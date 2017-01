Copiii emigraţiei

Când i-am rugat pe copi­ii mei să scrie o isto­rie scur­tă des­pre expe­rienţa lor ca emi­granţi, amân­doi au accep­tat ide­ea, iar apoi m-au între­bat: “In English?” Sin­cer nu m-am gân­dit că am să fiu nevo­ită să tra­duc tex­te­le lor din engle­ză, dar rea­li­ta­tea este că pen­tru ei, care vor­besc câte­va lim­bi stră­i­ne, engle­za este lim­ba lor prin­ci­pa­lă de comu­ni­ca­re.

Când am pri­mit tex­te­le lor îna­poi, am fost șoca­tă să con­stat cât de dife­ri­te erau isto­ri­i­le a unei suro­ri şi a unui fra­te, care au emi­grat împre­u­nă şi au locu­it în ace­ea­şi casă, dar poves­teau des­pre expe­rienţe­le lor din două punc­te de vede­re dife­ri­te.

Eu citeam isto­ri­i­le lor pen­tru a afla răs­pun­su­ri, dar ele, de fapt, ridi­cau mai mul­te între­bă­ri. De ce copi­ii Mol­do­vei tre­bu­ie să-şi pără­seas­că patria pen­tru ţări stră­i­ne, ca, în sfârşit, să se sim­te aca­să? De ce Mol­do­va, pe care şi-o aduc amin­te cu nos­tal­gie, pur şi sim­plu i-a tră­dat prin inca­pa­ci­ta­tea sa de a fi un stat nor­mal, care le garan­tea­ză drep­tu­ri­le de cetă­ţe­ni, care nu cre­ea­ză coru­pţia, dar o com­ba­te, care supor­tă şi pro­mo­vea­ză talen­te­le tine­re? De ce guver­nul nos­tru nu se deran­jea­ză când gene­ra­ţia nouă, capa­bi­lă şi talen­ta­tă, votea­ză cu picioa­re­le, iar ţara rămâ­ne pus­tie ca pămân­tul după sece­tă? Nu am rețe­te gata, dar, cel puţin, vreau să vă aduc la cunoş­tinţă isto­ri­i­le copi­i­lor imi­gra­ţi­ei pen­tru a înce­pe dia­lo­gul din­tre tine­rii de pes­te hota­re și cu cei de aca­să.

* * *

Identitatea pierdută şi descoperită

Când am aflat pen­tru pri­ma dată că ple­căm în Ame­ri­ca, nu şti­am la ce să mă aştept. Aveam doar 12 ani şi min­tea mea de copil nu putea înţe­le­ge că noi emi­grăm, şi că nu vom mai reve­ni. Sin­gu­ra ima­gi­ne pe care o aveam des­pre Ame­ri­ca, până la ple­ca­re, era cea des­pre fil­me­le şi show-urile ame­ri­ca­ne. Puteam doar să-mi închi­pui cum ară­ta o şcoa­lă ame­ri­ca­nă şi aştep­tam cu nerăb­da­re să văd totul cu ochii mei, chiar dacă aveam şi fri­că. Mă spe­ria fap­tul că nu vor­beam engle­za, şi că-mi va fi greu să mă adap­tez la şcoa­la ame­ri­ca­nă, dar asta, de fapt, a fost par­tea cea mai uşoa­ră. Cel mai greu a fost să con­stat că mi-am pier­dut iden­ti­ta­tea.

Cei din fami­lie s-au adap­tat la sti­lul ame­ri­can de via­ţă foar­te repe­de. Chiar din pri­ma lună, fra­te­le meu şi-a găsit pri­e­te­ni ame­ri­ca­ni. Mama a înce­put să vor­beas­că engle­za chiar şi aca­să. Trep­tat, am înce­put a pier­de lim­ba mater­nă, mă simţeam o stră­i­nă până şi în pro­pria casă. Eram pier­du­tă. Cine sunt eu? Sunt ame­ri­can­că? Sunt mol­do­vean­că?

Pri­mul an în şcoa­lă n-am des­chis gura. Când în High Scho­ol (Şcoa­la Supe­ri­oa­ră) m-am înscris în corul şco­lii, mulţi erau şoca­ţi că pot vor­bi, deo­a­re­ce până atun­ci cre­deau că-s mută. Muzi­ca m-a aju­tat să-mi dez­leg lim­ba defi­ni­tiv.

Totu­şi, cău­tam pe cine­va ca să vor­besc mol­do­ve­neş­te (româ­neş­te). Din păca­te, în ora­şul nos­tru nu erau mulţi mol­do­ve­ni. Atun­ci m-am adre­sat la comu­ni­ta­tea rusă, pe care am descoperit-o la uni­ver­si­ta­te. Gru­pul, de fapt, era for­mat nu doar din ruşi, dar din tot felul de tine­ri şi tine­re din ţări­le post-sovietice. Fiind­că noi eram copi­ii emi­gra­ţi­ei, care am tre­cut prin ace­lea­şi expe­rienţe, ne înţe­le­geam din jumă­ta­te de cuvânt. Cu ei puteam să mă conec­tez sufle­teş­te şi să mă simt din nou aca­să, fiind depar­te de casă.

