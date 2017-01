Octavian Calmîc: ”Expoziția Națională ”Fabricat în Moldova” este unul din cele mai importante evenimente de acest gen din țară”

Joi, 26 ianu­a­rie, con­du­ce­rea Came­rei de Comerț și Indus­trie (CCI) a Repu­bli­cii Mol­do­va a avut o între­ve­de­re cu viceprim-ministrul, Octa­vi­an Cal­mîc, minis­tru al Eco­no­mi­ei, unde au dis­cu­tat aspec­te­le orga­ni­ză­rii și des­fă­șu­ră­rii celei de-a XVI-a edi­ții a Expo­zi­ți­ei Națio­na­le ”Fabri­cat în Mol­do­va” în peri­oa­da 1 — 5 febru­a­rie curent, la CIE ”Mol­dex­po”.

În cadrul între­ve­de­rii, pre­șe­din­te­le CCI, Ser­giu Harea, a men­țio­nat că la edi­ția din anul curent, care se des­fă­șoa­ră sub slo­ga­nul ”Prin cali­ta­te spre com­pe­ti­ti­vi­ta­te”, vor par­ti­ci­pa pes­te 350 de agen­ți eco­no­mi­ci din țară, care acti­vea­ză în indus­tria ali­men­ta­ră, ușoa­ră, a mobi­lei, ramu­ra viti­vi­ni­co­lă și alte dome­nii, inclu­siv pro­du­că­to­ri și pres­ta­to­ri de ser­vi­cii autoh­to­ni ca ”Bucu­ria”, ”Franze­lu­ța”, ”Ionel”, ”Floa­rea Soa­re­lui”, ”Viorica-Cosmetic”, etc. La edi­ția din anul curent vor fi pre­zen­ta­te 15 stan­du­ri colec­ti­ve ale rai­oa­ne­lor țării, UTA Găgă­u­zia și regiu­nii Trans­nis­tre­ne.

Potri­vit lui Ser­giu Harea, pe lân­gă stan­du­ri­le agen­ți­lor eco­no­mi­ci și a insti­tu­ți­i­lor de stat, care ofe­ră suport antre­pre­no­ri­lor în pro­mo­va­rea măr­fu­ri­lor sale în țară sau pes­te hota­re (MIEPO, ODIMM, AGEPI, CNAS, ANOFM, etc.), în pre­mie­ră, la expo­zi­ția din 2017, cu un stand repre­zen­ta­tiv, va par­ti­ci­pa Aso­ci­a­ția Pro­du­că­to­ri­lor din indus­tria ușoa­ră, care întru­neș­te pes­te 25 de mem­bri.

În urma expu­ne­rii agen­ți­lor eco­no­mi­ci din Repu­bli­ca Mol­do­va, în noiem­brie 2016, a pro­du­se­lor sale la expo­zi­ția din Iași, Româ­nia, anul curent, în cadrul ”Fabri­cat în Mol­do­va”, vor fi expu­se fir­me­le româ­nești sub gene­ri­cul ”Fabri­cat la Iași”.

În con­text, viceprim-ministrul Octa­vi­an Cal­mîc a men­țio­nat că ”Fabri­cat în Mol­do­va”, care se des­fă­șoa­ră sub patro­na­jul Guver­nu­lui Repu­bli­cii Mol­do­va, repre­zin­tă unul din cele mai impor­tan­te eve­ni­men­te de acest gen din țară și are drept scop pro­mo­va­rea poten­ți­a­lu­lui eco­no­mic al țării noas­tre, sta­bi­li­rea unor noi par­te­ne­ri­a­te cu alte sta­te, iden­ti­fi­ca­rea unor noi oport­u­ni­tă­ți pen­tru sus­ți­ne­rea mediu­lui autoh­ton de afa­ce­ri. ”Fiind orga­ni­za­tă la înce­put de an, Expo­zi­ția ”Fabri­cat în Mol­do­va” este o plat­for­mă foar­te bună pen­tru pro­du­că­to­rii națio­na­li de ași ajus­ta business-planurile de pro­du­ce­re și dezvol­ta­re pen­tru tot anul, de a sta­bi­li noi con­tac­te și par­te­ne­rii, sem­na con­trac­te, etc”, a spe­ci­fi­cat minis­trul Eco­no­mi­ei.

Agen­da expo­zi­ți­ei mai inclu­de și un amplu pro­gram de afa­ce­ri, care pre­su­pu­ne orga­ni­za­rea a 4 foru­mu­ri de afa­ce­ri – moldo-rus; moldo-român; moldo-belarus și moldo-austriac, pre­cum și 7 semi­na­re și 2 mese rot­un­de, cu par­ti­ci­pa­rea mediu­lui de afa­ce­ri atât din Repu­bli­ca Mol­do­va, cât și de pes­te hota­re.

Expo­zi­ția Națio­na­lă “Fabri­cat în Mol­do­va” este orga­ni­za­tă de Came­ra de Comerț și Indus­trie, sub patro­na­jul Guver­nu­lui, cu sco­pul de a sus­ți­ne între­prin­ză­to­rii autoh­to­ni, a pro­mo­va pro­du­se­le com­pe­ti­ti­ve pe pia­ța inter­nă și exter­nă, a atra­ge inves­ti­ții și a inten­si­fi­ca dia­lo­gul public-privat.

PROMO