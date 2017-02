Pensii la 63 de ani: între interesul cetăţenilor şi „colacul de salvare” al sistemului

Refor­ma sis­te­mu­lui de pen­sii, amâ­na­tă repe­tat de auto­ri­tă­ţi, dis­cu­ta­tă de expe­rţi şi nece­sa­ră pen­tru cetă­ţe­nii de rând, a intrat în vigoa­re la 1 ianu­a­rie 2017. Doar că schim­bă­ri­le pro­pu­se de Guvern, adop­ta­te de Par­la­ment şi pro­mul­ga­te de şeful sta­tu­lui au gene­rat nemulţu­mi­ri şi cri­ti­ci din par­tea soci­e­tă­ţii civi­le. În timp ce Minis­te­rul Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei o numeş­te „colac de sal­va­re”, unii expe­rţi sunt de păre­re că refor­ma nu va evi­ta cri­za din sis­tem, deo­a­re­ce pro­ble­ma tre­bu­ie abor­da­tă în ansam­blu, prin ridi­ca­rea nive­lu­lui de trai al popu­la­ţi­ei şi prin com­ba­te­rea sala­ri­i­lor acor­da­te în plic.

Emi­gra­rea în masă a popu­la­ţi­ei apte de mun­că, rata îna­l­tă a eco­no­mi­ei tene­bre şi a feno­me­nu­lui de anga­ja­re infor­ma­lă, pla­ta sala­ri­i­lor în plic şi îmbă­trâ­ni­rea acce­le­ra­tă a popu­la­ţi­ei au gene­rat cri­za sis­te­mu­lui de pen­sii. Astăzi, cir­ca 680 de mii de per­soa­ne bene­fi­ci­a­ză de pen­sii. Rapor­tul din­tre con­tri­bu­a­bi­lii la sis­tem şi bene­fi­ci­a­rii de pen­sii este unul peri­cu­los, 1,2 în 2014, deşi nive­lul minim admi­si­bil, con­form prac­ti­ci­lor inter­na­ţio­na­le, este de 4 (!) con­tri­bu­a­bi­li la un pen­sio­nar. Pen­tru a evi­ta o posi­bi­lă pră­bu­şi­re, în doi ani, a sis­te­mu­lui, Guver­nul a pro­pus o serie de modi­fi­că­ri, prin­tre care şi o nouă for­mu­lă de cal­cul a pen­si­i­lor, care ar tre­bui să asi­gu­re inter­de­pen­denţa din­tre con­tri­bu­ţi­i­le la asi­gu­ră­ri­le soci­a­le şi mări­mea pen­si­ei.

Egalarea vârstei de pensionare şi a stagiului de cotizare

Atât feme­i­le, cât şi băr­ba­ţii vor ieşi la pen­sie la vâr­sta de 63 de ani, iar sta­gi­ul de coti­za­re va fi ega­lat şi va con­sti­tui 34 de ani.

Funcţionari publici

Fun­cţio­na­rii publi­ci care până la 1 ianu­a­rie 2017 au rea­li­zat un sta­giu de coti­za­re de 33 de ani pen­tru băr­ba­ţi şi 30 de ani pen­tru femei şi au un sta­giu în fun­cţia publi­că de cel puţin 15 ani îşi vor rea­li­za drep­tul la pen­sie în con­di­ţi­i­le ante­ri­oa­re.

