Părinţii suspecţilor de la Străşeni: Între divorţuri şi puşcărie

Cei patru mino­ri care au par­ti­ci­pat la cri­ma de la Stră­şe­ni din noap­tea de 25 noiem­brie 2016 pro­vin din fami­lii divorţa­te. Doi din­tre părinţi au ispă­şit pedep­se cu închi­soa­rea, tatăl tână­ru­lui care a insti­gat la cri­mă fiind recent eli­be­rat din închi­soa­re pen­tru con­sum de dro­gu­ri, într-un dosar în care fiul minor a fost unul din­tre mar­to­rii prin­ci­pa­li. În urmă cu trei luni, mama celui mai mic din­tre sus­pe­cţi, sin­gu­rul aflat în liber­ta­te dato­ri­tă pre­ve­de­ri­lor lega­le lega­te de vâr­stă, a fost pedep­si­tă cu o amen­dă de 300 de lei de către Jude­că­to­ria Stră­şe­ni pen­tru „neîn­de­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor de întreţi­ne­re, edu­ca­re şi instru­i­re a copi­lu­lui”. La înce­pu­tul lunii august, mino­rul a fost dus în comă alco­o­li­că în secţia de rea­ni­ma­re a Spi­ta­lu­lui din Stră­şe­ni, fiind găsit fără cunoş­tinţă în apro­pi­e­rea lice­u­lui în care era înma­tri­cu­lat, dar pe care nu-l frec­ven­ta. Pro­fe­so­rii, veci­nii, dar şi rude­le celor patru băieţi cu care ZdG a dis­cu­tat, redau isto­rii tul­bu­ră­toa­re des­pre via­ţa şi com­por­ta­men­tul aces­to­ra.

Eugen Zagor­je­vs­chi, pore­clit „Zaga”, are 15 ani, pe care i-a împli­nit în luna mar­tie. El era pri­e­te­nul Cris­ti­nei, fata de 14 ani, uci­să cu bes­ti­a­li­ta­te, în noap­tea de 25 noiem­brie 2016, într-o clă­di­re aban­do­na­tă din cen­trul ora­şu­lui Stră­şe­ni. „Zaga” a fost pri­mul din cei patru mino­ri, anche­ta­ţi în dosa­rul penal, care ar fi lovit în vic­ti­mă. La cei 15 ani şi jumă­ta­te, mino­rul are o via­ţă tumul­toa­să, la fel ca şi tatăl său.

A crescut cu tatăl consumator de droguri

Ser­giu şi Ina Zagor­je­vs­chi, părinţii lui Eugen, sunt divorţa­ţi. După divorţ, mama a ple­cat în Ita­lia, iar băi­a­tul a rămas în gri­ja tată­lui. În 2014, Ser­giu Zagor­je­vs­chi, tatăl lui Eugen, a fost jude­cat pen­tru păs­tra­rea sub­stanţe­lor nar­co­ti­ce la domi­ci­li­ul său. În urma per­che­zi­ţi­i­lor efec­tu­a­te de către cola­bo­ra­to­rii Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie (IP) Stră­şe­ni în febru­a­rie 2014, într-un dulap ampla­sat lân­gă dor­mi­tor a fost depis­ta­tă o cutie de car­ton în care se aflau 3 serin­gi goa­le, o seringă de 3 ml cu un lichid inco­lor, 5 bucă­ţi de folie din sta­ni­ol îmbi­ba­te cu sub­stanţă brun-cenuşie, un pacheţel din hâr­tie de culoa­re vio­le­tă în care era praf de culoa­re cafe­nie, un pachet de hâr­tie de culoa­re ver­de în care era praf de culoa­re albă şi 2 fla­coa­ne din sti­clă. Lân­gă o nop­ti­e­ră care era ampla­sa­tă tot în oda­ia unde se afla dor­mi­to­rul, la podea, s-a depis­tat şi s-a ridi­cat o sti­clă din mate­ri­al poli­me­ric trans­pa­rent cu volu­mul de 0,5 l. Toa­te obiec­te­le au fost ridi­ca­te, iar rapor­tul de exper­ti­ză a ară­tat că sub­stanţe­le găsi­te repre­zen­tau răşi­nă de can­na­bis. După exa­mi­na­rea medi­ca­lă la care a fost supus, s-a demon­strat că Ser­giu Zagor­je­vs­chi mani­fes­ta con­se­cinţe ale con­su­mu­lui de opi­um şi câne­pă.

