(VIDEO) Viaţa parcursă în mâini „Nu-mi amintesc ce simți când mergi pe propriile picioare”

Un om se sim­te împli­nit atun­ci când ştie că este iubit şi încon­ju­rat de oame­ni dra­gi. De aceas­tă păre­re este Agri­pi­na Gavri­lu­ţă, care, de 73 de ani, nu a mai simţit cum e să păşeş­ti pes­te un prag sau să te ţii pe pro­pri­i­le picioa­re.

Agri­pi­na Gavri­lu­ţă este din satul Puhoi, raio­nul Ialo­ve­ni. Toa­tă via­ţa a tră­it în acest sat, în casa părinţi­lor, fiind încon­ju­ra­tă de cei dra­gi. „Via­ţa este grea, dar fru­moa­să, dacă nu eşti sin­gur”, ne spu­ne feme­ia, pe care am găsit-o aca­să, aşe­za­tă jos pe o pla­pu­mă, sprijinindu-şi spa­te­le de pere­te­le cald al sobei, cu picioa­re­le strân­se sub ea şi cu mâi­ni­le ascun­se în poa­lă.

„Bântuia războiul pe aici”

Părinţii i-au poves­tit că a mers până la vâr­sta de doi ani, după care, din cau­za unei boli, picioa­re­le au înce­tat să o mai ascul­te. „Părinţii îmi spu­neau că eram tare zbânţu­i­tă. Aler­gam mult. Iar la vâr­sta de doi ani m-am îmbol­nă­vit. Am stat aşa vreo două săp­tămâ­ni. Cor­pul mi s-a înroşit şi eram tare slă­bi­tă. După asta nu mă mai puteam ţine pe picioa­re. În acea peri­oa­dă, bân­tu­ia răz­bo­i­ul pe aici, de ace­ea nici medi­ci nu găseai prin sat. Aşa am ajuns să nu mai pot mer­ge. Picioa­re­le au mai cres­cut, dar nu s-au dezvol­tat. Şi iată, am 75 de ani şi con­ti­nui să mă mişc sprijinindu-mă în mâi­ni”, poves­teş­te Agri­pi­na, resem­na­tă cu tre­cu­tul său, pe care şi l-a croşe­tat din amin­ti­ri­le părinţi­lor. „Nu-mi amin­tesc deloc ce simţi când mer­gi pe pro­pri­i­le picioa­re. Da, mul­te par­că îmi sunt şter­se din memo­rie. Eram prea mică ca să le ţin min­te, dar aşa mi-i mai uşor”, recu­noa­ş­te feme­ia, aran­jând o cută de la fus­ta ce-i aco­pe­ră picioa­re­le.

Pen­tru că nu putea mer­ge, nu a frec­ven­tat şcoa­la, iar sin­gu­rii pro­fe­so­ri din via­ţa ei au fost fra­ţii, care au învăţat-o să scrie şi să citeas­că. „Am fost şase copii la părinţi. Eu sunt al doi­lea. Chiar dacă fra­ţii erau mai mici, tot ei m-au învă­ţat să scriu şi să citesc. Dato­ri­tă fami­li­ei noas­tre nume­roa­se, nu m-am simţit nicio cli­pă sin­gu­ră. Chiar dacă nu am avut copii, am cres­cut vreo zece”, zâm­beş­te Agri­pi­na, amintindu-şi de zile­le în care îşi îngri­jea nepoţii.

Toţi vin la Lelea

Fami­lia o dezmi­ar­dă „Lelea”. Aşa îi spun şi copi­ii din sat. Aşa îi spun şi săte­nii. „Tot satul îi zice Lelea. Chiar şi cei mici. Unde vă duceţi? La Lelea”, râde Valen­ti­na Ştir­bu, asis­ten­tă soci­a­lă din sat, care tră­ieş­te în veci­nă­ta­te cu Agri­pi­na Gavri­lu­ţă. „Ei, în loc să-mi zică mâca, îmi zic lelea, dar aşa s-au învă­ţat şi tot satul îmi zice aşa. Copi­ii, cum mă văd pe pris­pă, vin repe­de la mine. Sin­gu­ră nu rămân nicio cli­pă”, zâm­beş­te cu timi­di­ta­te feme­ia, aranjându-şi bre­to­nul tăi­at scurt şi drept, care îi iese de sub bro­bo­a­dă.

„În fie­ca­re dumi­ni­că, mai ales când afa­ră e cald, pris­pa se umple de copii. Toţi vin să stea cu Lelea. Tră­iesc în veci­nă­ta­te şi mă molip­sesc de zâm­be­te­le lor. Câteo­da­tă îmi este ciu­dă că am mult de lucru prin gos­po­dă­rie şi nu reu­şesc să vin şi eu. Este ca un rug la care se adu­nă toţi ca să se încă­l­zeas­că”, ne spu­ne Valen­ti­na Ştir­bu. „E vesel la ea. Aşa îi este firea, dacă nu ar iubi atât de mult oame­nii, nu ar veni nime­ni s-o vadă”, ada­u­gă asis­ten­ta soci­a­lă.

