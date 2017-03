Jazz cu Forțele Aeriene SUA

Ser­gen­tul major Dave Dell, ser­gen­tul Bri­an Con­no­ly și ser­gen­tul Jill Marie Diem fac par­te din for­ma­ția The Amba­s­sa­dors a For­țe­lor Aerie­ne SUA (USAFE Band) sta­țio­na­te în Euro­pa. For­ma­ția are doi­spre­ze­ce mem­bri și călă­to­reș­te de-a lun­gul și latul Euro­pei, și nu doar, inte­rac­ționând cu tru­pe loca­le de jazz, și împăr­țind local­ni­ci­lor din ceea ce ei numesc „liber­ta­tea de a expe­ri­men­ta un pro­dus muzi­cal în ori­ce mod”.

Când spui că The Amba­s­sa­dors face par­te din For­țe­le Aerie­ne SUA te gân­dești ime­di­at că e vor­ba des­pre mul­tă dis­ci­pli­nă în inte­ri­o­rul gru­pu­lui, și așa și este: mem­brii for­ma­ți­ei evo­lu­ea­ză, fără excep­ții, în uni­for­mă și „tre­bu­ie să fie tunși scurt și băr­bie­ri­ți”, spu­ne Bri­an Con­no­ly. Doar că mem­brii USAFE sunt muzi­cie­ni, așa că totul decur­ge nu atât sever, cât mai degra­bă, în ritm alert și plin de via­ță. Exact așa cum e jaz­zul.

„Jaz­zul este ver­siu­nea muzi­ca­lă a liber­tă­ții de expri­ma­re”

Dave Dell, lide­rul for­ma­ți­ei, se află pen­tru pri­ma dată în R. Mol­do­va, dar își amin­teș­te că a cunos­cut o per­soa­nă ori­gi­na­ră de aici ante­ri­or. „Oame­nii sunt foar­te cal­zi aici și vreau să vă îmbră­ți­zeș pe toți. Mân­ca­rea și cul­tu­ra sunt un indi­ca­tiv al oame­ni­lor… așa că pot spu­ne că este foar­te bine aici”.

Dave spu­ne că fie­ca­re țară pe care o vizi­tea­ză repre­zin­tă o expe­rien­ță deo­se­bi­tă și cau­tă să degus­te mai ales vinu­ri­le și mân­ca­rea ori­un­de mer­ge, punând „pe masă” la schimb, muzi­ca jazz, des­pre care cre­de că este „cel mai bun export ame­ri­can”.

„Jaz­zul este ver­siu­nea muzi­ca­lă a liber­tă­ții de expri­ma­re”, zâm­beș­te Dave și ada­u­gă, iară­și cu un surâs, că dacă nu s-ar ocu­pa de aces­ta, pro­ba­bil ar fi pe dru­mu­ri.

Cel mai bun lucru în mese­ria sa este „când întrea­ga tru­pă cân­tă la uni­son și cel mai difi­cil e când nu e așa. Atun­ci când totul mer­ge ca o mași­nă, lucru­ri­le decurg foar­te ușor. Și, când nu e așa, e ca și cum ai mer­ge cu o mași­nă veche, pe care vrei să o lași pe mar­gi­nea dru­mu­lui. Muzi­cie­nii aduc întrea­ga lor expe­rien­ță de via­ță pe sce­nă și une­o­ri ar putea să iasă bine, și alte­o­ri nu”, rele­vă Dave.

„Mer­gem în fie­ca­re țară și cola­bo­răm cu muzi­cie­nii de aco­lo”

Jill Marie Diem este sin­gu­ra feme­ie din for­ma­ție și se află pen­tru a doua oară în Mol­do­va. „Venim din Esto­nia, unde am stat o săpăt­mâ­nă și acum sun­tem în R. Mol­do­va pen­tru o săp­tămâ­nă. Petre­cem mult timp pe dru­mu­ri. Este obo­si­tor, dar este, de ase­me­nea, cap­ti­vant când ai posi­bi­li­ta­tea să călă­to­rești în atâ­tea țări dife­ri­te”, se con­fe­sea­ză Jill și ada­u­gă că a venit în misiu­ne în Euro­pa „pen­tru că am vrut să călă­to­resc, să văd lumea, și cu sigu­ran­ță am avut oport­u­ni­ta­tea să fac asta – am fost în 45 de țări, în patru ani de când mă aflu aici”.

