ni­cat de pre­să la subiect.

MJ: „Cetăţenii adresează obiecţii privind încălcarea drepturilor legale”

În comu­ni­cat se menţio­na fap­tul că „în ulti­ma peri­oa­dă tot mai mulţi cetă­ţe­ni adre­sea­ză obie­cţii pri­vind încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor lega­le prin publi­ca­rea nume­lor aces­to­ra pe por­ta­lul instanţe­lor de jude­ca­tă”. MJ susţi­ne că „cetă­ţe­nii invo­că pre­ve­de­ri­le Legii cu pri­vi­re la pro­te­cţia date­lor cu carac­ter per­so­nal, care, în opi­nia aces­to­ra, le sunt încăl­ca­te atun­ci când nume­le lor sunt publi­ca­te, în cali­ta­te de jus­ti­ţi­a­bi­li, în docu­men­te­le publi­ca­te pe por­ta­lul instanţe­lor de jude­ca­tă”. Ast­fel, insti­tu­ţia anu­nţa că „por­ta­lul instanţe­lor naţio­na­le de jude­ca­tă www.instante.justice.md conţi­ne com­par­ti­men­tul „hotă­râri­le instanţei” unde vor putea fi publi­ca­te hotă­rî­ri­le jude­că­to­reş­ti ale instanţe­lor naţio­na­le. La nece­si­ta­te, cău­ta­rea aces­to­ra va putea fi rea­li­za­tă în depen­denţă de numă­rul dosa­ru­lui atri­bu­it în instanţă şi pro­ce­du­ra de exa­mi­na­re. Com­par­ti­men­tul nu per­mi­te cău­ta­rea în depen­denţă de nume­le şi pre­nu­me­le părţi­lor în pro­ces, în sco­pul asi­gu­ră­rii pro­te­cţi­ei date­lor cu carac­ter per­so­nal”. Minis­te­rul pre­ci­za că „oda­tă cu lan­sa­rea fina­lă a nou­lui por­tal, la com­par­ti­men­tul „trans­pa­renţă” va fi dis­po­ni­bi­lă o rubri­că nouă, unde vor putea fi acce­sa­te hotă­râri jude­că­to­reş­ti pri­vind con­dam­na­rea repre­zen­tanţi­lor sec­to­ru­lui jus­ti­ţi­ei pen­tru acte de coru­pţie – acţiu­ne ce deri­vă din Stra­te­gia de Refor­mă a Sec­to­ru­lui Jus­ti­ţi­ei”.

Comu­ni­ca­tul Minis­te­ru­lui, pos­tat în nume­le AAIJ, a nemulţu­mit nu doar jur­na­li­ş­tii, care ajung în impo­si­bi­li­ta­tea de a cău­ta şi a scrie des­pre dosa­re­le care se află pe rol în instanţe­le de jude­ca­tă, ci şi avo­ca­ţii. Într-o scri­soa­re publi­că sem­na­tă de Nina Lozan, preşe­din­ta Uniu­nii Avo­ca­ţi­lor, adre­sa­tă lui Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ţi­ei, se spu­ne că „argu­men­te­le AAIJ pre­cum că acce­sa­rea hotă­râri­lor jude­că­to­reş­ti după nume­le şi pre­nu­me­le incul­pa­tu­lui ar con­sti­tui date cu carac­ter per­so­nal, nu sunt vala­bi­le, deo­a­re­ce mai mul­te ţări res­pec­tă aceas­tă prac­ti­că, iar pe tabla de anu­nţu­ri infor­ma­ti­ve din cadrul fie­că­rei instanţe nume­le şi pre­nu­me­le per­soa­ne­lor impli­ca­te într-un pro­ces de jude­ca­tă sunt publi­ce. „Acest fapt îngră­deş­te acce­sul avo­ca­ţi­lor la cău­ta­rea dosa­re­lor cli­enţi­lor lor. Avo­ca­ţii pierd timp preţi­os pen­tru alte acti­vi­tă­ţi în folo­sul per­soa­ne­lor pe care le apă­ră sau le repre­zin­tă în instanţă şi sunt puşi în situ­a­ţia de a fixa şi a reţi­ne în memo­rie cau­ze civi­le, pena­le sau admi­nis­tra­ti­ve doar după numă­rul elec­tro­nic al dosa­ru­lui”, se ara­tă în demer­sul Uniu­nii, care cere reve­ni­rea la vari­an­ta ante­ri­oa­ră a por­ta­lu­lui. „Încă nu am pri­mit un răs­puns. Dar, un lucru care doar com­pli­că situ­a­ţia nu poa­te fi pri­vit pozi­tiv de către avo­ca­ţi. Şi nu doar de avo­ca­ţi, ci şi de părţi­le pe dosar, de jur­na­li­ş­ti, de toa­tă lumea care are nevo­ie de o infor­ma­ţie. Cum se expli­că fap­tul că infor­ma­ţia des­pre nume­le părţi­lor din dosar se află pe ecra­nul din fie­ca­re instanţă de jude­ca­tă?”, se întrea­bă Nina Lozan.

