Îngrijire medicală egală pentru fiecare, fie primar sau boschetar

Am absol­vit facul­ta­tea de medi­ci­nă în R. Mol­do­va, acti­vând ca medic o scur­tă peri­oa­dă de timp, ast­fel încât cunosc din inte­ri­or sis­te­mul medi­cal de aca­să.

Ajun­să în Can­a­da, am înce­put ime­di­at să-mi caut un loc de mun­că și, bine­în­țe­les, puteam lăsa bal­tă carie­ra de medic, dar totu­şi am decis să revin în medi­ci­nă.

Şti­am că nu am mari șanse de a-mi folo­si diplo­ma din R. Mol­do­va, dar insis­tam să-mi găsesc un loc de mun­că în sis­te­mul medi­cal can­a­dian. Până la urmă, am obți­nut o pozi­ție neîn­sem­na­tă. A fost tot ce am putut căpă­ta aici cu diplo­ma din Mol­do­va. Sunt aju­tor de asis­tent medi­cal și mul­țu­mesc pen­tru asta, căci sala­ri­ul e de vreo 10 ori mai mare decât cel de medic, pri­mit aca­să.

Mai sus am scris că doream să acti­vez în medi­ul cunos­cut mie, însă antu­ra­jul medi­cal can­a­dian s-a ade­ve­rit a fi abso­lut stră­in, unul în care eram par­că pier­du­tă. Îmi părea că nici nu lucra­sem în medi­ci­nă. Pri­me­le zile au fost un șoc. Nu din cau­za dife­ren­ței de sta­tut, ci din cau­za mul­ti­tu­di­nii de regu­li, echi­pa­men­te, denu­mi­ri, infor­ma­ții necu­nos­cu­te până atun­ci, dar și a bari­e­rei ling­vis­ti­ce. Sec­ția de pne­u­mo­lo­gie, în care mi-am înce­put acti­vi­ta­tea, ară­ta ca un mușu­roi de fur­ni­ci, în care fie­ca­re avea func­ția sa şi şi-o exer­ci­ta fără a cere expli­ca­ții. Totul era bine gân­dit și aran­jat ast­fel, încât să nu pier­zi tim­pul efec­tu­ând o mani­pu­la­ţie sau alta. Când apă­rea o urgen­ță, se impli­cau toți. Ime­di­at, prin inter­foa­ne­le intras­pi­ta­li­cești, erau che­ma­ți spe­cia­liș­tii, doc­to­rii, rezi­den­ții etc. Asis­ten­te­le adu­ceau înda­tă apa­ra­te­le și instru­men­ta­rul nece­sar. La sosi­rea spe­cia­liș­ti­lor, totul era gata, ca să nu fie pier­dut niciun minut din con­tul sănă­tă­ții pacien­tu­lui. Am lucrat în spi­ta­le, cli­ni­ci și chiar la Urgen­ță în Mol­do­va, dar nu am văzut vreo­da­tă atâ­ta pro­fe­si­o­nism. În Can­a­da am și înțe­les că via­ța omu­lui în R. Mol­do­va nu cos­tă nimic…

Recu­nosc, mi-a fost foar­te greu să mă adap­tez la toa­te aces­te dife­ren­țe, la fap­tul că drep­tu­ri­le pacien­tu­lui sunt res­pec­ta­te atât de mult. Mie, cu min­tea mea de mol­do­vean emi­grant, mi se părea ridi­col că o con­di­ție stric­tă era ca pacien­tul să aibă pe masă paha­rul plin cu apă, că o dată pe oră tre­bu­ie să intri la pacient în salon şi să-l întrebi dacă se sim­te con­for­ta­bil şi că, la intra­rea în une­le saloa­ne, stau poli­cioa­re cu hala­te de uni­că folo­sin­ță, pe care în mod obli­ga­to­riu le îmbra­ci când intri în salon, și care ime­di­at după ieși­re sunt scoa­se și puse într-o pun­gă mare pen­tru spă­lat. La fel şi folo­si­rea măș­ti­lor şi a mănu­și­lor de dife­ri­te mări­mi. Acum înţe­leg că aces­te lucru­ri sunt un fel de pro­fi­la­xie, pen­tru a pro­te­ja pacien­ții, dar și lucră­to­rii medi­ca­li de infec­ții. Dar de ce toa­te aces­tea erau noi pen­tru mine? De ce nu văzu­sem aşa ceva în R. Mol­do­va? Poa­te că la noi sunt alt­fel de infec­ții sau bac­te­ri­i­le nu se trans­mit la fel ca în Can­a­da?

Mi-a luat aproa­pe jumă­ta­te de an ca să mă obiș­nu­iesc cu acest sis­tem nou pen­tru mine. Ordi­nea res­pec­ta­tă, cură­țe­nie ide­a­lă, spi­ta­lul în sta­re per­fec­tă, totul fără defi­cien­țe, sur­plus de rechi­zi­te pen­tru tot felul de mani­pu­la­ții, cole­gii – pro­fe­si­o­niș­ti ade­vă­ra­ți, bine­vo­i­to­ri și edu­ca­ți, șefii – corec­ți și res­pec­tu­o­și. Ce să mai zici, totul la cel mai îna­lt nivel. Pacien­ții – îngri­jiți, cu 3 mese deli­cioa­se pe zi, care con­țin nea­pă­rat car­ne, pro­du­se lac­ta­te, fruc­te și legu­me, până și tort la desert. Fie­ca­re pacient pri­meș­te meni­ul, în care înseam­nă ce doreș­te să mănân­ce în ziua urmă­toa­re. Fri­gi­de­rul, în per­ma­nen­ță, este plin cu sucu­ri de câte­va felu­ri, lap­te şi alte bău­tu­ri boga­te în vita­mi­ne și pro­te­i­ne. Fie­ca­re pacient are în față tele­vi­zo­rul său, pat ajus­ta­bil cu tele­co­man­da, care e conec­ta­tă și la tv, la lumi­nă și la recep­ție, pen­tru a che­ma asis­ten­tul medi­cal în caz de nece­si­ta­te.

Doc­to­rii în Can­a­da sunt tra­ta­ți cu mare res­pect de către pacien­ți, au sala­rii enor­me, dar și cunoș­tin­țe la nive­lul cuve­nit, fiind buni pro­fe­si­o­niș­ti. Aces­te date le con­fir­mă și eva­luă­ri­le mondi­a­le ale medi­ci­nei can­a­die­ne, care e pla­sa­tă pe unul din pri­me­le locu­ri în lume. Aici întâl­nești pacien­ți care au supra­vie­țu­it răz­bo­a­ie­lor mondi­a­le, can­ce­ru­lui și infarc­tu­lui mio­car­dic, tră­ind feri­ci­ți câte 95-100 de ani. Per­so­nal, am cunos­cut o pacien­tă de 103 ani, mer­gând feri­ci­tă aca­să de la spi­tal.

De alt­fel, pacien­tul din Can­a­da nu plă­teș­te niciun ban pen­tru medi­ci­nă. Des­pre mită sau cado­u­ri nici nu se dis­cu­tă. Dacă ar încer­ca cine­va să-i bage medi­cu­lui niș­te bani în buzu­nar, el nici nu ar pri­ce­pe ce-i asta. Sună ire­al, dar oame­nii din Can­a­da pri­mesc îngri­ji­re medi­ca­lă la cel mai îna­lt nivel, pe gra­tis! Îngri­ji­rea medi­ca­lă este ega­lă pen­tru fie­ca­re, fie pri­mar sau bos­che­tar.

Violina Ahtemenciuc, Calgary, Canada