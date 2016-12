[sondaj] 2016, față în față cu guvernarea

În 2-3 zile, intrăm în Săr­bă­to­ri­le de Cră­ciun, după care, în alte câte­va, vine şi Anul Nou. 2016 îşi face deja „baga­je­le”, se pre­gă­teş­te de drum. Ne lasă. Împli­ni­ţi? Neîm­pli­ni­ţi? Eli­te­le de la guver­na­re ne-au pro­mis că vor face, din 2016, un an mai cu drep­ta­te, fără coru­pţie, cu o via­ţă mai bună, fami­lii mai sănă­toa­se şi copii mai feri­ci­ţi. Cum a fost? Ce s-a schim­bat? Cum ne-am schim­bat? În bine? În rău?

2016 pleacă. Cu ce rămânem?

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Ceea ce s-a întâm­plat în 2016 este un dez­as­tru. E anul din care a avut de câști­gat ori­ci­ne, numai nu bie­tul cetă­țean. Pen­tru bine­le lui nu s-a făcut nimic. Pe lân­gă toa­te scum­pi­ri­le, a mai fost împo­vă­rat și cu ram­bu­r­sa­rea mili­ar­du­lui furat. Com­pli­cat an. Inves­ti­ții în R. Mol­do­va nu se fac, eco­no­mia e la pământ, buge­tul e din împru­mu­tu­ri, impo­zi­te, tari­fe și amen­zi. Însă, răul cel mai mare care s-a întâm­plat în 2016 este ale­ge­rea unui pre­șe­din­te care vrea să ne ducă cu plu­ta în Eura­sia. Dacă a ajuns Dodon să se căci­u­leas­că nu doar în faţa Mosco­vei, dar şi a Tiras­po­lu­lui, e prea de tot. În Dias­po­ră s-a dat cu picio­rul, iar pen­tru Kra­s­no­sel­s­ki s-au adus feli­ci­tă­ri. Cul­mea nebu­ni­ei, ce să zic. Mol­do­va e și mai răz­le­ți­tă decât a fost. Urmă­ri­le anu­lui 2016 pot agra­va situ­a­ția în 2017. Nu cred că va fi un an mai bun. Guver­na­rea nu ne dă argu­men­te să cre­dem că va fi mai bine.

Profir Tanasciuc, pensionar

Nimic bun, din tot ce s-a întâm­plat în 2016. Des­pre mili­ar­dul furat nu se aude nimic, hoții rămân la liber­ta­te, via­ța se scum­peș­te, guver­na­rea își face de cap mai depar­te. Sin­gu­rul lucru bun care urma să se întâm­ple a fost ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui, dar și aces­ta a fost com­pro­mis. Dodon-președinte e cul­mea rău­lui pen­tru Mol­do­va. Și acest lucru se va vedea în 2017. În 2016 a tre­bu­it să ne strân­gem curea­ua mai mult decât în 2015, ca să rezis­tăm pre­țu­ri­lor și tari­fe­lor. În 2017 s-ar putea să fie și mai slut. Ne așteap­tă scum­pi­ri în lanț. Cei săra­ci vor fi și mai săra­ci, nevo­ia­șii – și mai nevo­iași. În par­la­ment, toa­te legi­le se fac pen­tru ei, nu și pen­tru noi.

Rodica Cucereanu, primară, Crihana Veche, Cahul

2016 a fost un an greu, difi­cil, insta­bil poli­tic. Nu știu ce am putea să ne amin­tim de bine. Am avut mereu sen­za­ția că un an mai rău ca 2016 nu poa­te fi. Ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le au com­pli­cat și ele lucru­ri­le, în loc să le sim­pli­fi­ce. 2016 nu a fost un an sim­plu nici în plan soci­al. Sal­tul pre­țu­ri­lor, când tră­iești dintr-un sala­riu fix sau dintr-o pen­sie fixă, face pro­ble­me mari, mai ales pen­tru lumea de la sate, care îşi tră­ieș­te via­ța mai mult pe cont pro­priu. Însă, ce-a fost a fost. S-a tre­cut. Să spe­răm că 2017 va fi un an mai bun. Pen­tru toți.

Tudor Deliu, deputat PLDM

A fost un an com­pli­cat. Pen­tru R. Mol­do­va şi pen­tru cetă­țe­ni, aproa­pe că nimic nu s-a schim­bat în bine. Mai degra­bă, am fost mar­to­ri, pe dura­ta anu­lui, la mai mul­te ata­cu­ri din par­tea guver­nă­rii asu­pra cetă­țea­nu­lui: mă refer la dato­ria publi­că, pusă pe sea­ma popu­la­ți­ei (mili­ar­dul furat), la majo­ra­rea vâr­stei de pen­sio­na­re, la lega­li­za­rea hoți­i­lor din ave­rea publi­că, amnis­tia fis­ca­lă… Şi nu sunt sin­gu­re­le. Este un an plin de regre­te. Per­so­nal îi mul­țu­mesc Dom­nu­lui că, în toa­tă „bufe­tă­ria” asta din Par­la­ment, am putut, ală­tu­ri de cole­gii mei, să ne res­pec­tăm man­da­tul așa după cum am făcut-o tot­dea­u­na. În rest, ce să vă zic? Sun­tem pe sfâr­șit de an. Să ne bucu­răm că se sfâr­șeș­te şi să ne dorim ca anul care vine să fie unul mult mai bun. La Mulţi Ani!

Arcadie Suceveanu, Uniunea Scriitorilor, preşedinte

Aștep­tă­ri­le au fost mul­te. Şi mari. Nu şi împli­ni­ri­le. Par­ti­de­le de la guver­na­re nu şi-au făcut trea­ba, refor­me­le au rămas vor­be, via­ţa degra­dea­ză, case, sate pus­ti­i­te şi copii aban­do­na­ţi la tot pasul, mili­ar­dul furat rămâ­ne pe mâna celor care l-au furat, ale­ge­ri­le ne-au fost şi ele fura­te. Lumea a spe­rat că va putea ale­ge un preşe­din­te care s-o repre­zin­te, însă i s-a pus în câr­că un preşe­din­te tru­cat, care vrea să trans­for­me R. Mol­do­va într-o guber­nie ruseas­că. În loc să mer­gem îna­in­te, sun­tem trași îna­poi, însă nu are cum să le reu­șeas­că. 2016 a fost mar­cat de pro­tes­te masi­ve, aşa cum nu au mai fost de mult, din care au rezul­tat două forţe poli­ti­ce noi, pro-populare, PAS şi DA. Și asta e bine. Tot în acest an, 2016, a prins con­tu­ru­ri mai cla­re şi miş­ca­rea uni­o­nis­tă oda­tă cu lan­sa­rea Sfa­tu­lui Ţării-2, ceea ce înseam­nă că avem alter­na­ti­ve pen­tru a ieşi din cer­cul vicios în care ne fier­bem de 25 de ani. Va fi 2017 mai bun? Îmi vine greu să cred, dar așa e tra­di­ția noas­tră veche, româ­neas­că, că tre­bu­ie să ne urăm de bine şi să spe­răm la bine.