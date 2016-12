„Trebuia să aleg: plec din ţară sau fac ceva bun în Moldova”

Tânăr şi neli­ni­ş­tit. Aşa îl putem carac­te­ri­za pe Nico­lae Midri­gan, un antre­pre­nor care a pus pe roa­te o afa­ce­re de fami­lie în satul său, Chi­ş­că­re­ni, Sân­ge­rei. În sat locu­iesc pes­te 4000 de oame­ni, inspi­ra­ţi şi dor­ni­ci să cre­e­ze un vii­tor fru­mos aca­să, în Mol­do­va.

Unul din­tre ei este şi Nico­lae, care, împre­u­nă cu soţia sa Olga, au fon­dat o cres­că­to­rie de iepu­ri de pră­si­lă. „Acum trei ani, am decis să cre­ş­tem iepu­ri nu pen­tru car­ne, ci pen­tru repro­du­ce­re, ca să adu­cem iepu­ri de cali­ta­te în pieţe­le din ţara noas­tră”, ne spu­ne antre­pre­no­rul.

Iepuri aduşi din Ungaria

După ce şi-au făcut stu­di­i­le la Chi­şi­nău, tână­ra fami­lie a decis să revi­nă în sat şi să des­chi­dă o fer­mă de iepu­ri. „La înce­put a fost greu. După ce mi-am făcut stu­di­i­le tre­bu­ia să aleg: să plec din ţară sau să încerc să fac ceva bun aici. Am ales să rămân şi nu am regre­tat nici­o­da­tă acest lucru. Dacă nu mun­ceş­ti la visul tău, te vor anga­ja alţii să mun­ceş­ti la visul lor”, susţi­ne Nico­lae.

Potri­vit lui, afa­ce­rea are suc­ces pen­tru că este uni­ca fer­mă din ţară care cre­ş­te iepu­ri de pră­si­lă. „Ini­ţi­al voiam să cre­ş­tem iepu­ri pen­tru car­ne, însă, pri­ma pro­ble­mă cu care ne-am con­frun­tat a fost să găsim mate­ri­al pro­du­că­tor, care să fie de cali­ta­te. Atun­ci, ne-am între­bat: de ce să nu des­chi­dem o fer­mă de cre­ş­te­re a iepu­ri­lor pen­tru repro­du­ce­re? La înce­put am por­nit afa­ce­rea cu o rasă loca­lă, dar am înţe­les că ast­fel nu vom reu­şi şi de ace­ea am fost nevo­iţi să cum­pă­răm iepu­ri din Unga­ria, care sunt foar­te scum­pi, dar ajung la matu­ri­ta­te în doar trei luni”, poves­tesc tine­rii, care au venit pe pia­ţă cu ceva nou, ce le adu­ce un venit bun şi sta­bil. Ast­fel, timp de un an, tine­rii au reu­şit să-şi răs­cum­pe­re inves­ti­ţi­i­le.

Extin­de­rea afa­ce­rii a fost posi­bi­lă şi dato­ri­tă unor gran­tu­ri ofe­ri­te de stat pen­tru micii antre­pre­no­ri. „Cu banii ofe­ri­ţi am reu­şit să con­struim cuş­ti moder­ne şi să ne dezvol­tăm afa­ce­rea”, ne spu­ne Nico­lae, care toc­mai a pri­mit un al tre­i­lea grant.

„Fiecare bănuţ contează”

Cei doi fer­mi­e­ri susţin că şi-au pro­pus să aibă cea mai per­for­man­tă şi moder­nă fer­mă de iepu­ri din Mol­do­va. „Mereu ne plân­gem de cla­sa poli­ti­că, dar nu tre­bu­ie să uităm că aceas­ta este refle­cţia soci­e­tă­ţii noas­tre, de ace­ea, tre­bu­ie să ne sufle­căm mâne­ci­le şi să înce­pem să lucrăm intens, să apli­căm la toa­te gran­tu­ri­le şi să fim des­chi­şi spre noi oport­u­ni­tă­ţi şi spre alte pieţe de des­fa­ce­re. O afa­ce­re devi­ne ren­ta­bi­lă dacă este bine admi­nis­tra­tă”, este de păre­re Nico­lae.

Tot­o­da­tă, tână­rul susţi­ne că este dez­a­mă­git de fri­ca aceas­ta inven­ta­tă a oame­ni­lor faţă de inves­ti­to­rii stră­i­ni. „Mă uimesc şi mă doa­re atun­ci când văd cum oame­nii se opun inves­ti­ţi­i­lor făcu­te de stră­i­ni, în loc să-i încu­ra­je­ze, pen­tru că fie­ca­re bănuţ con­tea­ză, ei fac tot posi­bi­lul ca să le pună beţe în roa­te”, ada­u­gă antre­pre­no­rul.

El menţio­nea­ză că şi sta­tul ar tre­bui să încu­ra­je­ze tine­rii să rămâ­nă aca­să şi să le ofe­re posi­bi­li­tă­ţi de anga­ja­re, şi nu doar să mimeze anu­mi­te poli­ti­ci, care rămân doar niş­te pro­mi­siu­ni schi­ţa­te pe foa­ie.

