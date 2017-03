Dodon, un Kadîrov pentru R. Moldova

Luni, la pri­ma oră, Igor Dodon a fost vizi­tat la reşe­dinţă de către amba­sa­do­rul Rusi­ei în R. Mol­do­va, Farid Mucha­me­tşin, iar în mar­tie Dodon este pro­gra­mat să efec­tu­e­ze a doua sa vizi­tă, în cali­ta­te de șef de stat, la Mosco­va. Între timp, Z. Gre­ceanâi, mâna dreap­tă a lui Dodon, şi pre­mi­e­rul rus, D. Med­ve­dev, mâna dreap­tă a lui Putin, au con­ve­nit sem­na­rea unui Acord de cola­bo­ra­re stra­te­gi­că între „Rusia uni­tă” şi PSRM, par­ti­de care, zice Gre­ceanâi, „au foar­te mul­te lucru­ri în comun, ce ţin de abor­da­rea pro­ce­se­lor de inte­gra­re în spa­ţi­ul post-sovietic şi ade­ra­rea R. Mol­do­va la Uniu­nea Eura­si­a­ti­că”.

Dodon, luat din scurt de Moscova. Ce va urma în relaţiile cu Rusia?

Andrei Strâmbeanu, scriitor

Să nu ne facem ilu­zii. Toa­te pro­mi­siu­ni­le lui Dodon lega­te de Rusia, fie că-i vor­ba de migranţi, de expor­tu­ri, de Uniu­nea Vama­lă etc, toa­te sunt pro­pa­gan­dă. Putin de mult îşi dorea un ser­vi­tor al inte­re­se­lor ruseş­ti la Chi­şi­nău. Nu întâm­plă­tor zice Gre­ceanâi că soci­a­li­ş­tii lui Dodon şi „Edi­na­ia Ros­sia” a lui Putin au ace­lea­şi inte­re­se: să ne rupă de la Uniu­nea Euro­pea­nă şi să ne mâne în Uniu­nea Eura­si­a­ti­că, ca să deve­nim, iară­şi, o guber­nie ruseas­că, unde toţi să vor­beas­că, să cân­te şi să gân­deas­că ruseş­te. Avem noi nevo­ie de repe­ta­rea cal­va­ru­lui de după 1940, cu depor­tă­ri, beciu­ri de exe­cu­ţie, foa­me­te orga­ni­za­tă? Uitaţi-vă la ulti­me­le decla­ra­ţii ale lui Luka­şen­ko. Dacă Bela­rus, sora-geamănă a Rusi­ei, nu îşi mai vede ros­tul în ace­eași Uniu­ne cu ea, noi ce să cău­tăm în aceas­tă Uniu­ne? Să facem jocul lui Dodon, care se vrea un fel de Kadîrov pen­tru R. Mol­do­va? Noi slu­gi şi el împă­rat? Dodon e un caz foar­te greu pen­tru R. Mol­do­va. E mai peri­cu­los decât un rus. El te vin­de fără să cea­ră rest. Con­tea­ză ce va face aceas­tă guver­na­re. Dacă va rămâ­ne pe pozi­ţii, încă nu e totul pier­dut. Alt­fel ne paş­te ris­cul unui mai­dan.

Anatol Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina”

Dodon nu e de capul lui. Fără par­la­ment şi guvern, nu schim­bă Dodon nimic în rela­ți­i­le cu Rusia, iar Acor­dul PSRM cu „Edi­na­ia Ros­sia” e un fel de-a face fum. Ştind că nu are pre­ro­ga­ti­ve, ca şef de stat, să facă în rela­ţi­i­le cu Rusia tot ce-i tre­ce prin cap, Dodon va încer­ca s-o facă pe linie de par­tid. Aici va avea mână libe­ră, va putea decla­ra ori­ce, doar că asta nu prea mai con­tea­ză. Cine îl ia în seri­os şi cine îl mai chea­mă în vizi­tă decât Putin? Cu Ucrai­na, Româ­nia, cu euro­pe­nii, cu ame­ri­ca­nii – a stri­cat borşul cu toţi, pen­tru că vrea să-i ară­te lui Putin că îl slu­jeş­te… De tră­it – tră­im din banii euro­pe­ni­lor, dar de închi­nat – Dodon se închi­nă Rusi­ei. Dodon şi Putin au nevo­ie unul de altul. Dodon, fără Putin, nu era preşe­din­te, iar Putin are nevo­ie de Dodon, fiind­că are tru­pe la Nis­tru, are pro­ble­me cu Ucrai­na şi pen­tr­tu că nu vrea să ple­ce din Mol­do­va. Dar astea nu sunt pro­ble­me în care ar deci­de doar Dodon.

Alexandra Cann, preşedinta APIUS

Dacă actu­a­la Coa­li­ţie de guver­na­re, cu toa­te păca­te­le ei, nu se va pros­ti­tua şi nu va face jocul Rusi­ei, nu avem de ce să ne batem capul de ce zice sau visea­ză Dodon. E păcat că avem pre­șe­din­te­le pe care-l avem. Pier­dem tim­pul cu el. Dar, în cel mult jumă­ta­te de an, cei care l-au votat vor înțe­le­ge că au greșit: lumea se va sătu­ra de decla­ra­ți­i­le lui populis­te, boce­tul după anti­ci­pa­te, refe­ren­du­mu­ri şi închi­na­re la Rusia. Afa­ce­riș­ti ca el noi am mai avut. Să ne amin­tim de Memo­ran­du­mul Kozak şi ce a fost cu acest memo­ran­dum. Nu cred că e cazul să ne jucăm de-a rela­ți­i­le exter­ne. Rusia nu poa­te fi mai atrac­ti­vă decât Euro­pa. Dacă Rusia vrea să coo­pe­răm – să-şi des­chi­dă pie­țe­le de des­fa­ce­re, dacă vor să inves­teas­că în R. Mol­do­va şi să des­chi­dă locu­ri de mun­că – s-o facă, numai nu cu preţul inte­re­se­lor noas­tre națio­na­le. Noi nu punem ast­fel de con­di­ții Rusi­ei şi nici Rusia să nu ni le impu­nă.

Anatol Ţăranu, analist politic

Dodon e un pre­șe­din­te slu­gar­nic şi cu asta e spus totul. La ce să te aștep­ți de la un şef de stat care îşi mani­fes­tă public slu­găr­ni­cia faţă de Mosco­va? A făcut-o în pri­ma vizi­tă în Rusia o va face şi mai depar­te. Dodon e un pre­șe­din­te de ţară care nu e agre­at nu numai în mari­le capi­ta­le occi­den­ta­le, dar nici în veci­nă­ta­tea ime­di­ată. Din aces­te con­si­de­ren­te, mer­ge iară­şi la Mosco­va şi tre­bu­ie să ne aştep­tăm că acest lucru se va întâm­pla foar­te des, deşi de rezol­vat nu va rezol­va nimic. Va mer­ge, va face noi decla­ra­ţii de piar, con­ve­ni­te cu Mosco­va, în pro­ble­ma migranţi­lor, expor­tu­ri­lor pe pia­ţa rusă, gaze­lor, Memo­ran­du­mu­lui cu Uniu­nea Eura­si­a­ti­că etc., în care Krem­li­nul îl va spri­ji­ni, pen­tru a-i for­ti­fi­ca pro­pria ima­gi­ne şi ima­gi­nea PSRM şi pen­tru a adu­ce la pute­re în R. Mol­do­va un par­tid slu­gar­nic.