„Nu poţi nici măcar să te mişti…”

Săte­nii susţin că Agri­pi­na este ca o scli­pi­re, mereu cu zâm­be­tul pe buze şi gata să te încu­ra­je­ze sau să te încă­l­zeas­că cu o vor­bă bună. „Ea nu-şi plân­ge de milă, ci pri­veş­te opti­mis­tă îna­in­te. Mai mult îi este jale de bătrâ­nii sin­gu­ra­ti­ci, care nu au pe nime­ni…”, expli­că Rodi­ca Adam, nepoa­ta care tră­ieş­te în ace­ea­şi casă cu Agri­pi­na.

„Nu mă plâng pen­tru că nu am de ce să o fac. M-am tre­zit aşa, că nu pot mer­ge pe picioa­re şi atât. Să fi fost mai mare şi să fi ţinut min­te ce simţi atun­ci când mer­gi pe picioa­re, poa­te avea să-mi fie acum mai greu, dar aşa mă ştiu şi nu-mi ima­gi­nez cum ar fi fost alt­fel. Mi-i jale de bătrâ­nii care sunt com­plet sin­gu­ri. Nici nu-mi pot închi­pui cum este să tră­ieş­ti aşa… să aşte­pţi să-ţi des­chi­dă măcar cine­va uşa, dar nu vine abso­lut nime­ni, iar tu nu poţi nici măcar să te miş­ti şi…”, Agri­pi­na se opreş­te în mij­lo­cul fra­zei, iar pe faţă i se aşter­ne emoţia.

„Au obosit şi ele, sărmanele”

Ziua Agri­pi­nei Gavri­lu­ţă înce­pe dis-de-dimineaţă. Feme­ia se tre­zeş­te, se îmbra­că şi, în tim­pul ier­nii, se aşa­ză cât mai aproa­pe de sobă. „Aici stau aproa­pe toa­tă ziua. Pre­gă­tesc legu­me­le, pen­tru ca nepoa­ta, când revi­ne de la ser­vi­ciu, să le găteas­că. Doar să adu­că totul lân­gă mine”, spu­ne feme­ia. Vara, însă, o găseş­ti pe pris­pă sau în gră­di­nă. „Mai demult era mai vioa­ie. S-a învă­ţat să facă totul sin­gu­ră. Vara o vedeam cel mai des în gră­di­nă, smul­gând buru­ie­ni­le sau pră­şind cu o sapă mică. Pră­şea în jurul ei, apoi se miş­ca un pic şi con­ti­nua. Lucra mereu. Nu putea să stea nicio cli­pă. Cură­ţa toa­te legu­me­le pen­tru a fi con­ser­va­te, iar când nepoa­ta se întorcea, tre­bu­ia doar să le pună pe foc şi în borca­ne”, ne poves­teş­te Valen­ti­na Ştir­bu, iar în ochi îi scli­peş­te admi­ra­ţia.

„Acum fac mai puţi­ne lucru­ri, pen­tru că mă dor mâi­ni­le şi nu am ce să le fac. Au obo­sit şi ele (mâi­ni­le, n.r.), săr­ma­ne­le. Dacă am mers toa­tă via­ţa cu ele”, sus­pi­nă Agri­pi­na, privindu-şi cu tris­teţe şi uşoa­ră nedu­me­ri­re pal­me­le. „Nepoţii mă aju­tă mult. Nici nu-mi pot ima­gi­na ce aş face fără ei…”, ada­u­gă ea, ca pen­tru sine.

În toa­tă via­ţa sa, Agri­pi­na a oco­lit cabi­ne­tul medi­cal. „Nu am fost la medi­ci, mi-e fri­că de ei, mai ales de inje­cţii”, recu­noa­ş­te feme­ia, iar obra­jii i se rume­ne­sc de sfi­a­lă. „O sin­gu­ră dată avea tem­pe­ra­tu­ra îna­l­tă şi i-am dat o pas­ti­lă, dar nici pe ace­ea nu a putut să o bea”, spu­ne nepoa­ta.

Agri­pi­na Gavri­lu­ţă a pri­mit un sca­un cu roti­le de la Pri­mă­rie. „Acum am cu ce să mă plimb. Am fost în cen­trul ora­şu­lui şi tare e fru­mos aco­lo. În urmă cu mai mulţi ani am fost şi la Chi­şi­nău, dar nu am ieşit nici­o­da­tă din Mol­do­va”, ne spu­ne feme­ia. Între­ba­tă ce o face feri­ci­tă şi ce ar vrea să schim­be în R. Mol­do­va, Agri­pi­na ezi­tă câte­va fra­cţiu­ni de secun­de, după care ne spu­ne: „E bine să fii iubi­tă. Toţi vin la tine şi nu ai timp să fii tris­tă… Vreau ca toa­tă lumea să fie feri­ci­tă şi să fie pace în ţară. Oame­nii să se înţe­lea­gă unii cu alţii, iar cei care au pro­ble­me de sănă­ta­te, să lup­te aşa cum sunt. Să nu le pară rău că sunt alt­fel decât cei­la­lţi. Pro­ba­bil, asta a fost voia Dom­nu­lui. Oare mie mi-a tre­bu­it să merg aşa?”, con­chi­de Agri­pi­na Gavri­lu­ţă.