2 martie 2017: 25 de ani de promisiuni

Pe 2 mar­tie 2017, se împli­ne­sc 25 de ani de la înce­pu­tul răz­bo­i­u­lui de la Nis­tru. O cere­mo­n­ie de come­mo­ra­re a ero­i­lor căzu­ţi în lup­ta pen­tru inte­gri­ta­tea şi inde­pen­denţa R. Mol­do­va a fost orga­ni­za­tă pe 28 febru­a­rie, la Filar­mo­ni­ca Naţio­na­lă. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat vete­ra­ni şi mem­bri ai fami­li­i­lor celor căzu­ţi în lup­te.

„Ghe­or­ghe a lup­tat în com­po­nenţa tru­pe­lor de cara­bi­ni­e­ri în răz­bo­i­ul pen­tru inde­pen­denţă din 1991Ч1992. În iunie, a fost grav rănit şi eu, în cali­ta­te de coman­dant, l-am tri­mis la spi­tal fără nădej­de, cu maşi­na mea per­so­na­lă, a coman­dan­tu­lui, pe sca­u­nul din urmă. Când s-a întors îna­poi, şofe­rul mi-a rapor­tat că, pe sca­u­nul din urmă, au rămas frag­men­te din cre­ie­rul lui Ghe­or­ghe. Cre­deam că a dece­dat, dar dato­ri­tă capa­ci­tă­ţii medi­ci­lor, astăzi îl avem ală­tu­ri de noi pe Ghe­or­ghe, inva­lid de gra­dul I”, poves­teş­te colo­ne­lul Ana­tol Cara­man, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Tiras-Tighina.

Nu-i fun­cţio­na­ză o mână şi un picior. Şi aşa, Ghe­or­ghe Ara­mă împre­u­nă cu soţia sa, Para­sco­via, au cres­cut trei fii­ce, căro­ra le-au ofe­rit stu­dii supe­ri­oa­re fără aju­to­rul sta­tu­lui, mun­cind în gos­po­dă­ria lor ţără­neas­că. „Sunt un exem­plu de urmat pen­tru toa­te gene­ra­ţi­i­le ce vin. Dacă intri în gos­po­dă­ria lor, te temi să cal­ci pe jos – cură­ţe­nie exem­pla­ră, o vie şi o gră­di­nă îngri­ji­tă, sunt foar­te ospi­ta­li­eri”, poves­teş­te colo­ne­lul Cara­man.

„Ne-am des­cur­cat sin­gu­ri. Acum, să dea Dom­nul să fie copi­ii noş­tri sănă­toşi să-şi aran­je­ze via­ţa, iar noi ne spri­ji­nim unul de altul”, spu­ne Para­sco­via Ara­mă.

Des­pre Miha­il Nichi­fo­re­ac, în vâr­stă de 51 de ani, colo­ne­lul Cara­man susţi­ne că, la fel, poa­te spu­ne doar cuvin­te de lau­dă: „A făcut şi el par­te din com­po­nenţa tru­pe­lor de cara­bi­ni­e­ri, înce­pând cu 17 mar­tie până în ulti­ma zi. A fost grav rănit, are picioa­re­le ampu­ta­te. Locu­ieş­te la Cahul, este un bun pri­să­car. Aşa îşi câş­ti­gă exis­tenţa, prin mun­că, iar din banii câş­ti­ga­ţi îşi cum­pă­ră medi­ca­men­te. Are un carac­ter foar­te dur.”

„Am ple­cat de aca­să, lăsând copi­lul de trei ani­şo­ri, soţia însăr­ci­na­tă cu al doi­lea copil. A fost tare dure­ros. De aco­lo am căpă­tat boa­la. La Tighi­na, la fabri­ca „Floa­re”, am fost grav rănit, fiind dus fără cunoş­ti­ţă la spi­ta­lul din Cău­şe­ni. Am stat până la urmă, nu am dat un pas îna­poi. Colo­ne­lul Cara­man m-a che­mat să-i fiu aju­tor, pen­tru că pier­du­se aproa­pe două plutoa­ne în lup­tă. Avea încre­de­re în mine, în osta­şii care erau cu mine. Nu am spus că nu vin, pen­tru că dato­ria noas­tră era să apă­răm Mol­do­va”, îşi amin­teş­te Miha­il Nichi­fo­re­ac, sprijinindu-se în câr­ja care îl aju­tă să se depla­se­ze.

„Îi mulţu­mesc lui Dum­ne­zeu că sunt în via­ţă, că pot să mă îngri­jesc sin­gur pe mine, pot să mai lucrez după pute­rea care mi-o dă Dom­nul. Mă bucur că pot să-mi revăd cama­ra­zii”, a mai spus vete­ra­nul Nichi­fo­re­ac.

„Pri­mul Par­la­ment, preşe­din­te­le şi guver­nul de atun­ci au cre­at o serie de faci­li­tă­ţi lup­tă­to­ri­lor de la Nis­tru, dar, din păca­te şi deloc întâm­plă­tor, ele au fost lichi­da­te de cele­lal­te guver­nă­ri”, susţi­ne Ale­cu Reni­ţă, Aso­ci­a­ţia „Par­la­men­tul 1990”.

În 2010, printr-o deci­zie vota­tă de Par­la­ment, 2 mar­tie a fost decla­ra­tă „Ziua memo­ri­ei”. Anu­al, în aceas­tă zi, sunt orga­ni­za­te acţiu­ni dedi­ca­te come­mo­ră­rii celor căzu­ţi la răz­boi: litur­ghii, depu­ne­ri de flo­ri, marşu­ri, mese de pome­ni­re.

Anul aces­ta, acţiu­ni­le de come­mo­ra­re au înce­put pe 28 febru­a­rie. La eve­ni­men­tul de come­mo­ra­re a osta­şi­lor căzu­ţi pe câm­pul de lup­tă în 1992, desfă­şu­rat la Filar­mo­ni­ca Naţio­na­lă din Chi­şi­nău, a fost pre­zent şi prim- minis­trul R. Mol­do­va, Pavel Filip. El a menţio­nat în dis­cur­sul său că solu­ţii în pro­ble­ma con­flic­tu­lui îngheţat nu ar tre­bui cău­ta­te în afa­ră. „Pro­ble­me­le sunt cre­a­te aici, în inte­ri­or, şi solu­ţi­i­le tre­bu­ie să le iden­ti­fi­căm noi”, a spus pre­mi­e­rul, anu­nţând că Guver­nul va exa­mi­na posi­bi­li­ta­tea unei even­tu­a­le majo­ră­ri a pen­si­ei inva­li­zi­lor de răz­boi. „Sta­tul va acor­da pen­sii şi sala­rii mult mai bune, atun­ci când se va dezvol­ta eco­no­mic”, a punc­tat Pavel Filip.

Vete­ra­nul cri­ti­că aju­to­rul finan­ci­ar acor­dat din par­tea guver­nă­rii o dată pe an, de „Ziua Memo­ri­ei”, spu­nând că ast­fel se face o dez­bi­na­re între vete­ra­ni.

Con­flic­tul armat de la Nis­tru a înce­put la 2 mar­tie 1992. Acor­dul de înce­ta­re a focu­lui a fost sem­nat la 21 iulie 1992 de R. Mol­do­va şi Fede­ra­ţia Rusă. Potri­vit auto­ri­tă­ţi­lor de la Chi­şi­nău, în con­flic­tul armat de la Nis­tru şi-au pier­dut via­ţa 287 de per­soa­ne, cir­ca 40 au fost date dis­pă­ru­te, alte 3500 au fost muti­la­te.