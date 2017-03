Amintiri de la război

Anul 1991

În Mol­do­va, pe ambe­le malu­ri ale Nis­tru­lui, situ­a­ţia social-politică era com­pli­ca­tă. Oda­tă cu pră­bu­şi­rea impe­ri­u­lui sovi­e­tic, oame­nii deve­ni­se­ră spe­ri­a­ţi şi neîn­cre­ză­to­ri în ziua de mâi­ne. Ce va fi, cum va fi mai depar­te? Aces­te între­bă­ri erau la ordi­nea zilei, cu atât mai mult că un răs­puns clar nu-l avea nime­ni, nici con­du­ce­rea nou­lui stat inde­pen­dent R. Mol­do­va. Locu­i­to­rii din regiu­ne, care mai ieri se numeau între ei „fra­ţi”, pes­te noap­te au deve­nit duş­ma­ni. Fie­ca­re cre­dea în drep­ta­tea şi ade­vă­rul său. Miro­sea a răz­boi, deși nime­ni nu se gân­dea atun­ci că el, răz­bo­i­ul, era atât de aproa­pe…

Locu­i­to­rii din stân­ga Nis­tru­lui, pre­pon­de­rent vor­bi­tori de lim­bă rusă, nu se împă­cau cu gân­dul că Mol­do­va de acum îna­in­te va fi un stat inde­pen­dent şi că ei vor tre­bui să res­pec­te legi­le şi inte­gri­ta­tea aces­tui stat. Nu accep­tau nici ver­siu­nea potri­vit căre­ia, în vii­tor, s-ar putea pro­du­ce reu­ni­rea cu Româ­nia. Așa s-au gân­dit să se sepa­re, adu­când din Rusia gar­di­ş­ti şi caza­ci. Pri­me­le cioc­ni­ri din­tre sepa­ra­ti­ş­ti şi forţe­le de ordi­ne au avut loc la Dubă­sa­ri. Gar­di­ş­tii ata­cau Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie mai ales în timp de noap­te. Apă­reau pri­me­le vic­ti­me pe ambe­le părţi ale bari­ca­de­lor. Sepa­ra­ti­ş­ti erau prea mulţi. Atun­ci s-au cerut aju­toa­re, la Dubă­sa­ri fiind tri­mi­şi poli­ţi­ş­ti din întrea­ga ţară, inclu­siv de la Comi­sa­ri­a­tul din Şol­dă­neş­ti.

Început de 1992

Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie din Şol­dă­neş­ti se trans­for­ma­se într-o cazar­mă. În stân­ga Nis­tru­lui, situ­a­ția era tot mai cri­ti­că. În una din zile, s-a dis­pus tri­mi­te­rea unui ofi­ţer la Dubă­sa­ri, pen­tru acor­da­rea aju­to­ru­lui pri­vind secu­ri­ta­tea ordi­nii publi­ce în regiu­ne. Sar­ci­na îi reve­ni­se loco­te­nen­tu­lui major de poli­ţie Iurie Apre­u­te­sei, ori­gi­nar din Receş­ti, pe atun­ci inspec­tor de sec­tor în Hli­ge­ni şi Mihu­le­ni.

Ajuns la Dubă­sa­ri, ofi­ţe­rul s-a con­vins că situ­a­ţia era extrem de ten­sio­na­tă. Jumă­ta­te de oraş era ocu­pa­tă de forţe sepa­ra­tis­te care, fiind susţi­nu­te de mer­ce­na­rii vene­ti­ci, îna­in­tau spre cen­tru, sco­pul lor fiind ocu­pa­rea Comi­sa­ri­a­tu­lui de Poli­ţie. Erau mulţi, îna­r­ma­ţi până-n dinţi. Se com­por­tau duş­mă­nos față de băș­ti­nași.

Șeful comi­sa­ri­a­tu­lui era un mai­or, rus de naţio­na­li­ta­te. Nu-i păsa de cele întâm­pla­te, iar în scurt timp a dis­pă­rut, o fi fugit, locul său fiind ocu­pat pro­vi­zo­riu de un adjunct, tot rus de naţio­na­li­ta­te, dar devo­tat jurămân­tu­lui dat. Într-o zi, aces­ta i-a adu­nat pe toţi subal­ter­nii săi să le spu­nă că trea­ba e rea de tot, arme aveau puţi­ne şi cine vrea să ple­ce, poa­te să o facă. Cei pes­te o sută de ofi­ţe­ri au decis să rămâ­nă şi să lup­te, deși erau conş­ti­enţi că vic­to­ria nu va fi de par­tea lor.

