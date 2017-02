Interviu: „Poţi prosti o parte din ţară tot timpul, dar toată ţara, tot timpul, e imposibil”

Interviu cu deputatul Iurie Ţap, membru al Comisiei parlamentare administraţie publică, dezvoltare regională, mediu şi schimbări climatice

În cei 26 de ani de independenţă a statului R. Moldova, controlul parlamentar a fost unul superficial

— Legislativul e în pragul unei noi sesiuni. Care sunt obiectivele cele mai importante pentru sesiunea care va începe?

— Majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră îşi are agen­da sa. Per­so­nal, aş putea să vor­besc des­pre agen­da fra­cţiu­nii noas­tre. Din cele 15 pro­iec­te, vreo 5-6 au fost accep­ta­te, pe când cele­lal­te, adi­că majo­ri­ta­tea, au fost res­pin­se. În actu­a­la sesiu­ne, vom pune accen­tul pe con­tro­lul par­la­men­tar, în mare par­te, con­tro­lul asu­pra Exe­cu­ti­vu­lui, fiind­că atun­ci când se adop­tă legi­le, efec­te­le aces­tor legi ar tre­bui să fie vizi­bi­le.

Con­form regu­la­men­tu­lui Par­la­men­tu­lui, o dată pe sesiu­ne, Guver­nul tre­bu­ie să fie audi­at de Par­la­ment. Am insis­tat, în sesiu­ni­le de pri­mă­va­ră şi toam­nă ale anu­lui 2016, însă de fie­ca­re dată intenţi­i­le noas­tre au fost blo­ca­te. Acum vom încer­ca să audi­em rapor­tul anu­al al Guver­nu­lui, aşa pre­cum pre­ve­de regu­la­men­tul. Înţe­le­gem că opo­zi­ţia ade­sea cri­ti­că dur, dar fără a con­lu­cra cu opo­zi­ţia, majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră ris­că să eşu­e­ze în rea­li­za­rea stra­te­gi­i­lor sale. Iată de ce, vom încer­ca să adu­cem Cabi­ne­tul de Mini­ş­tri în Par­la­ment, pen­tru că avem mul­te de dis­cu­tat. Dacă vor­bim de dezvol­ta­rea regio­na­lă, viziu­nea este una foar­te proas­tă, chiar dacă a fost apro­ba­tă stra­te­gia de dezvol­ta­re regio­na­lă pe anii 2016-2020. Aceas­ta nu va avea niciun efect, ca şi cea pre­ce­den­tă, de alt­fel. Sau, refor­ma admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce, care este fun­damen­tul tutu­ror refor­me­lor. Dacă ai un sis­tem prost al admi­nis­tra­ţi­ei, de unde să aşte­pţi refor­me în sănă­ta­te, în medi­ci­nă etc.? Vom încer­ca să pla­săm aces­te subiec­te pe agen­da dis­cu­ţi­ei noas­tre cu Guver­nul.

Iurie Ţap are 62 de ani, s-a năs­cut în satul Nime­re­u­ca, raio­nul Soro­ca.

 În anii 1973 — 1978 a stu­di­at şi a absol­vit Facul­ta­tea de Isto­rie la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Mol­do­va. În anii 1978-1982, este pro­fe­sor de isto­rie la Şcoa­la nr. 2, or. Flo­reş­ti.

 În 1985 — 1987, este direc­tor al şco­lii medii moldo-ruse, or. Flo­reş­ti.

 Din 1987 până în 1991 – şef de secţie, Comi­te­tul raio­nal Flo­reş­ti al PCM.

 În 1991 — 1999 – vice­preşe­din­te în Comi­te­tul exe­cu­tiv raio­nal Flo­reş­ti.

 Deţi­ne două man­da­te con­se­cu­ti­ve, în 2003 şi în 2007, de pri­mar al ora­şu­lui Flo­reş­ti.

