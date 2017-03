Eroism de 100 de lei

„Mă gân­desc la „Burun­du­cii” ace­lui an de răz­boi 1992. Mă gân­desc și la Filip Lupaș­cu, una din legen­de­le ace­lui răz­boi, omorât, prin tră­da­re, în una din misiu­ni­le sale de lup­tă. Nu exclud că dacă ar fi fost în via­ță, Dodon nu ar fi ajuns pre­șe­din­te, iar par­la­men­tul și guver­nul ar fi fost…”

Ca azi, pe 2 Mar­tie 1992, acum 25 de ani, Rusia venea cu răz­boi pes­te R. Mol­do­va, un răz­boi pen­tru care Mosco­va a făcut mai mul­te efor­tu­ri, și toa­te eșu­a­te, de a-l afi­șa ca pe unul inte­re­t­nic și care, până la urmă, dema­chi­at, s-a dove­dit a fi unul de ocu­pa­ție. R. Mol­do­va (la nici jumă­ta­te de an de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­den­ței) era „răs­tig­ni­tă” de Rusia pe Nis­tru și rămâ­ne „răs­tig­ni­tă” și azi, în amin­ti­rea unui răz­boi de ocu­pa­ție și nu a unei fră­ții de arme, cu care spe­cu­lea­ză Putin-ii și Dodon-ii vre­mii, scoțând de la nafta­li­nă amin­ti­ri de pe tim­pu­ri­le țaru­lui Petru Întâi și a Domni­to­ru­lui Dimi­trie Can­te­mir. Con­tea­ză mai puțin ce a fost (dacă, cum­va, a fost fră­ție?), con­tea­ză mai mult ce este. Con­tea­ză că sunt 25 de ani de răz­boi și pace de la acel 2 Mar­tie 1992. Pe 21 iulie, ace­lași an, Mosco­va și Chi­și­nă­ul, la nive­lul pre­șe­din­ți­lor de atun­ci, Boris Elțin și Mir­cea Sne­gur, sem­nau, la Mosco­va, la mai puțin de cin­ci luni de răz­boi, un Acord de înce­ta­re a focu­lui la Nis­tru. S-au dus anii. A tre­cut pes­te noi un sfert de veac. Ce s-a schim­bat? Mul­te, dar nimic în bine. Nici pen­tru R. Mol­do­va și nici pen­tru ero­ii Răz­bo­i­u­lui de la Nis­tru. Rusia a rămas ace­eași, dar și guver­nă­ri­le de la Chi­și­nău nu au deve­nit mai bune.

În 25 de ani de Inde­pen­den­ță, în R. Mol­do­va, s-au perin­dat la pute­re 5 pre­șe­din­ți, 14 guver­ne, 7 „deta­șa­men­te” de legiu­i­to­ri. Cu excep­ția (și aici par­ți­a­lă) a pri­mu­lui par­la­ment și a pri­me­lor două guver­ne, toți (vor­besc la plu­ral) și-au cău­tat de bine­le lor, și-au făcut ave­ri, sala­rii, pen­sii, pala­te, vile, s-au pri­cop­sit cu băn­ci, hote­lu­ri, super­mar­ke­tu­ri, fir­me de trans­port, por­tu­ri și aero­por­tu­ri, gos­po­dă­rii agri­co­le și alte pro­pri­e­tă­ți, și-au pus banii la adă­post pe con­tu­ri stră­i­ne, papă bine, dorm bine și se gân­desc în con­ti­nu­a­re la bani: de unde și ce să mai fure (că la noi hoția e la pute­re), ce să mai scoa­tă la pri­va­ti­za­re, din ce fon­du­ri să se mai pri­cop­seas­că, ce taxe să mai bage popu­la­ți­ei, cu ce legi să-și mai aco­pe­re hoți­i­le și tot așa. Zile și ani la rând. Încerc, totuși, să mă întreb: dar câți din­tre ei s-au între­bat vreo­da­tă cum o duc cei care, în 1992, au stat sub gloan­țe în tran­șee la Nis­tru (pe ploa­ie și frig), care și-au lăsat case­le, s-au sacri­fi­cat și și-au sacri­fi­cat tine­re­țea, sănă­ta­tea, fami­li­i­le și copi­ii, unii și via­ța, pe alta­rul Inde­pen­den­ței, în care lumea atun­ci încă mai cre­dea și pe con­tul căre­ia ei au putut ajun­ge depu­ta­ți, prim-miniștri, miniș­tri și vice­mi­niș­tri, șefi de stat, șefi de par­la­ment, șefi de ser­vi­cii, con­si­li­e­ri pre­zi­den­ți­a­li și par­la­men­ta­ri, secre­ta­ri gene­ra­li, pre­șe­din­ți de Cur­ți etc. Iar dacă s-au între­bat, ce au făcut pen­tru acești Mar­ti­ri ai Inde­pen­den­ței, pen­tru că cei mai mul­ți din­tre ei au mers în tran­șee pen­tru idee.