Au urmat zile rela­tiv lini­ş­ti­te, după care au înce­put să se audă împuș­că­tu­ri. După lăsa­rea întu­ne­ri­cu­lui, se împuș­ca tot mai des. Era clar că se tra­ge din auto­ma­te Kala­ş­ni­kov şi din mitra­li­ere. „Noap­tea părea că se des­chi­de infer­nul, gloanţe­le şuie­rau pe la ure­chi ase­me­nea unor gân­da­ci zbu­ră­to­ri. Peri­co­lul de a fi omorâţi ne urmă­rea la fie­ca­re pas”, poves­teş­te cu tris­teţe Iurie Apre­u­te­sei. Băș­ti­na­șii le adu­ceau de mân­ca­re, riscându-şi vieţi­le, mai ales că sepa­ra­ti­ş­tii i-au aver­ti­zat să nu comu­ni­ce în niciun fel cu poli­ţi­ş­tii. Mai des ajun­gea la ei o feme­ie de vreo 40 de ani. Le adu­cea mân­ca­re cal­dă și le vor­bea des­pre situ­a­ţia din oraş. Într-o zi, nea­gră, vene­ti­cii au răpit-o, omorând-o fără milă şi aruncând-o într-o fân­tâ­nă. Era jale mare. Fără­de­le­gi­le sepa­ra­ti­ş­ti­lor erau tot mai vio­len­te. „Din copi­lă­rie, ţin min­te, ni se spu­nea că nemţii, tur­cii, ame­ri­ca­nii sunt duş­ma­nii noş­tri”, poves­teş­te calm Iurie. „Nici­o­da­tă nu mi-am ima­gi­nat că va veni tim­pul să iau arma şi să-mi apăr ţara de ruşi. De cei cu care cân­d­va am împă­rţit buca­ta de pâi­ne”. Situ­a­ţia se înră­u­tă­ţea. Sepa­ra­ti­ş­tii se apro­piau de cen­trul ora­şu­lui şi de clă­di­rea comi­sa­ri­a­tu­lui. Într-o sea­ră, împre­u­nă cu un coleg, Ste­li­an, din Tele­neş­ti, se întorceau la comi­sa­ri­at, când le-au tăi­at calea patru gar­di­ş­ti îna­r­ma­ţi. Au tăbă­rât asu­pra lor şi, după ce le-au rupt epo­leţii, au înce­put a-i bate. Loveau cu patul arme­lor, cu picioa­re­le, cu pum­nii. ,,Cel mai mult loveau în cap, pe spa­te, în zona plămâ­ni­lor”, poves­teş­te Iurie. „Ca să-mi apăr capul de lovi­tu­ri, m-am aşe­zat în piros­trii, încrucişindu-mi mâi­ni­le. Bine că nu am avut arme, ne-ar fi împu­ş­cat pe loc”, con­ti­nuă aces­ta.

Apoi i-au târât lân­gă un zid, unde pri­mul lucru care le-a tre­cut prin cap a fost că vor fi împuș­ca­ți. Dar, după ce au mai pri­mit câte­va patu­ri de arme pes­te corp, au fost urca­ţi într-o maşi­nă. Au mers mult, părea că dru­mul lung nu se mai ter­mi­nă. Cre­deau că e ulti­ma zi din via­ţa lor, că vor sfâr­și împu­ş­ca­ţi şi arun­ca­ţi într-o râpă, guno­iş­te sau chiar în Nis­tru.

Într-un moment, maşi­na s-a oprit. Era bez­nă. Au fost duşi într-o clă­di­re unde au urcat la eta­jul doi. Într-o came­ră, un mai­or i-a luat la între­bă­ri: cine sunt, de unde şi câţi ca ei sunt în oraş. Au răs­puns că-i în tre­ce­re prin Dubă­sa­ri şi habar nu are câţi ca ei sunt.

