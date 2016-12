Cum a fost? Ce va urma?

Deși sunt pes­te hota­re, îmi pasă mult de cei de aca­să, din Mol­do­va. Vreau ca țara noas­tră să pros­pe­re și să-și con­ti­nue cur­sul spre comu­ni­ta­tea celor mai dezvol­ta­te sta­te. De ace­ea, după ce am aflat rezul­ta­te­le pri­mu­lui tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le, am rea­li­zat că tre­bu­ie să par­ti­cip nea­pă­rat la turul 2. Noi avem nevo­ie de un lider cu ver­ti­ca­li­ta­te, care are expe­rien­ță inter­națio­na­lă, care poa­te și doreș­te să adu­că prac­ti­ci­le din Vest în RM.

Maia San­du a intro­dus un fel de fil­tru în sis­te­mul edu­ca­țio­nal, or, popo­rul nos­tru are nevo­ie de tine­ri deș­tep­ți, nu din cei care să copi­e­ze masiv. De un ast­fel de fil­tru avem nevo­ie și în pute­ri­le legi­sla­ti­vă, exe­cu­ti­vă și jus­ti­ție.

Cronologie

În Mal­ta (o țări­șoa­ră mică, în mij­lo­cul Mării Medi­te­ra­ne), cu păre­re de rău, nu au fost des­chi­se sec­ții de vot pen­tru cetă­țe­nii R. Mol­do­va. Iată cum am ajuns să par­curg sute de kilo­me­tri ca să votez, în scur­te date cro­no­lo­gi­ce:

25 octom­brie. Am dis­cu­tat des­pre ale­ge­ri cu un bun pri­e­ten mol­do­vean sta­bi­lit de ceva timp în Fran­ța, i-am spus că nu voi putea vota din cau­za lip­sei sec­ți­i­lor de vot în Mal­ta.

2 noiem­brie. Veri­șo­rul din SUA mi-a scris des­pre un grup pe Face­bo­ok, și că o ase­me­nea mobi­li­za­re a dias­po­rei încă nu s-a văzut.

2 noiem­brie. Pri­e­te­nul din Fran­ța m-a adă­u­gat în acel grup, numit „Adop­tă Un Vot”. Din acel moment, eram la curent cu toa­te nou­tă­ți­le și ini­ția­ti­ve­le.

8 noiem­brie. Cople­șit de toa­te pos­tă­ri­le, veri­fic unde ar fi o sec­ție de vot mai apro­pi­a­tă. Caut bilet de avion.

9 noiem­brie. Pos­tez în grup: „Vreau să zbor la Roma (Ita­lia) din Mal­ta ca să votez …” și cer aju­to­rul cui­va de aco­lo să „mă adop­te”. Pe la 23:40 am pri­mit un mesaj de la dna Tatia­na Sti­glic, care accep­ta cu bună­vo­in­ță să mă aju­te. Înda­tă am și pro­cu­rat bile­tul de avion.

13 noiem­brie. Auto­buz – Cora­bie – Auto­buz – Avion – Auto­buz – Sec­ție de vot. Am por­nit la 8:10 dimi­nea­ța din Mal­ta și am ajuns la sec­ția de vot la 17:40, deci pes­te 9 ore de călă­to­rie într-o direc­ție. În auto­bu­zul de la Aero­por­tul din Roma spre cen­tru, am făcut cunoș­tin­ță cu o fami­lie de mol­do­ve­ni care veni­se­ră recent în Ita­lia. Mare le-a fost mira­rea când le-am spus că vin să votez toc­mai din Mal­ta, și mai ales – pen­tru Maia San­du. Băr­ba­tul înda­tă a tre­să­rit, zicând că, dacă ea devi­ne pre­șe­din­tă, va înce­pe un răz­boi. Am încer­cat să aflu de ce cre­de asta, iar ei au zis că pre­o­tul le-a spus așa. La gară m-au întâm­pi­nat Tatia­na și pri­e­te­na sa. Împre­u­nă am mers gră­bi­ți vreo 2 km până la sec­ția de vot. Mare bucu­rie că ne-au ajuns bule­ti­ne, căci ni s-a spus că în pri­mul tur au fost doar câte­va sute de bule­ti­ne uti­li­za­te, iar la acel moment erau doar câte­va sute răma­se. Era abia ora 6 sea­ra. Am votat, ne-am foto­gra­fi­at, și am ple­cat.

Concluzii

Mul­ți din dias­po­ră au dedi­cat aces­tui pro­ces zile și săp­tămâ­ni, chel­tu­ind mul­ți bani pen­tru a ajun­ge la vot. Desi­gur că sun­tem dez­a­mă­gi­ți, dar totuși, am fost mai soli­da­ri și mai uni­ți ca nici­o­da­tă, și am obți­nut o vic­to­rie a noas­tră – 86,18% din cei de pes­te hota­re au votat pen­tru Maia San­du.

Să nu ne întris­tăm prea mult, deo­a­re­ce a fost doar una din bătă­lii. Urmea­ză ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Noi, cei de pes­te hota­re, vom fi ală­tu­ri de Mol­do­va cu gân­dul și cu fap­ta. Ori­când vom avea posi­bi­li­ta­tea, ne vom aju­ta con­ce­tă­țe­nii, rude­le, pri­e­te­nii.

Dato­ri­tă gru­pu­lui „ADOPTĂ UN VOT!”, am fost adă­pos­tit cu drag și pri­mit ca aca­să de Tatia­na Sti­glic. Mi-am făcut ami­ci noi. Mă bucur ca am făcut acest drum din Mal­ta până în Ita­lia, şi că mi-a ajuns un bule­tin de vot. Tot­o­da­tă, îmi pare foar­te rău pen­tru cei care nu au avut posi­bi­li­ta­tea să vote­ze.

Indi­fe­rent de acest rezul­tat, CEC-ul tre­bu­ie să se moder­ni­ze­ze. Putem pre­lua prac­ti­ci din alte țări, cum ar fi votul on-line (de ex., Elveţia, Esto­nia), sau votul prin poş­tă (de ex., SUA).

Dacă Igor Dodon m-ar între­ba de unde am luat bani pen­tru a mă depla­sa la o dis­tanţă atât de mare ca să votez sau cine m-a spon­so­ri­zat, pot să-i spun că sunt din rezer­ve­le pro­prii. Cu toa­te că am chel­tu­it cât un sala­riu mediu în R. Mol­do­va (138 Euro – doar bile­tul de avion), știu că acești bani au ajuns în eco­no­mia UE, care mereu adu­ce suport țării noas­tre prin cre­di­te, gran­tu­ri și inves­ti­ții. Și dacă voi fi bra­vo și voi mun­ci, îi voi ago­ni­si îna­poi foar­te curând.

Aceas­ta este doar expe­rien­ța mea, însă în elec­to­ra­la dată sunt mii de isto­rii dife­ri­te și mult mai inte­re­san­te.

Alexandru Mițul, Malta