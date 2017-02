Despre „educaţia” copiilor din R. Moldova

Vă scriu din Can­a­da, Cal­ga­ry. Sunt aici de 6 ani împre­u­nă cu fami­lia mea (soţul şi 2 copii). Vreau să vă poves­tesc o isto­ri­oa­ră ade­vă­ra­tă, isto­ri­oa­ra copi­i­lor mei, care au avut o expe­rienţă uni­că de a învă­ţa în Can­a­da 3 ani, după care să se reîn­toar­că în şcoa­la şi gră­di­ni­ţa din sat, în R. Mol­do­va, pen­tru a se con­frun­ta cu „edu­ca­ţia mol­do­ve­neas­că”.

Fii­ca mea avea 6 ani, iar fecio­rul 2 când am emi­grat. Bine­înţe­les, nu aveau nicio expe­rienţă lega­tă de sis­te­mul edu­ca­ţio­nal din R. Mol­do­va. Fii­ca a mers aici, în Cal­ga­ry, la şcoa­lă pen­tru pri­ma dată şi era foar­te feri­ci­tă şi pli­nă de entu­zi­asm, chiar dacă nu cunoş­tea engle­za şi nici nu avea pri­e­te­ni.

A învă­ţat rapid engle­za şi lua prin­tre cele mai bune note din cla­să. Dar, situ­a­ţia s-a schim­bat şi, după ce am tră­it 3 ani în Can­a­da, am fost nevo­iţi să reve­nim aca­să, lăsând copi­ii pe doi ani la bunei. Când am reve­nit în Mol­do­va, i-am dus la şcoa­la şi gră­di­ni­ţa din sat, iar eu şi soţul ne-am întors în Can­a­da.

Regret, dar nu am cuvin­te de lau­dă pri­vind expe­rienţa copi­i­lor noş­tri în R. Mol­do­va. Fecio­rul nos­tru a mers la gră­di­ni­ţă, unde chiar din pri­ma lună edu­ca­toa­rea i-a furat jucă­ria pre­fe­ra­tă… Nu e o glu­mă… Nu înţe­leg nici eu ce a făcut-o să fure jucă­ria unui copil. Poa­te pen­tru că era pro­du­să în Can­a­da?! Aceas­ta a fost pri­ma şi marea dez­a­mă­gi­re pen­tru el, la vâr­sta de 5 ani, într-o gră­di­ni­ţă din R. Mol­do­va. Edu­ca­toa­rea i-a spus să-şi lase jucă­ri­ca la gră­di­ni­ţă pe noap­te, iar în urmă­toa­rea dimi­nea­ţă nu a mai găsit-o. Până acum, şi după mulţi ani, el mai ţine min­te cum i-a furat edu­ca­toa­rea jucă­ria. Apoi, ace­ea­şi edu­ca­toa­re ne-a spus să achi­tăm bani, ca gră­di­ni­ţa „să-i cum­pe­re” cărţi pen­tru ocu­pa­ţii. I-am spus că putem să cum­pă­răm cărţi­le sin­gu­ri, la care ea a zis că ştie unde se vând aces­te cărţi. Zis şi făcut, am adus 130 de lei şi stă­team fără gri­jă că copi­lul are ocu­pa­ţie la gră­di­ni­ţă… Cu toa­te aces­tea, edu­ca­toa­rea nu a cum­pă­rat ace­le cărţi, punând banii în buzu­nar şi luându-şi de-o gri­jă, iar copi­lul tot anul nu a făcut nimic la gră­di­ni­ţă, în timp ce alţi copii erau instrui­ţi.

S-a aflat că el nu a avut cărţi toc­mai la sfârşi­tul anu­lui, când şi-a luat toa­te lucru­ri­le, bine­înţe­les fără cărţi, dar şi fără pija­ma, care de ase­me­nea dis­pă­ru­se. Nu mai zic că, în 6 luni de edu­ca­ţie preş­co­la­ră în R. Mol­do­va, copi­lul, care reve­ni­se cu o lim­bă româ­nă sla­bă, deja învă­ţa­se toa­te pros­ti­i­le posi­bi­le (asta, apro­po, des­pre „edu­ca­ţia din gră­di­ni­ţe”).

Des­pre şcoa­lă… O expe­rienţă mai proas­tă fii­ca mea cred că nu a avut şi nu va avea vreo­da­tă. Din pri­me­le luni, ea a aflat că cei care le plă­teau învă­ţă­to­ri­lor aveau note exce­len­te chiar dacă nu învă­ţau, pe când cei care învă­ţau – pri­meau note de 7 şi 6. Spre sfârşit de an, totu­şi, învă­ţă­toa­re­le au înce­put să recu­noas­că că ea are capa­ci­tă­ţi şi că se des­cur­că per­fect sin­gu­ră, nefi­ind nevo­ie să plă­teas­că pen­tru note bune. Aşa a ieşit doar cu note de 9 şi 10. La sfârşit de an au fost aleşi 3 ele­vi din cla­să, prin­tre care şi fii­ca noas­tră, care tre­bu­iau să pri­meas­că diplo­me. Totul era decis. Diplo­me­le erau pre­gă­ti­te şi sem­na­te. Învă­ţă­toa­rea le-a ară­tat copi­i­lor diplo­me­le şi le-a spus că ei le vor pri­mi în faţa şco­lii, la ulti­mul sunet. Ce să vă spun? S-a întâm­plat impre­vi­zi­bi­lul. La ulti­mul sunet, au fost numi­ţi 5 ele­vi pen­tru a pri­mi diplo­me, în locul celor 3… Cei 5 nu au fost nici­o­da­tă emi­nenţi, pe când cei 3 emi­nenţi nici nu au fost menţio­na­ţi la eve­ni­ment. Fii­ca a venit plân­gând aca­să, iar bunică-sa nu găsea cuvin­te pen­tru a-i expli­ca copi­lu­lui de 9 ani din ce cau­ză a fost minţi­ta în aşa hal.

