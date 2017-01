Deputaţii de caviar împotriva presei

Zile­le tre­cu­te, la Stra­s­bo­urg, a avut loc Adu­na­rea Par­la­men­ta­ră a Con­si­li­u­lui Euro­pei (APCE), în cadrul căre­ia a fost dez­bă­tut Rapor­tul pri­vind ata­cu­ri­le asu­pra jur­na­li­ş­ti­lor şi liber­ta­tea pre­sei în Euro­pa.

Rapor­tul pre­zin­tă o ana­li­ză a stă­rii jur­na­lis­mu­lui în cele 47 de sta­te mem­bre ale APCE: din apri­lie 2015 până în noiem­brie 2016 au fost emi­se 230 de aler­te pri­vind ata­cu­ri asu­pra jur­na­li­ş­ti­lor în 23 de state-membre, doar 23 de cazu­ri fiind solu­ţio­na­te. În ace­ea­şi peri­oa­dă, 16 jur­na­li­ş­ti au fost omorâţi în sta­te­le Con­si­li­u­lui Euro­pei (CoE), zeci de repor­te­ri au fost ares­ta­ţi, deţi­nu­ţi, hărţui­ţi, con­dam­na­ţi, mal­tra­ta­ţi. Nume­roa­se sunt şi ata­cu­ri­le ver­ba­le sau pre­siu­ni­le finan­ci­a­re.

În Par­la­men­tul CoE sunt 324 de par­la­men­ta­ri din toa­te cele 47 de sta­te, R. Mol­do­va fiind repre­zen­ta­tă de 5 mem­bri ai Par­la­men­tu­lui de la Chi­şi­nău: demo­cra­ta Valen­ti­na Buli­ga – şefa dele­ga­ţi­ei, inde­pen­den­tul Vale­riu Ghi­leţ­chi, libe­ra­lul Mihai Ghim­pu, soci­a­lis­tul Andrei Negu­ţă şi comu­nis­tul Vla­di­mir Voro­nin. Au fost desem­na­ţi şi 5 mem­bri supleanţi, care îi înlo­cu­iesc pe repre­zen­tanţii per­ma­nenţi, atun­ci când aceş­tia nu pot par­ti­ci­pa la sesiu­ni­le de la Stra­s­bo­urg. Ast­fel, la sesiu­nea de iar­nă din 23-27 ianu­a­rie, la Stra­s­bo­urg, au ple­cat Valen­ti­na Buli­ga şi Vale­riu Ghi­leţ­chi, mem­bri per­ma­nenţi, iar Voro­nin, Negu­ţă şi Ghim­pu au fost supli­ni­ţi de Ali­na Zotea, Lili­a­na Pali­ho­vi­ci şi Maria Pos­to­ico. Pen­tru aces­te călă­to­rii, toţi pri­mesc bile­te de avion, caza­re şi diur­ne din buge­tul sta­tu­lui.

Pe pagi­na web a Par­la­men­tu­lui R.Moldova lip­seş­te ori­ce şti­re des­pre pla­nu­ri­le de lucru ale par­la­men­ta­ri­lor mol­do­ve­ni la sesiu­nea de la Stra­s­bo­urg. În schimb, majo­ri­ta­tea din­tre ei au pos­tat mul­te poze cu ima­gi­ni de la Stra­s­bo­urg pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re, suge­rând că sunt foar­te impli­ca­ţi pe aco­lo.

În ziua în care cei 5 ple­cau la Stra­s­bo­urg, urmând să dis­cu­te şi situ­a­ţia pre­sei, la Chi­şi­nău se con­su­mau câte­va eve­ni­men­te îngri­jo­ră­toa­re: soli­ci­ta­rea unui anga­jat la stat să fie des­chis dosar penal împo­tri­va unei jur­na­lis­te de inves­ti­ga­ţii, hărţu­i­rea altor repor­te­ri în spa­ţi­ul public, zeci de plân­ge­ri pri­vind limi­ta­rea acce­su­lui la infor­ma­ţie. Fie­ca­re din cei 5 par­la­men­ta­ri cunoa­ş­te ZdG. Am aştep­tat să ne între­be, dacă avem ceva de comu­ni­cat în mod spe­cial, în legă­tu­ră cu acest raport. Nu ne-au între­bat, chiar dacă, în ulti­mii 12 ani, ZdG e pre­zent pe pia­ţa medi­a­ti­că şi ar putea spu­ne mul­te des­pre sta­rea pre­sei. Am isco­dit şi alţi cole­gi din ONG-urile de media care au câte 20 de ani pe pia­ţa medi­a­ti­că de la noi. Şi pe ei călă­to­rii spre Stra­s­bo­urg nu i-au între­bat nimic des­pre sta­rea pre­sei.

