În plimbare, la Bruxelles

Depu­ta­ţii au reve­nit de ieri din vacanţă. Până se mai aşa­ză lucru­ri­le, până se mai vân­tu­ră emoţi­i­le şi plă­ce­ri­le vacanţei, vor lucra în comi­sii. Care va fi agen­da sesiu­nii de primăvară-vară încă nu este clar. Potri­vit spea­ke­ru­lui Andri­an Can­du, astăzi, preşe­dinţii comi­si­i­lor par­la­men­ta­re se vor reu­ni să dis­cu­te pri­o­ri­tă­ţi­le noii sesiu­ni, iar asta înseam­nă că până la con­vo­ca­rea şedinţe­lor ple­na­re va mai dura, chiar dacă, de aproa­pe două luni, R. Mol­do­va se con­frun­tă cu o dua­li­ta­te a pute­rii în stat. Între timp, „preşe­din­te­le” Igor Dodon a anu­nţat că este în pre­gă­ti­ri şi de luni plea­că într-o vizi­tă ofi­ci­a­lă de două zile la Bru­xe­l­les, unde, potri­vit anu­nţu­lui afi­şat pe pagi­na sa de Face­bo­ok, va avea „mai mul­te între­ve­de­ri cu con­du­ce­rea Comi­si­ei Euro­pe­ne, a Con­si­li­u­lui Euro­pean şi cu alţi ofi­ci­a­li de rang îna­lt din UE”. Cât des­pre agen­da vizi­tei, Dodon susţi­ne că va dis­cu­ta cu par­te­ne­rii euro­pe­ni ai R. Mol­do­va „des­pre rela­ţi­i­le bila­te­ra­le, imple­men­ta­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu UE, dar şi des­pre defi­cienţe­le şi lacu­ne­le care sunt evi­den­te după doi ani de imple­men­ta­re”. Mai mult decât atât, Dodon spu­ne că are în plan să dis­cu­te la Bru­xe­l­les şi vari­an­ta unui Memo­ran­dum (un al doi­lea plan Kozak) din­tre R. Mol­do­va şi Uniu­nea Vama­lă Rusia-Belarus-Kazahstan (?!), pe care l-a con­ve­nit cu Putin în cadrul vizi­tei sale la Mosco­va şi care, potri­vit lui, „nu con­tra­vi­ne Acor­du­lui de Aso­ci­e­re RM-UE”. Şi asta nu e tot.

Dodon mai anu­nţă (tot pe Face­bo­ok) că i-a cerut amba­sa­do­ru­lui UE în R. Mol­do­va, Pir­k­ka Tapi­o­la, cu care s-a întreţi­nut recent, să-i fie aran­ja­tă la Bru­xe­l­les şi „o între­ve­de­re cu con­du­ce­rea NATO”, pen­tru a le cere, aşa după cum s-a obli­gat la Mosco­va, anu­la­rea Acor­du­lui pri­vind des­chi­de­rea unui Birou NATO la Chi­şi­nău şi sis­ta­rea tota­lă a rela­ţi­i­lor şi coo­pe­ră­rii cu Nord-Atlanticul. „Voi insis­ta să fie anu­lat Acor­dul pri­vind Biro­ul de legă­tu­ră. Mai mult, doresc să obţin un Acord refe­ri­tor la recu­noa­ş­te­rea neu­tra­li­tă­ţii R. Mol­do­va de către mem­brii NATO”, decla­ra Dodon pen­tru Agenţia Ria Novos­ti, după între­ve­de­rea cu Putin. Şi încă: „Vom blo­ca ori­ce încer­ca­re de pătrun­de­re a NATO pe teri­to­ri­ul repu­bli­cii şi vom împie­di­ca desfă­şu­ra­rea de exer­ci­ţii mili­ta­re sus­pec­te”, pro­mi­tea Dodon, ală­tu­ri de o altă pro­mi­siu­ne, la fel de cate­gori­că şi nu mai puţin sus­pec­tă, că din momen­tul în care va reu­şi să adu­ne în par­la­ment o majo­ri­ta­te con­for­ta­bi­lă, va des­fa­ce Acor­dul de Aso­ci­e­re a R. Mol­do­va la UE. Să admi­tem că adu­nă votu­ri şi rupe Acor­dul. Şi cu UE şi cu NATO. Şi mai depar­te? Rupe­rea lor va da auto­mat pes­te cap Acor­dul la libe­ră cir­cu­la­ţie în UE, expor­tul pe pieţe­le euro­pe­ne, garanţi­i­le de secu­ri­ta­te şi supor­tul finan­ci­ar din afa­ră. De unde bani? Rusia e goa­lă, la 10-15 kilo­me­tri de Mosco­va şi de mari­le cen­tre admi­nis­tra­ti­ve bate vân­tul prin buzu­na­re­le ruşi­lor şi cea­u­ne­le sună a gol. Pes­te jumă­ta­te din Rusie e mai mult bea­tă decât trea­ză, iar Trans­nis­tria, Kali­nin­gra­dul, Cri­me­ea şi Don­ba­sul de mult au fost tre­cu­te la „suhoi pai­ok”. Rusia nu are nevo­ie de guri în plus, că guri are des­tu­le pe tot necu­prin­sul ei, ea are nevo­ie de teri­to­rii de sacri­fi­ciu, de spa­ţii de mane­vră şi de răz­boi, de zone tam­pon. Asta vrea Rusia în cazul nos­tru şi asta s-a obli­gat şi să facă și Dodon.

