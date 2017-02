Dodon, singur

Des­pre fap­tul că Pla­ho­t­niuc şi Dodon joa­că un joc ascuns se vor­beş­te de mult. La fel ca şi des­pre tranza­cţia Mosco­vei cu Pla­ho­t­niuc, inter­me­di­ată de preşe­din­te­le Kîr­gî­zs­ta­nu­lui, Almaz­bek Atam­ba­ev, pri­vind ale­ge­rea lui Dodon preşe­din­te. Nu e clar, însă, cât de depar­te ar putea mer­ge rela­ţia celor doi. Con­tea­ză al cui „doc­tor Zor­ghe” este Pla­ho­t­niuc

Încerc să mă cla­ri­fic şi să înţe­leg, după 25 de ani, de când şi-a făcut loc pe har­tă R. Mol­do­va, ce avem mai mul­te, totu­şi, par­ti­de sau pro­ble­me? Ori şi una, şi alta? Con­form catas­ti­fu­lui Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, pe lis­ta par­ti­de­lor „vii”, cu un grad mai mare sau mai mic de vita­li­ta­te, figu­rea­ză 44 de for­ma­ţiu­ni şi alte­le 33 – pe lis­ta celor „moar­te”. (Vă închi­pui­ţi ce ar fi fost dacă erau în „via­ţă” toa­te 77?) Dar pro­ble­me, câte? Cu sigu­ranţă, pes­te numă­rul par­ti­de­lor. R. Mol­do­va e toa­tă numai pro­ble­me, un mare ghem de pro­ble­me, mai vechi şi mai noi, adu­na­te cu anii şi toa­te sau aproa­pe toa­te, urma­re a felu­lui în care a fost guver­na­tă de un par­tid sau mai mul­te, la un loc, de la o cam­pa­nie elec­to­ra­lă la alta: „dife­ren­dul trans­nis­trean”, rela­ţi­i­le cu Rusia, pro­ble­ma fron­ti­e­rei cu Ucrai­na, pro­ble­ma mili­ar­du­lui furat, coru­pţia, sără­cia, exo­dul, hoţia, pro­ble­ma Filat, pro­ble­ma Şor, pro­ble­ma Pla­ho­t­niuc, pro­ble­ma Basa­ra­biei, pen­si­i­lor, sala­ri­i­lor, taxe­lor, impo­zi­te­lor de stat, sate­lor pără­si­te, agri­cul­tu­rii nepro­te­ja­te, pro­ble­ma pro­pri­e­tă­ţi­lor de pe teri­to­ri­ul Ucrai­nei, vaga­bon­da­ju­lui, bătrâ­ni­lor sin­gu­ra­ti­ci, sănă­tă­ţii, jus­ti­ţi­ei, orfe­li­na­te­lor, redu­ce­rea nata­li­tă­ţii, cre­ş­te­rea mor­ta­li­tă­ţii, pro­ble­ma lus­tra­ţi­ei, depor­ta­ţi­lor, Ero­i­lor Răz­bo­i­u­lui de Inde­pen­denţă (Nis­tru, 1992), Lim­bii, Isto­ri­ei, Iden­ti­tă­ţii etno-politice a R. Mol­do­va, migranţi­lor mol­do­ve­ni, embar­go­u­lui rusesc, a tru­pe­lor mili­ta­re ruse de la Nis­tru, neu­tra­li­ta­tea mili­ta­ră, inte­gra­rea euro­pea­nă, rela­ţi­i­le cu UE şi NATO… Şi, cea mai proas­pă­tă şi, posi­bil, cea mai gra­vă pro­ble­mă la zi pen­tru R. Mol­do­va, pro­ble­ma Dodon, care ar putea fi a doua, după cea trans­nis­trea­nă, dar poa­te că şi mai mare sau la fel de mare ca şi ea, dacă ar fi să ţinem cont de felul în care abor­dea­ză „preşe­din­te­le” Dodon pro­ble­ma dife­ren­du­lui trans­nis­trean, neu­tra­li­tă­ţii mili­ta­re, poli­ti­cii vec­to­ri­a­le, rela­ţi­i­lor cu Rusia, Româ­nia, Ucrai­na, UE şi NATO, dar şi pro­ble­me­le de Edu­ca­ţie, Isto­rie, Cul­tu­ră, pute­re şi rela­ţi­i­le între pute­ri. Vizi­ta de la înce­pu­tul aces­tei săp­tămâ­ni a lui Igor Dodon la Bru­xe­l­les a ară­tat clar că el vrea, aşa după cum a şi con­ve­nit, în pre­a­la­bil, la Mosco­va, să rupă ori­ce rela­ţie de mai depar­te a R. Mol­do­va cu Ves­tul (UE şi NATO) şi să o rea­du­că în Est. Mosco­va a înţe­les de mult că, fără o izo­la­re a Mol­do­vei de par­te­ne­rii din Vest, nu va putea rezol­va vreo­da­tă pro­ble­ma trans­nis­trea­nă în vari­an­ta con­ve­na­bi­lă ei şi nici nu va pre­lua con­tro­lul asu­pra R. Mol­do­va. Iată de ce, atun­ci când insis­tă Dodon asu­pra fede­ra­li­ză­rii R. Mol­do­va şi asu­pra rati­fi­că­rii Tra­ta­tu­lui de fron­ti­e­ră cu Româ­nia, asta se vrea: reco­lo­ni­za­rea, în vari­an­ta sovi­e­ti­că, a Mol­do­vei din­tre Prut şi Nis­tru, redi­slo­ca­rea tru­pe­lor ruseş­ti de la Nis­tru la Prut şi ridi­ca­rea unei noi cor­ti­ne de fier între R. Mol­do­va, Româ­nia şi tot res­tul Euro­pei. Dodon nu are înco­tro. El