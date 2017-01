Interviu: „În Georgia, cetăţenii nu iartă corupţia politicienilor”

— Dle Isco, care e cea mai importantă afinitate între georgieni şi cetăţenii R. Moldova, pe care, mai mult de un deceniu, i-aţi reprezentat la nivel diplomatic în Georgia?

— Noi, geor­gie­nii, am ales cu cer­ti­tu­di­ne calea euro­pea­nă de dezvol­ta­re şi depu­nem efor­tu­ri ca să ne inte­grăm în UE. Şi cetă­ţe­nii R. Mol­do­va, care sunt oame­ni har­ni­ci şi teme­ra­ri, tre­bu­ie să deci­dă exact ce drum vor să par­cur­gă în vii­tor. Ce drum aleg pen­tru copi­ii şi nepoţii lor. Pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii mele diplo­ma­ti­ce, vă spun cu toa­tă sin­ce­ri­ta­tea, mi-am exer­ci­tat atri­bu­ţi­i­le cu mult suflet şi onoa­re.

— De ce ar fi nevoie în primul rând pentru a realiza acest parcurs european?

— Avem nevo­ie de pace, mai mult decât de ori­ce. Şi geor­gie­nii, şi cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni au supor­tat mai mul­te situ­a­ţii com­pli­ca­te. Mă refer aici în spe­cial la răz­bo­a­ie­le civi­le prin care am tre­cut după des­tră­ma­rea URSS. Şi noi, aici, în Geor­gia, şi voi, în R. Mol­do­va, avem teri­to­rii sepa­ra­te, rup­te de tru­pul ţării. Sper că, până la urmă, aces­te pro­ble­me vor fi solu­ţio­na­te în mod paş­nic şi, în con­se­cinţă, sta­te­le noas­tre vor păşi pe calea euro­pea­nă, sin­gu­ra ade­vă­ra­tă pen­tru noi.

— Atunci când vorbim despre parcursul european, înţelegem cu certitudine că cea mai importantă condiţie pentru accederea oricărei ţări în comunitatea europeană este combaterea corupţiei. Georgia, potrivit mai multor rapoarte, este un exemplu de succes în acest sens. Mai mult, aici, la Tbilisi, oamenii pe care i-am abordat susţin că, în Georgia, corupţia a dispărut… peste noapte. Acest argument pare, totuşi, unul neverosimil…

— Bine­înţe­les, ast­fel de pro­ble­me nu pot fi solu­ţio­na­te pes­te noap­te. Pen­tru a com­ba­te coru­pţia e nevo­ie mai întâi de voinţă poli­ti­că. În Geor­gia, bună­oa­ră, lumea a înţe­les şi a recu­nos­cut fap­tul că a obo­sit de coru­pţie, de cri­mi­na­li­ta­te. Com­ba­te­rea coru­pţi­ei a înce­put acum 13 ani, nu a fost deloc sim­plu… În ulti­mul timp, însă, geor­gie­nii recu­nosc des­chis că nu-şi mai doresc via­ţa de altă­da­tă. Astăzi noi sun­tem libe­ri în ţara noas­tră şi aproa­pe nimic nu ne mai amin­teş­te de tim­pu­ri­le pli­ne de ris­cu­ri. Pen­tru nime­ni, se pare, aici, în Geor­gia, nu mai exis­tă cale întoar­să. Am fost de mul­te ori în R. Mol­do­va. M-am con­vins că popo­rul mol­do­ve­ne­sc este unul mun­ci­tor, ştie să res­pec­te legi­le. Aces­te con­clu­zii mă fac să cred că R. Mol­do­va se va des­cur­ca în aceas­tă lup­tă împo­tri­va coru­pţi­ei.

— Vorbeaţi despre voinţă politică… În ultimul timp, aceasta a existat întotdeauna în Georgia?

