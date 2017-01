[sondaj] Bani în Moldova vin. Dar unde-s?

De două săp­tămâ­ni, 2017 a intrat în drep­tu­ri­le sale calen­da­ris­ti­ce, iar pe 20 ianu­a­rie avem şi un an înche­iat de la înves­ti­rea Guver­nu­lui Filip, care s-a obli­gat să ne facă via­ţa mai bună, mai sigu­ră, fără coru­pţie, cu o jus­ti­ţie libe­ră şi dreap­tă pen­tru toţi, să facă lumi­nă în dosa­rul mili­ar­du­lui furat, să acor­de mai mul­tă atenţie ţăra­nu­lui şi sate­lor, să des­chi­dă mai mul­te locu­ri de mun­că, să facă R. Mol­do­va mai atrac­ti­vă pen­tru inves­ti­to­rii stră­i­ni şi mai con­for­ta­bi­lă pen­tru pro­pri­ii săi cetă­ţe­ni. A fost, nu a fost? Va fi alt­fel în 2017?

2017, la început de drum. Cu ce speranţe intraţi în noul an?

Valentin Krîlov, comentator politic

2016 a fost un an com­pli­cat, mai ales din cau­za ale­ge­ri­lor care sunt o pată nea­gră pen­tru R. Mol­do­va. Va fi mai bine în 2017? Per­so­nal nu văd cum. Dar nu cred că va fi mai rău decât în 2016. Ceea ce a fost bine e că guver­nul a reu­şit păs­tra­rea sta­bi­li­tă­ţii poli­ti­ce, lucru foar­te impor­tant pen­tru ori­ce stat. Şi eu, ca cetă­ţean, îmi doresc și pen­tru 2017, în pri­mul rând, sta­bi­li­ta­te. Nu cred că vom avea anti­ci­pa­te. Fap­tul că acest lucru îl vrea Dodon încă nu e un motiv care tre­bu­ie luat în seri­os. Marea noas­tră pro­ble­mă e că R. Mol­do­va rămâ­ne un stat fali­men­tar pe plan financiar-economic. Noi tră­im din con­tul remi­tenţe­lor, gran­tu­ri­lor şi cre­di­te­lor. Dacă guver­na­rea ar pune capăt eco­no­mi­ei tene­bre, lucru­ri­le ar ară­ta mult mai bine, dar nu e în inte­re­sul lor. Sunt banii din care tră­iesc ei.

Ludmila Bolboceanu, conferențiar universitar, doctor

Fie­ca­re din­tre noi ne dorim să tră­im într-un stat în care via­ţa să fie via­ţă, legea să fie lege, guver­nă­ri­le să fie guver­nă­ri și fie­ca­re să-şi facă trea­ba cin­stit și deș­tept. Dar la noi, e ca la noi. E greu să-ți pui mari spe­ran­țe în 2017 când în guvern, prac­tic, avem ace­eași miniș­tri. „Șofe­rul” s-a schim­bat, dar mași­na este de ani la rând cu mai mul­te „pie­se” neschim­ba­te, indi­fe­rent dacă „trag” sau nu. Par­ta­ja­rea poli­ti­că a func­ți­i­lor în stat e marea noas­tră tra­ge­die. Și de aici se trag toa­te sau foar­te mul­te. Din tot ce se întâm­plă știți care este lucrul cel mai rău? Că tine­re­tul plea­că. Fac școa­la, obțin stu­dii, cau­tă să-și aran­je­ze via­ța, nu au unde, dacă nu au „pile”, și plea­că. Și noi rămâ­nem cu „pile­le”. Într-o situ­a­ție ca asta, Mol­do­va nu are șanse.

Gheorghe Răileanu, primar de Cimişlia

În cali­ta­te de pri­mar, mi-aş dori cât mai mul­te fon­du­ri pen­tru dezvol­ta­re. Dar ce va fi şi cum va fi, vom vedea. 2017 este un an pre­e­lec­to­ral şi acest lucru se va lăsa resi­mţit. Guver­na­rea va face pe dra­cul în patru pen­tru cre­a­rea unei ima­gi­ni elec­to­ra­le şi, în acest sens, s-ar putea să avem mai mul­te pro­iec­te de dezvol­ta­re soci­a­lă, infras­truc­tu­ra dru­mu­ri­lor şi alte pro­iec­te care dau bine pen­tru ale­gă­to­ri. Sen­za­ţia gene­ra­lă, însă, e că mer­gem spre dic­ta­tu­ră. Nu una gen Luka­şen­ko, dar ceva se va întâm­pla. Și lumea vrea mai mul­tă ordi­ne în stat. Vom avea o radi­ca­li­za­re a soci­e­tă­ţii, dar şi a insti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui, în legă­tu­ră cu situ­a­ţia care s-a cre­at după ale­ge­ri şi decla­ra­ți­i­le prea cate­gori­ce, pe care le face pre­șe­din­te­le Dodon.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar

2016 nu a fost un an uşor, nici în plan poli­tic, nici în plan socio-economic. Mă refer şi la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, dar şi la nego­ci­e­ri­le des­tul de strân­se cu FMI. Iar fap­tul că guver­na­rea a reu­șit să asi­gu­re o sta­bi­li­ta­te rela­ti­vă poli­ti­că şi eco­no­mi­că, este un merit pe care nu putem să nu-l recu­noaș­tem, indi­fe­rent de alte lucru­ri pe care nu le-a făcut. Ale­ge­ri­le, spre deo­se­bi­re de 2009, s-au înche­iat fără revo­lu­ție, a fost sem­nat şi Acor­dul cu FMI, banii în Mol­do­va vin şi acești bani sunt ope­ra­bi­li. E foar­te impor­tant. Eu sunt opti­mist şi sper ca 2017 să fie un an mai bun decât 2016. Iar ceea ce ţine de decla­ra­ți­i­le răz­bo­i­ni­ce sau mai puțin răz­bo­i­ni­ce, pe care le face Igor Dodon, ele nu sunt decât decla­ra­ții goa­le şi vor rămâ­ne așa atât timp cât ele nu vor fi con­si­mţi­te şi de prla­ment şi guvern.

Ion Oprea, pensionar

Spe­ran­țe­le mele şi ale celor ca mine rămân din an în an ace­lea­şi, pen­tru că guver­nă­ri­le pro­mit, după care uită și îşi cau­tă de inte­re­se­le lor. Prim-ministrul Filip pare să fie om seri­os când îl ascul­ți vor­bind, dar dacă via­ța se scum­peș­te, dacă veni­tu­ri­le nu-ţi ajung să aco­pe­ri chel­tu­ie­li­le, ce folos. E ca și cum guver­nul nu ar face nimic. Să vedem ce va fi cu noua lege a pen­si­i­lor, că zar­vă s-a făcut mul­tă. Am fost de săr­bă­to­ri la țară. A nins, e fru­mos, dar lumea e foar­te chi­nu­i­tă. Şi îmbă­trâ­ni­tă de chi­nu­ri. Lumea ori moa­re, ori plea­că. Ce-i asta? Eu mai am o spe­ran­ță: 2017 sau 2018. Tre­bu­ie să ne facem con­clu­zii pen­tru urmă­toa­re­le ale­ge­ri şi să nu ne lăsăm duși de căpăs­tru așa cum au fost duși mul­ți la ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le.