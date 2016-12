Reguli noi la importul de automobile: scutiri pentru unii, scumpiri pentru alţii

Pose­so­rii de maşi­ni cu nume­re de înma­tri­cu­la­re stră­i­ne care au intro­dus auto­mo­bi­le­le în R. Mol­do­va până la 1 noiem­brie 2016 îşi vor putea înma­tri­cu­la mij­loa­ce­le de trans­port achi­tând doar 30% din cota acci­zei. Modi­fi­că­ri legi­sla­ti­ve în acest sens au fost adop­ta­te de Par­la­ment în lec­tu­ră fina­lă. Potri­vit docu­men­tu­lui, pen­tru a bene­fi­cia de redu­ce­rea la pla­ta acci­zei, pro­pri­e­ta­rii de maşi­ni cu nume­re stră­i­ne tre­bu­ie să pre­zin­te cer­ti­fi­ca­tul de achi­ta­re a vini­e­tei şi să-şi înre­gis­tre­ze auto­ve­hi­cu­le­le în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2017 — 1 apri­lie 2017, în caz con­trar, ar urma să le scoa­tă din țară.

În ace­la­şi timp, con­form unui alt pro­iect de lege, adop­tat în pri­mă lec­tu­ră de către Par­la­ment, în R. Mol­do­va vor putea fi impor­ta­te doar mij­loa­ce­le de trans­port care nu vor depă­şi vechi­mea de 7 ani. Până acum puteau fi înre­gis­tra­re auto­mo­bi­le cu vâr­sta maxi­mă de 10 ani. Expe­rţi eco­no­mi­ci susţin că, prin acest pro­iect de lege, s-ar face lob­by pen­tru com­pa­ni­i­le care impor­tă auto­mo­bi­le noi, în timp ce auto­rii pro­iec­tu­lui spun că se urmă­reș­te cre­ş­te­rea sigu­ranţei în tra­fic şi pro­te­ja­rea mediu­lui.

Scutire de 70% pentru maşinile cu numere străine

Vine­ri, 16 decem­brie, curent, la pro­pu­ne­rea Guver­nu­lui, Par­la­men­tul R. Mol­do­va a votat, în lec­tu­ră fina­lă, modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea mai mul­tor acte legi­sla­ti­ve care se refe­ră la impor­tul şi la înre­gis­tra­rea mij­loa­ce­lor de trans­port. Prin­tre acte­le modi­fi­ca­te se numă­ră Codul fis­cal, Codul vamal, Legea cu pri­vi­re la modul de intro­du­ce­re şi scoa­te­re a bunu­ri­lor de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, dar şi Legea des­pre acti­vi­ta­tea Poli­ţi­ei.

Prin­ci­pa­la nou­ta­te adu­să de aces­te modi­fi­că­ri este că auto­ri­tă­ţi­le vor per­mi­te cetă­ţe­ni­lor care deţin auto­mo­bi­le cu nume­re de înma­tri­cu­la­re stră­i­ne să le înre­gis­tre­ze în R. Mol­do­va, indi­fe­rent de vechi­mea lor, achi­tând doar 30% din cota acci­zei sta­bi­li­tă pen­tru 2016. Pen­tru auto­mo­bi­le­le mai vechi de 10 ani se va achi­ta 30% din cota acci­zei pen­tru 2016, sta­bi­li­tă pen­tru maşi­ni­le cu o vechi­me de 10 ani. De aces­te pre­ve­de­ri vor bene­fi­cia doar pro­pri­e­ta­rii care au intro­dus maşi­ni­le pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va până la data de 1 noiem­brie 2016 şi pot face dova­da achi­tă­rii vini­e­tei. Tot cu o redu­ce­re de 70% la acci­ză vor putea fi înma­tri­cu­la­te şi auto­ve­hi­cu­le­le înma­tri­cu­la­te în stân­ga Nis­tru­lui. Pro­pri­e­ta­rii aces­to­ra nu vor fi obli­ga­ţi să pre­zin­te cer­ti­fi­ca­tul care demon­strea­ză achi­ta­rea vini­e­tei.

