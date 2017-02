Abandonați sentimentul de inferioritate

Sunt avo­ca­tă în Franţa. Avo­ca­tă de 4 ani. Avo­ca­tă cu un par­curs uni­ver­si­tar fran­cez.

Am învă­ţat aproa­pe 8 ani şi am susţi­nut nume­roa­se exa­me­ne pen­tru a fi înscri­să la Baro­ul avo­ca­ţi­lor din Stra­s­bo­urg şi a putea exer­ci­ta pro­fe­sia de avo­cat în Franţa.

Nu-mi exer­cit pro­fe­sia ca cetă­ţea­nă a R. Mol­do­va, ci ca cetă­ţea­nă a Româ­ni­ei, deo­a­re­ce între Mol­do­va şi Franţa lip­seş­te un acord de coo­pe­ra­re în acest sens. De ace­ea am şi accep­tat să fiu înscri­să la Baro­ul avo­ca­ţi­lor pe baza cetă­ţe­ni­ei româ­neş­ti, pe care, din feri­ci­re, am obţinut-o în ulti­mul an de stu­dii.

Mol­do­vean­că, român­că şi fran­ce­ză – sunt naţio­na­li­tă­ţi­le mele, împre­u­nă.

Ple­ca­tă la vâr­sta de 18 ani din Mol­do­va, fiind de aproa­pe 12 ani în Franţa, m-am inte­grat în soci­e­ta­tea fran­ce­ză fără mari difi­cul­tă­ţi.

Cu sigu­ranţă, sar­ci­na e mai uşoa­ră în cazul stu­denţi­lor care vin să stu­die­ze într-o ţară stră­i­nă, decât în cazul celor care vin să mun­ceas­că.

Nu am încă cetă­ţe­nia fran­ce­ză, dar, cu sigu­ranţă, o voi obţi­ne anul aces­ta, dat fiind că lucrez, tră­iesc şi am fami­lie în Franţa.

Deci, înce­pând cu 2017, voi fi o avo­ca­tă moldoveancă-româncă-franceză. Nici­când nu m-am simţit infe­ri­oa­ră fran­ce­zi­lor, decât, pro­ba­bil, în pri­mul an de uni­ver­si­ta­te. Atun­ci când am înţe­les că, mun­cind, poţi avea suc­ce­se şi poţi reu­şi, am înce­put să am încre­de­re în mine, trăindu-mi anii de stu­denţie cu un sen­ti­ment de ple­ni­tu­di­ne.

Nu mă simt vreo­da­tă infe­ri­oa­ră soţu­lui meu francez-german. M-am inte­grat în soci­e­ta­tea fran­ce­ză fără să-mi aban­do­nez iden­ti­ta­tea de mol­do­vean­că. Trans­mit lim­ba şi cul­tu­ra româ­nă copi­lu­lui meu, care îşi va petre­ce vacanţe­le de vară în Mol­do­va, la bunei, la ţară.

Nu mă simt infe­ri­oa­ră pri­e­te­ni­lor mei fran­ce­zi. Îi cunosc din anii de stu­denţie şi am tră­it mul­te cli­pe şi situ­a­ţii împre­u­nă.

Nu mă simt infe­ri­oa­ră cole­gi­lor mei avo­ca­ţi.

Ide­ea de dife­renţă nici nu mi-a venit în cap până când, într-o bună zi, dis­cu­tam cu o nouă cli­en­tă care, la expli­ca­ţia mea că tre­bu­ie să se îna­r­meze cu răb­da­re în raport cu admi­nis­tra­ţia fran­ce­ză, mi-a zis: „Dar poa­te că admi­nis­tra­ţia nu răs­pun­de pen­tru că sun­teţi stră­i­nă?”.

Cli­en­ta mea era din stră­i­nă­ta­te. Nu mi-am pus nici­când aceas­tă între­ba­re, pen­tru că, evi­dent, nu poa­te fi ade­vă­rat.

Admi­nis­tra­ţia fran­ce­ză răs­pun­de lent sau nu răs­pun­de pen­tru că este o admi­nis­tra­ţie. Toţi avo­ca­ţii sunt tra­ta­ţi la fel. De unde să ştie admi­nis­tra­ţia că sunt stră­i­nă? Nume­le meu nu e de cono­ta­ţie fran­ce­ză, dar nici stră­i­nă. În rest, scriu, gân­desc şi vor­besc (cu un lejer accent, dar ei nu au cum să ştie) ca un fran­cez.

Acum m-am pus pe gân­du­ri. Am înţe­les că, de fapt, cli­en­ta mea tră­ia un sen­ti­ment de infe­ri­o­ri­ta­te, şi asta e carac­te­ris­tic celor care emi­grea­ză şi care au difi­cul­tă­ţi să se inte­gre­ze în soci­e­ta­tea în care au emi­grat. Nu sunt impor­tan­te cau­ze­le aces­tor difi­cul­tă­ţi. Con­tea­ză că, dacă avem acest sen­ti­ment de infe­ri­o­ri­ta­te, e mai difi­cil să ne inte­grăm ca să facem par­te din soci­e­ta­tea care ne-a adop­tat.

Cât des­pre sen­ti­men­tul meu, ca moldoveancă-româncă, în curând şi fran­ce­ză, mă simt ega­lă cu fran­ce­zii şi chiar mai boga­tă, căci în mine sunt adu­na­te atâ­tea cul­tu­ri fru­moa­se, pe care le împăr­tă­şesc cu fiul meu şi cu cei care mă încon­joa­ră.

Aban­do­na­ţi sen­ti­men­tul de infe­ri­o­ri­ta­te.

Natalia ICHIM, Franța