Proces „de milioane” între firma fostului preşedinte Lucinschi şi fosta bancă a lui Şor

Ban­ca de Eco­no­mii, afla­tă acum în pro­ces de lichi­da­re, se jude­că cu o fir­mă la care este aso­ci­at şi fos­tul preşe­din­te Petru Lucin­schi, pen­tru o sumă de 3,35 mili­oa­ne de lei. Jude­că­to­ria Râş­ca­ni şi Cur­tea de Apel Chi­şi­nău au dat câş­tig de cau­ză băn­cii, obli­gând fir­ma lui Lucin­schi să res­ti­tu­ie banii. Deci­zia fina­lă însă urmea­ză a fi lua­tă la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie.

Fos­tul preşe­din­te spu­ne că ştie des­pre fap­tul că pe rol s-ar afla un pro­ces de jude­ca­tă între fir­ma sa şi BEM, dar că nu cunoa­ş­te deta­lii pen­tru că de toa­te s-ar ocu­pa admi­nis­tra­to­rul şi, tot­o­da­tă, par­te­ne­rul său de la fir­mă. Petru Lucin­schi mai spu­ne că, dacă jus­ti­ţia va deci­de că fir­ma la care este aso­ci­at tre­bu­ie să res­ti­tu­ie către BEM cele 3,35 mili­oa­ne, atun­ci „tre­bu­ie de făcut după lege”.

Contract de locaţiune între banca lui Şor şi firma lui Lucinschi

Potri­vit date­lor din dosar, pe 15 sep­tem­brie 2014, Ban­ca de Eco­no­mii (BEM), con­du­să pe atun­ci de Ilan Şor, a sem­nat cu SRL „VVP Grup”, la care ex-preşedintele Petru Lucin­schi deţi­ne 25% din acţiu­ni, un con­tract de loca­ţiu­ne a unui spa­ţiu de 687 m.p., situ­at într-o clă­di­re de pe bd. Dacia din Chi­şi­nău. Con­trac­tul era sem­nat pe un ter­men de 10 ani, iar ban­ca urma să-i achi­te fir­mei lui Lucin­schi, pro­pri­e­ta­ra clă­di­rii, o pla­tă luna­ră de 15 120 euro (apro­xi­ma­tiv 280 mii de lei). A doua zi după sem­na­re, pe 16 sep­tem­brie, BEM a şi trans­fe­rat, în avans, suma de 3,35 mili­oa­ne de lei pen­tru pri­mul an de loca­ţiu­ne.

Deşi banii au fost trans­fe­ra­ţi în sep­tem­brie, con­form con­trac­tu­lui, pla­ta urma să fie per­ce­pu­tă din luna în care loca­to­rul („VVP Grup”) trans­mi­tea loca­ta­ru­lui (BEM) în folo­sinţă bunul, fapt con­sem­nat prin sem­na­rea unui act de predare-primire. Ghi­şe­e­le BEM, însă, nu au mai ajuns în clă­di­rea deţi­nu­tă de „VVP Grup” pen­tru că, la 27 noiem­brie 2014, Ban­ca Naţio­na­lă a Mol­do­vei (BNM) a insti­tu­it regim de admi­nis­tra­re spe­cia­lă la BEM şi, în con­se­cinţă, repre­zen­tanţii băn­cii şi cei ai „VVP Grup” nu au mai putut sem­na actul de predare-primire a încă­pe­ri­lor.

La 22 decem­brie 2014, „VVP Grup” a infor­mat BEM des­pre rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne, dar fără a-i întoar­ce banii înca­sa­ţi în avans pen­tru chi­rie. În ace­ea­şi zi, fir­ma a sem­nat un nou con­tract de loca­ţiu­ne cu altă ban­că. În urma rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui, BEM a cerut de la „VVP Grup” res­ti­tu­i­rea celor 3,35 mili­oa­ne de lei în ter­men de 15 zile. Pen­tru că banii nu au fost întorşi, la 11 febru­a­rie 2015, BEM chea­mă în jude­ca­tă „VVP Grup” SRL, soli­ci­tând înca­sa­rea sumei achi­ta­te în avans pen­tru chi­rie şi alte 50 mii de lei cu titlu de taxă de stat.

Justiţia dă dreptate băncii

La 3 mai 2016, Jude­că­to­ria Râş­ca­ni din Chi­şi­nău a admis cere­rea depu­să de BEM şi a dis­pus înca­sa­rea din con­tul „VVP Grup”, în bene­fi­ci­ul BEM, a sumei de 3 356 676 lei şi a taxei de stat de 50 mii de lei. În total 3 406 676 lei. Nefi­ind de acord cu hotă­rârea, la 20 mai 2016, SRL „VVP Grup” a decla­rat apel, soli­ci­tând emi­te­rea unei noi hotă­râri, prin care să fie dis­pu­să înca­sa­rea din con­tul „VVP Grup” a dato­ri­ei în sumă de doar 664 501 lei. „VVP Grup” îşi argu­men­ta cere­rea prin fap­tul că ar fi supor­tat „chel­tu­ie­li sem­ni­fi­ca­ti­ve” pen­tru rea­me­na­ja­rea spa­ţi­u­lui, ast­fel încât aces­ta să poa­tă găz­dui o insti­tu­ţie ban­ca­ră. Chel­tu­ie­li­le, susţi­neau repre­zen­tanţii fir­mei, s-ar fi ridi­cat la 2,69 mili­oa­ne de lei, res­pec­tiv, din cele 3,35 mili­oa­ne achi­ta­te în avans, mai urma de res­ti­tu­it doar 664 de mii.