În nota infor­ma­ti­vă care însoţeş­te pro­iec­tul de lege ela­bo­rat de Guvern se spu­ne că aces­te modi­fi­că­ri au sco­pul de a „asi­gu­ra echi­ta­tea fis­ca­lă între per­soa­ne­le care deţin auto­ve­hi­cu­le înma­tri­cu­la­te în R. Mol­do­va şi cele care deţin auto­ve­hi­cu­le neîn­ma­tri­cu­la­te, cre­ş­te­rea sigu­ranţei în tra­fic a cetă­ţe­ni­lor, redu­ce­rea poluă­rii mediu­lui şi spo­ri­rea pe ter­men lung a înca­să­ri­lor la buget”.

Con­form Legii buge­tu­lui de stat pe 2017, guver­na­rea pre­co­ni­zea­ză înca­sa­rea a cir­ca 100 de mili­oa­ne de lei din acci­ze­le la auto­tu­ris­me­le cu nume­re de înma­tri­cu­la­re stră­i­ne pen­tru care se acor­dă aceas­tă scu­ti­re de 70% din acci­ză.

Amenzi pentru şoferii cu maşini înregistrate în regiunea transnistreană

Modi­fi­că­ri­le adop­ta­te în Par­la­ment sta­bi­lesc noi limi­te de timp în care maşi­ni­le înre­gis­tra­te în alte sta­te se vor putea afla pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va – cel mult 180 de zile dintr-o peri­oa­dă de 12 luni con­se­cu­ti­ve, cu con­di­ţia achi­tă­rii vini­e­tei (16 euro pen­tru 30 de zile, 45 de euro pen­tru 90 de zile şi 85 de euro pen­tru 180 de zile). Maşi­ni­le intro­du­se în R. Mol­do­va de către per­soa­ne fizi­ce care au domi­ci­li­ul într-un stat stră­in şi care deţin per­mis de con­du­ce­re emis pes­te hota­re se vor putea afla pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre mai mult de 180 de zile, achi­tând, pen­tru a doua jumă­ta­te a anu­lui, vini­e­ta cu un cost de 180 de euro, adă­u­gă­tor la cei 85 de euro achi­ta­ţi pen­tru pri­me­le 180 de zile din an.

Şofe­rii care nu vor res­pec­ta aces­te ter­me­ne vor pri­mi amen­zi de 25-30 uni­tă­ţi con­venţio­na­le (1250-1500 lei) cu apli­ca­rea a 4 punc­te de pena­li­za­re, maşi­ni­le lor urmând a fi reţi­nu­te şi duse de poli­ţie la cel mai apro­pi­at birou vamal sau la punc­tul vamal de fron­ti­e­ră, pen­tru a fi scoa­se din R. Mol­do­va. Chel­tu­ie­li­le de escor­ta­re a mij­loa­ce­lor de trans­port, de 0.15 euro/km, vor fi achi­ta­te de către şofe­rii care au încăl­cat ter­me­nul de afla­re a auto­mo­bi­lu­lui pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va.

Şi con­du­ce­rea auto­ve­hi­cu­lu­lui cu plă­cu­ţe din uni­tă­ţi­le administrativ-teritoriale din stân­ga Nis­tru­lui şi mun. Ben­der, de către per­soa­ne care nu au domi­ci­li­ul în ace­le loca­li­tă­ţi şi deţin per­mis de con­du­ce­re al R. Mol­do­va, se va san­cţio­na cu amen­dă de 25-30 uni­tă­ţi con­venţio­na­le cu apli­ca­rea a 4 punc­te de pena­li­za­re. Con­du­că­to­rii maşi­ni­lor cu nume­re stră­i­ne care au domi­ci­li­ul în altă ţară şi au per­mis eli­be­rat de acea ţară, pre­cum şi şofe­rii maşi­ni­lor cu nume­re trans­nis­tre­ne care au domi­ci­li­ul în stân­ga Nis­tru­lui nu vor fi amen­da­ţi.

