Aleşii locali: neinformaţi sau escroci?

În 2014, mai mulţi pri­ma­ri şi vice­pri­ma­ri au fost depis­ta­ţi cu maşi­ni, case, fir­me şi nume­roa­se tere­nu­ri nede­cla­ra­te. Majo­ri­ta­tea din­tre ei invo­că ace­ea­şi scu­ză: nu au şti­ut cum să com­ple­te­ze corect decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi. “Dacă acest pri­mar ar fi per­soa­na X care con­du­ce trac­to­rul Y, asta ar fi o scu­ză. Dar dacă este pri­mar, iar ale­gă­to­rii l-au con­si­de­rat cel mai bun pen­tru a con­du­ce o comu­ni­ta­te, atun­ci nu”, cre­de Gali­na Bos­tan, direc­toa­rea Cen­tru­lui de Ana­li­ză şi Pre­ve­ni­re a Coru­pţi­ei.

La ulti­ma şedinţă a Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te (CNI) din 2014 a fost depis­tat un ales local care a uitat să indi­ce în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi ave­ri în jur de 84 de pro­pri­e­tă­ţi, din­tre care: două tere­nu­ri pen­tru con­stru­cţii, două case de locu­it, trei con­stru­cţii acce­so­rii şi 77 de tere­nu­ri agri­co­le. Potri­vit CNI, aces­ta nu a decla­rat două uni­tă­ţi de trans­port, două con­tu­ri ban­ca­re şi 25 de acţiu­ni la o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă. Ast­fel, Igor Vra­bie, vice­pri­mar în satul Hâr­bo­văţ, Ane­nii Noi, urmea­ză să fie cer­ce­tat penal, con­form art. 352¹, care se refe­ră la „decla­ra­ţia neco­res­pun­ză­toa­re ade­vă­ru­lui, făcu­tă unui organ com­pe­tent în vede­rea pro­du­ce­rii unor con­se­cinţe juri­di­ce, pen­tru sine sau pen­tru o terţă per­soa­nă, atun­ci când, potri­vit legii sau împre­ju­ră­ri­lor, decla­ra­ţia ser­veş­te pen­tru pro­du­ce­rea aces­tor con­se­cinţe”. Con­form legii, fap­ta vice­pri­ma­ru­lui se pedep­seş­te cu amen­dă în mări­me de până la 600 uni­tă­ţi con­venţio­na­le (12 mii MDL) sau cu închi­soa­re de până la un an. În decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, depu­să de Ivan Vra­bie la CNI, aces­ta a indi­cat doar sala­ri­ul de 81 mii de lei şi veni­tu­ri de 4449 de lei din aren­da tere­nu­ri­lor.

„Organul statului – în mâna nebunilor”

Soli­ci­tat de ZdG, Ivan Vra­bie a decla­rat că la mij­loc ar fi o con­fu­zie lega­tă de fap­tul că nu cunoş­tea cum anu­me ar tre­bui să com­ple­te­ze decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi. „Din expli­ca­ţi­i­le per­soa­ne­lor res­pon­sa­bi­le, des­pre cum se înde­pli­ne­sc decla­ra­ţi­i­le, am înţe­les că se indi­că doar ce s-a pro­cu­rat în anul pre­ce­dent. Aşa am făcut în 2012. Am decla­rat ce am pro­cu­rat în acel an. În 2013, nu am avut pro­cu­ră­ri, de asta nu am indi­cat. Mi se pare că cine­va de la dânşii (CNI), la un semi­nar, ne-a spus că aşa tre­bu­ie de înde­pli­nit. O nime­rit orga­nul sta­tu­lui în mâna nebu­ni­lor. Un grup aici, în loca­li­ta­te, are inte­re­se să ne deni­gre­ze”, zice ale­sul local.

Ispra­va vice­pri­ma­ru­lui de Hâr­bo­văţ vine după ce, în mai 2014, CNI con­sta­ta că Ghen­a­die Rabei, pri­mar de Cimi­şe­ni, Cri­u­le­ni, nu ar fi decla­rat 1782 de bunu­ri imo­bi­le, 10 bunu­ri mobi­le şi alte veni­tu­ri obţi­nu­te în 2012 împre­u­nă cu soţia sa. Rabei nu ar fi decla­rat două case de locu­it, un spa­ţiu comer­ci­al şi 1779 de tere­nu­ri, deţi­nu­te împre­u­nă cu soţia, pe care nici nu a inclus-o în decla­ra­ţie, veni­tul aces­tu­ia, de pes­te 50 000 de lei, veni­tul obţi­nut de soţia sa, de apro­xi­ma­tiv 14 000 de lei, un trans­fer în valoa­re de aproa­pe 80 000 de euro, 10 uni­tă­ţi de trans­port şi cali­ta­tea soţi­ei de fon­da­toa­re a două soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le. După aces­te con­sta­tă­ri, CNI l-a defe­rit pe Rabei Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie şi Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat.