Mai­o­rul a surâs batjo­co­ri­tor și le-a pro­mis că, dacă vor spu­ne tot ce-i inte­re­sea­ză, vor fi lăsa­ţi în pace. „Nu am spus nimic. Nici cama­ra­dul meu. Mi-am zis că ori­cum ne vor omo­rî”, poves­teș­te Iurie.

Lăsându-i sub supra­ve­ghe­rea unui gar­dist, cei­lal­ți se retră­se­se­ră în came­ra veci­nă, unde se cer­tau între ei. Mai­o­rul i-a luat la rost, nu înțe­le­gea de ce i-au luat pri­zo­ni­e­ri şi i-au adus în „ştab”, după care le-a ordo­nat să-i ducă. Îmbrân­ci­ţi din toa­te păr­ți­le, au fost urca­ţi în maşi­nă. După un timp, s-au oprit. Le-au zis să cobo­a­re. Atun­ci au cre­zut că le-a venit sfârşi­tul. Au cobo­rât, aştep­tând să pri­meas­că câte un glonţ în cea­fă. Spre uimi­rea lor, maşi­na a ple­cat. De dure­re, de spai­mă, nu se puteau miş­ca. După ce şi-au reve­nit, au por­nit spre o lumi­nă ce se vedea în depăr­ta­re, spe­rând că nu vor ajun­ge iară­și la gar­di­ş­ti. Au avut noroc, ajun­se­se­ră la spi­ta­lul oră­șe­ne­sc…

Început de februarie 1992

Într-o dimi­nea­ță rece, comi­sa­rul de poli­ție din Şol­dă­neş­ti, mai­o­rul Ana­tol Tata­ren­co, a con­vo­cat urgent efec­ti­vul. După ce au fost con­vo­ca­ți toţi, prin­tre ei aflându-se şi sub­sem­na­tul Tata­ren­co a între­bat dacă doreş­te cine­va bene­vol să ple­ce la Dubă­sa­ri pen­tru a-l adu­ce aca­să pe Iurie Apre­u­te­sei, care se afla în spi­ta­lul oră­şe­ne­sc. Deși nime­ni nu cunoş­tea situ­a­ţia rea­lă de din­co­lo de Nis­tru, dor­ni­ci de a-şi ris­ca vieţi­le nu s-au găsit. Atun­ci, sub­sem­na­tul, con­ști­en­ti­zând că în peri­col e via­ţa unui om, am decis să plec şi să-l aduc aca­să.

Pen­tru a rea­li­za acest plan, m-am adre­sat după aju­tor adjunc­tu­lui şefu­lui spi­ta­lu­lui din Şol­dă­neş­ti, Vla­di­mir Bagrim, care mi-a ofe­rit auto­mo­bi­lul de ser­vi­ciu şi a mers şi el, deși ştia că ne putem aştep­ta la ori­ce în calea noas­tră. Am ajuns, până la urmă, fără peri­pe­ții la Dubă­sa­ri, l-am luat pe Iurie şi am făcut cale întoar­să, el fiind inter­nat în spi­ta­lul raio­nal pen­tru tra­ta­ment. Pes­te câte­va săp­tămâ­ni, la 2 mar­tie 1992, preşe­din­te­le Mir­cea Sne­gur a auto­ri­zat o inter­venţie mili­ta­ră împo­tri­va sepa­ra­ti­ş­ti­lor trans­nis­tre­ni, în care şi-au pier­dut via­ţa 279 de fecio­ri ai nea­mu­lui nos­tru.

4 ianuarie 2017

Preşe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon, face o vizi­tă în Trans­nis­tria, unde depu­ne flo­ri la memo­ri­a­lul caza­ci­lor şi gar­di­ş­ti­lor mor­ți în con­flic­tul de la Nis­tru. Prin ges­tul său, el a scui­pat în sufle­tul ero­i­lor care au apă­rat inde­pen­denţa R. Mol­do­va, a scui­pat în sufle­tul ofi­ţe­ru­lui Iurie Apre­u­te­sei care, printr-o minu­ne, nu a fost omorât, dar căru­ia i-a rămas vie amin­ti­rea ace­lor tim­pu­ri.

Valeriu URSCHI, Șoldănești