7 ani în loc de 10

În timp ce impor­tul şi înre­gis­tra­rea maşi­ni­lor cu nume­re stră­i­ne care au intrat în ţară până la 1 noiem­brie a fost per­mi­să indi­fe­rent de vechi­mea pe care o au, cu o scu­ti­re de 70% din preţul acci­zei, un alt pro­iect de lege, adop­tat în pri­mă lec­tu­ră, pro­pu­ne limi­ta­rea vâr­stei maşi­ni­lor care pot fi impor­ta­te în R. Mol­do­va la 7 ani. În pre­zent pot fi impor­ta­te maşi­ni­le cu o vechi­me de până la 10 ani. Tot­o­da­tă, maşi­ni­le care depă­şesc 10 ani, de epo­că, vor putea fi impor­ta­te, ca şi până acum, achi­tând o taxă vama­lă de 10 mii de euro.

Auto­rii aces­tui pro­iect, depu­ta­ţii Dumi­tru Dia­cov, Mar­cel Rădu­can, Rai­sa Apols­chii, şi Iurie Lean­că, susţin că limi­ta­rea vâr­stei mij­loa­ce­lor de trans­port auto la cel mult 7 ani este nece­sa­ră pen­tru a spo­ri sigu­ranţa la tra­fic şi a redu­ce nive­lul de noxe emi­se. „7 ani este o vâr­stă des­tul de bună, unde este şi sigu­ranţă. Din 100 de acci­den­te pes­te 80% sunt pro­vo­ca­te de auto­mo­bi­le care au vâr­sta mai mare de 7 ani de zile. Anu­al se impor­tă pes­te 6 mii de auto­tu­ris­me care au între 7 şi 10 ani de zile şi în aşa fel pia­ţa s-a supra­sa­tu­rat de auto­mo­bi­le vechi. Cu mare regret, pia­ţa din R. Mol­do­va se trans­for­mă într-un cimi­tir de auto­mo­bi­le”, ne-a decla­rat Mar­cel Rădu­can, unul din auto­rii pro­iec­tu­lui.

Vine­ri, 23 decem­brie, pro­iec­tul a fost adop­tat în pri­ma lec­tu­ră de majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră. Pen­tru a deve­ni lege, aces­ta are nevo­ie însă de o apro­ba­re din par­tea Guver­nu­lui, iar ulte­ri­or, de un nou vot în Par­la­ment, în lec­tu­ra a doua.

„Haideţi să separăm ecologia de lobby”

Vea­ce­slav Ioni­ţă, expert „IDIS Vii­to­rul”, ex-deputat şi preşe­din­te al Comi­si­ei eco­no­mie, buget şi finanţe, susţi­ne că acest pro­iect apă­ră, de fapt, inte­re­se­le com­pa­ni­i­lor impor­ta­toa­re de auto­mo­bi­le noi şi, tot­o­da­tă, îi va afec­ta pe cetă­ţe­nii cu o pute­re mai mică de cum­pă­ra­re, care pre­fe­rau auto­mo­bi­le de 7-10 ani, mai iefti­ne. „Hai­deţi să sepa­răm eco­lo­gia de lob­by. Dacă într-adevăr avem o pro­ble­mă eco­lo­gi­că, ea nu ţine de impor­tul de maşi­ni, ci de revi­zia teh­ni­că pe care o facem anu­al. Ar tre­bui să for­mu­lăm care sunt cri­te­ri­i­le eco­lo­gi­ce, potri­vit căro­ra o maşi­nă are voie sau nu să cir­cu­le pe stră­zi­le R. Mol­do­va, şi în fie­ca­re an, atun­ci când tre­ci revi­zia teh­ni­că, să se sta­bi­leas­că dacă ai sau nu drep­tul. Vechi­mea nu este un indi­ca­tor de cali­ta­te, pen­tru că avem maşi­ni pro­du­se în Euro­pa care au pes­te 7 ani, dar sunt mult mai bune decât maşi­ni­le noi pro­du­se în alte ţări. Aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă nu este decât un lob­by sim­plu, pri­mi­tiv şi noi tre­bu­ie să ştim că sub para­va­nul eco­lo­gic se bagă lucrul aces­ta. Noi şi aşa avem un sis­tem foar­te dubi­os la import, iar apli­ca­rea acci­zei nu este corec­tă. Pen­tru o maşi­nă de 3 mii de euro la mâna a doua şi una de 40 de mii de euro nouă se plă­teş­te ace­ea­şi sumă de bani. În ori­ce ţară este TVA-ul, de exem­plu 20% din valoa­rea maşi­nii. La noi sta­tul face o favoa­re celor care impor­tă maşi­ni scum­pe, par­că i-ar pro­te­ja. Aici este o dis­cri­mi­na­re”, afir­mă Ioni­ţă.