Mii de terenuri nedeclarate: „În declaraţia mea totul e cumsecade”

În octom­brie 2014, Ghen­a­die Rabei a fost tri­mis în jude­ca­tă, fiind acu­zat de pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie de fals în decla­ra­ţii. Pe 27 octom­brie 2014, jude­că­toa­rea de la Cri­u­le­ni Aure­lia Caza­cliu, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Miran­do­li­na Suşi­ţ­ca­ia, a dis­pus con­e­xa­rea aces­tui dosar cu altul, tri­mis în jude­ca­tă acum un an, în care edi­lul e acu­zat de şan­taj. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor dis­po­ni­bi­le pe site-ul Jude­că­to­ri­ei Cri­u­le­ni, pe lân­gă cele două dosa­re con­e­xa­te, Rabei este jude­cat şi în baza art. 329, Cod Penal, „negli­jenţă în ser­vi­ciu”, şi 190, Cod Penal, „escro­che­rie”, şedinţe­le de jude­ca­tă fiind sta­bi­li­te pen­tru luna ianu­a­rie 2015.

Ghen­a­die Rabei susţi­ne însă că acu­za­ţi­i­le CNI-ului nu au niciun suport fac­to­lo­gic. „La mine nu a fost nicio scă­pa­re. În decla­ra­ţia mea totul e cum­se­ca­de. Este dosar penal tri­mis în jude­ca­tă. Aco­lo ne vom cla­ri­fi­ca. CNI nu a mai depis­tat nimic. Eu aveam o maşi­nă şi o moto­ci­cle­tă. Casă nu am, apar­ta­ment nu am. Sala­ri­ul e decla­rat. Care soţie? Un poli­ti­ci­an (pen­tru că nu am putut să con­tac­tăm poli­ti­cia­nul vizat, nu-i putem publi­ca nume­le, n.r.) a vrut să-i ia afa­ce­rea la o feme­ie de aco­lo, iar eu m-am ofe­rit s-o scap din ghea­ra lui. Ast­fel, ea s-a căsă­to­rit cu mine, dar nu am tră­it nici­o­da­tă cu dân­sa. Nu am nicio legă­tu­ră cu ea… Fap­tul că ea avea niş­te pămân­tu­ri cum­pă­ra­te prin 2000, eu de unde aveam să ştiu… Atun­ci nici nu o cunoş­team. Ea era feme­ie de afa­ce­ri”, ne-a expli­cat Rabei.

„M-am clarificat cu întrebarea pe care am avut-o”

În iunie 2014, un alt edil local a fost prins cu zeci de ave­ri nede­cla­ra­te. Ast­fel, Ghe­or­ghe Todi­rean, pri­mar de Tri­fă­u­ţi, Soro­ca, nu a indi­cat în decla­ra­ţie 135 de tere­nu­ri agri­co­le cu supra­fa­ţa tota­lă de cir­ca 132,2 ha, un auto­mo­bil şi veni­tul de între­prin­ză­tor, obţi­nut în 2012. CNI a mai con­sta­tat şi o dife­renţă vădi­tă din­tre veni­tu­ri­le obţi­nu­te şi pro­pri­e­ta­tea dobân­di­tă de către pri­mar în anul 2012 cu o valoa­re de apro­xi­ma­tiv 274 000 de lei. „Nu am fost infor­ma­ţi exact cum să com­ple­tăm decla­ra­ţi­i­le”, ne-a spus Todi­rean, pre­ci­zând că nu ne aude foar­te bine şi cerându-ne să reve­nim. Ulte­ri­or, însă, edi­lul a avut tele­fo­nul deco­nec­tat. Fiind ches­tio­nat de CNI la acest subiect, Todi­rean a spus că, împre­u­nă cu fami­lia sa, cre­ş­te porci, pe care îi vin­de deţi­nă­to­ri­lor de paten­te. „Am pre­zen­tat cer­ti­fi­ca­tul de la pri­mă­rie, care con­fir­mă că, la moment, deţin 160 de cape­te. Cresc porci din 2005, veni­tu­ri­le nu le-am decla­rat, deo­a­re­ce am fost la Inspec­to­ra­tul Fis­cal Soro­ca, unde m-au infor­mat că veni­tu­ri­le obţi­nu­te din vân­za­rea de masă vie a pro­du­se­lor ani­ma­li­ere sunt scu­ti­te de impo­zit”. Refe­ri­tor la nede­cla­ra­rea tere­nu­ri­lor, Todi­rean a spus că nu l-a infor­mat nime­ni cum să com­ple­te­ze decla­ra­ţia. „Nu şti­am că tre­bu­ie fie­ca­re teren apar­te şi le-am scris împre­u­nă, tot nu am şti­ut să le indic şi pe cele pro­cu­ra­te în 2012 în decla­ra­ţia pen­tru 2013. Auto­mo­bi­lul GAZ 53 e vân­dut din 1994 fra­te­lui meu, care la moment se află după hota­re”, s-a scu­zat pri­ma­rul de Tri­fă­u­ţi.

