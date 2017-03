Blocul combatanţilor: când nu mai e nimic de pierdut

Ziua de 2 mar­tie 1992 este con­si­de­ra­tă, ofi­ci­al, ziua în care a înce­put con­flic­tul mili­tar din regiu­nea trans­nis­trea­nă, deşi pri­me­le cioc­ni­ri au avut loc la sfârşit de 1991. În noap­tea de 1 spre 2 mar­tie 1992, deta­şa­men­te ale caza­ci­lor au ata­cat secţia de poli­ţie din Dubă­sa­ri, 32 de poli­ţi­ş­ti fiind lua­ţi osta­ti­ci. Pos­tu­ri­le de gar­di­ş­ti şi mili­ţie­ni ale regi­mu­lui sepa­ra­tist de la Tiras­pol erau asi­gu­ra­te cu maşi­ni blin­da­te din dota­rea arma­tei ruse. Pen­tru res­ta­bi­li­rea ordi­nii în regiu­ne, au fost tri­mi­se subu­ni­tă­ţi ale Minis­te­ru­lui de Inter­ne. Atun­ci când au mers la moar­te sigu­ră, com­ba­tanţi­lor li s-a pro­mis un vii­tor asi­gu­rat. Dar, guver­nanţii nu s-au ţinut de cuvânt. Ast­fel, cei întorşi din tranşee au con­ti­nu­at să lup­te, de aceas­tă dată, cu sis­te­mul corupt, pen­tru a-şi asi­gu­ra un trai decent.

În cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, în ime­di­ată apro­pi­e­re de Par­la­ment, se află un bloc în for­ma lite­rei T. Ini­ţi­al, aces­ta era des­ti­nat depu­ta­ţi­lor, doar că cei care au lup­tat pen­tru Inde­pen­denţă în con­flic­tul trans­nis­trean au ocu­pat clă­di­rea. Au făcut aceas­ta, spun ei, pen­tru că erau la limi­ta dis­pe­ră­rii şi şti­au că blo­cul a fost con­stru­it din bani publi­ci, în el urmând să locu­ias­că depu­ta­ţi.

Veterani pe drumuri, apartamente pentru deputaţi

Când au intrat în clă­di­re, aceas­ta era încă în con­stru­cţie: beton pe jos, niciun fel de con­di­ţii de trai. În unul din apar­ta­men­te­le aces­tei clă­di­ri, acum locu­ieş­te par­ti­ci­pan­tul la con­flic­tul trans­nis­trean Iurie Cabu­r­gan. „Clă­di­rea tre­bu­ia să fie a depu­ta­ţi­lor. Din infor­ma­ţi­i­le pe care le-am obţi­nut, aces­te apar­ta­men­te erau folo­si­te pen­tru a-i coru­pe pe unii depu­ta­ţi să trea­că de par­tea guver­nă­rii. Băieţii au reu­şit să coor­do­ne­ze în secret aces­te lucru­ri, sco­pul nos­tru era să ocu­păm clă­di­rea, ca ulte­ri­or să ducem tra­ta­ti­ve ca să ne inclu­dă într-un pro­gram de aju­to­ra­re, că mulţi din­tre cama­ra­zi au rămas fără picioa­re, fără ochi, fără mâi­ni, erau flămân­zi şi pe dru­mu­ri. Nu aveam nimic de pier­dut”, îşi amin­teş­te Cabu­r­gan.

Iurie poves­teş­te că el şi cama­ra­zii săi au fost daţi în jude­ca­tă şi „au fost câte­va încer­că­ri de a ne scoa­te cu forţa din clă­di­re. Am văzut că aici fără rezis­tenţă n-o să trea­că. Eram dis­pe­ra­ţi. Spre exem­plu, eu tră­i­am împre­u­nă cu fami­lia, patru per­soa­ne, într-un cămin, într-o came­ră mică, una din­tre fii­ce avea para­li­zie cere­bra­lă infan­ti­lă, iar alt copil era în sca­un cu roti­le. Aşa­dar, eram cu doi copii inva­li­zi şi locu­iam la eta­jul 11 într-o sin­gu­ră came­ră la cămin. Pen­tru mine era fina­lul: ori pier­deam, ori câş­ti­gam, deşi nu aveam ce pier­de”, spu­ne Iurie.

