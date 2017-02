[sondaj] Cetăţenie contra cost

Legea Cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va ar putea fi modi­fi­ca­tă. Potri­vit unui pro­iect de lege, lan­sat de soci­a­li­ş­ti în par­la­ment, stră­i­nii vor putea obţi­ne cetă­ţe­nia mol­do­ve­neas­că dacă, pe lân­gă recu­noa­ş­te­rea Con­sti­tu­ţi­ei şi cunoa­ş­te­rea lim­bii româ­ne, vor deţi­ne în băn­cli­le comer­ci­a­le din R. Mol­do­va nu mai puţin de 1 mili­on de Euro, bani de care să nu se atingă pri­mii 3 ani de la acor­da­rea cetă­ţe­ni­ei. Soci­a­li­ş­tii moti­vea­ză că modi­fi­că­ri­le sunt meni­te să „încu­ra­je­ze inves­ti­ţi­i­le stră­i­ne” în R. Mol­do­va.

Cetăţenie de un milion. Ce va câștiga R. Moldova?

Veronica Abramciuc, Fondul Internaţional „Alternative”

Nu va câş­ti­ga nimic R. Mol­do­va. Nici eco­no­mia, nici cetă­ţe­nii R. Mol­do­va şi nu văd care ar fi inte­re­sul stră­i­ni­lor să inves­teas­că sume de la un mili­on în sus, pe care să nu-i poa­tă valo­ri­fi­ca timp de 3 ani. La ce bun? De dra­gul cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va? La aşa preţ? Şi în con­di­ţi­i­le în care lumea plea­că din R. Mol­do­va? Des­pre ce încu­ra­ja­re a inves­ti­ţi­i­lor poa­te fi vor­ba? E un non­sens. Sunt bani morţi pen­tru eco­no­mie. Sin­gu­re­le câști­gă­toa­re ar fi băn­ci­le comer­ci­a­le. Banii vor veni pe con­tul lor şi veni­tu­ri­le de la rulaj vor fi tot ale lor. Altă expli­ca­ție nu văd. Bănu­iesc că soci­a­liș­tii fac lob­by în par­la­ment în inte­re­sul băn­ci­lor. Sau, ar putea fi o înțe­le­ge­re de car­tel cu cei de la guver­na­re. Dacă e aşa, se va vedea la vot.

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS, preşedinte

Eu sunt şefă de între­prin­de­re şi îmi este greu să-mi ima­gi­nez cine ar fi nai­vul care ar pune la băta­ie un mili­on de euro în schim­bul cetă­ţe­ni­ei mol­do­ve­neş­ti. Nu cum­va R. Mol­do­va, din care lumea fuge pe un capăt, a ajuns visul de aur al mili­o­na­ri­lor lumii? Ca să inves­teas­că în R. Mol­do­va, stră­i­nii au nevo­ie de mai puţi­nă biro­cra­ție şi de garanţii juri­di­ce, nu de cetă­ţe­nie. Dar dacă se vrea ca R. Mol­do­va să atra­gă mafi­o­ții din toa­tă lumea, atun­ci da, e o solu­ție. Banii mur­da­ri vor fi la adă­post, mafi­o­ții vor avea cetă­țe­nie, nu se va atin­ge nime­ni de ei…. Numai că asta nu are nimic cu inte­re­se­le R. Mol­do­va. Inte­re­se­le sunt ale cui­va, şi tre­bu­ie de văzut dacă numai al soci­a­liș­ti­lor sau şi ale alt­cui­va?

Fiodor Ghelici, Asociaţia „Moldova Mea”

E greu să-ţi dai sea­ma ce e în capul auto­ri­lor ini­ţi­a­ti­vei: ei fie că sunt rupţi de rea­li­ta­te, fie că sunt escro­ci. Arătați-mi mie idi­o­tul care nu are ce face cu un mili­on de euro şi e gata să-i depu­nă într-o ban­că comer­ci­a­lă din R. Mol­do­va, după cazul mili­ar­du­lui furat… Şi pen­tru ce? Pen­tru cetă­ţe­nia unui stat sărac, corupt şi nea­trac­tiv. Noi, ce folos că sun­tem cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va? Ne apă­ră cetă­ţe­nia de hoţi? Eu cred că cei care au gân­dit acest pro­iect au unul din două inte­re­se: fie unul comercial-criminal, de spă­la­re a bani­lor mur­da­ri sub „pavi­li­o­nul” cetă­ţe­ni­ei mol­do­ve­neş­ti, fie de con­strân­ge­re a pro­ce­su­lui de acor­da­re a cetă­ţe­ni­ei mol­do­ve­neş­ti şi de închi­de­re, sub o altă for­mă, a gra­ni­ţe­lor R. Mol­do­va.

Sergiu Mocanu, Mişcarea Populară Antimafie

Ini­ţi­al, când am auzit de aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă, am cre­zut că e o glu­mă, pen­tru că e foar­te greu să iei în seri­os lucru­ri nese­ri­oa­se. Ea nici măcar diver­siu­ne nu este, e o sim­plă nai­vi­ta­te, care vine, cred eu, din lip­să de expe­rienţă. Cadrul inves­ti­ţio­nal într-un stat îl asi­gu­ră nu cetă­ţe­nia inves­ti­to­ru­lui, ci jus­ti­ţia, garanţi­i­le juri­di­ce că inves­ti­ţia ta nu va fi supu­să unor ris­cu­ri de rea­ca­pa­ra­re sau altor ris­cu­ri. Aşa că, dacă legea nu func­țio­nea­ză sau func­țio­nea­ză aşa cum se întâm­plă la noi, cetă­ţe­nia nu te aju­tă la nimic… Pro­iec­tul este mort din faşă. Eu nu cred că el are sorţi de izbân­dă, iar dacă va fi votat în Par­la­ment, efec­te­le lui vor fi „0”. Rând la cetă­ţe­nie mol­do­ve­neas­că de un mili­on de euro nu va fi.

Maria Ciobanu, parlamentară

Fap­tul că stăm foar­te prost la capi­to­lul inves­ti­ţii stră­i­ne este ade­vă­rat. Dar un mili­on de euro con­tra cetă­ţe­ni­ei, nu cred că e cazul R. Mol­do­va. Prac­ti­ca inter­na­ţio­na­lă ara­tă că lumea foar­te boga­tă inves­teş­te aco­lo unde exis­tă com­pe­ti­ţie, garanţii şi sta­bi­li­ta­te. Noi ce le putem ofe­ri? Repu­ta­ţia R. Mol­do­va, din cau­za mili­ar­du­lui furat şi a regi­mu­lui de guver­na­re, e la pământ. Cetă­ţe­nia aces­tui stat nu e una atrac­ti­vă, ca să se bată mili­o­na­rii pen­tru ea. Cred că ini­ţi­a­ti­va soci­a­li­ş­ti­lor e un proiect-capcană în folo­sul băn­ci­lor comer­ci­a­le. E o nouă sche­mă de făcut bani, inspi­ra­tă de „coor­do­na­tor” sau con­ve­ni­tă de el cu Igor Dodon. Dacă e un pro­iect gân­dit de PD şi con­ve­nit cu PSRM, va tre­ce în Par­la­ment, doar că R. Mol­do­va nu va avea nimic de câști­gat din asta.