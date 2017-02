DIASPORA: Mâinile pe Roată sau Mâinile pe Volan

Când am emi­grat în SUA, în mar­tie 2002, vor­beam o engle­ză decen­tă. Ast­fel, pri­mul meu scop, de a obți­ne un loc de mun­că, a fost rea­li­zat într-o lună. Al doi­lea scop, de a obți­ne un per­mis de con­du­ce­re, a fost mai greu de rea­li­zat. Am fost nevo­ită, săp­tămâ­ni la rând, să citesc regu­li­le de con­du­ce­re ale sta­tu­lui Washin­gton, încon­ju­ra­tă de dic­țio­na­re, până am tre­cut tes­tul în scris. Doar după trei încer­că­ri am reu­şit. Făceam glu­me că engle­za mea a fost sufi­cien­tă pen­tru a obți­ne un loc de mun­că, dar insu­fi­cien­tă pen­tru a obți­ne o licen­ță de con­du­ce­re! Acum îmi dau sea­ma că, pro­ba­bil, aveau drep­ta­te cei de la biro­ul de licenţe să tără­gă­ne­ze cer­ti­fi­ca­rea mea.

Acest lucru a deve­nit foar­te clar într-o dumi­ni­că obi­ş­nu­i­tă, la o lună după ce lua­sem licenţa, când con­du­ceam maşi­na mea nou-nouţă. Eram un șofer înce­pă­tor, şi repe­tam regu­li­le de bază în capul meu: pune cen­tu­ra de sigu­ran­ță; res­pec­tă limi­ta de vite­ză; pri­veş­te în oglin­da retro­vi­zoa­re.

Am cre­zut că mă des­curc bini­şor la volan, când am văzut în oglin­dă o mași­nă de poli­ție cu lumi­ni inter­mi­ten­te. Am mutat mași­na mea în ban­da din dreap­ta pen­tru a face loc vehi­cu­lu­lui de urgen­ță (con­form regu­li­lor de con­du­ce­re). Mași­na de poli­ție m-a urmat. Nedu­me­ri­tă de ce m-ar urmă­ri o mași­nă de poli­ție, am înce­put să caut cu dis­pe­ra­re un loc de par­ca­re. Tre­când de vreo unspre­ze­ce blo­cu­ri, am par­cat, în sfârşit, la un shop. Mași­na de poli­ție, care m-a urmat tot tim­pul aces­ta, s-a oprit în stân­ga mea. Cu coa­da ochiu­lui, am văzut alte trei mași­ni de poli­ție, care m-au încon­ju­rat din trei părţi.

Poli­țis­tul din stân­ga a ieșit din mași­nă cu pis­to­lul în mână și a stri­gat la mine: „Han­ds on the whe­el!” (cuvân­tul „whe­el” se tra­du­ce „roa­tă”, aşa că o tra­du­ce­re direc­tă ar fi: „Mâi­ni­le pe roa­tă!”). Când m-a văzut nedu­me­ri­tă, a repe­tat la fel de aspru. Mi s-a părut o coman­dă foar­te ciu­da­tă, dar îmi era fri­că să întreb ce are în vede­re, așa că am încer­cat să-l ascult, şi am des­chis ușa mași­nii. El a stri­gat la mine din nou: „Stay in the car! Han­ds on the whe­el!” („Sta­ţi în mași­nă! Mâi­ni­le pe roa­tă!”). Nu puteam să-mi ima­gi­nez cum pot să exe­cut ceea ce vrea ofi­ţe­rul în timp ce tre­bu­ie să stau în mași­nă, dar el era insis­tent, așa că am închis uşa şi am des­chis fereas­tra maşi­nii. Am întins mâna stân­gă cât se poa­te de depar­te.

„Doam­nă, ce faceţi?“ – m-a între­bat ofi­țe­rul. „Mi-aţi spus să pun mâi­ni­le pe roa­tă. Roa­ta este pe pământ“, am răs­puns şi i-am ară­tat cu dege­tul la roa­ta maşi­nii. Expre­sia feței ofi­țe­ru­lui s-a schim­bat de la furi­os la con­fuz. „On the ste­e­ring whe­el!” – a expli­cat el. „Ste­e­ring whe­el” se tra­du­ce „volan”. Doar atun­ci mi-am dat sea­ma că ofi­ţe­rul îmi cerea să pun mâi­ni­le pe volan, şi nu pe roa­tă. Eram șoca­tă. Cum poa­te să spu­nă cine­va „whe­el” în loc de „ste­e­ring whe­el” şi să se aştep­te să-l înţe­leg, fiind îna­r­mat cu un pis­tol?

Când şi-a dat sea­ma că s-a cioc­nit cu un caz sever de alte­ra­re a sen­su­lui la tra­du­ce­re, com­por­ta­men­tul ofi­țe­ru­lui s-a schim­bat într-o cli­pă. El a pus arma în toc şi a înce­put să vor­beas­că poli­ti­cos, rar, ca să înțe­leg bine ce spu­ne. Dife­renţa din­tre ofi­ţe­rul cu armă şi cel fără armă părea una ire­a­lă. De par­că erau două per­soa­ne dife­ri­te.

Poves­tea s-a înche­iat cu o amen­dă pen­tru că nu am cedat calea vehi­cu­lu­lui de urgen­ță. Deși moti­vul pen­tru care ofi­ţe­rul m-a oprit a fost că el nu putea vedea inscri­píi­le maşi­nii mele pen­tru anul curent. De obi­cei, ele se pla­sea­ză pe pla­ca de înma­tri­cu­la­re din spa­te­le maşi­nii. Eu (o altă gre­șe­a­lă!) le-am pla­sat pe pla­ca din față. Ofi­țe­ru­lui, pro­ba­bil, i se făcu­se milă de mine, or, până la urmă, m-a sfă­tu­it să con­test amen­da în jude­ca­tă. Așa am și făcut.

Deşi pri­ma mea expe­rienţă cu poli­ţia ame­ri­ca­nă a fost una neo­bi­ş­nu­i­tă, a fost cea mai bună lecţie des­pre legi­le ame­ri­ca­ne.

Iată câte­va lucru­ri ce par des­tul de evi­den­te pen­tru ame­ri­ca­ni, dar nu şi pen­tru noi, imi­gran­ții post-sovietici: Poli­ția ruti­e­ră te poa­te opri doar dacă are un motiv vala­bil. Poli­ţi­ş­tii nu esto­rchea­ză mită de la șofe­ri. Ofi­țe­rii tra­tea­ză cetă­țe­nii (chiar și pe cei care nu au cetă­țe­nie, ca mine) cu res­pect, și chiar îi sfă­tu­iesc cum să com­ba­tă amen­da apli­ca­tă în tra­fic. Și, crè­me de la crè­me, m-am dus la jude­ca­tă, și am pri­mit o deci­zie echi­ta­bi­lă. Acest eve­ni­ment, cel mai rău, dar și cel mai bun, în ace­la­şi timp, îmi amin­teș­te până azi de bote­zul meu de inte­gra­re în soci­e­ta­tea ame­ri­ca­nă.