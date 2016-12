Falșii Moși Crăciuni

În fie­ca­re an, în spe­cial cu pri­le­jul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, poli­ti­cie­nii devin gene­ro­și și dau năva­lă pes­te săra­ci, oferindu-le daru­ri. Nu zic, cei săr­ma­ni, chi­nu­iți, bol­na­vi, flămân­zi, obo­si­ți de sără­cie, au nevo­ie mereu de o buca­tă de pâi­ne. Pen­tru ei, ori­ce dar este ca o ulti­mă sal­va­re.

An de an, în ajun de Cră­ciun, unii din­tre săr­ma­ni sunt vizi­ta­ți de poli­ti­cie­ni. Nime­ni nu știe cum anu­me le cade noro­cul. De obi­cei, poli­ti­cie­nii nu vin sin­gu­ri. Dacă sunt de rang îna­lt, își iau găr­zi­le de corp, niș­te băr­bați bine hră­ni­ți, cu mus­cu­la­tu­ră pro­e­mi­nen­tă și, nea­pă­rat, cu căș­ti fine în ure­chi. Unii poli­ti­cie­ni sunt înso­țiți de secre­ta­re, alții – de neves­te. Toți, însă, indi­fe­rent de rang, au în pre­a­j­mă came­re de luat vede­ri, apa­ra­te foto, cro­ni­ca­ri de pre­să sau, mai nou, blo­gge­ri. Poma­na, mare sau mică, tre­bu­ie să fie cât mai vizi­bi­lă, alt­fel ce rost ar avea ca ei, poli­ti­cie­nii, să o mai facă celor săr­ma­ni…

Acum câte­va zile, pre­șe­din­te­le ales, Igor Dodon, care mâi­ne va fi înves­tit în func­ție, împre­u­nă cu soția sa au ple­cat la Sinești, raio­nul Unghe­ni, pen­tru a face un act de cari­ta­te. În poze­le rea­li­za­te la fața locu­lui îi vedem pe soții Dodon plimbându-se, de mâi­ni, pe uli­țe­le satu­lui, apoi îl vedem pe pre­șe­din­te­le ales, mer­gând prin cur­tea gos­po­dă­ri­ei, pe fun­da­lul unei funii de rufe spă­la­te, întin­se la uscat. În casă, vii­toa­rea primă-doamnă ține o feti­ță în bra­țe – una din cei 9 copii ai Ale­xan­drei Puiu. În scurt timp, și pre­șe­din­te­le ales pozea­ză cu ace­eași feti­ță în bra­țe. Desi­gur, în inti­mi­ta­tea ace­lei case, oas­pe­ții au recu­nos­cut că și-ar fi dorit o fii­că, având deja aca­să 3 fecio­ri… Toa­te astea, însă, sunt mici deta­lii.

În alte poze și repor­ta­je TV vedem cutii și pun­gi cu sigla Fun­da­ți­ei „Solu­ția”, în care sunt bis­cu­iți, bom­bo­a­ne, bana­ne sau cre­ioa­ne. Într-un moment, un res­pon­sa­bil de ima­gi­ne i-a așe­zat pe copii și pe mama lor într-o ușă și a mai „tras” o poză, așa ca să se vadă mai bine daru­ri­le adu­ce de Dodon: deter­gen­ți, por­to­ca­le, săpun lichid, gel de duș, zahăr și pas­te „Bănea­sa”, toa­te într-o încă­pe­re săra­că și rece… Copi­ii din prim-plan au câte un pachet de bom­bo­a­ne în mâi­ni, daru­ri­le deve­nind mai vizi­bi­le.

Și asta nu e tot. Ime­di­at cum a ajuns de la Sinești la Chi­și­nău, pre­șe­din­te­le ales s-a așe­zat la com­pu­ter și a scris în vite­ză: „Pen­tru a adu­ce magia săr­bă­to­ri­lor în aceas­tă fami­lie nume­roa­să, am dăru­it copi­i­lor un tele­vi­zor, hai­ne și jucă­rii de la băie­ții noș­tri, rechi­zi­te șco­la­re, dul­ciu­ri, cado­u­ri, pro­du­se ali­men­ta­re și de pri­mă nece­si­ta­te. Nu am uitat nici de gri­ji­le mamei care creș­te cu dra­gos­te acești minu­na­ți copii, am dăru­it o mași­nă auto­ma­tă de spă­lat și am ofe­rit un aju­tor finan­ci­ar”. Ima­gi­ni­le des­cri­se mai sus sunt exact cele pos­ta­te de Igor Dodon.

Luni, până în sea­ră, mai mul­te medii s-au gră­bit să facă un eve­ni­ment excep­țio­nal din aceas­tă acțiu­ne a pre­șe­din­te­lui ales. Ști­ri cu titlu­ri „rup­te din magie” au inva­dat inter­ne­tul, Dodon fiind pre­zen­tat ca un ade­vă­rat tri­mis al lui Moș Cră­ciun. Este ade­vă­rat, din aces­te repor­ta­je sau ști­ri nime­ni nu a înțe­les de ce, totuși, Igor Dodon a ple­cat anu­me înco­lo. Cine i-a suge­rat anu­me aceas­tă adre­să, în timp ce mii de fami­lii din R. Mol­do­va o duc la fel de greu?

Acum câți­va ani, fami­lia Puiu din satul Sinești era vizi­ta­tă de o echi­pă TV a con­cer­nu­lui coor­do­na­to­ru­lui, care des­co­pe­ri­se acest subiect. În scurt timp, pri­ma doam­nă, Mar­ga­re­ta Timofti, a făcut o vizi­tă cu daru­ri ace­lo­rași copii. Luni, pre­șe­din­te­le ales și soția sa au ple­cat tot înco­lo. De ce? Pen­tru că ara­tă bine la came­ră, la tele­vi­zor.

De alt­fel, exact când Igor Dodon și PCRM se aflau la guver­na­re, ace­eași fami­lie din Sinești tră­ia în pădu­rea din satul vecin. Într-un bor­dei din pădu­re, aco­lo unde, și până azi, locu­ieș­te tatăl aces­tor copii. Atun­ci, Dodon și par­ti­dul din care făcea par­te habar nu aveau că umplu­se­ră R. Mol­do­va de săra­ci și de sără­cie. Acum, au ajuns să facă poze pe fun­da­lul săra­ci­lor plo­di­ți în peri­oa­da guver­nă­rii lor.