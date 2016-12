De gardă în 2016? Pentru ce?

Aces­ta este ulti­mul număr al Zia­ru­lui de Gar­dă din acest an. E al 13-lea an de când exis­tă Zia­rul de Gar­dă și nici­u­nul nu a fost ușor. Ba chiar unii ani au fost com­pli­ca­ți de-a bine­lea, cu mul­te obs­ta­co­le, cu pro­ce­se judi­ci­a­re, cu ame­nin­ță­ri, cu dure­ri de cap, cu dez­a­mă­gi­ri. Dar nici­o­da­tă nu au fost sufi­cien­te pro­ble­me ca să ne per­mi­tem să ne oprim.

Nici acest an, 2016, nu a fost sim­plu. Ne-a nemul­țu­mit foar­te mult fap­tul că insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui nu au ofe­rit infor­ma­ția de care am avut nevo­ie, că ne-au luat și mii de lei pen­tru acce­sul la infor­ma­ție, că am avut câte­va dosa­re com­pli­ca­te în instan­ță, că auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui nu au răs­puns la cere­ri­le orga­ni­za­ți­i­lor de media să dis­cu­te des­pre poli­ti­ci­le de dezvol­ta­re a pre­sei inde­pen­den­te și că au igno­rat, în fond, să reac­țio­ne­ze la majo­ri­ta­tea inves­ti­ga­ți­i­lor jur­na­lis­ti­ce din R. Mol­do­va. Dar aces­te și mul­te alte difi­cul­tă­ți nu înseam­nă decât un mare imbold să mer­gem îna­in­te.

ZdG va con­ti­nua să apa­ră în 2017 dato­ri­tă câtor­va fac­to­ri: pen­tru că jur­na­liș­tii de inves­ti­ga­ție se simt inte­re­sa­ți să facă mai mul­te anche­te repor­te­ri­cești atun­ci când nive­lul corup­ți­ei și al acțiu­ni­lor obs­cu­re ale pute­rii sunt în creș­te­re, atun­ci când drep­tu­ri­le omu­lui se încal­că și atun­ci când e mai mult jur­na­lism con­tro­lat poli­tic decât jur­na­lism poli­tic.

ZdG va apă­rea la anul pen­tru că e cre­at de o echi­pă de repor­te­ri tine­ri, care țin mult la jur­na­lis­mul de cali­ta­te și care nu renun­ță la ceea ce le pla­ce să facă, chiar dacă e com­pli­cat.

Dar prin­ci­pa­lul, avem citi­to­ri, avem o comu­ni­ta­te minu­na­tă de abo­na­ți la ZdG, care soli­ci­tă, urmă­resc și con­su­mă ZdG. Ne bucu­răm enorm că și la anul vom fi împre­u­nă. Deși nu cunoaș­tem cifre­le defi­ni­ti­ve des­pre tiraj, este deja cunos­cut fap­tul că exis­tă câte­va mii de per­soa­ne care au abo­nat ZdG pen­tru anul vii­tor. Aceas­ta este pri­ma garan­ție că ZdG va con­ti­nua.

La anul avem mult de lucru. Repu­bli­ca Mol­do­va rămâ­ne prin­tre cele mai corup­te din regiu­ne, cali­ta­tea vie­ții nu se îmbu­nă­tă­țeș­te, mili­ar­dul nu a fost găsit. Vom lucra asu­pra tutu­ror aces­tor pro­ble­me, dar vom con­ti­nua să cău­tăm și vești bune, oame­ni deo­se­bi­ți, să venim cu idei spe­ci­a­le, acti­vi­tă­ți noi care meri­tă să fie cunos­cu­te și care vor adu­ce curaj, inte­res, pasiu­ne pen­tru dezvol­ta­re și ten­din­țe de schim­ba­re în R. Mol­do­va.

În pri­mul număr al anu­lui vii­tor vom publi­ca, ca de obi­cei, rapor­tul de acti­vi­ta­te al ZdG pen­tru anul 2016, cu toa­te câte am reu­șit să le facem. Vom publi­ca și date des­pre per­soa­ne­le, orga­ni­za­ți­i­le și pro­iec­te­le care au făcut ZdG posi­bil. Vom publi­ca și un plan de lucru pen­tru anul 2017 și vom adu­ce câte­va schim­bă­ri inte­re­san­te în ZdG.

Vă aștep­tăm să ne reîn­tâl­nim în 2017, mai mul­ți și mai infor­ma­ți. La mul­ți ani!