 Din 5 apri­lie 2009, este depu­tat în Par­la­men­tul R. Mol­do­va, mem­bru al fra­cţiu­nii PLDM.

 La 10 sep­tem­brie 2009, este ales vice­preşe­din­te al Par­la­men­tu­lui.

 În pre­zent este vice­preşe­din­te al fra­cţiu­nii par­la­men­ta­re a PLDM, vice­preşe­din­te al Comi­si­ei par­la­men­ta­re per­ma­nen­te “Admi­nis­tra­ţie publi­că şi dezvol­ta­re regio­na­lă” şi preşe­din­te al Comi­si­ei par­la­men­ta­re spe­ci­a­le “Pen­tru modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea cadru­lui legi­sla­tiv pri­vind pro­ce­sul de des­cen­tra­li­za­re şi con­so­li­da­re a auto­no­mi­ei loca­le”.

— Ar putea fi vorba, în timpul apropiat, de o eventuală schimbare a premierului? Opoziţia parlamentară ar insista sau nu asupra acestui subiect?

Nu con­tea­ză cine e prim-ministru, con­tea­ză ce face el şi ce face întreg Guver­nul. Din acest motiv, nu cred că în pre­zent ar tre­bui să insis­tăm pe schim­ba­rea prim-ministrului. Mai degra­bă tre­bu­ie să insis­tăm pe pro­mo­va­rea ace­lor refor­me des­pre care s-a vor­bit atât de mult şi pe care ei şi le-au asu­mat faţă de par­te­ne­rii de dezvol­ta­re, faţă de ţară, faţă de majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră.

La subiec­tul fur­tu­lui din sec­to­rul ban­car, se vor­beş­te des­pre cre­di­te­le neper­for­man­te, dar, deo­cam­da­tă, nu exis­tă o cla­ri­ta­te sau un final în ce pri­veş­te acel furt enorm, când, în doar câte­va zile, au fost sus­tra­se 750 mili­oa­ne USD din rezer­va valu­ta­ră a sta­tu­lui, fiind dire­cţio­na­ţi către fir­me off-shore. E un subiect extrem de impor­tant, la care vom insis­ta să reve­nim în sesiu­nea curen­tă.

Un alt subiect impor­tant este cel numit libe­ra­li­za­rea capi­ta­lu­lui şi sti­mu­la­rea fis­ca­lă, care, din punc­tul nos­tru de vede­re, este o ten­ta­ti­vă de lega­li­za­re a mili­ar­du­lui furat din sec­to­rul ban­car. Sunt mul­te subiec­te pe care tre­bu­ie să le rea­du­cem în dis­cu­ţi­i­le publi­ce, pen­tru că cel mai mare peri­col este mani­pu­la­rea soci­e­tă­ţii. În cazul în care nu spu­nem ade­vă­rul, ris­căm să eşuăm în toa­te pro­iec­te­le pe care ni le-am pro­pus. Par­la­men­tul, ală­tu­ri de alte insti­tu­ţii, tre­bu­ie să edu­ce cetă­ţe­nii, să-i infor­meze corect, să-i aju­te să înţe­lea­gă ce se întâm­plă, ca atun­ci când fac o ale­ge­re, la nivel local sau cen­tral, să o facă în cunoş­tinţă de cau­ză. Spre regre­tul nos­tru, acum, cetă­ţe­nii sunt dese­o­ri mani­pu­la­ţi.

— Apropo, care e rolul coordonatorului în procesele politice din R. Moldova?

— Dat fiind că fac par­te din opo­zi­ţia par­la­men­ta­ră, pot expri­ma aici doar cele văzu­te la supra­fa­ţă. Dum­ne­a­lui a decla­rat public că este cel care va coor­do­na majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră. Deci, deci­zi­i­le care se iau în pre­zent de res­pec­ti­va majo­ri­ta­te sunt în con­for­mi­ta­te cu pozi­ţia expu­să de coor­do­na­tor ante­ri­or.

