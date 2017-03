Legea e de partea jurnaliştilor. În SUA

În Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii liber­ta­tea pre­sei este garan­ta­tă de chiar pri­mul amen­dament al Con­sti­tu­ţi­ei. „The fir­st amend­ment” a fost adă­u­gat la Con­sti­tu­ţie cu 226 de ani în urmă, în 1791, şi de atun­ci este res­pec­tat cu sfinţe­nie. Pe lân­gă Con­sti­tu­ţie, la nivel fede­ral exis­tă şi o lege a Liber­tă­ţii Infor­ma­ţi­ei – The Fre­e­dom of Infor­ma­tion Act (FOIA), care garan­tea­ză tutu­ror drep­tul acce­su­lui la infor­ma­ţi­i­le guver­na­men­ta­le. La nive­lul celor 50 de sta­te ce intră în com­po­nenţa SUA, exis­tă legi loca­le care, de ase­me­nea, regle­men­tea­ză acce­sul jur­na­li­ş­ti­lor la infor­ma­ţi­i­le de inte­res public. Pe lân­gă cadrul legi­sla­tiv favo­ra­bil, în SUA exis­tă şi o serie de orga­ni­za­ţii negu­ver­na­men­ta­le care apă­ră jur­na­li­ş­tii, iar mul­te case de avo­ca­tu­ră îşi ofe­ră gra­tu­it ser­vi­ci­i­le pen­tru a repre­zen­ta jur­na­li­ş­tii în instanţe în cazul în care sunt antre­na­ţi într-un pro­ces de jude­ca­tă.

Zile­le tre­cu­te am reve­nit dintr-o vizi­tă în SUA, făcu­tă în cadrul pro­gra­mu­lui de schimb pro­fe­sio­nal Inter­na­tio­nal Visi­tor Lea­der­ship Pro­gram (IVLP) al Depar­ta­men­tu­lui de Stat al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii. Pe par­cur­sul a 3 săp­tămâ­ni am avut întâl­ni­ri cu jur­na­li­ş­ti de la cele mai pres­ti­gi­oa­se insti­tu­ţii media de pes­te ocean (The Washin­gton Post, Reu­ters, Voice of Ame­ri­ca, Poli­ti­fact etc.), cu pro­fe­so­ri uni­ver­si­ta­ri, repre­zen­tanţi ai auto­ri­tă­ţi­lor cen­tra­le şi loca­le, avo­ca­ţi, ONG-işti. Toţi ne-au vor­bit des­pre cât de impor­tan­tă este pre­sa într-o soci­e­ta­te demo­cra­ti­că, dar şi des­pre cadrul legi­sla­tiv în care acti­vea­ză mass-media în SUA. Dife­renţe­le faţă de ţara noas­tră sunt enor­me. Uşu­rinţa cu care jur­na­li­ş­tii ame­ri­ca­ni pot obţi­ne anu­mi­te infor­ma­ţii de inte­res public ar fi pen­tru noi ceva de dome­ni­ul fan­tas­ti­cu­lui. Tot­o­da­tă, pre­sa se bucu­ră şi de o mare încre­de­re şi susţi­ne­re din par­tea cetă­ţe­ni­lor, inclu­siv finan­ci­a­ră, mul­te insti­tu­ţii media loca­le fiind finanţa­te exclu­siv de către cetă­ţe­ni.

Pre­siu­ni­le poli­ti­cu­lui asu­pra insti­tu­ţi­i­lor mass-media sunt de necon­ce­put în Ame­ri­ca. Char­les Self, pro­fe­sor uni­ver­si­tar şi fost direc­tor al mai mul­tor aso­ci­a­ţii de pre­să pres­ti­gi­oa­se de pes­te ocean, ne-a spus că jur­na­lis­mul este par­te din soci­e­ta­tea civi­lă, iar atun­ci când un poli­ti­ci­an inter­vi­ne în acti­vi­ta­tea jur­na­li­ş­ti­lor, el este ime­di­at taxat de soci­e­ta­te. Pro­fe­so­rul ne-a mai spus că în SUA poli­ti­cie­nii nu au niciun fel de apă­ra­re de atenţia pre­sei, toţi cei aleşi într-o fun­cţie publi­că pot fi inves­ti­ga­ţi cu uşu­rinţă de către jur­na­li­ş­ti, inclu­siv via­ţa lor pri­va­tă. Oda­tă aju­nşi într-o fun­cţie de stat, nu mai exis­tă via­ţă pri­va­tă pen­tru poli­ti­cie­ni. „Par­la­men­ta­rii nu au imu­ni­ta­te în faţa pre­sei”, ne-au spus, în cadrul unei alte întâl­ni­ri, jur­na­li­ş­tii de la zia­rul „The San Die­go Union Tri­bu­ne” din Cali­for­nia.