De cea­lal­tă par­te, repre­zen­tanţii BEM afir­mau că, de fac­to, bunul imo­bil nu a fost dat în loca­ţiu­ne pen­tru că nu a fost sem­nat actul de predare-primire, aşa cum pre­ve­dea con­trac­tul. Refe­ri­tor la supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru ame­na­ja­rea încă­pe­rii se menţio­nea­ză că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne, loca­to­rul ame­na­jea­ză bunul con­form cerinţe­lor loca­ta­ru­lui cu mij­loa­ce pro­prii.

Jude­că­to­rii Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău au con­sta­tat că BEM a fost în impo­si­bi­li­ta­te de a sem­na actul de predare-primire din cau­za regi­mu­lui de admi­nis­tra­re spe­cia­lă insti­tu­it de BNM şi, prin urma­re, BEM nu poar­tă vină pen­tru fap­tul că nu a mai intrat în pose­sia bunu­lui închi­ri­at. Ast­fel, se spu­ne în deci­zia Curţii, oda­tă ce a rezi­li­at uni­la­te­ral con­trac­tul de loca­ţiu­ne, „VVP Grup” nu este în drept să reţi­nă suma achi­ta­tă în avans de către BEM. Refe­ri­tor la supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru ame­na­ja­rea încă­pe­rii, pe care „VVP Grup” dorea să le recu­pe­re­ze din suma achi­ta­tă în avans de BEM, jude­că­to­rii au decis că, în con­for­mi­ta­te cu con­trac­tul, „VVP Grup” tre­bu­ia să facă lucră­ri­le cu mij­loa­ce pro­prii. Tot­o­da­tă, se spu­ne în deci­zie, pre­tin­se­le chel­tu­ie­li de ame­na­ja­re nu au fost pro­ba­te, fiind pre­zen­ta­tă doar o ana­li­ză a chel­tu­ie­li­lor sem­na­tă de direc­to­rul „VVP Grup”, fără a fi ane­xa­te fac­tu­ri fis­ca­le sau acte con­ta­bi­le care să demon­stre­ze valoa­rea lucră­ri­lor efec­tu­a­te.

În con­se­cinţă, pe 15 noiem­brie 2016, Cole­gi­ul Civil şi de Con­ten­cios admi­nis­tra­tiv al CA Chi­şi­nău a res­pins ape­lul îna­in­tat de „VVP Grup”, menţinând hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni de a înca­sa de la „VVP Grup”, în favoa­rea BEM, suma de 3,35 mili­oa­ne de lei. De ase­me­nea, s-a dis­pus înca­sa­rea, în bene­fi­ci­ul sta­tu­lui, a taxei de stat în mări­me de 37,5 mii de lei.

Deci­zia fina­lă pe acest dosar urmea­ză a fi lua­tă de Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie. Deo­cam­da­tă nu este sta­bi­li­tă data şedinţei de jude­ca­tă, cere­rea fiind înre­gis­tra­tă la CSJ acum câte­va zile, pe 24 ianu­a­rie 2017.

La tele­fo­nul fir­mei „VVP Grup” ne-a răs­puns o feme­ie care s-a pre­zen­tat a fi contabila-şefă. Pen­tru că nu a dorit să ne facă legă­tu­ra cu admi­nis­tra­to­rul şi fon­da­to­rul majo­ri­tar al fir­mei, Rami­ro Sto­ia­nov, am întrebat-o pe ea des­pre pro­ce­sul cu BEM. „Ăsta-i un pro­ces comer­ci­al, nu-i numai­de­cât jur­na­li­ş­tii să ştie ches­tia asta. Toa­tă asta o să se afle la jude­ca­tă. Pen­tru ce noi tre­bu­ie să spu­nem asta la pre­să?”, ne-a repli­cat con­ta­bi­la.

Partenerii de la „VVP Grup” şi legăturile lui Petru Lucinschi cu Ilan Şor

Clă­di­rea în care BEM urma să-şi des­chi­dă o fili­a­lă apa­rţi­ne SRL „VVP Grup” din 2012. Fir­ma, la care Petru Lucin­schi deţi­ne o cotă de 25%, a cum­pă­rat sedi­ul de la Rami­ro Sto­ia­nov, un tânăr de 24 de ani, şi el acţio­nar la „VVP Grup” cu 51%. Res­tul, 24% din fir­mă, apa­rţin Iri­nei Cazi­mi­rov. Clă­di­rea, situ­a­tă la inter­se­cţia bd. Dacia cu bd. Tra­ian, a fost dată în exploa­ta­re la sfârşit de 2014 şi are supra­fa­ţa de 1440 m.p. Con­form ÎS „Cadas­tru”, imo­bi­lul este eva­lu­at la 12,4 mili­oa­ne de lei, iar tere­nul pe care este con­stru­it valo­rea­ză 842 mii de lei.