— Aţi asistat la vreo şedinţă prezidată de coordonator?

— Nu am avut aceas­tă oca­zie, nefi­ind par­te a majo­ri­tă­ţii par­la­men­ta­re.

— Cum credeţi, mai poate fi vorba de alegeri parlamentare anticipate? Cine îşi mai doreşte un astfel de scrutin?

— Nu cred că ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te, des­pre care s-a vor­bit în repe­ta­te rân­du­ri, ar mai fi posi­bi­le, ar mai fi logi­ce. De fapt, timp de 5-6 luni, până şi după ale­ge­ri, nici nu se prea lucrea­ză. Res­pec­tiv, dacă ar fi declanşa­te ale­ge­ri anti­ci­pa­te, un an s-ar pier­de în vânt. Per­so­nal, cred că şi par­te­ne­rii de dezvol­ta­re nu vor accep­ta un scru­tin anti­ci­pat acum. De alt­fel, potri­vit son­da­je­lor, ale­ge­ri­le anti­ci­pa­te s-ar sol­da cam cu ace­lea­şi rezul­ta­te ca şi cele pre­zi­denţi­a­le.

— Vă întrebăm în contextul în care şi actualul şef de stat pleda pentru anticipate…

— Chiar dacă eşti şef de stat, tre­bu­ie să ana­li­ze­zi lucru­ri­le la modul real. Tind să cred că nu vor declanşa ale­ge­ri acum, în schimb, timp de doi ani, îşi vor face cam­pa­nie elec­to­ra­lă cu vârf şi înde­sat, înţe­le­gând că au mare nevo­ie de o majo­ri­ta­te în Legi­sla­tiv. Totu­şi, nu putem mer­ge per­ma­nent în ale­ge­ri. Noi, cei care facem par­te din opo­zi­ţie, tre­bu­ie să moni­to­ri­zăm şi să cri­ti­căm guver­na­rea. Ast­fel îi putem aju­ta pe cetă­ţe­ni să vadă cum stau lucru­ri­le, pregătindu-i, într-un fel, ca, în cali­ta­te de ale­gă­to­ri, să ia o deci­zie corec­tă. Tre­bu­ie să facem acest lucru cât mai activ, per­ma­nent, argu­men­tat şi pe înţe­le­sul fie­că­ru­ia. Aces­ta este rolul opo­zi­ţi­ei şi pen­tru asta avem nevo­ie de timp.

— Spuneţi-ne, în actualul Legislativ se discută sau nu şi alte probleme decât cele politice, de exemplu ecologia, starea copiilor părăsiţi de părinţi. Sunt şi altfel de subiecte, decât cele politice, care-i deranjează pe deputaţi?

— Sigur, se dis­cu­tă subiec­te din toa­te dome­ni­i­le. Pro­ble­ma, însă, nu este că ar lip­si dis­cu­ţi­i­le. Ade­vă­ra­ta pro­ble­mă a Legi­sla­ti­vu­lui de la noi con­stă în transpu­ne­rea foar­te proas­tă a legi­lor în via­ţa de zi cu zi.

— Dar cine este vinovat că legile nu se respectă?

— În pri­mul rând, legi­sla­to­rii. De fapt, Par­la­men­tul are două fun­cţii, pri­ma este legi­fe­ra­rea, iar a doua – con­tro­lul par­la­men­tar. Dacă legi­fe­ra­rea se mai face, calea-valea, atun­ci con­tro­lul par­la­men­tar este la pământ. În cei 26 de ani de inde­pen­denţă a sta­tu­lui R. Mol­do­va, con­tro­lul par­la­men­tar a fost unul super­fi­ci­al, pot spu­ne chiar că a fost negli­jat. Or, sub aspect legal, o dată la doi ani, fie­ca­re lege tre­bu­ie revă­zu­tă, dat fiind că se schim­bă con­di­ţi­i­le soci­a­le, eco­no­mi­ce, poli­ti­ce şi legi­le tre­bu­ie actu­a­li­za­te în con­cor­danţă cu aces­te schim­bă­ri.