În şedinţa de jude­ca­tă, băr­ba­tul şi-a recu­nos­cut vina şi a decla­rat că îi pare rău pen­tru fap­ta comi­să. Totu­şi, el i-a spus jude­că­to­ru­lui că a fumat sub­stanţe nar­co­ti­ce din cau­za dure­ri­lor de măsea, la pro­pu­ne­rea unui cunos­cut, şi că, ulte­ri­or, nu a mai făcut acest gest. Ser­giu Zagor­je­vs­chi a mai decla­rat că sub­stanţe­le inter­zi­se depis­ta­te la el în oda­ie au fost adu­se de un alt cunos­cut şi că ele ar fi fost strân­se de pe teri­to­ri­ul Ofi­ci­u­lui Sta­re Civi­lă Stră­şe­ni. Atun­ci, jude­că­to­rul Igor Chi­roş­ca l-a ier­tat. În sen­tinţa emi­să de aces­ta se menţio­nea­ză că instanţa a ţinut cont de fap­tul că incul­pa­tul se căieş­te, că deşi se carac­te­ri­zea­ză nega­tiv la locul de trai, se află la evi­denţa medi­cu­lui nar­co­log cu dia­gnos­ti­cul „con­su­ma­tor multi-drog” şi are la întreţi­ne­re doi copii mino­ri. Ast­fel, s-a con­si­de­rat că „este posi­bi­lă corec­ta­rea lui fără izo­la­rea de soci­e­ta­te”, aplicându-i-se o pedeap­să de şase luni de închi­soa­re, cu sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei pe un ter­men de pro­bă de un an. În sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni se pre­ci­zea­ză că Ser­giu Zagor­je­vs­chi, tatăl lui Eugen „Zaga”, a fost ante­ri­or „con­dam­nat pen­tru alte fap­te”.

Condamnarea tatălui cu fiul minor în calitate de martor

Lucru­ri­le însă nu s-au oprit aici. Câte­va luni mai târ­ziu, în octom­brie 2014, în tim­pul efec­tuă­rii altor per­che­zi­ţii la domi­ci­li­ul lui Ser­giu Zagor­je­vs­chi, au fost ridi­ca­te 2 părţi supe­ri­oa­re de bute­lie din masă plas­ti­că şi 14 serin­gi. În urma exper­ti­zei s-a con­sta­tat că depu­ne­ri­le de pe 2 serin­gi ară­tau urme de răşi­nă de can­na­bis, în depu­ne­ri­le altor 5 serin­gi s-a depis­tat hero­i­nă, iar în cele din alte 3 serin­gi s-a găsit metam­fe­ta­mi­nă. În alte serin­gi s-au găsit urme de alca­lo­izi ati­vi ai opi­u­mu­lui, mor­fi­nă, code­i­nă, pre­cum şi deri­va­te­le lui, hero­i­nă şi dio­ni­nă.

Pe 15 mar­tie 2016, chiar de ziua mino­ru­lui Eugen, Judec­to­ria Stră­şe­ni l-a con­dam­nat pe Ser­giu Zagor­je­vs­chi, tatăl său, la 8 luni de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re în peni­ten­ci­ar de tip-semiînchis. În dosar, dar şi la dezmă­ţul tată­lui său, mino­rul, aflat în arest după ce a par­ti­ci­pat la uci­de­rea Cris­ti­nei, a fost mar­tor. „Zaga” a fost audi­at în instanţă şi a ţinut par­tea tată­lui său, ambii având o ipo­te­ză simi­la­ră. Cei doi au decla­rat că sub­stanţe­le nar­co­ti­ce au ajuns în casă după ce Eugen, împre­u­nă cu un pri­e­ten, Arti­om, ar fi mătu­rat prin cori­dor şi ar fi depis­tat mai mul­te sti­cle şi serin­gi, pe care le-au adus în casă pen­tru că puteau fi uti­li­za­te la aprin­de­rea focu­lui. Jude­că­to­rii de la Stră­şe­ni şi Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău au apre­ciat însă cri­tic decla­ra­ţi­i­le lui Eugen Zagor­je­vs­chi, con­sta­tând că aces­ta ar fi putut fi influ­enţat de tatăl său pen­tru a depu­ne măr­tu­rii min­ci­noa­se.