— Acum câţi­va ani şi noi ne-am con­frun­tat cu pro­ble­me seri­oa­se, dar am reu­şit… Chiar dacă, la nivel ofi­ci­al, s-ar putea să mai exis­te une­le pro­ble­me, aces­tea sunt izo­la­te şi nu con­sti­tu­ie un feno­men. Nu pot intra în deta­lii, dar pot spu­ne cu cer­ti­tu­di­ne că noua guver­na­re a Geor­gi­ei va pro­mo­va şi în con­ti­nu­a­re stra­te­gi­i­le de com­ba­te­re a coru­pţi­ei.

— Şi în R. Moldova, cât de evidentă vi se pare voinţa politică a celor aleşi să soluţioneze problemele cetăţenilor?

— Pro­ble­me, inclu­siv pro­ble­me eco­no­mi­ce, au toţi, cred că, totu­şi, în R. Mol­do­va aces­tea sunt mai seri­oa­se. Voi adu­ce un exem­plu. La noi, dato­ri­tă des­chi­de­rii şi trans­pa­renţei mani­fes­ta­te de Geor­gia în ulti­mii ani, numă­rul turi­ş­ti­lor care ne vizi­tea­ză ţara e de două ori mai mare decât numă­rul popu­la­ţi­ei autoh­to­ne. Se con­stru­iesc tot mai mul­te hote­lu­ri, zone de agre­ment. Apar tot mai mul­te locu­ri de mun­că. Din noua mea pozi­ţie de par­la­men­tar, pot spu­ne cu sigu­ranţă că noul Legi­sla­tiv, în urmă­to­rii doi ani, va reu­şi să refa­că sub­stanţi­al via­ţa oame­ni­lor din Geor­gia. Cât des­pre R. Mol­do­va, în opi­nia mea, marea pro­ble­mă cu care se con­frun­tă acum soci­e­ta­tea de la voi e fap­tul că foar­te mulţi cetă­ţe­ni nu înţe­leg, deo­cam­da­tă, că, dacă ar lip­si coru­pţia, cu toţii ar trăi mai bine…

— Dar cum au resimţit, cum resimt în prezent georgienii lipsa acestui fenomen împovărător, căruia îi spunem corupţie?

— Per­so­nal m-am năs­cut şi am cres­cut la Tbi­li­si. De ace­ea, ţin foar­te bine min­te toa­te eta­pe­le prin care a tre­cut ţara mea. Bună­oa­ră, nu pot să uit cum, cu mai mulţi ani în urmă, aici, în Geor­gia, coru­pţia înce­pea chiar de la fron­ti­e­re. Dacă cine­va tra­ver­sa fron­ti­e­ra, fie prin Aero­port sau prin alte punc­te de tre­ce­re, des­co­pe­rea o lume total afec­ta­tă de coru­pţie… Pe atun­ci, totul por­nea de la vameşi sau de la gră­ni­ce­ri. Acum, acest feno­men a dis­pă­rut şi oame­ni­lor le pla­ce noua con­di­ţie. Nu poa­te să nu le pla­că şi, cu tim­pul, toţi au înce­put să apre­cie­ze tot mai mult aceas­tă con­di­ţie. Atun­ci când, în R. Mol­do­va, oame­nii vor înţe­le­ge că fără coru­pţie e mai uşor de tră­it, tot mai mul­tă lume se va impli­ca în acţiu­ni de com­ba­te­re a coru­pţi­ei, oame­nii vor deve­ni into­le­ranţi faţă de acest feno­men. Aces­te lucru­ri nu depind de un sin­gur om, tre­bu­ie să-şi doreas­că întrea­ga soci­e­ta­te. Fie­ca­re tre­bu­ie să lup­te cu coru­pţia ori­un­de o depis­tea­ză, în stra­dă sau în insti­tu­ţi­i­le de stat, ori­un­de.