Şi sigu­ranţa la tra­fic, spu­ne exper­tul IDIS, ar tre­bui sta­bi­li­tă la con­tro­lul anu­al al maşi­ni­lor: „Oare o maşi­nă pro­du­să în peri­oa­da sovi­e­ti­că e mai sigu­ră ca una de pes­te 7 ani pro­du­să în Euro­pa? Eu sunt pen­tru sigu­ranţă şi pen­tru eco­lo­gie, dar asta nu se face la import, se face în fie­ca­re an la tes­ta­rea auto­mo­bi­le­lor”. Mar­cel Rădu­can, coa­u­tor al pro­iec­tu­lui de lege, afir­mă însă că modi­fi­că­ri­le pro­pu­se nu-i favo­ri­zea­ză pe marii impor­ta­to­ri de maşi­ni. „Cei care spun că este un lob­by în favoa­rea impor­ta­to­ri­lor de auto­mo­bi­le tre­bu­ie să înţe­lea­gă că impor­ta­to­rii au nevo­ie ca inter­va­lul să fie până la 5 ani. Anu­me vâr­sta din­tre 7 şi 10 ani nu-i favo­ri­zea­ză nici­de­cum pe impor­ta­to­ri”, susţi­ne depu­ta­tul.

Importul de automobile, în scădere continuă

Potri­vit Ser­vi­ci­u­lui Vamal, numă­rul auto­tu­ris­me­lor impor­ta­te în R. Mol­do­va s-a redus con­stant în ulti­mii ani, în 2016 fiind aproa­pe de două ori mai mic decât în urmă cu 4 ani. Dacă în 2013 au fost impor­ta­te 31579 uni­tă­ţi, atun­ci în 2014 numă­rul aces­to­ra a fost de 24882, iar în 2015 şi în pri­me­le 11 luni din 2016, impor­tul auto­tu­ris­me­lor a con­sti­tu­it doar 17551, res­pec­tiv, 15911 uni­tă­ţi. Cele mai mul­te din­tre aces­tea sunt maşi­ni la mâna a doua, cele noi având o cotă de apro­xi­ma­tiv 20%. Din acci­ze­le pen­tru impor­tul aces­tor auto­mo­bi­le sta­tul a înca­sat, în 2014, 675 mili­oa­ne de lei, în 2015 – aproa­pe 543 mili­oa­ne, iar în pri­me­le 11 luni din 2016 – 536 mili­oa­ne de lei.

Con­co­mi­tent cu redu­ce­rea numă­ru­lui auto­mo­bi­le­lor impor­ta­te, a cres­cut numă­rul celor cu nume­re stră­i­ne intro­du­se în R. Mol­do­va, fapt demon­strat de numă­rul de vini­e­te eli­be­ra­te. În 2014 au fost vân­du­te 304 mii vini­e­te (51 mili­oa­ne de lei), în 2015 – 414 mii vini­e­te (89 mili­oa­ne), iar în 2016, până la 1 noiem­brie, au fost eli­be­ra­te 502 mii vini­e­te, de 104 mili­oa­ne de lei.