În mai 2016, CA Chi­şi­nău a menţi­nut sen­tinţa Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni emi­să în luna mar­tie. Jude­că­to­rii au sta­bi­lit ca Eugen Zagor­je­vs­chi, care avea exact 15 ani în momen­tul reţi­ne­rii tată­lui său, să ajun­gă sub tute­la Dire­cţi­ei Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Fami­li­ei din Stră­şe­ni.

La 16 ani în clasa a 6-a. „Nu poate să nu facă nişte prostii”

Eugen Zagor­je­vs­chi nu a ajuns însă într-un cen­tru de pla­sa­ment pen­tru că, în mai 2016, în ţară a reve­nit mama sa, Ina. Aceas­ta a mers la gim­na­zi­ul „Mihai Vitea­zul” din Stră­şe­ni, aco­lo unde băi­a­tul era înma­tri­cu­lat, şi i-a ridi­cat acte­le, exprimându-şi dorinţa de a-l lua pe Eugen, cu ea, în Ita­lia.

Deşi avea 15 ani şi jumă­ta­te, spu­ne Lud­mi­la Cube, direc­toa­rea gim­na­zi­u­lui „Mihai Vitea­zul”, „Zaga” era abia în cla­sa a 6-a, după ce a rămas repe­tent în câte­va rân­du­ri. „După vâr­stă, Zagor­je­vs­chi tre­bu­ia să ter­mi­ne cla­sa a 9-a anul tre­cut, dar era în cla­sa a 6-a. Rămâ­nea cla­sa. A fost la şcoa­la rusă, apoi la şcoa­la spor­ti­vă şi după asta a venit încoa­ce. El îi aşa un băi­at care nu poa­te să nu facă niş­te pros­tii”, remar­că direc­toa­rea. Şi pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, „Zaga” demon­strea­ză un com­por­ta­ment inde­cent, apă­rând în ima­gi­ni în timp ce fumea­ză sau con­su­mă bău­tu­ri alco­o­li­ce.

Părinţii săi, Ser­giu şi Ina Zagor­je­vs­chi, deşi divorţa­ţi, au fost impli­ca­ţi în ulti­mii ani în mai mul­te liti­gii finan­ci­a­re cu „Mol­d­te­le­com”, „Easy Cre­dit” sau chiar Casa Naţio­na­lă de Asi­gu­ră­ri Soci­a­le. În toa­te cazu­ri­le, cei doi au fost acţio­na­ţi în jude­ca­tă pen­tru dato­rii. Am încer­cat să dis­cu­tăm cu Ser­giu Zagor­je­vs­chi, care, ofi­ci­al, a ispă­şit cele 8 luni de puş­că­rie la mij­lo­cul lunii noiem­brie. L-am cău­tat pe aces­ta la locul său de domi­ci­liu. Astăzi, locu­inţa în care, de fapt, toa­tă fami­lia Zagor­je­vs­chi îşi are viza de reşe­dinţă, afla­tă într-un bloc sinis­tru, cu două nive­lu­ri din or. Stră­şe­ni, este pusă sub seches­tru, chiar dacă, ofi­ci­al, aceas­ta nici măcar nu este înre­gis­tra­tă la orga­ne­le cadas­tra­le. În inte­ri­o­rul blo­cu­lui domi­nă întu­ne­ri­cul şi sen­za­ţia de fri­că. Uşa odă­ii în care au locu­it ante­ri­or Ser­giu, Ina şi Eugen Zagor­je­vs­chi are o gau­ră, iar în inte­ri­or puteau fi obser­va­te mai mul­te anve­lo­pe, scân­du­ri, dar şi câte­va hai­ne pe un uscă­tor de rufe. Veci­nii sunt reti­cenţi atun­ci când încer­ci să dis­cu­ţi cu ei des­pre fami­lia Zagor­je­vs­chi, însă afir­mă că nu i-au mai văzut pe aco­lo în ulti­me­le luni.