— Şi de ce deputaţii nu exercită controlul parlamentar?

— Cred că e vor­ba mai întâi de cali­ta­tea par­la­men­ta­ri­lor, de cali­ta­tea guver­nă­rii, a celor care con­duc, deo­a­re­ce, ca şi în ori­ce alt dome­niu, tre­bu­ie să înveţi în per­ma­nenţă. Poa­te că cea mai gra­vă pro­ble­mă a noas­tră e că cei care guver­nea­ză nu înva­ţă, nu mai însu­şesc cunoş­tinţe noi.

— Dar de la cine ar putea învăţa?

— În pri­mul rând, ar putea învă­ţa din cărţi, din expe­rienţa alto­ra. Dacă mer­gi unde­va în stră­i­nă­ta­te, într-o dele­ga­ţie, ar tre­bui să ştii că, în pri­mul rând, mer­gi să înveţi.

— Apropo, sume impresionante de bani se cheltuie din buget pentru deplasările deputaţilor. Cât de eficiente sunt acestea?

— De fapt, majo­ri­ta­tea depu­ta­ţi­lor prac­ti­că turis­mul par­la­men­tar.

— Dar ce aţi preluat dvs., personal, din vreo deplasare în calitate de parlamentar?

— Cât mă pri­veş­te, nu am avut atât de mul­te depla­să­ri, însă cele pe care le-am avut au fost în baza pro­iec­te­lor în care sunt impli­cat. De exem­plu, am avut o depla­sa­re în Bava­ria, fiind­că am con­lu­crat cu Fun­da­ţia Hanns Sei­del. Aco­lo, ne-am docu­men­tat des­pre cum fun­cţio­nea­ză auto­no­mia loca­lă. Ulte­ri­or, noul sis­tem al finanţe­lor publi­ce loca­le a fost impul­sio­nat anu­me de cele văzu­te în acea vizi­tă. Din fie­ca­re depla­sa­re poţi să înveţi mul­te, dacă doreş­ti. Când am fost în Ger­ma­nia, i-am inclus în dele­ga­ţie şi pe unii pri­ma­ri. Aco­lo, am încer­cat să sta­bi­lim legă­tu­ri de par­te­ne­ri­at cu loca­li­tă­ţi­le ger­ma­ne. Putem învă­ţa mul­te din expe­rienţa altor sta­te, chiar şi din greşe­li­le lor.

— Ce mesaj aţi transmite cetăţenilor, dacă aţi avea această posibilitate?

— Con­si­der că mesa­jul de a fi gene­roşi ar tre­bui să fie per­ma­nent trans­mis către cetă­ţe­ni, ast­fel încât oame­nii să devi­nă mai buni. Fiind pri­mar, cu mai mulţi ani în urmă, în 2004, am fost în SUA, cu o dele­ga­ţie. Ceea ce m-a impre­sio­nat cel mai mult aco­lo a fost com­por­ta­men­tul oame­ni­lor, dega­ja­rea pe care am observat-o în stra­dă, în fami­lie, pes­te tot. Acel mesaj de bună­ta­te, de bine m-a fra­pat. Mă mai gân­desc şi acum la fap­tul că şi noi ar tre­bui să pre­luăm acest com­por­ta­ment.

— Ce ne împiedică să fim la fel de degajaţi, la fel de zâmbitori, la fel de generoşi?