— Vorbiţi-ne despre o acţiune concretă, cu efecte vizibile, desfăşurată în Georgia în scopul combaterii corupţiei…

— De exem­plu, sis­te­mul unui sin­gur ghi­şeu, foar­te răs­pân­dit şi apre­ciat în Geor­gia… Acest sis­tem a pro­dus o ade­vă­ra­tă revo­lu­ţie la noi. Din câte ştiu, în R. Mol­do­va nu a fost pus la punct un ast­fel de sis­tem unic. La noi, însă, totul e foar­te sim­plu. În ace­la­şi loc, numit „Casa Jus­ti­ţi­ei”, poţi coman­da ori­ce acte şi le vei rece­pţio­na în cel mai scurt timp. Sim­plu, fără să te închi­ni, să te umi­leş­ti sau să plă­teş­ti cui­va şpa­gă. Lup­ta cu coru­pţia tre­bu­ie să aibă loc simul­tan, în toa­te sfe­re­le. Nu poţi com­ba­te coru­pţia doar în poli­ţie sau în jus­ti­ţie, ea tre­bu­ie exclu­să din toa­te sfe­re­le, con­co­mi­tent.

— Ce făceaţi dvs., personal, atunci când în Georgia a început lupta împotriva corupţiei?

— Timp de 20 de ani, am lucrat în cali­ta­te de pro­cu­ror. Când au înce­put refor­me­le, noi am fost pri­mii căro­ra le-au fost majo­ra­te sala­ri­i­le. Aveam sala­rii de care nici în vis nu văzu­sem. După asta, am înce­put să preţuim extrem de tare locu­ri­le noas­tre de mun­că. Per­so­nal nu cred că majo­ra­rea sala­ri­i­lor este reme­di­ul cel mai sigur pen­tru obţi­ne­rea unor rezul­ta­te pal­pa­bi­le în com­ba­te­rea coru­pţi­ei. Sala­ri­i­le ar tre­bui majo­ra­te pro­porţio­nal. Dacă jude­că­to­rii şi pro­cu­ro­rii, bună­oa­ră, vor avea sala­rii mari, iar soci­e­ta­tea va trăi sub limi­ta sără­ci­ei, situ­a­ţia va bate pasul pe loc sau chiar şi mai mult, va pro­vo­ca rezis­tenţa oame­ni­lor. Ştiu că, în R. Mol­do­va, sala­ri­i­le medii sunt mai mici decât în Geor­gia. Auto­ri­tă­ţi­le ar tre­bui să înţe­lea­gă că, pen­tru a trăi lini­ş­ti­ţi, cu încre­de­re în ziua de mâi­ne, cetă­ţe­nii tre­bu­ie să bene­fi­cie­ze de sala­rii care le-ar aco­pe­ri cel puţin mini­mul de exis­tenţă. Tot­o­da­tă, dacă vor fun­cţio­na legi­le, cu tim­pul, coru­pţia va fi lichi­da­tă.

— Cum se încheiau dosarele de corupţie, pe când eraţi procuror?

— Am lucrat în pro­cu­ra­tu­ră pe când refor­me­le erau deja dema­ra­te. Într-un timp, nu mai puteai des­co­pe­ri cazu­ri de coru­pţie, pen­tru că nime­ni nu mai lua mită. Au fost, însă, tim­pu­ri când în Geor­gia toţi luau mită, dar nime­ni nu era reţi­nut sau ares­tat. Pe când eram pro­cu­ror, toţi şti­au deja că, dacă vor lua mită, vor fi con­dam­na­ţi. Atun­ci când oame­nii vor înţe­le­ge că fap­te­le lor de coru­pţie nu vor rămâ­ne nepe­dep­si­te, va fi mai sim­plu de com­bă­tut acest feno­men.

— Şi în R. Moldova, cum putem ajunge mai degrabă în punctul în care vă aflaţi astăzi aici, în Georgia?