Per­so­nal, am urmă­rit, marţi, pre­zen­ta­rea rapor­tu­lui pri­vnd liber­ta­tea pre­sei la APCE. În dez­ba­te­ri, au fost pre­zen­ta­te zeci de opi­nii, pro­pu­ne­ri de amen­damen­te, dis­cu­ţii. Par­la­men­ta­rii mol­do­ve­ni nu au ver­ba­li­zat nimic. Poa­te nu am obser­vat, dar acum nu am nicio dova­dă că par­la­men­ta­rii din R. Mol­do­va au comu­ni­cat ceva celor­la­lţi 320 de par­la­men­ta­ri de la Stra­s­bo­urg des­pre pre­sa din Mol­do­va.

Am urmă­rit pro­ce­du­ri­le de vot asu­pra amen­damen­te­lor la acel raport şi m-am întris­tat. Deşi majo­ri­ta­tea mem­bri­lor dele­ga­ţi­ei au votat pen­tru amen­damen­te­le de bază, unul din­tre mem­brii dele­ga­ţi­ei, Ali­na Zotea, nu a votat deloc. Am tri­mis un mesaj la ser­vi­ci­ul de pre­să al Par­la­men­tu­lui şi altul – pe con­tul de Face­bo­ok al depu­ta­tei Zotea, să aflu de ce nu a votat, dar nu am pri­mit răs­puns. Am soli­ci­tat ser­vi­ci­ul de pre­să al CoE, încer­când să aflu dacă a fost o eroa­re de sis­tem, sau altă pro­ble­mă, de ver­me ce votul Ali­nei Zotea lip­seş­te la aceas­tă sesiu­ne. „Dacă ea nu e pe lis­ta votanţi­lor, înseam­nă că nu a votat”, a fost răs­pun­sul lui Jai­me Rodri­gu­ez, pur­tă­tor de cuvânt al CoE.

M-a îngri­jo­rat şi votul împo­tri­va amen­damen­tu­lui 22 al depu­ta­tu­lui Ghi­leţ­chi. Amen­damen­tul 22 o viza pe cunos­cu­ta jur­na­lis­tă de inves­ti­ga­ţii din Azer­bai­jan care a fost întem­ni­ţa­tă pen­tru inves­ti­ga­ţi­i­le sale, iar după eli­be­ra­re este ţinu­tă osta­ti­că în acest stat, limitându-i-se, ile­gal, mul­te liber­tă­ţi uma­ne. Împo­tri­va aces­tui amen­dament au votat doar 15 par­la­men­ta­ri care fac par­te din dele­ga­ţia aze­ră, cea tur­că, mol­do­vea­nul Vale­riu Ghi­leţ­chi şi 5 depu­ta­ţi din alte sta­te.

Kha­di­ja Isma­i­lo­va este o jur­na­lis­tă de mare curaj, de mare pro­fe­si­o­nism, este pre­mi­a­tă şi apla­u­da­tă de întrea­ga lume jur­na­lis­ti­că pen­tru inves­ti­ga­ţi­i­le ei şi meri­tă să fie libe­ră să-şi exer­ci­te mun­ca. L-am între­bat pe depu­ta­tul Ghi­leţ­chi de ce a votat împo­tri­va liber­tă­ţi­lor Kha­di­jei. „Amen­damen­tul intro­du­ce une­le deta­lii care nu pot fi veri­fi­ca­te la momen­tul votu­lui”, a răs­puns depu­ta­tul inde­pen­dent.

Tot ieri, Trans­pa­ren­cy Inter­na­tio­nal a făcut public rapor­tul „Diplo­ma­ţia de cavi­ar”, care rele­vă un scan­dal de coru­pţie în cadrul APCE, enorm şi ruşi­nos, prin care par­la­men­ta­rii aze­ri ar fi corupt depu­ta­ţi din alte sta­te să vote­ze în inte­re­sul lor.