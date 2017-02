Scrisoare către cine?

Vreau să plec…Iarba-i ver­de și stu­foa­să la vecinu-mi după casă…De ce-aș ple­ca? Vreau o via­ță decen­tă. Ce înseam­nă via­ță decen­tă? Când cei din jur se res­pec­tă reci­proc. De ce se res­pec­tă? Pen­tru că, în lumea decen­tă, res­pec­tul e un lucru obiș­nu­it, indi­fe­rent de cine sunt cei de ală­tu­ri.

O retros­pec­ti­vă a proprie-mi zile de azi – gla­sul con­ști­in­ței. De ce tre­bu­ie să fiu res­pec­tat? Un dia­log cu mine însumi.Când am ieșit din casă, am fumat o țiga­ră şi, pen­tru că nu era niciun coș pe ală­tu­ri, am arun­cat mucul jos. “D-apoi de ce nu sunt coșu­ri?”

“La ce dra­cu’ am fumat, când ști­am de la bun înce­put că nu sunt coșu­ri? Nu am putut fuma unde­va unde ști­am că sunt coșu­ri, oare coșu­ri­le au dis­pă­rut azi? Nu mai zic că țiga­ra mea a împu­țit totul în jur de 3 metri. Chiar atâ­ta ego­ism?”

M-am băgat în ruti­e­ra bucși­tă. Idi­o­ții de șofe­ri lasă lumea să se tic­seas­că pân’ nu ai cu ce răsu­fla. Și toți mă împing în spa­te şi put ca niș­te țapi a sudoa­re, par­fum putu­ros, da’ mai ales de țiga­ră. “Azi am cam dat-o cu par­fu­mul, dar e din cau­ză că am par­fum nou și vreau să impre­sio­nez puțin, mai ales că am tras și o țiga­ră chiar îna­in­te de a intra. Azi întâr­zii la lucru, de ace­ea m-am tic­sit în ruti­e­ră, că de alt­fel aș fi mers pe jos.”

“Nu ști­am eu oare că la aceas­tă oră toți se gră­besc și se tic­sesc? Oare șofe­rul e cel care tre­bu­ie să deci­dă câți să intre în ruti­e­ră? De ce nu am ieșit mai devre­me? De ce nu m-am dus pe jos, dacă tot mă res­pect atât de mult, că îmi ia maxi­mum 20 de minu­te în plus și este mai sănă­tos?”

Îna­in­te de lucru tre­bu­ie să mă întâl­ne­sc cu un pri­e­ten ca să vor­bim des­pre o afa­ce­re, dar aces­ta întâr­zie cu 20 min. Să-l ia dra­cul cu întâr­zi­e­ri­le lui, că tot tim­pul întâr­zie. Şi eu voi întâr­zia azi la lucru… „Nu-i nimic. Lasă că la noi toți întâr­zie, asta-i nor­mal. E tot din cau­za trans­por­tu­lui, e din cau­za ascen­so­ru­lui, e din cau­za cea­su­lui care nu a sunat… Of, câte cau­ze sunt!”

„De par­că ieri m-am năs­cut și nu știu cum mer­ge trans­por­tul, de par­că nu puteam pune cea­sul mai devre­me… Mai pe scurt, las’ să mă aștep­te, că n-or muri.”

Euro­pa e fru­moa­să prin lumea care se res­pec­tă. O fac din obiș­nu­in­ță. Se res­pec­tă necon­di­țio­nat. Ei simt că alt­fel nu pot. Res­pec­tul vine de la fie­ca­re pen­tru fie­ca­re și se mani­fes­tă în cele mai mici deta­lii și acțiu­ni. Lumea nu cau­tă scu­ze sau excep­ții.

Care este pro­ble­ma noas­tră? Oare tre­bu­ie nea­pă­rat să ple­căm la res­pect de-a gata? Oare nu putem și noi să res­pec­tăm necon­di­țio­nat? Să-i sti­măm și să le zâm­bim celor din jur, chiar dacă de la înce­put va tre­bui să facem față fețe­lor iri­ta­te? Nu putem să nu scui­păm, când toți scui­pă? Să nu înju­răm, când în jur se înju­ră?

Mark Mazureanu, Germania