Şi în pri­vinţa acce­su­lui la infor­ma­ţii lucru­ri­le stau cu totul alt­fel în Ame­ri­ca. În timp ce la noi insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui ne îngră­desc acce­sul la docu­men­te şi infor­ma­ţii de inte­res public, în SUA insti­tu­ţi­i­le publi­ce mai degra­bă pre­fe­ră să cola­bo­re­ze cu mass-media, fiind conş­ti­en­te că, în caz con­trar, vor fi acţio­na­te în jude­ca­tă şi obli­ga­te să ofe­re infor­ma­ţia soli­ci­ta­tă, pen­tru că legea e de par­tea jur­na­li­ş­ti­lor. „Pen­tru o insti­tu­ţie de stat este foar­te jenant să piar­dă un pro­ces cu pre­sa”, ne-a spus un jur­na­list de inves­ti­ga­ţie de la „The Washin­gton Post”, unul din­tre cele mai impor­tan­te zia­re din Sta­te­le Uni­te.

În sta­tul Flo­ri­da, aşa-numita „Sun­shi­ne law”, adop­ta­tă încă în 1967, spu­ne că ori­ce docu­ment emis de o insti­tu­ţie de stat este un docu­ment public. De ase­me­nea, aceas­tă lege dă drep­tul de acces la majo­ri­ta­tea reu­niu­ni­lor con­si­li­i­lor, comi­si­i­lor şi ale altor orga­ne de con­du­ce­re, ale agenţi­i­lor sau auto­ri­tă­ţi­lor guver­na­men­ta­le sta­ta­le şi loca­le. Până şi cores­pon­denţa prin e-mail între insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui este con­si­de­ra­tă infor­ma­ţie publi­că şi poa­te fi ceru­tă de către jur­na­li­ş­ti. La fel şi scri­so­ri­le pri­mi­te de aces­te insti­tu­ţii de la cetă­ţe­ni, ne-a spus avo­ca­ta spe­cia­li­za­tă în legi­sla­ţia media Ali­son Ste­e­le, din ora­şul Saint Peter­sbu­rg, Flo­ri­da.

Între timp, în R. Mol­do­va, sub pre­tex­tul pro­te­cţi­ei date­lor cu carac­ter per­so­nal, acce­sul jur­na­li­ş­ti­lor la infor­ma­ţi­i­le de inte­res public devi­ne tot mai limi­tat. Până şi infor­ma­ţi­i­le des­pre fiii de depu­ta­ţi numi­ţi pes­te noap­te în fun­cţii como­de la amba­sa­de­le R. Mol­do­va con­sti­tu­ie date cu carac­ter per­so­nal. Cău­ta­rea hotă­râri­lor instanţe­lor de jude­ca­tă după nume­le părţi­lor impli­ca­te a deve­nit impo­si­bi­lă, şedinţe­le de jude­ca­tă în dosa­re­le de rezo­nanţă sunt închi­se, nume­le incul­pa­ţi­lor sunt blu­ra­te şi ascun­se de ochii jur­na­li­ş­ti­lor, acce­sul la infor­ma­ţi­i­le de la Cadas­tru şi Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat este posi­bil doar con­tra pla­tă, iar şirul poa­te să con­ti­nue. Aces­tea sunt împre­ju­ră­ri­le în care acti­vea­ză jur­na­li­ş­tii de inves­ti­ga­ţie din R. Mol­do­va, dar cu toa­te astea noi vom con­ti­nua să ne facem mese­ria, indi­fe­rent de cât de mul­te pie­di­ci încear­că să ne pună cei des­pre care scri­em.