— Din punc­tul meu de vede­re, soci­e­ta­tea noas­tră se află într-o cri­ză spi­ri­tu­a­lă pro­fun­dă, de alt­fel, o cri­ză des­pre care nu se prea vor­beş­te. Pre­fe­răm să ne refe­rim la cri­za poli­ti­că, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră, care con­sti­tu­ie pro­ble­me seri­oa­se, dar nu recu­noa­ş­tem că la ori­gi­nea aces­to­ra e cri­za spi­ri­tu­a­lă, lip­sa de valo­ri ce domi­nă soci­e­ta­tea. Tre­bu­ie să încer­căm să ducem acest mesaj către soci­e­ta­te. De exem­plu, cât este de impor­tan­tă pro­ble­ma eco­lo­gi­ei râu­lui Nis­tru, ca sur­să de apă pota­bi­lă. Cunoa­ş­tem că pro­ble­ma e extrem de seri­oa­să, dar inter­ve­nim doar spo­ra­dic. Pro­ble­ma Nis­tru­lui se agra­vea­ză în legă­tu­ră cu fap­tul că ucrai­ne­nii urmea­ză să con­stru­ias­că şase cen­tra­le, care ar putea redu­ce şi mai mult volu­mul apei aces­tui râu. Eu am cres­cut pe malul Nis­tru­lui, ştiu bine cum era aces­ta acum 50 de ani. Dacă nu vom inter­ve­ni, în scurt timp, râul Nis­tru s-ar putea trans­for­ma într-o gâr­lă, aşa cum e râul Răut.

— În calitatea dvs. de preşedinte al Comisiei de anchetă privind concesionarea Aeroportului Chişinău, cum credeţi, mai pot interveni schimbări la acest capitol? Ce veţi face în actuala sesiune a legislativului?

— Vreau să amin­tesc aici că Rapor­tul cu pri­vi­re la eva­lu­a­rea exer­ci­tă­rii atri­bu­ţi­i­lor auto­ri­tă­ţi­lor sta­tu­lui în pro­ce­sul de moni­to­ri­za­re a exe­cu­tă­rii anga­ja­men­te­lor care deri­vă din con­trac­tul de con­ce­siu­ne a acti­ve­lor afla­te în ges­tiu­nea ÎS Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău şi a tere­nu­lui afe­rent aces­to­ra l-am remis Guver­nu­lui, Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le şi Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA). Evi­dent, în sesiu­nea de pri­mă­va­ră vom reve­ni la aces­te subiec­te, vom soli­ci­ta exa­mi­na­rea aces­tui stu­diu şi pre­zen­ta­rea pozi­ţi­ei insti­tu­ţi­i­lor ofi­ci­a­le faţă de cele expri­ma­te în rapor­tul de alter­na­ti­vă. Chiar în pri­ma şedinţă, sper să reve­nim la acti­vi­ta­tea comi­si­ei de moni­to­ri­za­re, care are un rol extrem de impor­tant, dar care nu şi-a făcut dato­ria. Acest fapt a fost con­sta­tat şi de insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui, cum ar fi CNA sau Minis­te­rul Finanţe­lor. În baza cifre­lor, aces­te insti­tu­ţii au demon­strat că lucru­ri­le stau foar­te prost.

— Ce conţin aceste constatări?

— Este vor­ba de peri­oa­da noiem­brie 2013 – august 2015, când a avut loc pri­ma inves­ti­ţie, de 45 mili­oa­ne de euro. Con­form caie­tu­lui de sar­ci­ni, tre­bu­iau să fie rea­li­za­te anu­mi­te obiec­ti­ve. În rapor­tul de alter­na­ti­vă am demon­strat că aces­te obiec­ti­ve nu au fost atin­se. În vara anu­lui 2015, Minis­te­rul Finanţe­lor a efec­tu­at o revi­zie şi a ajuns la urmă­toa­re­le con­clu­zii: din suma de 945 mili­oa­ne de lei, echi­va­len­tul a 46 mili­oa­ne de euro, au fost efec­tu­a­te lucră­ri în valoa­re de 207 mili­oa­ne de lei. Dife­renţa de pes­te 700 mili­oa­ne de lei demon­strea­ză că, de fapt, con­ce­sio­na­rul nu şi-a făcut trea­ba. În con­se­cinţă, reve­nim la comi­sia de moni­to­ri­za­re, care nu a con­tro­lat la timp, nu a inter­ve­nit şi am ajuns în aceas­tă situ­a­ţie.