Jill spu­ne că ori­un­de a fost, mai ales în Euro­pa, exis­tă o pro­fun­dă apre­ci­e­re pen­tru jazz și este deo­se­bit pen­tru for­ma­ție să evo­lu­e­ze pe sce­ne pen­tru o audien­ță care este foar­te entu­zi­as­tă. Cea mai bună par­te acti­vi­tă­ții gru­pu­lui este „că mer­gem în dife­ri­te țări și expe­ri­men­tăm cu dife­ri­te cul­tu­ri, și e alt­fel decât ar face-o un turist. De exem­plu, în Mol­do­va, recent, am avut repe­ti­ții cu Aca­de­mia de Muzi­că, cu niș­te muzi­cie­ni foar­te buni. Mer­gem în fie­ca­re țară și cola­bo­răm cu muzi­cie­nii de aco­lo, și mer­gem și în șco­li, facem lec­ții, une­o­ri, vizi­tăm orfe­li­na­te în dife­ri­te țări și dis­trăm copi­ii de aco­lo, asta ne dă șan­sa să fim foar­te aproa­pe de cul­tu­ră și să împăr­țim câte puțin din cul­tu­ra ame­ri­ca­nă, de ase­me­nea”, mai spu­ne Jill.

„Este o via­ță minu­na­tă”

Din călă­to­ri­i­le lor frec­ven­te, mem­brii for­ma­ți­ei adu­nă nume­roa­se amin­ti­ri. Jill are câte­va la care ține: „vara tre­cu­tă am fost la Mink, Bela­rus și am cân­tat la fes­ti­va­lul lor de jazz. Eram afa­ră, era vară, timp fru­mos, și mii de oame­ni au venit să ne ascul­te. Nu mai cân­ta­sem pen­tru o audien­ță atât de mare. A fost incre­di­bil. La fel a fost și când am venit aici, în Mol­do­va, pen­tru pri­ma dată, în octom­brie anul tre­cut. Am cân­tat la Filar­mo­ni­că cu Sim­fo­nia de aco­lo, ceea ce a fost o pre­mie­ră pen­tru mine”, punc­tea­ză Jill, a cărei dra­gos­te pen­tru jazz a venit de la tatăl său. „Părin­ții mei spu­neau că de pe când aveam patru ani, cân­tam într-una. Tatăl meu era un mare iubi­tor de jazz, gra­âie lui am înce­put să apre­ciez jaz­zul. Când am auzit că aș putea face par­te dintr-o tru­pă mare de jazz, care călă­to­reș­te prin lume cu For­țe­le Aerie­ne, deci­zia a fost ușor de luat”, își amin­teș­te Jill.

Bri­an Con­no­ly se ocu­pă de logis­ti­că și cân­tă la saxo­fon. Des­pre jazz spu­ne că „este una din­tre for­me­le de artă cu ade­vă­rat ame­ri­ca­ne. A fost lan­sat în Ame­ri­ca și acum este pes­te tot în lume”. Bri­an spu­ne că își dorea să devi­nă muzi­ci­an „de când eram copil, nu prea m-am gân­dit cum să o fac fiind adult, ci pur și sim­plu mă gân­deam cât de mult savu­rez felul în care cânt la pian, saxo­fon. Și apoi m-am ținut de aceas­ta și am ajuns în USAFE Band. Dacă nu aș fi făcut asta, pro­ba­bil, aș fi rămas în oră­șe­lul meu natal și nu aș fi ieșit nici­când de aco­lo”, mai spu­ne Bri­an.

În acest moment inter­vi­ne Jill: „Cred că sun­tem cu toții recu­nos­că­to­ri că avem șan­sa să facem ceea ce ne pla­ce, cu pasiu­ne, pen­tru a ne asi­gu­ra via­ța, și în spe­cial, că o facem în uni­for­mă mili­ta­ră, servindu-ne țara. Mi-e greu să-mi ima­gi­nez că aș putea face alt­ce­va. Este o via­ță minu­na­tă”, con­chi­de ea.

The Amba­s­sa­dors au venit în R. Mol­do­va cu oca­zia Fes­ti­va­lu­lui „Măr­ți­șor” și vor evo­lua, pe 3 mar­tie, împre­u­nă cu Jazz-orchestra Aca­de­mi­ei de Muzi­că Tea­tru și Arte Plas­ti­ce pe sce­na Filar­mo­ni­cii Națio­na­le.