— E nevo­ie de voinţă poli­ti­că, de mul­tă voinţă poli­ti­că. Per­so­nal cunosc mul­tă lume din R. Mol­do­va. Aveţi per­so­na­li­tă­ţi de valoa­re în repu­bli­că. Oame­ni în care soci­e­ta­tea mai are încre­de­re. Acum, toa­te efor­tu­ri­le ar tre­bui con­so­li­da­te. Ar tre­bui să lup­te toţi împre­u­nă – cei de sus şi cei de jos – împo­tri­va ori­că­ror mani­fes­tă­ri de coru­pţie. Tot­o­da­tă, şi jur­na­li­ş­tii tre­bu­ie să mun­ceas­că mai mult, să dez­vă­lu­ie latu­ri­le ascun­se de dem­ni­ta­ri. Asta ar adu­ce rezul­ta­te… Oame­nii tre­bu­ie să cunoas­că toa­te infra­cţiu­ni­le, toţi infrac­to­rii. Asta ar con­so­li­da soci­e­ta­tea şi ar gene­ra suc­ce­se.

— Cine poate deveni un factor consolidator?

— Guver­nul, în opi­nia mea, dar mul­te depind şi de mass-media. Tre­bu­ie făcu­te dez­vă­lu­i­ri, tre­bu­ie decon­spi­ra­te per­soa­ne­le corup­te. Întrea­ga soci­e­ta­te ar tre­bui să mun­ceas­că mai activ, ast­fel încât acest pro­ces să se desfă­şoa­re cât mai repe­de. Ştiu că, şi în R. Mol­do­va, deşi pri­mesc sala­rii mici, oame­nii se tem să-şi piar­dă locu­ri­le de mun­că. Dacă s-a ajuns la aceas­ta, înseam­nă că ei vor avea fri­că să se mai impli­ce în acţiu­ni de coru­pţie. Pro­ba­bil, şi une­le legi în R. Mol­do­va ar tre­bui revă­zu­te, ast­fel încât să fie racor­da­te la rea­li­tă­ţi. Poa­te că legi­le nu ar tre­bui să fie mai dure, dar ar tre­bui să cores­pun­dă infra­cţiu­ni­lor comi­se.

— Apropo, cum influenţează campaniile anticorupţie schimbarea puterii în Georgia?

— Acum câte­va luni, la noi s-a schim­bat guver­na­rea, dar nime­ni, nici sus şi nici jos, nu-şi mai doreş­te să revi­nă la tim­pu­ri­le de altă­da­tă.

— Corupţia politică este un fenomen mai ascuns, deşi e la fel de periculos. Cum este combătută în Georgia corupţia politică?

— Con­tea­ză extrem de mult cât de puter­ni­că este opo­zi­ţia poli­ti­că, cât de fer­mă este mass-media, cât de infor­ma­ţi sunt cetă­ţe­nii… În Geor­gia, cetă­ţe­nii nu vor mai putea ier­ta nici­o­da­tă coru­pţia poli­ti­cie­ni­lor. Chiar şi pe cei cu un tre­cut dubi­os de până la acce­de­rea în poli­ti­că nu-i mai iar­tă. Oame­nii, pur şi sim­plu, nu-i mai votea­ză, nu-i mai susţin pe cei impli­ca­ţi în acţiu­ni de coru­pţie… Aceas­tă pedeap­să e cea mai efi­cien­tă. Dacă cetă­ţe­nii nu-i mai susţin, ei, pur şi sim­plu, dis­par din vizor ca şi per­soa­ne publi­ce. Nu mai repre­zin­tă nimic în poli­ti­că şi nu mai pot fi în con­du­ce­rea par­ti­de­lor.

— Cu ochiul dvs. de procuror, puteţi să ne spuneţi cât de obiective au fost şi sunt în Georgia condamnările în dosare de corupţie?

— Prin 2003, am avut o peri­oa­dă des­tul de difi­ci­lă în Geor­gia. A exis­tat un exces al con­dam­nă­ri­lor. Au fost peri­oa­de în care nu mai erau locu­ri în peni­ten­ci­a­re. Din aceas­tă cau­ză, chiar au fost des­chi­se mai mul­te închi­so­ri. Spun cu regret că, din păca­te, au exis­tat şi con­dam­na­ţi prea aspru sau chiar con­dam­nă­ri ale unor per­soa­ne nevi­no­va­te. Între timp, situ­a­ţia s-a schim­bat în dire­cţia unei jus­ti­ţii mai echi­li­bra­te, mai pro­fe­si­o­nis­te, mai corec­te. În pre­zent, în Geor­gia avem de trei ori mai puţi­ni con­dam­na­ţi decât acum 10 — 12 ani, iar mai mul­te închi­so­ri des­chi­se atun­ci sunt pus­tii.