— Credeţi că mai poate fi recuperat aeroportul de către stat?

— Prin rapor­tul de alter­na­ti­vă nu am insis­tat pe for­mu­la rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui. De ce? Fiind­că sunt anu­mi­te regu­li de joc, hotă­rârea a tre­cut de trei ori prin Exe­cu­tiv. Să nu uităm că mai este şi prin­ci­pi­ul bunei-credinţe… De alt­fel, gru­pul de lucru, cre­at de Guvern în mai 2015, în rapor­tul care are para­fa con­fi­denţi­al, a reco­man­dat guver­nu­lui să ren­e­go­cie­ze con­trac­tul. Chiar dacă nu era cazul, oda­tă ce s-a recurs la con­ce­siu­ne, aceas­ta tre­bu­ie să se facă în con­di­ţi­i­le legii. Adi­că, con­ce­sio­na­rul să aibă capi­ta­lul sta­tu­tar sta­bi­lit prin Hotă­râre de Guvern în valoa­re de 30 de mili­oa­ne de euro, care este şi o garanţie a inves­ti­ţi­i­lor. Pe de altă par­te, să fie anu­la­tă taxa de moder­ni­za­re, care, de alt­fel, a fost intro­du­să ile­gal. Recent, un stu­diu rea­li­zat de IDIS Vii­to­rul şi CBS-AXA ara­tă că aproa­pe jumă­ta­te din­tre res­pon­denţi susţin că Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău tre­bu­ie să revi­nă în ges­tiu­nea sta­tu­lui.

— Şi ce sume se adună din această taxă?

— Taxa de moder­ni­za­re, de 9 euro, apli­ca­tă fie­că­rui pasa­ger la ple­ca­re, este abu­zi­vă şi lip­si­tă de temei legal, deo­a­re­ce a fost insti­tu­i­tă ca sur­să de finanţa­re pen­tru ram­bu­r­sa­rea împru­mu­tu­ri­lor lua­te de ÎS „Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Chi­şi­nău”, îna­in­te de con­ce­sio­na­re, de la BERD şi BEI. Oda­tă cu ram­bu­r­sa­rea inte­gra­lă a împru­mu­tu­lui, apli­ca­rea în con­ti­nu­a­re a taxei este abso­lut nejus­ti­fi­ca­tă, con­sti­tu­ind „un venit nemun­cit” în bene­fi­ci­ul fir­mei con­ce­sio­na­re. De alt­fel, din colec­ta­rea taxei de moder­ni­za­re, com­pa­nia care ges­tio­nea­ză aero­por­tul va obţi­ne, în cei 49 de ani, înca­să­ri de 784 mili­oa­ne de euro, pe când volu­mul inves­ti­ţi­i­lor pe care s-a obli­gat să le facă este de doar 244 mili­oa­ne de euro. Ast­fel, doar din taxa de moder­ni­za­re, con­ce­sio­na­rul ar urma să obţi­nă un pro­fit ce depă­şeş­te suma de 540 mili­oa­ne de euro.

— În aceste condiţii, vorbim de investiţie sau de business?

— Întreg pro­ce­sul de con­ce­sio­na­re a avut loc cu aba­te­ri. Am mai spus că au fost comi­se mai mul­te nere­gu­li, prin­tre care selec­ta­rea com­pa­ni­i­lor „prin con­curs închis”; inclu­de­rea „taxei de moder­ni­za­re” în cali­ta­te de sur­să „ce va asi­gu­ra ram­bu­r­sa­rea şi ren­ta­bi­li­ta­tea inves­ti­ţi­i­lor pre­vă­zu­te în con­tract” ; nein­clu­de­rea unor spe­cia­li­ş­ti „în eco­no­mie, în juris­pru­denţă şi în acti­vi­ta­tea aero­nau­ti­că” în com­po­nenţa Comi­si­ei de con­curs; depis­ta­rea con­flic­tu­lui de inte­re­se la unul din mem­brii Comi­si­ei de con­curs.

