„Unii au timpul, noi avem Mămăliga”

Mămă­li­gă săra­tă, mămă­li­gă dul­ce, mămă­li­gă ama­ră – reţe­te­le celui mai cunos­cut fel de mân­ca­re de la noi au fost publi­ca­te în cel de-al doi­lea număr al revis­tei „Mămă­li­ga de Varşo­via”. Totu­şi, iubi­to­rii de mămă­li­gă sta­bi­li­ţi în Polo­nia au mers mai depar­te de reţe­te­le de mân­ca­re, dis­cu­tând împre­u­nă reţe­ta unui feno­men care domi­nă în pre­zent întreg glo­bul pămân­tesc – migra­ţia. Cel de-al doi­lea număr al revis­tei a fost lan­sat recent la Chi­şi­nău şi adu­ce în pagi­ni­le sale ingre­dien­te­le care fac mămă­li­ga şi pâi­nea migra­ţi­ei să fie dul­ce, ama­ră sau impo­si­bil de con­su­mat.

În noiem­brie 2014, un grup de vor­bi­tori de lim­bă româ­nă care locu­iesc la Varşo­via, în Polo­nia, au lan­sat pri­mul număr al revis­tei „Mămă­li­ga de Varşo­via”. Aceas­ta este sin­gu­ra publi­ca­ţie de lim­bă româ­nă tipă­ri­tă în Polo­nia şi a apă­rut, după cum spun auto­rii, dintr-o „tre­bu­inţă vis­ce­ra­lă de a ne face auzi­ţi, de a par­ti­ci­pa la via­ţa comu­ni­tă­ţii din care am ajuns să facem par­te”.

Artis­tul Teo­dor Ajder a reve­nit în luna febru­a­rie aca­să, în R. Mol­do­va, pen­tru pre-lansarea numă­ru­lui doi al „Mămă­li­gii de Varşo­via”. Aces­ta a adu­nat pes­te 300 de pagi­ni în româ­nă, engle­ză şi polo­ne­ză. „Spre deo­se­bi­re de numă­rul unu al alma­na­hu­lui nos­tru, care a fost des­tul de eclec­tic, numă­rul doi este axat în jurul unei sin­gu­re teme – migra­ţia”, rele­vă Teo­dor Ajder.

La înce­put, cei care for­mea­ză echi­pa reda­cţio­na­lă a „Mămă­li­gii de Varşo­via” se întâl­neau prin cafe­ne­le, apoi în apar­ta­men­te­le lor, dis­cu­tau prin sky­pe, prin opţiu­ni­le de dia­log ofe­ri­te de reţe­le­le soci­a­le. „Am măci­nat făi­na, am adus apă, am pus lem­ne pe foc, am pus cea­u­nul pe foc, pri­ma mămă­li­gă a fost gata într-un an. Am pus-o şi pe masă. Am avut un număr nea­ş­tep­tat de mare de oas­peţi citi­to­ri. Pri­mul număr a fost axat mult pe gene­za mămă­li­gii, aceas­ta fiind răsfrân­tă până şi gra­fic în con­ce­pţia pri­mu­lui număr al revis­tei. Acum, iată, am făcă­lu­it al doi­lea număr”, spu­ne Ajder.

„Sărăcia ne face anxioşi şi fobici, nu migranţii”

Tex­te­le inclu­se în acest număr al revis­tei abor­dea­ză cri­za migra­ţi­ei, cu care se con­frun­tă acum lumea, şi uti­li­zea­ză un şir larg de teh­ni­ci şi abor­dă­ri lite­ra­re. „2016 a însem­nat pen­tru Polo­nia o esca­la­da­re a cri­me­lor în baza urii inte­re­t­ni­ce. Au avut loc şi o serie de pogro­mu­ri. Este real­men­te îngri­jo­ră­tor. Încer­căm să pro­ce­săm aces­te ches­tii în revis­tă şi che­măm citi­to­rii să încer­ce să-şi învingă fri­ca şi să ne însoţeas­că. Cri­za cu care ne con­frun­tăm nu e pro­du­să de migra­ţie. Cri­za e pro­du­să de veni­tu­ri­le joa­se şi de tea­ma pier­de­rii aces­to­ra, de dife­renţa tot mai mare între cei puţi­ni şi avu­ţi şi cei mulţi şi săra­ci. Sără­cia ne face anxi­oşi şi fobi­ci, nu migranţii, atât în Vest cât şi în Est. Migra­ţia a fost cri­te­ri­ul de sele­cţie al tex­te­lor, care s-a cris­ta­li­zat cum­va de la sine”, ada­u­gă Teo­dor Ajder.