Perioadele necontributive

În sta­gi­ul de coti­za­re vor fi inclu­se peri­oa­de­le necon­tri­bu­ti­ve pre­cum:

peri­oa­da de îngri­ji­re a unui copil până la vâr­sta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tuto­re, în caz de deces al ambi­lor părinţi;

peri­oa­da în care asi­gu­ra­tul a bene­fi­ci­at de indem­ni­za­ţie pen­tru inca­pa­ci­ta­te tem­po­ra­ră de mun­că, de aju­tor de şomaj, de alo­ca­ţie pen­tru inte­gra­re sau rein­te­gra­re pro­fe­sio­na­lă;

peri­oa­da de îngri­ji­re a unui copil cu diza­bi­li­ta­te seve­ră sub vâr­sta de 18 ani de către unul din­tre părinţi, tuto­re, cura­tor, până la anga­ja­rea în fun­cţia de asis­tent per­so­nal (asis­tent per­so­nal poa­te deve­ni părin­te­le, res­pec­tiv, aces­ta va bene­fi­cia de sala­riu);

peri­oa­da de rezi­denţi­at în învă­ţămân­tul post­u­ni­ver­si­tar obli­ga­to­riu;

peri­oa­de­le de acti­vi­ta­te necon­tri­bu­ti­ve în fun­cţia de jude­că­tor şi pro­cu­ror de până la 31 decem­brie 2005.

Pensia de dizabilitate

Per­soa­na înca­dra­tă într-un grad de diza­bi­li­ta­te cau­za­tă de o afe­cţiu­ne gene­ra­lă bene­fi­ci­a­ză de o pen­sie de diza­bi­li­ta­te dacă înde­pli­neş­te con­di­ţi­i­le de sta­giu de coti­za­re, în raport cu vâr­sta la data con­sta­tă­rii inva­li­di­tă­ţii:

Valoa­rea pen­si­ei mini­me de diza­bi­li­ta­te repre­zin­tă, în cazul unei diza­bi­li­tă­ţi seve­re – 75% din cuan­tu­mul veni­tu­lui lunar minim garan­tat sta­bi­lit prin lege, în cazul unei diza­bi­li­tă­ţi accen­tu­a­te – 70%, iar în cazul unei diza­bi­li­tă­ţi medii – 50%.

Rata de înlocuire

În cazul rea­li­ză­rii sta­gi­u­lui minim de coti­za­re, de 15 ani, per­soa­na va avea o rată de înlo­cu­i­re de 23,25% din sala­ri­ul mediu. Cetă­ţe­nii care vor rea­li­za un sta­giu de coti­za­re de 30 de ani vor bene­fi­cia de o rată de înlo­cu­i­re de 40,5%, cei care vor lucra 34 de ani vor avea o pen­sie de 45,9% din sala­ri­ul asi­gu­rat.

O singură pensie minimă

Va exis­ta un cuan­tum unic la cal­cu­la­rea pen­si­ei, atât pen­tru per­soa­ne­le din dome­ni­ul agri­cul­tu­rii, cât şi pen­tru cei­la­lţi lucră­to­ri din eco­no­mia naţio­na­lă. Dacă ante­ri­or exis­tau două pen­sii mini­me, pen­tru lucră­to­rii din agri­cul­tu­ră – 847, 71 lei, iar pen­tru cei din eco­no­mia naţio­na­lă – 948, 84 lei, refor­ma pre­su­pu­ne o sin­gu­ră pen­sie mini­mă, ega­lă cu veni­tul minim lunar garan­tat de stat, sta­bi­lit prin lege şi inde­xat anu­al.

Reexaminarea dreptului la pensie

Modi­fi­că­ri­le legi­sla­ti­ve pre­văd că pen­sio­na­rii care acti­vea­ză sau au acti­vat în câm­pul mun­cii după rea­li­za­rea drep­tu­lui la pen­sie pen­tru limi­tă de vâr­stă pot soli­ci­ta ree­xa­mi­na­rea pen­si­ei nu mai des decât o dată la doi ani, cu con­di­ţia că pen­sia cal­cu­la­tă este mai mare decât pen­sia afla­tă în pla­tă.