O vre­me, le era deco­nec­ta­tă lumi­na, „dar noi le închi­deam apa, că este aici şi o ari­pă a depu­ta­ţi­lor în clă­di­re. Am întâr­zi­at cu o zi şi depu­ta­ţii ocu­pa­se­ră deja o ari­pă, dar două le-am luat noi. Am obţi­nut măcar ceva pen­tru copi­ii noş­tri, au cres­cut în con­di­ţii nor­ma­le. Aici a fost o lecţie pen­tru toţi mol­do­ve­nii: dacă sun­tem uni­ţi, câş­ti­găm. Până la urmă, Par­la­men­tul a renu­nţat la aceas­tă casă”, mai spu­ne Cabu­r­gan.

Oame­nii care au tre­cut prin răz­boi ştiu cum să orga­ni­ze­ze o apă­ra­re, spu­ne Iurie. „Au fost blo­ca­te uşi­le de metal, ca să facem legă­tu­ră unii cu alţii tre­ceam prin pereţii spa­rţi. Acum, mulţi din­tre cama­ra­zii de atun­ci sunt la pen­sie, pe unii i-au eli­be­rat, aici sunt vreo 12-15 vete­ra­ni din poli­ţia spe­cia­lă, unii s-au res­ta­bi­lit, alţii – nu. Eu am fost rănit la Ben­der…”, oftea­ză Iurie.

„Gloanţele zburau în rafale deasupra noastră”

A tre­cut prin ace­le locu­ri cân­d­va, l-au podi­dit amin­ti­ri­le şi nu s-a mai întors aco­lo. Totu­şi, nu ne refu­ză o reîn­toar­ce­re ver­ba­lă în acea peri­oa­dă din via­ţa sa. „În Trans­nis­tria, se orga­ni­zau pro­vo­că­ri. Era clar cu ce scop. Eu lucram la uzi­nă. R. Mol­do­va nu avea arma­tă, nu avea cine apă­ra ţara, poli­ţia era sin­gu­rul organ care putea deţi­ne legal arme. De la uzi­nă au fost lua­ţi cin­ci băieţi, după care numai doi au tre­cut de comi­sia medi­ca­lă şi au fost îndrep­ta­ţi în bri­ga­da cu des­ti­na­ţie spe­cia­lă „Ful­ger”. Aveam 27 de ani atun­ci şi eram sub coman­da lui Anton Gămu­ra­ri. Au fost dife­ri­te încă­ie­ră­ri dure şi mai puţin dure. Pri­ma încă­ie­ra­re cu sân­ge a fost pe 13 decem­brie 1991, au murit patru cola­bo­ra­to­ri din par­tea noas­tră şi trei din par­tea lor. Mol­do­va nu voia să folo­seas­că arme de foc, au întins-o până în ulti­mul moment”, îşi mai amin­teş­te Iurie.

A fost greu în pri­me­le lup­te. Îşi făcu­se ser­vi­ci­ul mili­tar la mari­nă şi nu avea expe­rienţă. „Da, îmi iubeam patria, eram gata să-mi jert­fesc via­ţa, dar de lup­tat, nu puteam lup­ta în infan­te­rie… Erau mulţi vete­ra­ni din Afga­nis­tan. Luam exem­plu de la ei. Cel mai greu era când murea vre­un coleg. Încer­cam să nu prea leg pri­e­te­nii, ca să nu sufăr mai apoi. Şi ei, la rân­dul lor, să nu sufe­re, dacă mi s-ar fi întâm­plat mie ceva. Oda­tă la două săp­tămâ­ni, ne adu­ceau pe două-trei zile aca­să, la fami­lie, ca să ne spă­lăm. În tranşee, când era flu­tu­ra­tă o pan­gli­că nea­gră, şti­am că cine­va a murit. Am fost rănit, am mai stat o lună prin spi­ta­le. Când am reve­nit, se mai lim­pe­zi­se­ră ape­le. Psi­ho­lo­gic era greu”, ada­u­gă Iurie.

Unul din momen­te­le pe care le mai păs­trea­ză în memo­rie: „Pro­ba­bil, şi ai noş­tri împu­ş­cau, pen­tru că nu ne vedeam la faţă, eram mur­da­ri de noroi şi de sân­ge. Gloanţe­le zbu­rau dea­su­pra noas­tră. Am încer­cat atun­ci, împre­u­nă cu un cama­rad, să tre­cem din locul în care ne aflam, în unul mai sigur. În timp ce fugeam, am fost rănit. Abia mă căsă­to­ri­sem, tre­cu­se vreo jumă­ta­te de an. Îmi era fri­că să nu-mi pierd picio­rul, să nu mă pără­seas­că soţia”, spu­ne Iurie, ames­te­când în cea­un pla­chia din peş­te. Fii­ca lui stri­gă din altă came­ră, din sca­u­nul cu roti­le, că îi e foa­me. Iurie se scu­ză şi plea­că la ea.