„Mămăliga ne-a îmbogăţit enorm”

Între timp, reda­cţia „Mămă­li­gii de Varşo­via” a avut şi con­ti­nuă să aibă o via­ţă zbu­ci­u­ma­tă. „Sun­tem cu toţii firi cri­ti­ce şi pole­mi­zăm dur unii cu alţii, inclu­siv des­pre felul cum tre­bu­ie să fie revis­ta sau înco­tro s-o ia poli­ti­ca reda­cţio­na­lă. Anul doi a însem­nat o cri­ză şi mai acu­tă de timp. Totu­şi, unii au tim­pul, noi avem Mămă­li­ga. Aces­ta a fost mot­to­ul pri­mu­lui număr. E vala­bil şi pen­tru numă­rul doi. În schimb, am reu­şit noi cola­bo­ră­ri cu scri­i­to­ri, acti­vi­ş­ti, foto­gra­fi sta­bi­li­ţi în teri­to­rii pe care încă nu le aco­pe­ri­se­răm până acum. Numă­rul doi conţi­ne repor­ta­je din Gre­cia, Ger­ma­nia, Spa­nia, Irlan­da, Ita­lia, iar lucra­rea de pe coper­ta numă­ru­lui îi apa­rţi­ne artis­tei bri­ta­ni­ce Katy Ben­ta­ll. Mămă­li­ga ne-a îmbo­gă­ţit enorm cu aceş­ti noi pri­e­te­ni. Ca să nu mai vor­bim de proas­peţii vor­bi­tori de româ­nă aju­nşi prin Varşo­via”, mai spu­ne artis­tul.

Prin­tre cei cu care a lucrat, Teo­dor spu­ne că a des­co­pe­rit mul­tă forţă şi iubi­re de oame­ni. „Nu însem­năm mare lucru ca imi­granţi în Polo­nia, o mână de ori­gi­na­ri din R. Mol­do­va şi Româ­nia, ci imi­granţii în gene­re nu înseam­nă mare lucru în spa­ţi­ul poli­tic, ca să nu mai vor­bim des­pre refu­gi­a­ţi. A fost un an amar. Mii de refu­gi­a­ţi îne­ca­ţi, mii de depor­ta­ţi ile­gal din Euro­pa, gaz lacri­mo­gen şi împu­ş­că­tu­ri în dire­cţia refu­gi­a­ţi­lor, o sea­mă de acte tero­ris­te înfi­o­ră­toa­re în Euro­pa de Vest. Migranţii sunt, cu sigu­ranţă, mai pre­dis­pu­şi la anu­mi­te seche­le de ordin psi­ho­lo­gic, inclu­siv din cau­za lip­sei unui suport soci­al din par­tea apro­pi­a­ţi­lor şi fami­li­ei, ade­sea lega­te şi de o trau­mă”, mai spu­ne Teo­dor.

„Lucrul la Mămăliga ne vindecă frustrările”

Dato­ri­tă Mămă­li­gii de Varşo­via, Teo­dor Ajder spu­ne că „sun­tem, sau cel puţin aşa îmi pla­ce mie să cred, mult mai conş­ti­enţi de o sea­mă de con­tra­di­cţii în poli­ti­ci­le şi prac­ti­ci­le exis­ten­te în Româ­nia, R. Mol­do­va, Polo­nia şi nu numai. Dis­cu­tăm mai mult cu sur­se­le la mână. Res­pec­tiv, înţe­le­gem mai mul­te şi ne temem mai puţin. Se prea poa­te că lucrul la Mămă­li­ga ne vin­de­că frus­tră­ri­le şi ne for­ti­fi­că. Îndrăz­ne­sc să cred că aşa este”.

La Chi­şi­nău, Teo­dor a adus cin­ci nume­re din pre-tirajul revis­tei, în tota­li­ta­te lucra­te manu­al. Le numeş­te „cărţi-obiecte”, pen­tru că fie­ca­re e dife­ri­tă de cea­lal­tă. „Reve­nit la Varşo­via, cred că voi fi foar­te ocu­pat. Lucrul la revis­tă se poa­te transpu­ne în diur­ne. Fie­ca­re text, pre­cum şi redac­ta­rea aces­tu­ia, cer timp, la fel şi tra­du­ce­rea, selec­ta­rea ima­gi­ni­lor, publi­ca­rea lor pe pagi­na onli­ne, mache­ta­rea. Cusu­tul şi încle­ie­rea cope­rţi­lor a durat cir­ca două ore per revis­tă. E foar­te mul­tă via­ţă şi mun­că, şi sudoa­re a fru­nţi­lor noas­tre transpu­să în aceas­tă publi­ca­ţie”, ada­u­gă Teo­dor.

Atât în pri­mul, cât şi în al doi­lea număr au fost publi­ca­te reţe­te de mămă­li­gă, „une­o­ri pre­lu­a­te, alte­o­ri cre­a­te de noi. În numă­rul doi avem trei reţe­te – mămă­li­gă săra­tă cu tofu, mămă­li­gă dul­ce şi mămă­li­gă ama­ră”, con­chi­de Teo­dor Ajder. Lan­sa­rea ofi­ci­a­lă a revis­tei este pre­co­ni­za­tă pen­tru data de 15 mar­tie, la Varşo­via, la Pala­tul Cul­tu­rii şi Şti­inţei.