La înce­pu­tul anul 2014, şi Cla­u­dia Iva­nov, pri­ma­ra satu­lui Iar­ga­ra, raio­nul Leo­va, a ajuns în atenţia orga­ne­lor de drept după ce nu şi-a decla­rat toa­te ave­ri­le. Prin­tre pro­pri­e­tă­ţi­le nede­cla­ra­te sunt două apar­ta­men­te în Chi­şi­nău, două con­stru­cţii şi tere­nu­ri­le afe­ren­te aces­to­ra, un teren agri­col, un lot pomi­col şi 3 con­tu­ri ban­ca­re. La fel, Iva­nov nu a decla­rat trei mij­loa­ce de trans­port deţi­nu­te de soţul său, pre­cum şi fap­tul că aces­ta este fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor al unei soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le care, prin­tre alte­le, avea rela­ţii con­trac­tu­a­le şi cu Pri­mă­ria de Iar­ga­ra.

Cla­u­dia Iva­nov a decla­rat pen­tru ZdG că, şi în cazul ei, nede­cla­ra­rea unor bunu­ri s-a dato­rat fap­tu­lui că nu a cunos­cut cum anu­me să com­ple­te­ze decla­ra­ţia. „Acum mi-i clar. Am tre­cut prin toa­te celea. Încă nu s-a ter­mi­nat. Dosa­rul e la Cur­tea de Apel. Nu pot să vă spun ce au decis jude­că­to­rii”, ne-a spus Cla­u­dia Iva­nov.

Expert: „Problema vine din lipsă de bun-simţ”

În pri­me­le 9 luni ale anu­lui 2014, CNI a sta­bi­lit că 7 pri­ma­ri şi vice­pri­ma­ri au încăl­cat regi­mul juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi pro­pri­e­tă­ţi­lor. „Aleşii loca­li nu au decla­rat toa­te ave­ri­le din diver­se moti­ve. Un motiv e că nu ştiu să declare, deo­a­re­ce decla­ra­ţia şi blan­che­ta ar fi imper­fec­te. Alt motiv invo­cat – necu­noa­ş­te­rea legi­sla­ţi­ei. Altul – nedo­rinţa de a decla­ra. Exis­tă, însă, o cate­go­rie de per­soa­ne care uită să declare ceva. În prin­ci­pal, cred, e vor­ba de necu­noa­ş­te­rea legi­sla­ţi­ei. Mai cred, însă, că, oda­tă cu tre­ce­rea tim­pu­lui, lucru­ri­le se vor schim­ba. Dacă e să com­pa­răm, numă­rul celor care nu decla­ră este în des­creş­te­re”, expli­că feno­me­nul Ana­to­lie Don­ciu, preşe­din­te­le CNI.

„Cred că am putea invo­ca sute de moti­ve: că nu au fost infor­ma­ţi, că nu au şti­ut, că nu li s-a spus, dar, până la urmă, este vor­ba şi de bun-simţ. Dacă o per­soa­nă a can­di­dat la fun­cţia de pri­mar într-o loca­li­ta­te, nu mai poa­te invo­ca neş­ti­inţa, igno­ranţa, ori­ce. Pro­ble­ma e în lip­sa de bun-simţ din soci­e­ta­te. E un sem­nal foar­te clar care a venit de la auto­ri­tă­ţi­le cen­tra­le, şi aceas­tă obi­ş­nu­inţă, extrem de proas­tă şi noci­vă, s-a extins. Ei, însă, nu au nicio scu­ză. Igno­ranţa nu poa­te fi accep­ta­tă. Dacă acest pri­mar ar fi per­soa­na X care con­du­ce trac­to­rul Y, i-aş găsi o scu­ză. Dar dacă este pri­mar, iar ale­gă­to­rii l-au con­si­de­rat cel mai bun pen­tru a con­du­ce o comu­ni­ta­te, atun­ci nu. Sau ce, el poa­te con­du­ce o comu­ni­ta­te, dar nu e sufi­cient de bun pen­tru a com­ple­ta o decla­ra­ţie pe veni­tu­ri? Să fim seri­oşi”, spu­ne exper­tul Gali­na Bos­tan, direc­toa­rea Cen­tru­lui de Ana­li­ză şi Pre­ve­ni­re a Coru­pţi­ei.