Când ne luăm rămas bun, îl între­băm cât de des îşi reve­de cama­ra­zii: „La 2 mar­tie voi mer­ge să mă văd cu ei, vom depu­ne flo­ri, ne vom amin­ti de cei căzu­ţi. Erau tine­ri şi fru­moşi”.

„Ori rămânem şi trăim normal, ori murim”

În ace­la­şi bloc locu­ieş­te Ser­giu Tăta­ru. Avea 22 de ani când a ajuns la răz­boi. Abia se întor­se­se din Rusia, de la mun­că. A aflat ce se întâm­plă în regiu­ne.

„M-am dus să-mi apăr ţara şi pămân­tul. Am pier­dut mulţi cama­ra­zi… Cel mai greu e că aşa şi nu ne-am eli­be­rat pămân­tul. E clar că toa­tă vina o poar­tă Mosco­va, pen­tru tot ce s-a întâm­plat atun­ci. Noi lup­tam, îna­in­tam, după care eram retra­şi îna­poi. Amin­ti­ri­le şi azi mă copleşesc. Atun­ci mi-am zis: ori rămâ­nem şi tră­im nor­mal, ori murim. Am pier­dut mulţi cama­ra­zi la Tighi­na, nici până azi nu-mi vine să cred”, poves­teş­te Ser­giu, care a fost rănit în spa­te de un obuz. „Am fost dus cu maşi­na la un punct medi­cal. Medi­cii vro­iau să mă inter­ne­ze, dar am refu­zat şi aşa am rămas, am schi­je şi până azi, medi­cii mi-au spus să le las aşa, ca să nu agra­vez situ­a­ţia”, spu­ne Ser­giu.

Aca­să l-a întâm­pi­nat mama. „Un veri­şor fuse­se rănit mult mai grav decât mine. Fap­tul că veri­şo­rul meu a fost rănit şi, ulte­ri­or, a murit, a fost trans­mis la radio. Mama mea, fiind la o vâr­stă îna­in­ta­tă, a auzit şi a cre­zut că-i vor­ba de mine. Bucu­ria cea mare a fost că m-a văzut viu aca­să”, zâm­beş­te Ser­giu, acum loca­tar al blo­cu­lui în for­mă de lite­ra T.

„Atun­ci, spon­tan ne-am soli­da­ri­zat. Nu au rezis­tat toţi. La înce­put, casa a fost lua­tă cu asalt, în semn de pro­test faţă de guver­nanţi. Vro­iam să le ară­tăm că noi sun­tem vii şi ei au niş­te dato­rii faţă de cei care au apă­rat ţara. Am avut mul­te pro­ble­me. Într-un moment, ziceam că par­că am mai lup­ta într-un răz­boi. Vreo cin­ci băieţi au dece­dat deja de când locu­im aici. Blo­cul nu ni s-a dat pe gra­tis, noi am inves­tit foar­te mult. La înce­put erau doar pereţii. Casa am dat-o în exploa­ta­re doar din banii noş­tri. Până am văzut docu­men­te­le, am încă­ru­nţit. Totu­şi, avem con­tract de inves­ti­ţii cu o fir­mă de con­stru­cţii şi aici sun­tem o casă pli­nă de cama­ra­zi, loca­ta­ri cu acte în regu­lă. Însă, mulţi com­ba­tanţi mai umblă pe dru­mu­ri. Noi, dacă nu făceam acel pas, tot pe dru­mu­ri eram, cu tot cu fami­lii”, înche­ie Ser­giu Tăta­ru.

În 2010, Par­la­men­tul de la Chi­şi­nău a desem­nat ziua de 2 mar­tie drept „Zi a Memo­ri­ei”. În acest an, se împli­ne­sc 25 de ani de la declanşa­rea răz­bo­i­u­lui de la Nis­tru. Ast­fel, la Chi­şi­nău, va avea loc Marşul Memo­ri­ei şi depu­ne­ri de flo­ri la monu­men­tul „Mai­ca îndu­re­ra­tă” de la Com­ple­xul memo­ri­al „Eter­ni­ta­te”.

Cu ace­la­şi pri­lej, Cen­trul de Cul­tu­ră şi Isto­rie Mili­ta­ră a lan­sat albu­mul „În memo­ria ero­i­lor căzu­ţi în lup­te­le de la Nis­tru”, edi­ţie revă­zu­tă, dedi­cat Eroilor-apărători ai inte­gri­tă­ţii R. Mol­do­va.