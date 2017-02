Cum e să fii student în Italia?

Când intri la cur­sul de eco­no­mie s-ar putea să-ți vezi pro­fe­so­rul cum intră în cla­să și își pune pe masă cas­ca de pro­tec­ție. Toc­mai a cobo­rât de pe moto­ci­cle­tă. Chiar dacă m-am obiș­nu­it cu ei, tot îmi vine să le zic rebe­li aces­tor tip de pro­fe­so­ri. De fapt, e un lucru nor­mal.

E al cin­ci­lea an de când îmi fac stu­di­i­le în Ita­lia și în tot acest timp nu am auzit de mită sau cado­u­ri. Este o ruși­ne pen­tru un stu­dent să copi­e­ze. Nu că te-ar prin­de pro­fe­so­rul. E o ruși­ne pur și sim­plu. Note­le le obții pen­tru ce ai în cap în momen­tul exa­me­nu­lui. În depen­den­ță de facul­ta­te, exa­me­ne­le pot fi pre­pon­de­rent în scris sau oral. În trei ani la Vero­na, am scris doar un exa­men. Iar cel mai lung exa­men față în față cu pro­fe­so­rul a durat 50 de minu­te.

Dife­rit de sis­te­mul de nota­re de aca­să, zece­le în Ita­lia e un 30, iar mini­mul tre­că­tor este 18. Dacă ai fost bra­vo, ți se ada­u­gă și lode (lau­de), care intră în punc­ta­jul final, la absol­vi­re. Gama de note este, prin urma­re, mai lar­gă, iar asta, pro­ba­bil, o face mai dură.

Unul din­tre lucru­ri­le pe care le apre­ciez cel mai mult în sis­te­mul ita­li­an este că poți să fii stu­dent obiș­nu­it la zi, fără să frec­ven­te­zi cur­su­ri­le. Aceas­ta îți per­mi­te să com­bi­ni stu­di­i­le cu un loc de mun­că, adi­că să-ți orga­ni­ze­zi tim­pul după propriu-ți plac, fără să fii dis­cri­mi­nat sau pri­vit mai rău de pro­fe­so­ri. De fapt, la mul­te facul­tă­ți, pro­fe­so­rii nici macăr nu își cunosc pe nume stu­den­ții și poa­te că nici nu îi cunosc la față, pen­tru că sunt prea mul­ți în aulă, iar inte­rac­țiu­nea e aproa­pe ine­xis­ten­tă. Desi­gur, dacă stai în pri­ma bănc[, șan­sa să fii memo­rat e mai mare. Total dife­rit este, totuși, la mas­te­rat, unde numă­rul de stu­den­ți este mai mic, exis­tând posi­bi­li­ta­tea inte­rac­țiu­nii în tim­pul ore­lor. Comu­ni­ca­rea, aș zice eu, este în gene­ral o pro­ble­mă. Căl­du­ra pro­fe­so­ri­lor de aca­să nu am simțit-o la fel de puter­nic și în Ita­lia.

Tot des­pre exa­me­ne. Sis­te­mul ita­li­an îți per­mi­te să ale­gi sin­gur când să le sus­ții. În fie­ca­re sesiu­ne sunt 2-3 date din care poți ale­ge să mer­gi la exa­me­ne. Dacă nu ești gata în sesiu­nea de iar­nă, le sus­ții la vară, la toam­nă sau chiar mai târ­ziu. Stu­den­tul e liber să alea­gă și să deci­dă cum cre­de că e mai bine. Poa­te refu­za nota pri­mi­tă, repe­tând exa­me­nul de câte ori vrea, fără a fi pena­li­zat. Ast­fel, licen­ța de trei ani de zile poa­te fi înche­ia­tă și în patru, cin­ci, șase ani. Con­tea­ză tim­pul și rit­mul de învă­ța­re a fie­că­rui stu­dent.

Nelu­ând în con­si­de­ra­re fap­tul că în Ita­lia tine­rii plea­că târ­ziu de aca­să, cred că acest sis­tem care ofe­ră mul­tă liber­ta­te îi aju­tă să devi­nă mai res­pon­sa­bi­li. Absol­vi­rea pen­tru ei este o ade­vă­ra­tă petre­ce­re, iar atâ­ta timp cât mun­ca adu­ce roa­de, bucu­ria e pe măsu­ră.

Diana Frumosu, Italia