La 13 ani, protejat de lege: Mama, pedepsită cu amendă de 300 de lei

Un alt per­so­naj impor­tant al cri­mei din Stră­şe­ni este Vita­lie Gâr­neţ. Aces­ta are 13 ani şi zece luni, iar Codul Penal şi cel de Pro­ce­du­ră Pena­lă nu per­mit orga­ne­lor de drept reţi­ne­rea şi nici măcar anche­ta­rea copi­i­lor care nu au împli­nit vâr­sta de 14 ani. „Pen­tru ast­fel de cazu­ri, legea ar tre­bui să aibă exce­pţii, să fie un meca­nism care eva­lu­ea­ză capa­ci­ta­tea de a înţe­le­ge şi per­ce­pe lucru­ri­le, pen­tru că, de fapt, eli­be­ra­rea de răs­pun­de­re a mino­ri­lor are la bază fap­tul că ei la aceas­tă vâr­stă nu sunt pe deplin dezvol­ta­ţi şi nu înte­leg fap­te­le comi­se”, pre­ci­zea­ză avo­ca­tul Dumi­tru Petru Sli­u­sa­ren­co, suge­rând că ar fi nevo­ie de o modi­fi­ca­re a legi­sla­ţi­ei.

Până atun­ci, cu legea de par­tea sa, Vita­lie Gâr­neţ are o via­ţă par­că des­prin­să din fil­me. A cres­cut doar cu mama, fos­tă con­dam­na­tă. Tatăl său nu este cetă­ţean al R. Mol­do­va şi, cel mai pro­ba­bil, cei doi nici măcar nu s-au cunos­cut. Cu doar câte­va luni îna­in­te de omo­rul fetei de la Stră­şe­ni, Nata­lia Gâr­neţ, mama lui Vita­lie, a fost amen­da­tă de Jude­că­to­ria Stră­şe­ni cu 300 de lei, fiind găsi­tă vino­va­tă de „neîn­de­pli­ni­rea obli­ga­ţi­i­lor de întreţi­ne­re, edu­ca­re şi instru­i­re a copi­lu­lui”. La înce­pu­tul verii, la numă­rul scurt 903 au fost soli­ci­ta­ţi medi­cii, după ce Vita­lie a fost găsit fără cunoş­tinţă. Dia­gno­za: into­xi­ca­ţie de eti­o­lo­gie necu­nos­cu­tă. Comă. Inter­nat în secţia de rea­ni­ma­re. Când şi-a reve­nit, aces­ta le-a spus poli­ţi­ş­ti­lor că a ser­vit bău­tu­ri alco­o­li­ce pe teri­to­ri­ul sta­dio­nu­lui lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu. „Mul­te nu poa­te comu­ni­ca deo­a­re­ce a ser­vit alco­ol şi nu-şi adu­ce amin­te ce s-a întâm­plat”, se menţio­nea­ză în hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni din 9 sep­tem­brie 2016, prin care mama sa, Nata­lia, a fost recu­nos­cu­tă vino­va­tă şi obli­ga­tă să achi­te o amen­dă de 15 uni­tă­ţi con­venţio­na­le, echi­va­len­tul pe atun­ci a 300 de lei. Hotă­rârea a fost lua­tă de jude­că­to­rul Igor Chi­roş­ca, cel care a jude­cat ante­ri­or şi dosa­rul tată­lui lui Eugen Zagor­je­vs­chi.