a pro­fi­tat de spri­ji­nul Rusi­ei în ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le şi acum are de plătit niş­te poli­ţe. Doar că fede­ra­li­za­rea R. Mol­do­va nu va face decât să rupă R. Mol­do­va în două, iar asta înseam­nă rezol­va­rea nu doar a pro­ble­mei trans­nis­tre­ne, ci şi a pro­ble­mei Basa­ra­biei, lucru pe care Mosco­va nu şi l-a dorit nici­când. Nu şi-l doreş­te şi acum. Nu pen­tru asta a por­nit Rusia în 1992 răz­boi la Nis­tru. Dar pro­ble­ma, până la urmă, nu e în ce decla­ră Dodon la Mosco­va sau la Chi­şi­nău. El are de plătit o dato­rie. A vrut băi­a­tul să fie „preşe­din­te” şi, în sti­lul şi tra­di­ţia boie­ri­lor mol­do­ve­ni, care mer­geau la Poar­tă (Oto­ma­nă) şi puneau Mol­do­va „la băta­ie” pen­tru a se face domni, a mers şi el la Putin, a pri­mit „bla­go­slo­vi­rea”, pen­tru care acum se sileş­te să plă­teas­că cu vârf. Tur­cii nu ier­tau dato­ri­i­le de acest fel şi zbu­rau cape­te­le domni­lor, ce fac ruşii, nu ştiu, şi nici nu asta con­tea­ză. Între­ba­rea e alta: ce şanse are Dodon să-şi ducă „pari­ul” cu Putin la înde­pli­ni­re? Şi dacă „da”, aju­tat de cine, pen­tru că ale­ge­ri par­la­men­ta­re anti­ci­pa­te puţin pro­ba­bil să mai avem. Iar până la cele ordi­na­re, din 2018, cu decla­ra­ţii de para­dă şi sesiu­ni foto la cop­că şi prin aero­por­tu­ri, nu cred că Igor Nico­la­ie­vi­ci are vreo şan­să să-şi menţi­nă ratin­gul din 2016. Spri­jin par­la­men­tar şi guver­na­men­tal, dacă reieşim din decla­ra­ţi­i­le pe care le fac spea­ke­rul Can­du sau pre­mi­e­rul Filip, nu prea are de unde, iar pe cel extra­par­la­men­tar e prea devre­me să con­te­ze, deşi nici aici nu prea are pe cine. Poa­te doar pe Rena­to Usa­tîi de la Par­ti­dul Nos­tru (PN), dar până în 2018 puţin pro­ba­bil să se mai alea­gă ceva din Usa­tîi şi PN. Alte resur­se? Ioc. Deşi ziceam la înce­put că avem pe lis­tă 44 de par­ti­de, nici 10% din ele nu mai au tre­ce­re la elec­to­rat. Pro­ble­me­le pe care par­ti­de­le le-au cre­at R. Mol­do­va s-au întors împo­tri­va lor. La ziua de azi, potri­vit unui son­daj rea­li­zat de CBS-Axa, pe „val” avem doar două par­ti­de, PAS-ul Maiei San­du şi PSRM-ul lui Gre­ceanâi. Deşi zile­le tre­cu­te Ana­tol Şala­ru, ex-ministru al Apă­ră­rii, anu­nţa că a găsit „căci­u­lă” (denu­mi­re) pen­tru un nou par­tid uni­o­nist, pe care a por­nit să-l cre­e­ze – Par­ti­dul Uni­tă­ţii Naţio­na­le (PUN), până a fi bun de lup­tă mai e nevo­ie de timp. Să vedem şi ce va face Par­ti­dul „DA” al lui Năs­ta­se, care, din pri­mă­va­ră, vrea să scoa­tă iară­şi lumea în stra­dă. S-ar putea să rea­pa­ră pe câm­pul de lup­tă şi PLDM, dar numai în cazul în care va reu­şi să renas­că. Dar aces­tea nu cred să mai aibă trea­bă cu Dodon. Şi atun­ci, revin la între­ba­re: ce şanse are Dodon să rupă R. Mol­do­va de la Vest şi s-o adu­că în Est? În lip­sa unor ali­a­ţi poli­ti­ci din actu­a­lul par­la­ment, Dodon a ame­ninţat de mai mul­te ori că va cere spri­ji­nul popo­ru­lui prin refe­ren­dum, doar că mol­do­ve­nii nu prea sunt daţi cu refe­ren­du­mu­ri­le, iar Dodon încă nu a făcut nimic ca lumea să por­neas­că buluc după el. Şi atun­ci, bla-bla-bla… Atât.

Acum, totul depin­de de PD şi de con­fi­gu­ra­ţia noii majo­ri­tă­ţi par­la­men­ta­re, pe care o pune la cale Pla­ho­t­niuc, dar care rămâ­ne, deo­cam­da­tă, o ecu­a­ţie cu mai mul­te necu­nos­cu­te. Des­pre fap­tul că Pla­ho­t­niuc şi Dodon joa­că un joc ascuns se vor­beş­te de mult. La fel ca şi des­pre tranza­cţia Mosco­vei cu Pla­ho­t­niuc, inter­me­di­ată de preşe­din­te­le Kîr­gî­zs­ta­nu­lui, Almaz­bek Atam­ba­ev, pri­vind ale­ge­rea lui Dodon preşe­din­te. Dar cât de depar­te ar putea mer­ge rela­ţia celor doi, nu e clar. Depin­de al cui „doc­tor Zor­ghe” este Pla­ho­t­niuc.