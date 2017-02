[sondaj] Recensământ sau spălare de bani?

Până pe 31 mar­tie, cu o întâr­zi­e­re de cir­ca 3 ani, vor fi făcu­te publi­ce rezul­ta­te­le con­tro­ver­sa­tu­lui Recen­sământ al popu­la­ţi­ei şi locu­in­țe­lor din 24-25 mai 2014. Cel puţin, asta spu­ne o hotă­râre de guvern. Moti­ve­le întâr­zi­e­rii, invo­ca­te de Biro­ul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că (BNS), sunt lip­sa bani­lor, echi­pa­men­tul înve­chit şi pro­ce­sa­rea manu­a­lă a date­lor. În timp ce expe­rţii con­si­de­ră că recen­sămân­tul este tru­cat şi nu mai are nicio valoa­re, direc­to­rul BNS, Vita­lie Val­cov, susţi­ne că, în pofi­da întâr­zi­e­rii, rezul­ta­te­le recen­sămân­tu­lui vor fi, ori­cum, de folos.

Un recensământ învechit? La ce mai prinde?

Valentin Krîlov, comentator politic

Fap­tul că s-a întâr­zi­at este evi­dent. Chiar şi în peri­oa­da sovi­e­ti­că, cu echi­pa­men­tul de atun­ci, rezul­ta­te­le erau gata în cel mult un an. 2,9 ani e prea mult. De ce a fost aşa? Pen­tru că guver­na­rea a avut inte­res mai mare pen­tru banii de la recen­sământ, decât pen­tru recen­sământ. Au fost bani buni, din afa­ră, chel­tu­iți într-un mod sus­pect, iar pro­ce­sa­rea date­lor s-a lun­git spe­cial, ca să se cea­ră alţi bani. Şi tot aşa. Mai poa­te fi util recen­sămân­tul? Ar putea, dacă urmă­to­rul va fi pes­te 7 ani. Dar depin­de ce rezul­ta­te va afi­şa BNS şi dacă vor fi lua­te în cal­cul de guver­na­re. Recen­sămin­te­le în lumea civi­li­za­tă se fac pen­tru ca guver­ne­le să poa­tă deter­mi­na clar pri­o­ri­tă­ți­le pen­tru dezvol­ta­rea ţării. La noi nu se ştie ce efec­te va avea, dacă pla­ni­fi­ca­rea ori este una for­ma­lă, ori nu exis­tă.

Andrei Dumbrăveanu, Asociaţia Sociologilor şi Demografilor

Eu nu ştiu dacă este înve­chit, din moment ce un recen­sământ se orga­ni­zea­ză o dată la 10 ani şi urmă­to­rul va fi în 2023. Da, lucră­ri­le de teren şi colec­ta­rea date­lor s-au făcut în 2014. Este ade­vă­rat şi fap­tul că pre­lu­cra­rea aces­tor date s-a lun­git. Dar nu asta e pro­ble­ma. Pro­ble­ma e că aces­te date nu au fost corect colec­ta­te şi nu reflec­tă situ­a­ţia rea­lă. Dar, de schim­bat nu mai poa­te fi schim­bat nimic, indi­fe­rent din ce moti­ve s-a întâm­plat ceea ce s-a întâm­plat. Pe cât de uti­le vor fi ele nu ştiu, dar ele vor rămâ­ne date de orien­ta­re până la urmă­to­rul recen­sământ.

Vitalia Pavlicenco, Partidul Naţional Liberal

Pen­tru popu­la­ţie, recen­sămân­tul nu mai are nicio uti­li­ta­te. Pen­tru cei de la guver­na­re – da. Ei îl vor fal­si­fi­ca şi îl vor ajus­ta la nevo­i­le lor, aşa cum fac totul. În 2014, s-au temut să-l publi­ce, pen­tru că nu le con­ve­neau rezul­ta­te­le nici sub aspect iden­ti­tar şi nici sub cel social-economic. Iden­ti­tar nu, pen­tru a dosi explo­zia pro­cen­tu­a­lă a celor care s-au iden­ti­fi­cat ca româ­ni, iar social-economic, pen­tru a ascun­de de finan­ța­to­rii euro­pe­ni dez­as­trul în care fuse­se adu­să R. Mol­do­va după 2009. Era într-un an elec­to­ral şi guver­na­rea nu avea nevo­ie să dea cărţi­le pe faţă. Nu o vor face nici acum. Vor tru­ca rezul­ta­te­le aşa ca ele să ara­te bine pen­tru ei, mai ales că de atun­ci au tre­cut aproa­pe 3 ani, iar în 3 ani mul­te nu mai sunt ca în 2014.

Alexei Busuioc, primar Capaclia, Cantemir

După aproa­pe 3 ani de la recen­sămân­tul din 2014, noi, în pri­mă­rii, ne ghi­dăm şi azi de date­le celui din 2004. Şi la nivel cen­tral e la fel. Cui­va, aco­lo „sus”, îi con­vi­ne acest lucru, pen­tru că pe con­tul dife­ren­ței de popu­la­ţie din­tre 2004 şi 2014, se scot bani euro­pe­ni mul­ți. Mie aşa şi nu mi-e clar, ce a fost acest recen­sământ: o spă­la­re de fon­du­ri euro­pe­ne sau o mane­vră elec­to­ra­lă? Cred că a fost şi una, şi alta. Vă amin­ti­ţi ce a fost cu lis­te­le elec­to­ra­le cu morţi şi alte fic­țiu­ni la ale­ge­ri­le din 2014, 2016, posi­bil şi la loca­le­le din 2015? Toa­te se trag de la tăi­nu­i­rea rezul­ta­te­lor recen­sămân­tu­lui. Uti­li­ta­te? Care uti­li­ta­te, când eu şi alte mii sau zeci de mii ca mine, nu au fost inter­vi­e­va­te. Iar asta înseam­nă că acest recen­sământ nu ne-a luat în cal­cul şi pe noi.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor în drept

Da, lucru­ri­le s-au cam înve­chit. O tre­i­me din ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te al aces­tui refe­ren­dum s-a dus. În 3 ani date­le din 2014 au sufe­rit schim­bă­ri, şi schim­bă­ri esenţi­a­le, pe mai mul­te cate­go­rii de între­bă­ri: numă­rul popu­la­ți­ei, nata­li­ta­tea, mor­ta­li­ta­tea, exo­dul, situ­a­ţia iden­ti­ta­ră, acor­da­rea cetă­țe­ni­ei, retra­ge­rea cetă­țe­ni­ei, cate­go­ri­i­le de vâr­stă, cor­pul elec­to­ral – ce s-a întâm­plat cu el? A înti­ne­rit? A îmbă­trâ­nit? Unde sun­tem? La ce să ne aștep­tăm? Recen­sămân­tul 2014 a fost, în pre­mie­ră, nu doar al popu­la­ţi­ei, ci şi al locu­in­țe­lor. Cine sunt bene­fi­ci­a­rii pala­te­lor şi ai cas­te­le­lor de mili­oa­ne? Avem o evi­den­ță? Se pare că recen­sămân­tul nu dă răs­puns, în acest sens, nici pe depar­te. Dar, fără date corec­te, guver­nul nu va putea lua deci­zii corec­te.