„Noi n-am văzut aşa copil cu aşa probleme”

Beţia de pe teri­to­ri­ul lice­u­lui este însă doar un epi­sod minor din via­ţa lui Vita­lie Gâr­neţ. Pro­fe­so­rii lice­u­lui unde aces­ta este înma­tri­cu­lat redau isto­rii de-a drep­tul tul­bu­ră­toa­re cu impli­ca­rea aces­tu­ia. „Este ieşit de sub con­tro­lul părinţi­lor. Poli­ţia ştie ches­tia asta foar­te bine. Sunt vreo patru fra­ţi. Vita­lie mer­ge ca neş­co­la­ri­zat. El a fost anul tre­cut la Chi­şi­nău într-un cen­tru de rea­bi­li­ta­re. Avea ceva pro­ble­me cu sis­te­mul ner­vos, după care el a aban­do­nat şcoa­la, nu a mai frecventat-o. Când îl mai găseam, îl adu­ceam la şcoa­lă. El din cla­se­le pri­ma­re e pro­ble­ma­tic. Fura de la copii, se vedea că are ceva… Şi mama, tot, se vede că, din start, nu corect a luat dru­mul să-l edu­ce şi băi­a­tul tare e, să zic aşa aşa, conş­ti­ent de ce face. E conş­ti­ent însă că nu are 14 ani şi nu are nime­ni ce să-i facă”, rela­tea­ză Tatia­na Tro­ian, direc­toa­rea lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu din Stră­şe­ni, com­ple­ta­tă de fos­ta direc­toa­re, Sve­tla­na Cio­ba­nu. „Cu dân­sul foar­te mult s-a lucrat, încă de la gră­di­ni­ţă. El de atun­ci se vedea că e copil cu pro­ble­me. El în cla­sa a 2-a tot a făcut pro­ble­me mari aici, am che­mat poli­ţia. Lucra psi­ho­lo­gul cu el. Copi­lul era cu pro­ble­me. Noi cre­dem că din fami­lie se trag toa­te. În pri­mul rând, cât copi­lul era mic, maică-sa era deţi­nu­tă…”, pre­ci­zea­ză Cio­ba­nu.

„Când era în cla­sa a 4-a, avea pe masă o sti­clu­ţă cu apă dul­ce, dar el ceva a mai tur­nat aco­lo. A băut de aco­lo şi şi-a pier­dut cunoş­tinţa. Învă­ţă­toa­rea mai nu a leşi­nat şi ea. Am che­mat poli­ţia, am che­mat ambu­lanţa. Până a venit însă sal­va­rea şi poli­ţia el s-a tre­zit şi l-a bătut pe direc­to­rul adjunct cu picioa­re­le, l-a zgâri­at, i-a făcut vână­tăi şi a fugit. Noi l-am dus la psi­hia­tru, l-am dus la nar­co­log şi l-au inter­nat la Chi­şi­nău… Vă spun sin­cer, eu am 20 de ani de când lucrez în şcoa­lă. Noi n-am văzut aşa copil cu aşa pro­ble­me, cu aşa devi­e­ri în com­por­ta­ment. Noi aşa şi spu­neam, hai­deţi ceva să facem că el până n-o să omoa­re pe cine­va să stea închis n-o să… Dar, legea nu per­mi­te şi nime­ni nu a putut să-i facă nimic”, expli­că fos­ta direc­toa­re a lice­u­lui.

„Cu o mână în gips, dar cu alta a furat portmoneul”

„El venea la şcoa­lă câte­va zile, ne bătea copi­ii, îi şan­ta­ja… La spi­tal, s-a dus cu mâna rup­tă să i-o pună în gips. Ne-a sunat medi­cul şi ne întrea­bă: „Dvs­tră şti­ţi ce copil aveţi în şcoa­lă?” Cu o mână în gips, dar cu alta i-a furat port­mo­ne­ul. El şi într-un viol ni s-a spus că a fost impli­cat şi a fost reţi­nut pe o lună şi ceva de poli­ţia din sect. Cio­ca­na, Chi­şi­nău. Asta ne-au spus cei de la Inspec­to­rat. A fost însă eli­be­rat deo­a­re­ce, la fel ca acum, nu avea vâr­sta pen­tru a fi tras la răs­pun­de­re. Dar, el conş­ti­ent îi atra­ge pe cei mai mari. Şti­ţi, noi de mul­te ori când îl vedeam cum rea­cţio­nea­ză şi cum vor­beş­te, chiar şi psi­ho­lo­gul spu­nea că, dacă nu l-ar vedea, ar cre­de că el deja a stat în puş­că­rie şi ştie niş­te ches­tiu­ni care se întâm­plă aco­lo. El pro­ce­dea­ză ca un om mare, ca un fost deţi­nut. Şi nu ştim de unde vine asta. Că mama a fost deţi­nu­tă şi i-a învă­ţat niş­te lucru­ri… nu ştim”, poves­tesc pro­fe­so­rii Lice­u­lui Mihai Emi­ne­scu.

Repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei ne-au ară­tat mai mul­te demer­su­ri în adre­sa Poli­ţi­ei şi a auto­ri­tă­ţi­lor loca­le prin care cereau ante­ri­or loca­li­za­rea lui Vita­lie şi adu­ce­rea forţa­tă la lecţii. De cele mai mul­te ori însă încer­că­ri­le eşu­au. „Mino­rul Gâr­neţ Vita­lie pre­zin­tă un com­por­ta­ment nea­dec­vat, delic­vent, care se mani­fes­tă prin fuga de aca­să cu săp­tămâ­ni­le… Până în pre­zent copi­lul a aban­do­nat şcoa­la, con­su­mă tut­un şi sub­stanţe toxi­ce. Toa­te încer­că­ri­le de a solu­ţio­na pro­ble­ma nu au adus niciun rezul­tat”, se menţio­nea­ză în unul din aces­te demer­su­ri din octom­brie 2014, atun­ci când Vita­lie nu avea 12 ani împli­ni­ţi. Acum un an, în noiem­brie 2015, admi­nis­tra­ţia lice­u­lui era infor­ma­tă de către Pri­mă­ria Stră­şe­ni des­pre fap­tul că s-a con­vo­cat Con­si­li­ul pen­tru Pro­te­cţia Drep­tu­ri­lor Copi­lu­lui. La acea şedinţă s-a pre­zen­tat buni­ca fra­ţi­lor Gâr­neţ. Aceas­ta a fost aver­ti­za­tă că dacă nu se va schim­ba com­por­ta­men­tul copi­i­lor, fii­ca sa, Nata­lia, va fi decă­zu­tă din drep­tu­ri­le părin­teş­ti. Feme­ia a pro­mis auto­ri­tă­ţi­lor că se va impli­ca cu mai mul­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te în edu­ca­rea nepoţi­lor.

Bunelul minorului: „Bunica chiar îl bătea câteodată, dar…”

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu Nata­lia Gâr­neţ, mama lui Vita­lie, dar şi cu el. La domi­ci­li­ul ofi­ci­al, o casă modes­tă din Stră­şe­ni, am găsit însă poar­ta blo­ca­tă cu o buca­tă de lemn în loc de lacăt. Am dis­cu­tat cu bune­lul lui Vita­lie, care locu­ieş­te tot în Stră­şe­ni. Repre­zen­tanţii lice­u­lui ne-au spus că aces­ta ar fi încer­cat să-i schim­be com­por­ta­men­tul mino­ru­lui, fiind, împre­u­nă cu soţia, mult mai inte­re­sat de soar­ta mino­ru­lui decât pro­pria lui mamă.

„Vita­lie este acum aca­să. El zice că nu a făcut nimic. El pur şi sim­plu a fost aco­lo. El asta spu­ne şi plân­ge. Zice că atun­ci când cei­la­lţi au înce­put s-o loveas­că pe fată, a ple­cat. Eu am fost cu el la Poli­ţie unde el a spus asta. Nu a fost mama lui pen­tru că era la lucru… Da, el e un băi­at huli­ga­nic, dar s-a jurat că nu a lovit în fată. El tot a fost bătut atun­ci. Când l-am văzut, avea vână­tăi. Am înţe­les că au încer­cat să-l impu­nă şi pe el să loveas­că. Ştiu că fura şi bani. Buni­ca chiar îl bătea câteo­da­tă, dar… Mama lui a fost con­dam­na­tă ante­ri­or, însă i s-a întins o cur­să. A fost acu­za­tă că ducea femei în Cipru… Pe urmă a fost amnis­ti­a­tă. Tatăl e prin Ucrai­na. Ştim des­pre el că nu a fost un om bun. Vita­lie spu­ne că se sim­te rău. Eu de mul­te ori îi zic să fie ca băieţii de aici, să mear­gă să joa­ce fotbal, să fie alt­fel. Dar, fără rezul­tat”, poves­teş­te bune­lul lui Vita­lie Gâr­neţ.