AAIJ: „Sunau şi întrebau de ce toată lumea trebuie să aibă acces la dosarul lui”

Nico­lae Eşa­nu, vice­mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, ne-a decla­rat că nu are vreo păre­re la subiect, pre­ci­zând că, în cadrul MJ, nu el este res­pon­sa­bil de acest seg­ment. Am dis­cu­tat cu Valen­ti­na Gri­go­riş, direc­toa­rea inte­ri­ma­ră a AAIJ. Ea ne-a spus că joi, 9 febru­a­rie, urmea­ză să aibă loc o întâl­ni­re cu mem­brii CSM, repre­zen­tanţii MJ, dar şi cu ofi­ci­a­li din cadrul Cen­tru­lui pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal. Aşa cum în comu­ni­ca­tul MJ se pre­ci­za că „în ulti­ma peri­oa­dă tot mai mulţi cetă­ţe­ni adre­sea­ză obie­cţii pri­vind încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor lega­le prin publi­ca­rea nume­lor aces­to­ra pe por­ta­lul instanţe­lor de jude­ca­tă”, am soli­ci­tat de la Gri­go­riş să ne ofe­re numă­rul şi lis­ta per­soa­ne­lor care s-ar fi plâns. „Nu pot să vă spun acum niciun număr, pen­tru că, de obi­cei, sunt ape­lu­ri tele­fo­ni­ce. În une­le peri­oa­de puteau fi şi ape­lu­ri zil­ni­ce. Oame­nii veneau atât cu soli­ci­ta­rea de a fi publi­ca­te, având pre­tenţii că hotă­râri­le lor nu sunt făcu­te publi­ce, dar unii sunau şi ne între­bau de ce toa­tă lumea tre­bu­ie să aibă acces la dosa­rul lui, ce ţine de drep­tu­ri­le sale fami­li­a­le”, ne-a răs­puns Gri­go­riş.

Tatia­na Puiu, exper­tă în legi­sla­ţia mass-media, amin­teş­te că, ante­ri­or, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ) s-a pro­nun­țat în pri­vinţa afi­şă­rii infor­ma­ţi­i­lor care pot fi publi­ca­te într-o hotă­râre de jude­ca­tă. „Con­si­der că este o deci­zie arbi­tra­ră şi o încăl­ca­re gra­vă a drep­tu­lui de a avea acces la ori­ce infor­ma­ţie de inte­res public. Se pare că per­soa­ne­le cu fun­cţie de răs­pun­de­re din cadrul MJ au omis, fie din rea-voinţă, fie din necu­noa­ş­te­re, să res­pec­te prin­ci­pi­ul publi­ci­tă­ţii pro­ce­se­lor judi­ci­a­re, dar şi a dosa­re­lor exa­mi­na­te de instanţe­le de jude­ca­tă. Trans­pa­renţa actu­lui de jus­ti­ţie şi publi­ci­ta­tea şedinţe­lor de jude­ca­tă inclu­de atât drep­tul publi­cu­lui de a fi pre­zent în sala de jude­ca­tă, cât şi drep­tul de a afla infor­ma­ţi­i­le în legă­tu­ră cu dosa­re­le instanţei de pe pagi­na web. Chiar şi Cur­tea Euro­pea­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui publi­că nume­le inte­gral al recla­man­ți­lor, data naş­te­rii sau locul de trai în hotă­râri­le sale. Mai mult, dis­pu­ta pri­vind publi­ca­rea hotă­râri­lor jude­că­to­reş­ti per­so­na­li­za­te pe pagi­ni­le instanţe­lor de jude­ca­tă a fost solu­ţio­na­tă defi­ni­tiv încă în anul 2014 de către CSJ, care a sta­tu­at într-o cau­ză împo­tri­va Cen­tru­lui Națio­nal pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal că inte­re­sul gene­ral de a avea o jus­ti­ţie publi­că şi trans­pa­ren­tă încli­nă balanţa în defa­voa­rea inte­re­se­lor indi­vi­du­a­le ale per­soa­ne­lor ale căror nume apar publi­ca­te în hotă­râri­le jude­că­to­reş­ti”, pre­ci­zea­ză Puiu.