În sep­tem­brie 2014, atun­ci când a fost sem­nat con­trac­tul de loca­ţiu­ne cu fir­ma la care Petru Lucin­schi este aso­ci­at, preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­re al BEM era actu­a­lul pri­mar de Orhei, Ilan Şor, des­pre care fos­tul preşe­din­te decla­ra, în 2015, într-un inter­viu pen­tru Euro­pa Libe­ră, că îl cunoa­ş­te de mic. „Pe Ilan Şor îl cunosc prin tatăl lui, cu care am fost în rela­ţii bune, pri­e­te­neş­ti. (…) Din cla­sa a 3-a îl cunosc. Când s-a întâm­plat că tatăl lui subit a dece­dat, el mai venea, se apro­pia, eu mă mai inte­re­sam cum o duce, ce face. Rela­ţi­i­le noas­tre erau bune, nici­o­da­tă nu am avut cu el busi­ne­ss, afa­ce­ri, eram pen­tru el ca un tată, îi dădeam un sfat când tre­bu­ia”, spu­nea fos­tul preşe­din­te des­pre Şor.

Tot în acel inter­viu, Lucin­schi a comen­tat şi apa­ri­ţia nume­lui său în rapor­tul com­pa­niei „Kro­ll” asu­pra „fur­tu­lui mili­ar­du­lui”, fos­tul preşe­din­te fiind unul din acţio­na­rii „Uni­bank”, una din­tre cele 3 băn­ci con­tro­la­te de Ilan Şor şi impli­ca­te în dis­pa­ri­ţia 1 mili­ard USD. Fos­tul preşe­din­te spu­nea că a cum­pă­rat acţiu­ni­le de la Uni­bank la pro­pu­ne­rea lui Şor şi cu bani împru­mu­ta­ţi de la aces­ta şi de la cunos­cu­ţii lui, cu sco­pul de a le revin­de ulte­ri­or la un preţ mai mare. Pen­tru că situ­a­ţia de la Uni­bank s-a înră­u­tă­ţit, Lucin­schi decla­ra că nu a mai putut vin­de acţiu­ni­le şi, ast­fel, nu a avut nimic de câş­ti­gat din aceas­tă afa­ce­re. „Ca rezul­tat nu am avut niciun bănuţ, nici divi­den­de, nu am avut niciun cre­dit, abso­lut nimic”, afir­ma Petru Lucin­schi.

Explicaţiile preşedintelui

Con­tac­tat de ZdG, Petru Lucin­schi spu­ne că a intrat în afa­ce­rea „VVP Grup” la suges­tia unor cunos­cu­ţi, dar că, până acum, ca şi în cazul de la Uni­bank, nu a avut niciun venit din aceas­tă inves­ti­ţie. „Eu am vân­dut ceva ce am avut în Mosco­va şi niş­te pri­e­te­ni îmi spun: „Pune unde­va banii ca să lucre­ze. Iaca este o clă­di­re, băi­at bun şi aşa mai depar­te”. Mi-a părut ide­ea asta nor­ma­lă. Pe urmă eu am vrut să ies de aco­lo, dar n-ai cui vin­de acum, nu se vin­de nimic”, poves­teş­te fos­tul preşe­din­te cum a ajuns să deţi­nă 25% la „VVP Grup”. Des­pre pro­ce­sul cu BEM, Lucin­schi spu­ne că ştie doar din auzi­te. „Mi-au spus că erau niş­te dato­rii la Ban­ca de Eco­no­mii. După ce s-a întâm­plat ce s-a întâm­plat cu ban­ca, ei au refu­zat, dar niş­te bani aco­lo tre­bu­ia de întors. De ace­ea nici nu putem să scoa­tem niciun fel de divi­den­de. N-am pri­mit măcar un leu. Eu eram în aştep­ta­re să mai pri­mesc ceva. Eu le-am spus că dacă este rezul­ta­tul jude­că­ţii, tre­bu­ie de întors. Tre­bu­ie de făcut după legi­sla­ţie. Eu am să mă mai inte­re­sez”, afir­mă fos­tul preşe­din­te.

Între­bat dacă fap­tul că îl cunoa­ş­te pe Ilan Şor, care în 2014 era preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al BEM, a favo­ri­zat sem­na­rea con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne între BEM şi „VVP Grup”, Petru Lucin­schi spu­ne că nu a vor­bit nici­o­da­tă cu Şor la acest subiect. „Astea-s ches­tii de ruti­nă, nu-i mare lucru. Nu cred eu că s-a ajuns la Şor cu aşa ceva. Nici n-am auzit. Nu mi-au spus nici­o­da­tă de ches­tia asta. Eu cu Şor nici­o­da­tă la tema asta nu am vor­bit”, ne-a decla­rat fos­tul preşe­din­te.