Pensionarea anticipată

Per­soa­ne­le care au con­tri­bu­it la sis­te­mul de pen­sii şi con­fir­mă un sta­giu de coti­za­re nece­sar pot soli­ci­ta sta­bi­li­rea pen­si­ei anti­ci­pa­te pen­tru limi­ta de vâr­stă, cu cel mult trei ani îna­in­tea împli­ni­rii vâr­stei stan­dard de pen­sio­na­re de 63 de ani pen­tru băr­ba­ţi şi femei. Pen­sia anti­ci­pa­tă nu inclu­de însă peri­oa­de­le necon­tri­bu­ti­ve, dar la atin­ge­rea vâr­stei stan­dard, per­soa­na va putea recal­cu­la pen­sia, cu inclu­de­rea peri­oa­de­lor necon­tri­bu­ti­ve.

Pensia de urmaş

Pen­sia de urmaş se acor­dă dacă per­soa­na dece­da­tă bene­fi­cia de pen­sie pen­tru limi­tă de vâr­stă sau de pen­sie de diza­bi­li­ta­te ori înde­pli­nea con­di­ţi­i­le pen­tru obţi­ne­rea unei pen­sii de diza­bi­li­ta­te. Potri­vit noii legi, aceas­ta se cal­cu­lea­ză în mări­me de 50% pen­tru fie­ca­re urmaş.

Cuan­tu­mul pen­si­ei de urmaş în cazul copi­i­lor răma­şi fără ocro­ti­re părin­teas­că în urma dece­su­lui ambi­lor părinţi repre­zin­tă însu­ma­rea drep­tu­ri­lor de urmaş cal­cu­la­te după fie­ca­re părin­te.

Noua for­mu­lă de cal­cul a pen­si­ei pen­tru limi­ta de vâr­stă con­stă în rapor­tul din­tre con­tri­bu­ţi­i­le adu­se de per­soa­nă şi sta­gi­ul de coti­za­re rea­li­zat.

Cuan­tu­mul pen­si­ei pen­tru limi­tă de vâr­stă se deter­mi­nă reieşind din rata de acu­mu­la­re (1,35% pen­tru fie­ca­re an de coti­za­re), veni­tul mediu lunar asi­gu­rat, valo­ri­zat şi sta­gi­ul de coti­za­re rea­li­zat. În cazul în care pen­sia cal­cu­la­tă în con­di­ţi­i­le unui sta­giu de coti­za­re incom­plet este sub nive­lul pen­si­ei mini­me, asi­gu­ra­tu­lui i se acor­dă pen­sia cal­cu­la­tă, care nu poa­te fi mai mică decât pen­sia mini­mă dimi­nu­a­tă pro­porţio­nal sta­gi­u­lui de coti­za­re rea­li­zat.

Ce este valorizarea venitului mediu lunar asigurat?

Din 1 ianu­a­rie 1999, de când s-a sta­bi­lit sis­te­mul de con­tri­bu­ţii soci­a­le indi­vi­du­a­le, veni­tul asi­gu­rat din care per­soa­na a con­tri­bu­it nu a fost supus actu­a­li­ză­rii la schim­ba­rea sala­ri­u­lui mediu pe eco­no­mie. Alt­fel spus, valo­ri­za­rea ar însem­na cal­cu­la­rea pen­si­ei din sala­ri­ul pe care l-ar fi avut astăzi per­soa­na. Se ia anul pre­ce­dent anu­lui pen­sio­nă­rii şi se actu­a­li­zea­ză la momen­tul valo­ri­ză­rii. În cei 16 ani de la pune­rea în apli­ca­re a sis­te­mu­lui, sala­ri­ul mediu pe ţară a evo­lu­at de la an la an. Dacă în 1999 era 304,75 lei, în 2015 – 4610 lei. Sala­ri­ul din 2015 este de 15 ori mai mare. Coe­fi­cienţii de valo­ri­za­re pen­tru fie­ca­re an se apro­bă de Guvern anu­al la 1 apri­lie. Veni­tu­ri­le de până la 1 ianu­a­rie 1999 sunt deja valo­ri­za­te şi nu vor fi supu­se majo­ră­rii.