Mama unui suspect: „Dacă el îi vinovat, el trebuie să răspundă, nu?”

Părinţii lui Ana­to­lie Gul­co, al tre­i­lea minor inves­ti­gat în dosa­rul cri­mei de la Stră­şe­ni, la fel, sunt divorţa­ţi. În 2010, con­form unei hotă­râri a Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni, Igor şi Mari­a­na Gul­co s-au des­pă­rţit. Ana­to­lie avea atun­ci doar 10 ani, iar sora sa, cu un an mai puţin. Cea care a cerut divorţul a fost mama copi­i­lor, motivându-şi ges­tul prin fap­tul că „nu mai au înţe­le­ge­re în fami­lie, per­ma­nent se iscă cer­tu­ri, pârâ­tul face abuz de alco­ol, scan­da­lu­ri. Nu întreţi­ne copi­ii”.

Instanţa a sta­bi­lit că părţi­le nu locu­iau împre­u­nă deja de un an şi nu se aju­tau reci­proc, ast­fel că a dis­pus accep­ta­rea cere­rii de divorţ, cu sta­bi­li­rea domi­ci­li­u­lui celor doi copii mino­ri cu mama, Mari­a­na Gulco-Lupu. Aceas­ta este anga­ja­tă a Între­prin­de­rii Muni­ci­pa­le „Gos­po­dă­ri­rea Ape­lor Stră­şe­ni”, în fun­cţia de şefă a ser­vi­ci­u­lui per­so­nal.

Mama lui Ana­to­lie Gul­co spu­ne că, deşi în urma pro­ce­su­lui de jude­ca­tă tute­la asu­pra fiu­lui i-a reve­nit, Ana­to­lie, de mai bine de doi ani, locu­ia mai mult la tatăl lui. Ea susţi­ne că nu a reu­şit să vor­beas­că cu fiul ei după reţi­ne­re. „Tatăl lui se ocu­pă de asta. Tre­bu­ie unul din părinţi, dar eu lucrez, tatăl lui e aca­să şi de asta el se ocu­pă”. Între­ba­tă dacă Ana­to­lie era un copil „pro­ble­ma­tic” şi dacă ar fi fost în sta­re să comi­tă o ase­me­nea infra­cţiu­ne, feme­ia spu­ne că aces­ta era „ca toţi băieţii de vâr­sta lui”.

„Cum… pro­ble­ma­tic… nu chiar pro­ble­ma­tic. Ca băieţii la vâr­sta lui, dar aşa ca să facă… să aibă aşa… nici nu ştiu cum să… să-i trea­că prin cap aşa să facă, nu ştiu. Nu pot să spun nimic de atâ­ta că nu ştim nimic ce-i aco­lo. Dacă el îi vino­vat, el tre­bu­ie să răs­pun­dă, nu?”, zice feme­ia.

Pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, Ana­to­lie Gul­co apa­re cu pse­u­do­ni­mul „Volk” (lup) şi are mai mul­te foto­gra­fii însoţi­te de un lim­baj vul­gar, în une­le din­tre ele în timp ce fumea­ză. Liud­mi­la Cube, direc­toa­rea gim­na­zi­u­lui Mihai Vitea­zul şi fos­tă pro­fe­soa­ră a lui Gul­co, îl des­crie pe aces­ta ca fiind, la fel ca şi cei­la­lţi mino­ri din dosar, „pro­ble­ma­tic încă din anii de şcoa­lă”. „El când voia venea, când nu – nu. El tot tim­pul se ară­ta lider, dar lider nu în sen­sul fru­mos al cuvân­tu­lui. Îi plă­cea să obij­du­ias­că pe cine­va sau să… Per­ma­nent erau invi­ta­ţi părinţii la şcoa­lă, per­ma­nent era invi­tat bune­lul”, afir­mă direc­toa­rea.