— Vorbiţi despre unele condamnări nedrepte… Ulterior, au fost sau nu reabilitate aceste persoane?

— De la caz la caz. Este, însă, impor­tant ca jus­ti­ţia să fie echi­li­bra­tă şi să nu admi­tă ca oame­ni nevi­no­va­ţi să sufe­re.

— Printre condamnaţii de atunci, au fost şi dosare tari sau doar „mărunte”? Au fost miniştri, judecători, procurori sau doar cazuri neînsemnate?

— Au fost, au fost de tot felul. Pe atun­ci, fuse­se­ră con­dam­na­ţi mulţi hoţi în lege. Astăzi, în Geor­gia, nu mai găseş­ti hoţi în lege. Aceş­tia sunt în închi­so­ri sau au ple­cat, şti­ind că aici, dacă vor fi reţi­nu­ţi, for fi închi­şi. Nu mai sunt con­di­ţii în care hoţii în lege şi-ar putea desfă­şu­ra acti­vi­ta­tea cri­mi­na­lă.

— În R. Moldova, printr-o modificare recentă a Constituţiei, s-a decis că şeful statului e cel care poate numi procurorul general, care ulterior este aprobat de Legislativ… Cum e în Georgia, în acest sens?

— La noi, dacă per­soa­na nu cores­pun­de fun­cţi­ei, nu face faţă com­pe­tenţe­lor, Par­la­men­tul o poa­te res­pin­ge. Sper că şi în R. Mol­do­va Legi­sla­ti­vul va avea sufi­cien­tă voinţă poli­ti­că, încât să accep­te în aceas­tă fun­cţie impor­tan­tă doar per­soa­ne inte­gre.

— Recent, la Bruxelles, s-a decis că Georgia şi Ucraina vor putea beneficia, începând cu 2017, de regim liberalizat de vize. Cum va schimba acest eveniment viaţa de zi cu zi a georgienilor?

— Regi­mul fără vize în Euro­pa e de mare aju­tor cetă­ţe­ni­lor din spa­ţi­ul ex-sovietic. Ei călă­to­resc liber şi chiar se pot afla în spa­ţi­ul comu­ni­tar timp de 90 de zile. În ulti­mii ani, am călă­to­rit dese­o­ri în R. Mol­do­va şi vedeam rân­du­ri într-un sin­gur loc – la case­le de schimb valu­tar, aco­lo unde oame­nii schim­bă valu­ta pri­mi­tă în stră­i­nă­ta­te în lei. În Geor­gia nu veţi obser­va acest feno­men, care demon­strea­ză, într-un fel, o sta­bi­li­ta­te finan­ci­a­ră a cetă­ţe­ni­lor… Mă gân­desc că, în acest sens, R. Mol­do­va ar putea spri­ji­ni cum­va Geor­gia. Cel puţin în vreo cam­pa­nie de infor­ma­re a geor­gie­ni­lor des­pre expe­rienţe­le cetă­ţe­ni­lor săi din peri­oa­da în care bene­fi­ci­a­ză de regim libe­ra­li­zat de vize. Oame­nii tre­bu­ie să înţe­lea­gă că, ple­când în Euro­pa, ei, totu­şi, nu au drep­tul să rămâ­nă aco­lo mai mult de 90 de zile, peri­oa­dă în care ar res­pec­ta neclin­tit legi­sla­ţia comu­ni­ta­ră… În acest pro­ces, Româ­nia a fost de mare aju­tor pen­tru R. Mol­do­va. Sun­teţi ace­la­şi popor şi tot tim­pul m-am bucu­rat pen­tru R. Mol­do­va că are un vecin euro­pean atât de impor­tant…

Pentru conformitate, Aneta Grosu