Ste­la Gri­go­raş, minis­tra MPSF: „Valo­ri­za­rea pen­si­i­lor va duce la mări­re, dub­la­re chiar, nu are nime­ni de pier­dut. Toa­tă lumea are de câş­ti­gat. Valo­ri­za­rea va fi efec­tu­a­tă gra­du­al, deo­a­re­ce impli­că resur­se finan­ci­a­re enor­me. Pen­tru per­soa­ne­le care şi-au sta­bi­lit pen­si­i­le în peri­oa­da 2001 — 2008, valo­ri­za­rea va avea loc în 2017. 2009 – 31 mar­tie 2017 vom avea un gra­fic sta­bi­lit de Guvern pen­tru valo­ri­za­re, în fie­ca­re an vom pre­lua câţi­va ani noi pen­tru valo­ri­za­re”. Minis­tra Mun­cii a expli­cat că banii nece­sa­ri pen­tru valo­ri­za­rea şi, res­pec­tiv, cre­ş­te­rea pen­si­i­lor vor fi com­pen­sa­ţi prin mări­rea sta­gi­u­lui de coti­za­re şi a vâr­stei de pen­sio­na­re.

Bene­fi­ci­i­le refor­mei au fost pre­zen­ta­te de către Ste­la Gri­go­raș, minis­tra Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei: „Aceas­tă refor­mă a sis­te­mu­lui de pen­sii este în inte­re­sul tutu­ror cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va. Este, de fapt, cola­cul de sal­va­re al unui sis­tem care se află în prag de colaps. Dacă nu facem aceas­tă refor­mă astăzi, mâi­ne poa­te fi târ­ziu. În doi-trei ani sis­te­mul se va rui­na, iar efec­te­le ar putea fi dra­ma­ti­ce şi impre­vi­zi­bi­le pen­tru întrea­ga soci­e­ta­te. Astăzi, mai mult ca ori­când, avem aceas­tă voinţă poli­ti­că. Avem spri­ji­nul nece­sar al par­te­ne­ri­lor de dezvol­ta­re, al repre­zen­tanţi­lor soci­e­tă­ţii civi­le, care au lucrat împre­u­nă cu noi la ela­bo­ra­rea aces­tui pro­iect de lege. Nu mai putem tole­ra aceas­tă situ­a­ţie, când pes­te 83% din pen­sio­na­ri pri­mesc o pen­sie sub nive­lul exis­tenţei, iar alte gru­pu­ri de bene­fi­ci­a­ri din sis­te­mul de pen­sii pri­mesc pen­sii de pes­te 20 de mii de lei.”

Pe cine avantajează reforma?

Tatia­na Sav­va, exper­tă eco­no­mi­că a Cen­tru­lui Ana­li­tic Inde­pen­dent „Expert-Grup”, sus­ți­ne că refor­ma era nece­sa­ră, doar că la aces­te schim­bă­ri tre­bu­ia de ajuns prin alte meto­de, și nu cu sco­pul de a echi­li­bra veni­tu­ri­le la buget, deci, de a plăti pen­sii mai târ­ziu, în con­di­ți­i­le în care spe­ran­ța de via­ță în R. Mol­do­va este exact la sfâr­și­tul pen­si­ei. „Pro­ble­ma mai e și câți băr­bați ajung la pen­sie în R. Mol­do­va? Nu sunt prea mul­ți (70,5% din tota­lul de pen­sio­na­ri pen­tru limi­tă de vâr­stă sunt femei – n.r.). Atun­ci omul care a mun­cit toa­tă via­ța lui nu va fi inte­re­sat să con­tri­bu­ie la ceva de care nu va bene­fi­cia decât un an, maxim doi. Da, spe­ran­ța de via­ță a feme­i­lor este mai mare, dar sala­ri­i­le băr­ba­ți­lor, ori­cât vor vor­bi des­pre ega­li­ta­te de gen, sunt mai mari (2015: băr­bați – 4881 lei, femei – 4235 lei – n.r.)”, sus­ți­ne Tatia­na Sav­va.