Cazul Vlad: „Ambele părţi sunt responsabile pentru destrămarea familiei”

Vita­lie Vlad, pore­clit „Zaiaţ” (iepu­re), cel mai mare din­tre mino­rii impli­ca­ţi în omo­rul de la Stră­şe­ni, a pără­sit ţara şi a fost găsit ulte­ri­or de către poli­ţia din Unga­ria. Aces­ta a ple­cat de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va la data de 27 noiem­brie 2016, la două zile de la comi­te­rea cri­mei. A fost loca­li­zat pe 6 decem­brie şi reţi­nut, iar acum urmea­ză să fie extră­dat auto­ri­tă­ţi­lor din R. Mol­do­va.

La fel ca şi cama­ra­zii săi, Vita­lie Vlad pro­vi­ne dintr-o fami­lie a cărui părinţi sunt divorţa­ţi. O hotă­râre în acest sens a fost emi­să de Jude­că­to­ria Stră­şe­ni în 2013. Cea care a cerut divorţul a fost Ala Vlad, mama lui Vita­lie. Ea a menţio­nat în faţa jude­că­to­ru­lui că „a eşu­at căsă­to­ria cu pârâ­tul deo­a­re­ce nu mai au înţe­le­ge­re. Rela­ţi­i­le s-au răcit. Au deve­nit per­soa­ne stră­i­ne unul pen­tru altul. Toa­te încer­că­ri­le de a păs­tra fami­lia au eşu­at”.

Ser­giu Vlad, tatăl lui Vita­lie, a cerut şi el admi­te­rea cere­rii de divorţ şi sta­bi­li­rea domi­ci­li­u­lui lui Vita­lie şi a suro­rii sale mai mici, cu mama, Ala Vlad. Instanţa a con­sta­tat că ambe­le părţi sunt res­pon­sa­bi­le pen­tru des­tră­ma­rea fami­li­ei. Copi­ii au fost tri­mi­şi în cus­to­dia mamei. Astăzi, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni exis­tă un liti­giu de ordin finan­ci­ar între foş­tii soţi. Ala Vlad nu a răs­puns la ape­lu­ri­le repe­ta­te ale ZdG.

Ale­xan­dru Raţă, pro­cu­ro­rul r. Stră­şe­ni, susţi­ne că dosa­rul penal în care figu­rea­ză mino­rii ar putea fi tri­mis în jude­ca­tă cu doar doi incul­pa­ţi. „Dacă cel de-al tre­i­lea o să fie extră­dat, o să mear­gă împre­u­nă, dar dacă în timp de-o lună n-o să fie extră­dat, atun­ci noi o să tri­mi­tem mai îna­in­te dosa­rul în jude­ca­tă”. Raţă afir­mă că pro­ce­du­ra de extră­da­re a lui Vita­lie Vlad poa­te dura câte­va luni. Des­pre cel de-al patru­lea minor din dosar, pro­cu­ro­rul spu­ne că a fost audi­at, dar că nu poa­te fi tras la răs­pun­de­re pen­tru că nu are încă 14 ani. „Doar părin­te­le poar­tă răs­pun­de­re. Ris­că pedeap­să con­tra­venţio­na­lă (n.r.: amen­dă)”, zice aces­ta. Pro­cu­ro­rul pre­ci­zea­ză că, în acest caz, este o pro­ble­mă de legi­sla­ţie şi, dacă nu va fi modi­fi­ca­tă vâr­sta la care inter­vi­ne răs­pun­de­rea pena­lă, atun­ci mino­rii de până la 14 ani nu vor putea fi pedep­si­ţi indi­fe­rent de gra­vi­ta­tea infra­cţiu­ni­lor comi­se de aceş­tia.