În ace­la­şi timp, Nico­lae Midri­gan susţi­ne că pen­tru a te menţi­ne în aceas­tă afa­ce­re tre­bu­ie să ţii cont de anu­mi­te regu­li, pre­cum vac­ci­na­rea şi hra­na de cali­ta­te. „Res­pe­cţi toa­te aces­te regu­li, eşti pasio­nat de ceea ce faci şi ofe­ri oame­ni­lor un pro­dus de cali­ta­te, iar ast­fel pri­meş­ti satis­fa­cţia mate­ria­lă şi mora­lă supre­mă în via­ţă”, sub­li­ni­a­ză băr­ba­tul.

Sensibilitatea iepurilor din captivitate

Iepu­re­le se înmulţeş­te foar­te repe­de şi des, şi în natu­ră are o peri­oa­dă de înmulţi­re de aproa­pe o lună. Între două ciclu­ri de înmulţi­re se reco­man­dă o pau­ză de 3-4 luni. Aceas­ta îmbu­nă­tă­ţeş­te sănă­ta­tea feme­lei. Întot­dea­u­na adu­ceţi feme­la la mas­cul pen­tru înmulţi­re. Dacă adu­ceţi mas­cu­lul la feme­lă, ea poa­te fi agre­si­vă. La 28-32 de zile după fecun­da­re feme­la va făta.

Feme­la fată după o lună de la împe­re­che­re. Cu câte­va zile îna­in­te sau chiar de la debu­tul sar­ci­nii, e bine să puneţi în cuş­că iepu­roai­cei o cutie pen­tru fătat. În apro­pi­e­rea momen­tu­lui naş­te­rii mama va înce­pe să-şi ame­na­je­ze cui­bul, strân­gând paie şi smulgându-şi păr de pe piept şi bur­tă pen­tru a face cât mai con­for­ta­bil cul­cu­şul. Naş­te­rea are loc repe­de, de obi­cei noap­tea. Puii sunt fără păr şi cu ple­o­a­pe­le ali­pi­te, ascu­nşi prin cul­cuş. Nu e reco­man­dat să fie atinşi în pri­me­le zile, deo­a­re­ce feme­la, detec­tând miro­su­ri stră­i­ne, ar putea să îi refu­ze de la alăp­tat sau chiar să-i arun­ce din cul­cuş, une­o­ri chiar să îi mănân­ce. După făta­re, este bine ca feme­la să aibă în cuş­că apă şi hra­nă.

Plan­te­le cu efect pozi­tiv pen­tru iepu­ri sunt: lucer­na, legu­me­le (în spe­cial: morco­vul şi sfe­cla roşie), pre­cum şi pătla­gi­na. Supli­men­tar la aces­te plan­te se mai reco­man­dă hră­ni­rea iepu­ri­lor cu iar­bă obi­ş­nu­i­tă, deo­a­re­ce are une­le cali­tă­ţi medi­ci­na­le. Se mai reco­man­dă să daţi iepu­ri­lor şi un ames­tec de plan­te, ast­fel ei vor putea să-şi alea­gă hra­na după plac.

Mai puteţi hră­ni iepu­rii şi cu dife­ri­te cere­a­le, cum ar fi grâu, porumb şi orz, de obi­cei ca nutreţ com­bi­nat. Ast­fel de hra­nă este uti­lă în spe­cial în sezo­nul rece, când nu este masă ver­de. Mai puteţi face fân din iar­ba cosi­tă vara, pen­tru a hră­ni iepu­rii pe timp de iar­nă. Nu se reco­man­dă car­to­fii în hră­ni­rea iepu­ri­lor din cau­za conţi­nu­tu­lui ridi­cat de car­bo­hi­dra­ţi. Şi, în niciun caz, nu vom ofe­ri ca hra­nă iepu­ri­lor fura­je ver­zi, dacă aces­tea sunt ude de rouă, sunt pră­fu­i­te sau sunt impu­ri­fi­ca­te cu pământ.

Nu tre­bu­ie să uităm că iepu­rii sunt ani­ma­le sen­si­bi­le, mai ales cei cres­cu­ţi în cap­ti­vi­ta­te. De ace­ea, tre­bu­ie acor­da­tă o atenţie deo­se­bi­tă com­por­ta­men­tu­lui iepu­re­lui, întru­cât aces­ta va indi­ca dacă iepu­re­le se sim­te bine. În cazul în care iepu­re­le nu mai este vioi, stă retras şi aproa­pe tot tim­pul stă cul­cat, tre­bu­ie să ape­la­ţi la un medic vete­ri­nar. „Chiar dacă totul e orga­ni­zat bine şi nu nece­si­tă par­ti­ci­pa­rea noas­tră zil­ni­că, noi ori­cum petre­cem în fie­ca­re zi câte­va ore la fer­mă, pen­tru a le vedea com­por­ta­men­tul, dacă nu i s-a schim­bat ceva, iar dacă da, atun­ci să vedem care este moti­vul aces­tor schim­bă­ri”, expli­că mem­brii fami­li­ei Midri­gan.