Pe de altă par­te, de la sem­na­rea con­trac­tu­lui au fost înre­gis­tra­te schim­bă­ri „esenţi­a­le” în struc­tu­ra fon­da­to­ri­lor „Avia Invest”. Con­trac­tul de con­ce­siu­ne nu a cores­puns pre­ve­de­ri­lor legi­sla­ţi­ei – lip­sea lis­ta fap­te­lor juri­di­ce a căror apa­ri­ţie putea con­du­ce la modi­fi­ca­rea cla­u­ze­lor con­trac­tu­lui. În acest sens, ei au pro­pus ren­e­go­ci­e­rea con­trac­tu­lui; ree­xa­mi­na­rea Regu­la­men­tu­lui şi com­po­nenţei nomi­na­le a Comi­si­ei de moni­to­ri­za­re a con­ce­siu­nii; revi­zu­i­rea legi­sla­ţi­ei afe­ren­te dome­ni­u­lui con­ce­siu­nii.

În pri­ma peri­oa­dă, noiem­brie 2013- 30 august 2015, din suma de 945 de mili­oa­ne, 354 de mili­oa­ne con­sti­tu­iau inves­ti­ţi­i­le con­ce­sio­na­ru­lui, iar cir­ca 600 de mili­oa­ne, adi­că 2/3, erau veni­tu­ri­le ope­ra­ţio­na­le. Şi din aces­te cir­ca 600 de mili­oa­ne, 285 de mili­oa­ne erau banii înca­sa­ţi din taxa de moder­ni­za­re. Atun­ci, între­ba­rea este care a fost sen­sul con­ce­sio­nă­rii, când 2/3 sunt bani din veni­tu­ri­le pro­prii?

Se pune şi pro­ble­ma stu­di­u­lui de feza­bi­li­ta­te, care ar fi tre­bu­it să exa­mi­ne­ze câte­va vari­an­te şi să o alea­gă pe cea mai bună. Nu s-a mers pe calea aceas­ta, ci pe con­ce­sio­na­re. În raport, Minis­te­rul Finanţe­lor ara­tă că la 1 ianu­a­rie 2013, îna­in­te de con­ce­sio­na­re, în cont erau 195 mili­oa­ne de lei acu­mu­la­ţi din taxa de moder­ni­za­re. În afa­ră de aceas­ta, pen­tru anul 2012, între­prin­de­rea a avut un pro­fit de pes­te 28 de mili­oa­ne. Deci în peri­oa­da con­ce­sio­nă­rii, între­prin­de­rea avea pes­te 800 de mili­oa­ne, echi­va­lent cu suma de inves­ti­ţii pen­tru aceş­ti doi ani. Cifre­le demon­strea­ză: con­ce­siu­nea nu a fost logi­că. Aceas­ta înseam­nă că stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te a mani­pu­lat şi a influ­enţat Guver­nul să opte­ze pen­tru aceas­tă cale. Iar comi­sia, cu regret, nu a dorit să obser­ve acest lucru, pen­tru că avea cu totul alte inte­re­se.

— Care sunt acele alte interese?

— Aces­tea ar tre­bui sta­bi­li­te de orga­ne­le abi­li­ta­te. Atât eu, cât şi comi­sia de anche­tă am sta­bi­lit ce s-a întâm­plat, am rea­li­zat o eta­piza­re de la pri­ma hotă­râre de Guvern până la sem­na­rea con­trac­tu­lui, am deter­mi­nat unde s-a pro­ce­dat legal şi unde nu. Am demon­strat, cap-coadă, că pro­ce­du­ri­le au fost vici­a­te. Acum Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă şi CNA tre­bu­ie să ana­li­ze­ze aces­te fap­te şi să le înca­dre­ze juri­dic.

— Credeţi că vor face asta?

