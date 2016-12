Anunţ: “Vând un rinichi, la frontiera de Est a UE”

Zeci de anu­nţu­ri sunt pos­ta­te zil­nic pe site-urile publi­ci­ta­re de către per­soa­ne din R. Mol­do­va care intenţio­nea­ză să-şi comer­ci­a­li­ze­ze un rini­chi sau o par­te din ficat. Unii scriu în aces­te anu­nţu­ri că vor să done­ze orga­ne, alţii recu­nosc că vor să le vân­dă, iar cei din a tre­ia cate­go­rie anu­nţă şi preţul con­tra căru­ia şi-ar ceda un rini­chi sau o par­te din ficat. De obi­cei, preţu­ri­le vari­a­ză între 7 mii de euro şi 25 de mii. Majo­ri­ta­tea potenţi­a­li­lor “dona­to­ri” recu­nosc că au decis să recur­gă la aceas­tă cale ris­can­tă din cau­za pro­ble­me­lor eco­no­mi­ce pe care nu le pot solu­ţio­na alt­fel.

“Clinic sănătos, vând rinichi cu doar 10000 de euro”

“35 ani, com­plet sănă­tos. Vând un rini­chi la preţ de 25000 euro, rog seri­o­zi­ta­te”, “Locu­iesc într-un sat pe malul Pru­tu­lui. Vând un rini­chi, ca să-mi cum­păr o casă pen­tru mine şi pen­tru copi­ii mei”, “Vreau să-mi vând un rini­chi. Suna­ţi, n-o să regre­ta­ţi”, “Îmi vând un rini­chi. Seri­o­zi­ta­te. Fost spor­tiv, nu beau, nu fumez. Gru­pa san­gu­i­nă AB4 pozi­tiv. 100 000 euro”, “Am 21 de ani. Vreau să îmi vând un rini­chi. Rog oame­ni cu seri­o­zi­ta­te să sune”, “Vând rini­chi, gr. a II-a pozi­ti­vă. 20000 euro. Am nevo­ie de bani”, “Cli­nic sănă­tos, vând rini­chi cu doar 10000 de euro, gru­pa de sân­ge B3+, rog seri­o­zi­ta­te. Îmi scri­eţi pe sky­pe. Sunt onli­ne sea­ra, după 8”… Aces­tea sunt doar o par­te din­tre anu­nţu­ri­le pos­ta­te de potenţi­a­li “vân­ză­to­ri” de rini­chi. Toţi auto­rii anu­nţu­ri­lor au o cali­ta­te comu­nă – sunt tine­ri. Îi deo­se­beş­te fap­tul că locu­iesc în dife­ri­te loca­li­tă­ţi ale R. Mol­do­va: la Ane­ni, Chi­şi­nău, Hân­ceş­ti sau Bălţi.

L. are doi copii. Cel mai mic nu a împli­nit încă 2 ani, iar cel mai mare, la toam­nă, va deve­ni elev. Deşi copi­ii sunt mici, iar ea ştie că sănă­ta­tea sa e foar­te impor­tan­tă pen­tru cei doi micu­ţi, a decis să renu­nţe la un rini­chi, în schim­bul a 7 mii de euro, pen­tru a-şi putea cum­pă­ra o casă. L. spu­ne că ea şi cei doi copii ai săi nu se mai pot des­cur­ca în lip­sa unei case. Deşi, de la vâr­sta de 16 ani, a mun­cit în Rusia, la con­stru­cţii, banii acu­mu­la­ţi aco­lo nu i-au fost de mare folos, deo­a­re­ce nici­o­da­tă nu au fost sufi­cient de mulţi. “Acum câţi­va ani, soţul meu a ple­cat la mun­că în stră­i­nă­ta­te. La înce­put, ne mai aju­ta, dar, de prin luna mar­tie, nu ne mai tri­mi­te niciun ban. Cred că are pe alt­ci­ne­va…”, poves­teş­te L. Ea a încer­cat să-şi găseas­că un loc de mun­că în sat, ca să fie mai aproa­pe de copi­ii săi, dar nu a reu­şit, deşi spu­ne că poa­te face ori­ce: poa­te mun­ci la con­stru­cţii, poa­te găti buca­te, poa­te îngri­ji bol­na­vi şi copii… “Aş face ori­ce fel de mun­că, dar satul nos­tru e mic şi locu­ri­le de mun­că sunt deja ocu­pa­te”, expli­că L. În ulti­mul timp, se con­frun­tă şi cu pro­ble­me de sănă­ta­te. Acest fapt o îngri­jo­rea­ză mult, deo­a­re­ce cre­de că, dacă medi­cii ar depis­ta că are sănă­ta­tea şubre­dă, nu ar accep­ta pre­le­va­rea unui rini­chi de la ea, deşi, din câte a aflat, rân­dul celor care aşteap­tă un rini­chi, pen­tru a-şi sal­va via­ţa, e des­tul de mare.