Ce putea să înveţe din aceas­tă situ­a­ţie un copil? Că nu-i nevo­ie să înveţi, ci doar să plă­teş­ti?!

În cla­sa a 5-a, fii­ca a fost lovi­tă de învă­ţă­toa­re cu un măr la lecţia de fran­ce­ză, apoi a fost fura­tă de 100 de lei de cei care fil­ma­se­ră mati­ne­ul de Cră­ciun (adulţi, nu copii), a fost obli­ga­tă de diri­gin­ta cla­sei să adu­că 3 ghi­ve­ce noi pen­tru că cine­va a stri­cat un ghi­ve­ci şi, bine­înţe­les, au găsit-o pe ea res­pon­sa­bi­lă pen­tru păca­te­le alto­ra, a fost învi­nu­i­ta că cineva-i face teme­le pen­tru aca­să, deo­a­re­ce ea nu ar fi în sta­re să şi le facă, i-au fost dis­tru­se 3 scur­te de către cole­gii de cla­să, iar căci­u­la i-a fost desfă­cu­tă în bucă­ţi. A fost bătu­tă de către o cole­gă, a fost numi­tă cu cuvin­te mur­da­re, a fost înjo­si­tă în repe­ta­te rân­du­ri de către pro­fe­so­ri… În toa­te aces­te situ­a­ţii, nime­ni nu a inter­ve­nit, nime­ni nu i-a făcut drep­ta­te aces­tui copil, doar pen­tru că părinţii săi erau ple­ca­ţi în stră­i­nă­ta­te.

Nu pot reda cât de mult regret că am adus copi­ii în R. Mol­do­va, unde au tre­cut prin ast­fel de expe­rienţe… Nu am cre­zut vreo­da­tă că, la baş­ti­nă, vor fi tra­ta­ţi mai rău decât într-o ţară stră­i­nă… De fapt, nu mai vreau să vor­besc des­pre copi­ii mei, pen­tru că ei au venit deja în Can­a­da şi s-au adap­tat uşor la sis­te­mul sănă­tos de edu­ca­ţie de aici, unde copi­ii sunt apre­cia­ţi după meri­te şi capa­ci­tă­ţi, şi nu după banii băga­ţi în buzu­na­re­le învă­ţă­to­ri­lor.

Ade­vă­ra­ta pro­ble­mă e că, la noi, în R. Mol­do­va, copi­ii sunt deter­mi­na­ţi să rab­de aces­te nedrep­tă­ţi încă din gră­di­ni­ţe. Ei, copi­ii, nu au de unde şti de ce au loc ast­fel de situ­a­ţii deloc corec­te. Este trist că, la noi, copi­ii pri­mesc pri­me­le lecţii de nedrep­ta­te încă din şco­li, aco­lo unde ar tre­bui să înveţe ce-i bine şi ce-i rău. Indi­rect, ei înva­ţă că e mai bine să fii rău, să furi, să minţi şi sa râzi de cei sla­bi – decât să fii bun, pen­tru că atun­ci ai mai mul­te oport­u­ni­tă­ţi, eşti mai puter­nic.

Fie­ca­re părin­te care îi achi­tă învă­ţă­to­ru­lui pen­tru note mai bune sau pen­tru repar­ti­za­rea unei poe­zii mai lun­gi la mati­neu se face vino­vat de menţi­ne­rea aces­tei „anti-educaţii”. Fie­ca­re peda­gog care îşi per­mi­te să ia bani pen­tru ca să-i dea public o diplo­mă unui copil care nu a meritat-o con­tri­bu­ie de ase­me­nea la menţi­ne­rea „anti-educaţiei”. Fie­ca­re edu­ca­tor care per­mi­te ca un copil să fie fil­mat mai mult timp decât cei­la­lţi la fes­ti­vi­tă­ţi, pen­tru că a fost „mulţu­mit” gene­ros de către părinţi, pune la teme­lia edu­ca­ţi­ei aces­tor copii per­ce­pţii greşi­te. Ast­fel, copi­lul cre­de că-i bine să pro­ce­de­zi necin­stit şi că nu ar tre­bui să ne pese de emoţi­i­le celor tra­ta­ţi greşit.

Aşa copi­ii noş­tri cresc şi ajung la fel ca majo­ri­ta­tea din­tre noi. Copi­ii noş­tri încep să cre­a­dă că-i ok să copi­e­ze la baca­la­u­re­at, e ok să fie admi­şi la uni­ver­si­ta­te în lip­sa cunoş­tinţe­lor, e ok să „susţi­nă” exa­me­ne fără să înveţe, e ok să nu depu­nă efor­tu­ri, dar să absol­veas­că „exce­lent” stu­di­i­le supe­ri­oa­re, ajun­gând „spe­cia­li­ş­ti”.

Copi­lul tre­bu­ie învă­ţat să nu aştep­te ca părinţii să-i facă teme­le, ci să fie res­pon­sa­bil pen­tru teme­le pe care nu şi le-a făcut şi să-şi pri­meas­că note­le după merit, chiar şi cu ris­cul de a stri­ca nota anu­a­lă.

Hai­deţi să oprim otră­vi­rea sufle­te­lor ino­cen­te ale copi­la­şi­lor noş­tri cu toa­tă aceas­tă mur­dă­rie din soci­e­ta­tea de la noi, pro­fund bol­na­vă.

Violina Tverdohleb, Canada