Deşi în suflet voi rămâ­ne mereu mol­do­vean­că, pri­vind la anii petre­cu­ţi aici, pot să spun sin­cer: nu regret că am emi­grat. Ame­ri­ca m-a pri­mit cu bra­ţe­le des­chi­se şi mi-a ofe­rit oport­u­ni­tă­ţi de care nici­o­da­tă nu aş fi avut aca­să. Aici m-am arun­cat în aven­tu­ra numi­tă „cău­ta­rea sufle­tu­lui”. Am încer­cat tot felul de acti­vi­tă­ţi: muzi­că, dan­su­ri orien­ta­le, tenis, lim­bi asi­a­ti­ce. La une­le am avut mai mult suc­ces, la alte­le – mai puţin, dar nu regret nimic, căci e mai bine să încer­ci şi să eşu­e­zi, decât să nu încer­ci deloc”. În sfârşit, mi-am des­co­pe­rit noua mea iden­ti­ta­te şi mă simt feri­ci­tă aici, iar casa ta este aco­lo unde te simţi feri­cit.

Angelica Iancenco, traducere din engleză de Irina VanPatten

* * *

Ţara oportunităților

Eu, mama şi sora mea am ple­cat din Mol­do­va în Ame­ri­ca pe când aveam doar 10 ani. Am ajuns într-un oraş mult mai mare faţă de locul din care am ple­cat. Nu vor­beam niciun cuvânt în engle­ză, dar ime­di­at după ate­ri­za­re, am fost înro­lat în şcoa­la ame­ri­ca­nă… Par­că am fost arun­cat în gura bala­u­ru­lui, fară timp de aco­mo­da­re. Pri­ma impre­sie des­pre şcoa­la mea nouă era că sedi­ul era mare, curat, şi avea vece­u­ri. Seri­os. Vice­u­ri în clă­di­re! Deo­a­re­ce toţi în jurul meu vor­beau engle­za, am înce­put a vor­bi engle­za foar­te repe­de, la 2-3 luni după ce înce­pu­sem şcoa­la.

Nu-mi mai amin­tesc ce mân­cam când eram aca­să, în Mol­do­va. Pot să spun că masa era cam săra­că, deşi nici­o­da­tă nu mă simţeam flămând. O exce­pţie plă­cu­tă erau mese­le de săr­bă­to­ri, când mân­cam mai bini­şor. Pen­tru com­pa­ra­ţie, în Ame­ri­ca, fri­gi­de­rul era mereu plin. Şi eu, cum s-ar zice, m-am scă­pat la mân­ca­re. Nu era de mira­re că în pri­mul an mă făcu­sem gră­suţ de-a bine­lea. Mi-a luat câţi­va ani de sport intens ca să pierd kilo­gra­me­le adă­u­ga­te.

Una din cele mai mari dife­renţe de şco­li­le mol­do­ve­neş­ti este fap­tul că, în şco­li­le ame­ri­ca­ne, e o abu­n­denţă de acti­vi­tă­ti spor­ti­ve. Fiind în Mol­do­va, nu-mi ima­gi­nam să joc într-o echi­pă de fotbal. Iar aici, în afa­ră de fotbal, m-am înscris la tenis, la trân­tă, la bas­chet. Mulţi cole­gi de-ai mei s-au înscris la fotbal ame­ri­can. Câţi­va din­tre ei, mai târ­ziu, au ajuns pro­fe­si­o­ni­ş­ti în NFL (Liga Naţio­na­lă de Fotbal Ame­ri­can). Cred că ambi­anţa spor­tu­lui, în care ne aflam în scoa­lă zil­nic, ne-a învă­ţat nu doar să fim buni la sport, dar, în gene­ral, ne-a pre­gă­tit de via­ţă.

După absol­vi­rea High Scho­ol (Şcoa­la Supe­ri­oa­ră), am apli­cat la o vari­e­ta­te de bur­se şco­la­re (scho­lar­ships). În gene­ral, stu­denţii cu apti­tu­di­ni sunt extrem de încu­ra­ja­ţi în SUA. Am avut noro­cul să pri­mesc bur­sa ofe­ri­tă de Fon­dul lui Bill Gates, care mi-a ofe­rit oport­u­ni­ta­tea să învăţ gra­tis la UW (Uni­ver­si­ta­tea din sta­tul Washin­gton) timp de patru ani. După absol­vi­rea uni­ver­si­tă­ţii, m-am anga­jat în Arma­ta Ame­ri­ca­nă. Sper să devin ofi­ţer într-o zi.

Dese­o­ri mă gân­desc ce fel de per­soa­nă aş fi, ori ce pro­fe­sie aş avea, dacă aș fi rămas în Mol­do­va. Din păca­te, îmi dau sea­ma că aca­să n-aş fi avut nici jumă­ta­te din oport­u­ni­tă­ţi­le pe care le am aici. Şi asta mă întris­tea­ză. Ori­ce băi­at ori fată cu talent ar putea deve­ni urmă­to­rul Ein­ste­in, dacă ar avea unde să-şi apli­ce capa­ci­tă­ţi­le.

Text de Serghei Iancenco, traducere din engleză de Irina VanPatten

Desen de Alexandra Zadic pentru programul DOR – Diaspora