— Dacă nu o vor face ei, se va face ori­cum mai târ­ziu, de ace­lea­şi struc­tu­ri, dar de alţi oame­ni, fiind­că, după cum spu­nea Lin­coln, „poţi pros­ti o par­te din ţară tot tim­pul, dar toa­tă ţara tot tim­pul e impo­si­bil”. Deci, şi cei care sunt astăzi în Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, şi cei de la CNA tre­bu­ie să înţe­lea­gă aces­te lucru­ri. Cum a fost scris rapor­tul? În comi­sie am sta­bi­lit pro­ce­du­ri­le, am avut ata­şat de la Secre­ta­ri­a­tul gene­ral un jurist foar­te bine pre­gă­tit, care, în baza mate­ri­a­le­lor pe care le-am acu­mu­lat şi în baza dis­cu­ţi­i­lor noas­tre, a scris rapor­tul. Rapor­tul de alter­na­ti­vă are la bază infor­ma­ţi­i­le auto­ri­tă­ţi­lor sta­tu­lui – CNA, Minis­te­rul Finanţe­lor, rapor­tul Gru­pu­lui de lucru, care au făcut ace­lea­şi con­clu­zii. Din acest motiv, am scris un demers, prin care am soli­ci­tat Guver­nu­lui să scoa­tă para­fa con­fi­denţi­al de pe rapor­tul gru­pu­lui de lucru, ca soci­e­ta­tea să aibă posi­bi­li­ta­tea să exa­mi­ne­ze rapor­tul de alter­na­ti­vă, rapor­tul comi­si­ei şi rapor­tul gru­pu­lui de lucru. Eu aş fi inte­re­sat ca une­le din­tre aces­te infor­ma­ţii să fie inte­gral publi­ca­te, pen­tru ca oame­nii să citeas­că şi să-şi facă anu­mi­te con­clu­zii, fiind­că doar aşa se află ade­vă­rul. Este impor­tant să încer­căm să stă­vi­lim pofte­le, pen­tru că deja a avut loc fur­tul din sis­te­mul ban­car, con­ce­siu­nea aero­por­tu­lui, pro­ble­me care afec­tea­ză grav ţara.

— Totuşi unde este acum Vlad Filat, la Chişinău sau la Lipcani?

— Nu pot să vă răs­pund. Nu am infor­ma­ţie în acest sens.

— Ce s-a vehiculat anterior despre propunerea unor deputaţi de a trece în Partidul Democrat? Pot avea loc surprize?

— Aceas­tă majo­ri­ta­te par­la­men­ta­ră nu are legi­ti­mi­ta­te, ea nu are votul cetă­ţe­ni­lor, or, cei care au ple­cat de la PLDM sau de la PCRM au fost aleşi pen­tru acel mesaj pe care l-au trans­mis. Nu cred că astăzi tre­bu­ie să aibă loc ase­me­nea sur­pri­ze. Dar, îl pri­veş­te pe fie­ca­re în par­te. Con­si­der că soci­e­ta­tea îi va detes­ta pe cei care pro­ce­dea­ză în felul aces­ta.

— Cine poate schimba lucrurile?

— Doar cetă­ţe­nii, la urmă­toa­re­le ale­ge­ri. Noi tre­bu­ie să adu­cem infor­ma­ţia în spa­ţi­ul public, pen­tru ca cetă­ţea­nul să aibă mai mul­te sur­se de infor­ma­re, să nu poa­tă fi mani­pu­lat şi, în acest fel, îl pre­gă­tim pen­tru ale­ge­ri. Iar atun­ci când vor fi ale­ge­ri, spe­răm ca cetă­ţea­nul să alea­gă mai conş­ti­ent. Aceas­ta este uni­ca cale, fiind­că, după cum spu­nea Chur­chi­ll, „demo­cra­ţia este depar­te de a fi ide­a­lă, dar ceva mai bun ome­ni­rea nu a inven­tat”.

Pentru conformitate, ZdG