Exper­ta în poli­ti­ci soci­a­le a IDIS „Viitorul”,Viorica Anto­nov se ara­tă nedu­me­ri­tă de fap­tul că, deși au fost for­ma­te mai mul­te plat­for­me, inclu­siv pen­tru con­sul­ta­rea opi­ni­i­lor per­soa­ne­lor de vâr­sta a tre­ia, pro­iec­tul a tre­cut foar­te repe­de de eta­pa dez­ba­te­ri­lor publi­ce, fără a ana­li­za reac­ți­i­le nega­ti­ve, și a fost votat în Par­la­ment. Din acest punct de vede­re, exper­ta cre­de că refor­ma ar fi fost o con­di­ție a Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal.

Viori­ca Anto­nov expli­că că for­mu­la de cal­cul nu este toc­mai atât de sim­plă pe cât s-a vehi­cu­lat, dar și că aceas­ta nu vizea­ză pe cei pen­sio­na­ți până la 1998, de ace­ea rămân mul­te sem­ne de între­ba­re. „Vreau să văd pri­ma run­dă de rezul­ta­te. Dacă se vor majo­ra pen­si­i­le, con­form for­mu­lei noi, cine va bene­fi­cia prin­tre pri­mii? Cred că într-un an de refor­mă vom putea ana­li­za schim­bă­ri­le sub aspect pozi­tiv sau nega­tiv. Am une­le rezer­ve totuși și aș opta pen­tru o abor­da­re sis­te­mi­că a refor­mei. Sis­te­mic înseam­nă mai mul­te pro­ce­se, nu doar, propriu-zis, coti­za­ți­i­le și men­ți­ne­rea aces­tui sis­tem, dar și solu­țio­na­rea pro­ble­mei sala­ri­u­lui în plic și a mun­cii nede­cla­ra­te, anga­ja­men­tul R. Mol­do­va față de docu­men­te­le de la Biro­ul Inter­națio­nal al Mun­cii. Ne-am asu­mat niș­te nor­me care nu se res­pec­tă. Avem anga­ja­to­ri care nu res­pec­tă remu­ne­ra­rea ega­lă între femei și băr­bați. Eu aș vrea să văd cum s-ar putea de schim­bat rapor­tul din­tre con­tri­bu­ți­i­le anga­ja­tu­lui și anga­ja­to­ru­lui. Este prea mare pre­siu­nea pe anga­ja­tor, deci, agen­ții eco­no­mi­ci se eschi­vea­ză de la sala­rii foar­te mari pen­tru a nu plăti con­tri­bu­ții enor­me”, afir­mă exper­ta.

Viorica Antonov, expertă în politici sociale IDIS „Viitorul”:

Încă un moment impor­tant în cadrul aces­tei refor­me: se păs­trea­ză un număr foar­te mare de gru­pu­ri vul­ne­ra­bi­le care pri­mesc anu­mi­te faci­li­tă­ți soci­a­le din par­tea sta­tu­lui, dar cu nimic îna­poi nu con­tri­bu­ie. Este vor­ba des­pre fami­lii cu mul­ți copii, de per­soa­ne cu un anu­mit grad de inva­li­di­ta­te care ar putea să mun­ceas­că, dar sta­tul nu asi­gu­ră con­di­ți­i­le nece­sa­re ca aces­tea să se anga­je­ze în câm­pul mun­cii. Nu știu de ce nu s-a dis­cu­tat și des­pre divi­za­rea fon­du­lui de asi­gu­ră­ri în două păr­ți: pen­tru asis­ten­ța per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le și însu­și fon­dul de pen­sii, așa cum a exis­tat ante­ri­or. Astăzi este foar­te greu să faci trans­pa­rent acest aspect. Nu este clar din ce sumă se alo­că unor gru­pu­ri, din care fon­du­ri se alo­că pen­tru pen­sio­na­ri, pen­tru cei care au lup­tat în regiu­nea trans­nis­trea­nă. Este un haos care tre­bu­ie orga­ni­zat. Într-un fel, popu­la­ția în vâr­stă rămâ­ne în câm­pul mun­cii și sus­ți­ne pe toți cei­lal­ți, mai tine­ri. Văd scep­tic ca aceas­tă refor­mă să fie baza­tă numai pe vâr­stă, numai pe o for­mu­lă. Am urmă­rit alte refor­me în UE. Se dis­cu­tă sis­te­mic, se văd foar­te clar lacu­ne­le, se înțe­le­ge câte cate­go­rii sunt impli­ca­te în câm­pul mun­cii. Nu putem pune pro­ble­ma pe un eșan­tion mare de per­soa­ne de vâr­sta a tre­ia, ca să recom­pen­se­ze toa­te nea­jun­su­ri­le sis­te­mu­lui. Este absurd. Vreau să văd mai mult anga­ja­rea în câm­pul mun­cii a tine­ri­lor, dar numă­rul lor este în des­creș­te­re. Deci, sume, alo­ca­ții, feza­bi­li­ta­te sau sus­te­na­bi­li­ta­te finan­ci­a­ră a sis­te­mu­lui de pen­sii – este un subiect închis, deo­a­re­ce nu exis­tă fon­du­ri. Ca ele să exis­te tre­bu­ie să tre­cem la un sis­tem pri­vat de pen­sii, des­pre asta însă nu s-a dis­cu­tat.

Tatiana Savva, expertă economică a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”:

Pe de altă par­te, oame­nii vor înce­pe să pri­meas­că, iară­și, sala­ri­ul în plic. Cred că aceas­tă măsu­ră va con­tri­bui la un grad mai mare de non­con­for­mi­ta­te. Nu neg că este o pro­ble­mă și că era nece­sa­ră refor­ma, dar echi­va­la­rea vâr­stei de pen­sio­na­re tre­bu­ia anun­ța­tă din timp. De exem­plu, pen­tru gene­ra­ția de 40-45 de ani. Oame­nii aveau să știe că au 15 ani până la pen­sie. Nu tre­bu­ia anun­ța­tă pen­tru cei care ies anul aces­ta la pen­sie sau cei care au doi-trei ani. Pen­tru ei, cel puțin, nu este corect din punct de vede­re al poli­ti­cii soci­a­le. Iar ei sunt majo­ri­ta­tea care acum vor ieși la pen­sie în număr masiv. De ace­ea, refor­ma tre­bu­ia gân­di­tă pe eta­pe. Între timp, urmau să sta­bi­leas­că ce facem cu cei care ies acum la pen­sie, care este pova­ra fis­ca­lă sau pe buget. Era nevo­ie de dis­cu­ții foar­te des­chi­se în public, deo­a­re­ce nu s-a expli­cat ce pre­su­pu­ne refor­ma pen­tru fie­ca­re din­tre noi. Dacă nu ești expert, nu este prea clar. Ini­ția­ti­va este una pozi­ti­vă, pen­tru că adu­ce niș­te schim­bă­ri, dar ea tre­bu­ia gân­di­tă pe eta­pe. Tre­bu­ia ana­li­zat impac­tul soci­al, nici­o­da­tă o poli­ti­că de așa natu­ră nu va fi popu­la­ră, dar nici o ast­fel de aver­siu­ne soci­a­lă nu tre­bu­ie să tre­zeas­că, mai ales din par­tea celor care con­tri­bu­ie în mod direct. Mă voi bucu­ra dacă pen­si­i­le vor creș­te de două ori. Dacă însă aces­tea vor fi ridi­ca­te doar la mini­mul de exis­ten­ță, aceas­ta nu este o rea­li­za­re, ci o con­di­ție care tre­bu­ia asi­gu­ra­tă.