Mar­ți, în ajun de 2 Mar­tie, pre­mi­e­rul Pavel Filip a par­ti­ci­pat la o întâl­ni­re de come­mo­ra­re cu vete­ra­nii Răz­bo­i­u­lui de Inde­pen­den­ță, aran­ja­tă, bănu­iesc, de cine­va de la guvern sau din­tre cei care cau­tă să se pună bine pe lân­gă pute­re. De ce? Pen­tru că pre­mi­e­rul era prea dis­trat pen­tru eve­ni­men­tul la care veni­se. Nu e rău că a mers, ba chiar e bine. De ar fi cu rost. Ce le-a zis minis­trul nr.1 lup­tă­to­ri­lor de la Nis­tru? „Sun­te­ți un reper moral, iar R. Mol­do­va are mare nevo­ie de repe­re mora­le”. La țanc. De acord. Doi: „inde­pen­den­ța noas­tră este stro­pi­tă cu sân­ge­le vos­tru şi este de dato­ria noas­tră, a tutu­ror, să rea­li­zăm visul pen­tru care aţi lup­tat şi care ne uneș­te – să con­struim o Mol­do­vă pros­pe­ră şi demo­cra­ti­că”. Și aici – bine. Trei: „vete­ra­nii vor bene­fi­cia în con­ti­nu­a­re de spri­jin din par­tea sta­tu­lui… ”. Iată aici e mai greu să fii de acord, mai ales cu șeful unui cabi­net de miniș­tri, prin care tre­ce tot banul intrat în buge­tul sta­tu­lui. Care „bene­fi­cii din par­tea sta­tu­lui”, dle Filip? Să nu știe prim-ministrul că „poma­na” pe care o face sta­tul lup­tă­to­ri­lor la Nis­tru, de mai mul­ți ani, este de doar 100 de lei? Chiar nu v-ați putut croi, să zicem, un 10 minu­te pen­tru un schimb de opi­nii cu cei din sală, pen­tru că, în pau­ză, după ce v-ați gră­bit să ple­ca­ți, între­bați la came­re TV, vete­ra­nii au recu­nos­cut două lucru­ri esen­ți­a­le: că guver­nă­ri­le își amin­tesc de ei „din mar­tie în mar­tie”. Și doi: că sacri­fi­ci­ul lor (spre deo­se­bi­re de „mari­le sacri­fi­cii” ale guver­ne­lor și guver­nă­ri­lor de la agra­rie­ni încoa­ce) este răs­plătit de stat cu toc­mai 100 de lei lunar (1200 de lei pe an). Și atun­ci, cum să vă înțe­le­gem, dle pre­mi­er, când ziceți că ei sunt „un reper moral pen­tru R. Mol­do­va” și că „inde­pen­den­ța este stro­pi­tă cu sân­ge­le vos­tru…”? Păi, sân­ge­le ăsta are sau nu preț? Cre­zul, sacri­fi­ci­i­le și sân­ge­le lor doar 3 lei și 30 de bani pe zi să cos­te? V-ați inte­re­sat să vede­ți cum își ono­rea­ză Rusia ban­de­le de mer­ce­na­ri, adu­na­te de pe tot cuprin­sul necu­prin­sei URSS și băga­te în pri­ma linie la Nis­tru împo­tri­va R. Mol­do­va? Nu îmi plac com­pa­ra­ți­i­le în cazul Rusi­ei, dar auto­ri­tă­ți­le ruse, spre deo­se­bi­re de cele ale R. Mol­do­va, știu pre­țul pra­fu­lui de puș­că și al slu­ji­rii de patrie. Și pre­șe­din­te­le Putin, și Rogo­zin, de la indus­tria de răz­boi, și Șoi­gu – de la Apă­ra­re. Păcat că anii trec, guver­nă­ri­le se schim­bă, iar dato­ri­i­le sta­tu­lui față de lup­tă­to­rii de la Nis­tru cresc, în loc să se redu­că. Să nu exis­te în tot guver­nul și în tot par­la­men­tul (de pre­șe­din­ție nu vor­bim, pen­tru că aici lumea e cu „stea în frun­te”) măcar o min­te cla­ră, care să facă o dată și pen­tru tot­dea­u­na ordi­ne în aceas­tă pro­ble­mă a vete­ra­ni­lor Răz­bo­i­u­lui de la Nis­tru? Sau nu se vrea? Ori asta e indi­ca­ția Mosco­vei? Eroi, dar cer­șe­to­ri. Des­con­si­de­ra­ți și nu ono­ra­ți. Așa după cum s-a gră­bit să facă Dodon, mare­le „ales de către popor”, Kim Jong-Un-ul R. Mol­do­va, când a aler­gat la Tighi­na să-i strân­gă mâna nou­lui guver­na­tor al Rusi­ei în Trans­ni­tria, Kra­s­no­sel­s­ki, și să „plân­gă cu flo­ri” la mor­mân­tul caza­ci­lor uciși la Nis­tru. Mă gân­desc la „Burun­du­cii” ace­lui an de răz­boi 1992. Mă gân­desc și la Filip Lupaș­cu, una din legen­de­le ace­lui răz­boi, omorât, prin tră­da­re, în una din misiu­ni­le sale de lup­tă. Nu exclud că dacă ar fi fost în via­ță, Dodon nu ar fi ajuns pre­șe­din­te, iar par­la­men­tul și guver­nul ar fi fost făcuți osta­ti­ci. Pen­tru cât timp? Până nu ar fi înțe­les că răz­bo­a­ie fără eroi nu exis­tă și că ero­is­mul are preț.