Zisul „preşe­din­te al R. Mol­do­va” mer­ge la Bru­xe­l­les nu să facă, ori să aran­je­ze rela­ţi­i­le cu UE şi NATO, dar să le rea­ran­je­ze după voia şi pla­cul ţaru­lui Putin, adi­că să stri­ce, să râme, să dărâ­me tot ceea ce au făcut alţii în 25 de ani de inde­pen­denţă, câine-câinească aşa cum a fost şi mai este ea, dar inde­pen­denţă şi suve­ra­ni­ta­te. Prin tot ce a decla­rat Igor Dodon la Mosco­va, până la Mosco­va şi după Mosco­va, este clar că el are de făcut o vizită-comandă la Bru­xe­l­les şi mer­ge, aşa după cum a mers şi în Rusia, cu o agen­dă pre­gă­ti­tă de Krem­lin. E clar şi pros­tu­lui că după ce ai dat jos la Chi­şi­nău, de pe sedi­ul preşe­dinţi­ei, dra­pe­lul UE şi te-ai bătut în public cu pum­nul în piept că „vom blo­ca ori­ce încer­ca­re de pătrun­de­re a NATO pe teri­to­ri­ul repu­bli­cii” nu ai cum să mer­gi cu intenţii bune la car­ti­e­rul UE şi NATO. Tot cu „pia­tra în sân” te duci. Dodon şi cei care-l instru­men­tea­ză pe Dodon au intenţia dacă nu să stri­ce, cel puţin să scan­da­li­ze­ze rela­ţi­i­le R. Mol­do­va cu par­te­ne­rii stra­te­gi­ci din Vest. Se vrea, cu ori­ce preţ, să fim scoşi în afa­ra orbi­tei euro-occidentale şi rea­du­şi la con­di­ţia unei guber­nii pro­vin­ci­a­le, după cum s-a mai întâm­plat de la 1812 încoa­ce. Iar pen­tru asta „cine­va” (şi ale­ge­rea a căzut, deloc întâm­plă­tor, pe Ig. Dodon) tre­bu­ie să dea foc rela­ţi­i­lor, bune­lor şi deja isto­ri­ce­lor rela­ţii cu marea fami­lie a lumii euro­pe­ne, din care de atâ­tea ori s-a zis că şi geo­gra­fic, şi gene­tic facem par­te. Nu ştiu de ce, dar Mosco­va, ori­cum, a decis că fără „foc” nu se poa­te. Pro­ba­bil, pen­tr­tu că Krem­li­nul de mult a înţe­les, iar după agre­siu­nea arma­tă împo­tri­va Ucrai­nei (Don­ba­sul) şi ane­xa­rea Cri­me­ii şi-a dat sea­ma şi mai mult că Rusia nici­o­da­tă nu va putea rezol­va, în favoa­rea sa, pro­ble­ma con­flic­te­lor îngheţa­te din spa­ţi­ul ex-sovietic atât timp cât aces­te sta­te sunt în rela­ţii par­te­ne­ri­a­le cu UE şi NATO. De aici şi iste­ria anti-UE şi anti-NATO a lui Dodon.

Tova­ră­şul „preşe­din­te”, pe de o par­te, şi-a asu­mat anga­ja­men­tul faţă de Putin că rezol­vă „pro­ble­ma trans­nis­trea­nă”, iar pe de alta – este conş­ti­ent că nu prea are cum, nu are com­pe­tenţe şi atri­bu­ţii să poa­tă scoa­te UE şi NATO din ecu­a­ţia rela­ţi­i­lor cu R. Mol­do­va, inclu­siv din cea a for­ma­tu­lui de nego­ci­e­ri în care UE şi NATO par­ti­ci­pă fie şi cu rol de obser­va­to­ri. Şi atun­ci se dă în spec­ta­col, ame­ninţă, şan­ta­jea­ză, face circ, în spe­ranţa că poa­te îl va lua cine­va în seri­os. Să vedem cât de seri­os va fi tra­tat şi cât de vic­to­ri­os se va întoar­ce de la Bru­xe­l­les, care nu-i Mosco­va, deşi e clar şi aşa că Dodon nu va influ­enţa nimic în rela­ţi­i­le R. Moldova-UE-NATO. Şi atun­ci, nici nu ştiu care ar fi atuul aces­tei vizi­te la Bru­xe­l­les. Va fi, mai degra­bă, o plim­ba­re pen­tru Dodon şi o oca­zie de a vedea şi Euro­pa, nu doar Rusia.