“Ar accepta să reducă din preţul rinichiului său, doar ca, până la toamnă, să poată intra în casă”

Acum câte­va zile, a fost la Chi­şi­nău, la o inves­ti­ga­ţie la Insti­tu­tul Onco­lo­gic. Ver­dic­tul medi­ci­lor a fost unul încu­ra­ja­tor pen­tru ea, deo­a­re­ce, deşi i-au depis­tat pro­ble­me, nu este vor­ba des­pre can­cer. Feme­ia spu­ne că, după ce a aflat că în satul său cine­va vin­de o casă con­tra sumei de 5 mii de euro, ar accep­ta să redu­că din preţul rini­chiu­lui său, doar ca, până la toam­nă, când cel mare va mer­ge la şcoa­lă, să poa­tă intra în casă.

Pe alt site de anu­nţu­ri, des­co­pe­rim tele­fo­nul unui tânăr care, deşi mun­ceş­te şi nu are încă o fami­lie, este decis să-şi vân­dă un rini­chi, pen­tru că, alt­fel, nu poa­te ieşi din sără­cie şi pro­ble­me. “Am citit mai mul­te arti­co­le pe inter­net, ştiu că poţi trăi o via­ţă depli­nă cu un sin­gur rini­chi. Dacă-i aşa, m-am gân­dit să-mi vând unul, deo­a­re­ce, alt­fel, toa­tă via­ţa voi umbla pe dru­mu­ri”, spu­ne tână­rul. El recu­noa­ş­te că nu a dis­cu­tat cu părinţii săi des­pre aceas­tă deci­zie, dar, fiind major, cre­de că nu ar fi o pro­ble­mă, chiar dacă ei ar afla des­pre intenţia sa.

Admi­nis­tra­to­rii aces­tor site-uri susţin că nu sunt res­pon­sa­bi­li de conţi­nu­tul anu­nţu­ri­lor, atâ­ta timp cât aces­tea nu conţin mesa­je vul­ga­re, inde­cen­te, nu chea­mă la vio­lenţă.

900 de pacienţi din R. Moldova necesită transplant de organe

La Agenţia de Transplant, medi­cul Ana­to­li Lozo­vs­chi ne-a spus că numă­rul mare de ase­me­nea anu­nţu­ri nu demon­strea­ză că ast­fel de tranza­cţii au loc în R. Mol­do­va. “Din cau­za pro­ble­me­lor cu care se con­frun­tă, mai mul­te per­soa­ne recurg la solu­ţii dis­pe­ra­te. Ten­ta­ti­ve­le de comer­ci­a­li­za­re a orga­ne­lor uma­ne fac par­te din cate­go­ria aces­to­ra. Şi la Agenţia de Transplant sun­tem ape­la­ţi de per­soa­ne care ar dori să-şi vân­dă un rini­chi sau o par­te din ficat. Nu pot să spun cât de mulţi ape­lea­ză la noi, dar sunt des­tul de frec­ven­te aces­te ape­lu­ri. Unii chiar vin la Agenţie. Pen­tru toţi, însă, avem un sin­gur răs­puns: Legea nr. 42 din 06.03.2008, pri­vind transplan­tul de orga­ne, ţesu­tu­ri şi celu­le uma­ne, spu­ne că “pre­le­va­rea de orga­ne, ţesu­tu­ri şi celu­le se poa­te efec­tua de la per­soa­ne în via­ţă, având capa­ci­ta­te de exer­ci­ţiu depli­nă, doar în cazul exis­tenţei con­si­mţămân­tu­lui scris, liber, pre­a­la­bil şi expres al aces­to­ra şi cu auto­ri­za­rea Comi­si­ei inde­pen­den­te de avi­za­re”. Deci, aceas­tă lege sti­pu­lea­ză clar că pre­le­va­rea orga­ne­lor în sco­pu­ri comer­ci­a­le este strict inter­zi­să”, susţi­ne medi­cul Lozo­vs­chi.

Tot­o­da­tă, spe­cia­li­ş­ti din transplan­to­lo­gie susţin că fun­cţio­na­rea, din 2008, a aces­tei legi, acti­vi­ta­tea Agenţi­ei de Transplant, dar şi a altor struc­tu­ri guver­na­men­ta­le nu exclud posi­bi­li­ta­tea unor acti­vi­tă­ţi clan­des­ti­ne sau ile­ga­le, prac­ti­ca­te pes­te hota­re, cu per­soa­ne din R. Mol­do­va.

Ala Vechiu, spe­cia­lis­tă în pro­ble­me soci­a­le la Comi­te­tul naţio­nal de pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a tra­fi­cu­lui de fiinţe uma­ne, susţi­ne, însă, că din anul 2012 nu a fost înre­gis­trat niciun caz de tra­fic în scop de pre­le­va­re. Ala Vechiu face tri­mi­te­re la rapoar­te­le insti­tu­ţi­i­lor com­pe­ten­te, care con­fir­mă că ast­fel de cazu­ri nu au fost înre­gis­tra­te ofi­ci­al.

Agenţia de Transplant anu­nţă că, în pre­zent, în R. Mol­do­va, sunt apro­xi­ma­tiv 900 de pacienţi care nece­si­tă transplant de orga­ne. Pes­te 60.000 de pacienţi sunt pe lis­ta de aştep­ta­re pen­tru transplant de ficat, ini­mă, plămâ­ni, pan­creas, intes­tin sau rini­chi în sta­te­le mem­bre ale UE. Peri­oa­da de aştep­ta­re pen­tru o ast­fel de inter­venţie dese­o­ri depă­şeş­te trei ani.

Reporter de Gardă