Preşedintele CSJ critică modificările propuse de MJ şi AAIJ

Aso­ci­a­ţia Promo-LEX a ana­li­zat comu­ni­ca­tul MJ şi a ajuns la con­clu­zia că insti­tu­ţia, împre­u­nă cu AAIJ, „inter­pre­tea­ză exten­siv pre­ve­de­ri­le Legii nr. 133 cu pri­vi­re la pro­te­cţia date­lor cu carac­ter per­so­nal, iar refe­rinţe­le făcu­te la situ­a­ţia că publi­ca­rea nume­lui şi pre­nu­me­lui ar încăl­ca drep­tu­ri­le per­soa­ne­lor impli­ca­te în pro­ce­sul de efec­tu­a­re a Jus­ti­ţi­ei sunt ero­na­te. În gene­ral, nu exis­tă teme­iu­ri lega­le pen­tru a nu publi­ca pe pagi­ni­le web ale instanţe­lor de jude­ca­tă infor­ma­ţii care ar conţi­ne nume­le, pre­nu­me­le per­soa­ne­lor impli­ca­te în pro­ce­sul de efec­tu­a­re a actu­lui de Jus­ti­ţie. În acest sens, Codul de Pro­ce­du­ră Pena­lă, Codul de Pro­ce­du­ră Civi­lă, Legea pri­vind orga­ni­za­rea jude­că­to­reas­că, Regu­la­men­tul pri­vind modul de publi­ca­re a hotă­râri­lor jude­că­to­reş­ti pe por­ta­lul unic al instanţe­lor jude­că­to­reş­ti sta­bi­leş­te prin­ci­pi­ul publi­ci­tă­ţii pro­ce­du­ri­lor”, expli­că aceş­tia.

Subiec­tul a fost abor­dat şi la ulti­ma şedinţă a CSM. Mihai Poa­le­lun­gi, preşe­din­te­le CSJ, s-a decla­rat împo­tri­va modi­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te de MJ şi AAIJ. „Tre­bu­ie să luăm ati­tu­di­ne, aşa încât por­ta­lul să fun­cţio­ne­ze. Tre­bu­ie să reve­nim asu­pra Regu­la­men­tu­lui. Aici e depă­şi­tă legi­sla­ţia şi sunt inter­pre­ta­te exten­siv aşa-numitele regu­li cu pri­vi­re la încăl­ca­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal. Ati­tu­di­nea lua­tă faţă de deper­so­na­li­za­re este inco­rec­tă. Aco­lo nu se scrie niciun nume, nimic. Pe site-ul CSJ cum s-au publi­cat hotă­râri­le, aşa şi se vor publi­ca, indi­fe­rent de deci­zia Agenţi­ei (n.r. – AAIJ) sau a MJ. De ce la Cur­tea Euro­pea­nă nu se încal­că drep­tu­ri­le omu­lui dacă se publi­că hotă­râri­le, dar în Mol­do­va se încal­că? În momen­tul în care ai depus cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă şi ai intrat în spa­ţi­ul public, asumă-ţi aceas­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te”, a decla­rat preşe­din­te­le CSJ, Mihai Poa­le­lun­gi, citat de bizlaw.md. Ante­ri­or, CSJ, sin­gu­ra instanţă din R. Mol­do­va care publi­că hotă­râri­le fără a le deper­so­na­li­za, a ana­li­zat două speţe în care s-a pus în dis­cu­ţie publi­ca­rea nume­lor per­soa­ne­lor care figu­rea­ză în hotă­râri jude­că­to­reş­ti, con­sta­tând, de fie­ca­re dată, că publi­ca­rea nume­lui per­soa­ne­lor pe site-urile instanţe­lor de jude­ca­tă este lega­lă.